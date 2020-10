‘Thomson Reuters’, anuncia su ‘Conferencia de Confianza’ On-Line 2020

Como me hace recordar a los ‘HD’ Sergio ‘Chello’ Gálvez, y el novel ‘HD’ Héctor Brands, ambos del Circuito-Electoral, 8-7, me llamó la atención, una publicación del periódico ‘Listín Diario’ de República Dominicana, que en parte de su publicación de ayer tituló: “Gobierno prohíbe CANASTAS, REGALOS Y BONOS NAVIDEÑOS”, ESCRITO POR Udelka Domínguez. Parte de su contenido dice: El Ministerio de la Administración Pública (MAP) ordenó mediante la Resolución 163-2020 a las instituciones públicas abstenerse de realizar COMPRAS NAVIDEÑAS durante este año 2020, para de esta forma disminuir los GASTOS PRESUPUESTARIOS. De acuerdo al MAP, esta decisión, es general y que las excepciones y de la resolución sólo podrán ser autorizadas por el Presidente de la República, ‘SE’, Luis Abinader. ¿Qué les parece?.

La presente resolución tiene por objetivo ordenar a los diferentes entes y órganos de la Administración Pública abstenerse de la compra de bonos, canastas y artículos navideños con fines de OBSEQUIO PERSONAL y relaciones durante el presente año 2020, como forma de mitigar los efectos PRESUPUESTARIOS, indica el artículo primero. Corresponderá a la Dirección General de Presupuesto (Digepres) y a la Contraloría General de la República, el seguimiento y control del cumplimiento de la presente disposición. (En Panamá esto provocaría una

Carcajada de los ‘Intocables’ de la ‘Burbuja de Aire, del Jefe del ‘Buen Gobierno’.

Pandemia del COVID-19. “El MAP hace alusión como uno de los motivos principales para adoptar la continuidad de la emergencia sanitaria y los efectos de la pandemia del Covid-19 sobre nuestro país. En el país era costumbre que las instituciones públicas destinaran MILLONARIAS sumas de dinero público para la compra de REGALOS, bonos para compras en centros comerciales y supermercados, tarjetas y canastas navideñas. Rep. Dom. tenía al momento de escribir estas líneas 119,008 infectados de Covid-19; 2,183 Muertos, y 94,941 recuperados.

Nota Curiosa N° 2. Los periódicos de USA se refieren al Presidente, Donald Trump, como el Mitómano más grande en dicho país en toda su existencia. “Se ha hablado bastante de las MENTIRAS de Donald Trumph. En enero de este año, el Diario ‘The Washington Post’ aseguró el presidente estadounidense había dicho 16,241 MENTIRAS, un cómputo que incluye exageraciones o pronunciamientos engañosos que, llevados al terreno de los promedios, arroja 14 retorcimientos de la verdad por día. Si se tiene en cuenta que el cierre de este recuento fue el 19 de enero, y que de allá para aca (en medio de la COVID-19 y demás escollos) las prendas salidas de la boca del

mandatario pudieran llenar un Manual del perfecto embustero, no sería arriesgado tentar cifras próximos a las 20,000 invenciones. Sobran en él clichés y perjuicios, rematados por ignorancias desconcertantes que trata de capear recurriendo a una temeridad histórica que, en mucho, supera a los populistas tradicionales, de ese país, entrenados en argucias y manipulaciones.

Pero quien, observándole las manos, los rasgos faciales, los tonos de voz, lo VEA MENTIR desbocadamente en temas como los que en la actualidad lo mantienen a dos pasos del barranco, comprenderá que sus recursos expresivos, propios del Reality Show que una vez lo popularizó en programas de televisión, han perdido brillo, se tornan ineficaces, a no ser para aquellos que se identifican ciegamente con los desvalores (ya se sabe cuáles) por él

propugnados.” Pregunto. ¿No creen que Camilo Amado Varela, tiene mucho en común con Donald Trumph?.

Tema de hoy. Al hablar una vez más de la Fundación Thomson Reuters, considero que todos los comunicadores,

no importa los medios deben poner atención a sus relatos. Recibí un Comunicado de Prensa, fechado el 14 de octubre con Título: de que anuncia su ‘Conferencia de Confianza ‘On-Line 2020. Comienza así: La actual Crisis Sanitaria Global, definirá el rumbo de nuestra vida por generaciones. Únase a nosotros para un evento de un DÍA GRATIS, repleto de PÁNELES de DISCUSIÓN, Sesiones Paralelas, Focos de Oradores, Documentales, y oportunidades de ‘Networking’ (Redes), mientras examinamos cómo la Pandemia ha profundizado las Desigualdades Sociales y Económicas. Amenazas Amplificadas de la LIBERTAD DE LOS MEDIOS, y tendrá consecuencias duraderas, para la protección y promoción de los DERECHOS HUMANOS.

Esta es su oportunidad de escuchar, ideas y COMPARTIR CONOCIMIENTOS, con los que están al frente de la remodelación, de nuestra recuperación, en un mundo POST-COVID. Voy a mencionar los nombres de los oradores, subrayando que me impresionó, la cantidad de damas que aportan tanto a la comunicación social. He aquí los nombres. 1),ALICE MUNYUA. Directora de Innovación, y Políticas Públicas, África, Mozilla. 2)ANYA SCHIFFRIN, Directora de Tecnología. Especialista en Medios y Comunicaciones. Universidad de Columbia. Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales. (SIPA) LIVIA FIRTH. Directora Creativa, Eco-Age. MEERA SELVA, Directora del Programa de Becas de periodismo Instituto Reuters para el Estudio de Periodismo. RANA

AYYUB, Escritora de Opiniones Globales, del Washington-Post.

RUDNA MEYERS, Periodista Investigativa. SAFIYA NOBLE. Profesora Asociada UCLA. Autora Algoritmos de Opresión. URVASHI ANEJA: Director Fundador, de Investigación en Tándem. Mañana seguiré los oradores masculinos. Tomen nota.