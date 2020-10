El Alcalde Rolando Lee de Colón: “Es la ciudad más violenta del país”

La Nota Suelta de hoy: Los ‘HD’, conscientes de que hoy es viernes 30 de Oct. de 2020, último día laborable del

es, y mañana sábado 31 que oficialmente se cierra el periodo legislativo, hasta el 1° de enero de 2021, por lo que a la carrera, fue aprobado en tercer debate, el presupuesto del Estado para el 2021, por $24,192.4 millones. En el presupuesto del MEDUCA, que aún dirige una de ‘Las Intocables’, de la ‘Burbuja de Aire’, del Jefe del “Buen Gobierno’, ‘SE’ Maruja Gorday de Villalobos, que está totalmente divorciada del Deporte, en el presupuesto con el del Ministerio de Cultura, se les asignó $23 mil 3222.4 millones, fue el monto del presupuesto de 2020.$ 207.7 millones para sus proyectos tales como: construcción y rehabilitación de escuelas por $31.4 millones, fortalecimiento de tecnología educativas por $ 48.7 millones. Al IFARHU $357.6 millones de becas de asistencia

educativa y AUXILIO económico, + las inversiones por las cinco universidades oficiales destinada a la educación superior por la suma de $63.3 millones.

Cuando comunicador deportivo, es evidente que la parte que me interesa, sin muchos detalles, respecto al Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), que dirige Eduardo Cerda. Una cifra suelta en un Diario refleja una cifra de

de $49.6 MILLONES, para el 2021. Por otro lado se habla de $66,000.000, de Gastos de Funcionamiento, y de $42,600,000, Inversión de diferentes Proyectos. Tengo que hacer mis pesquisas para obtener datos reales. Por ejemplo: El Alcalde de Colón ROLANDO ALEX LEE, dijo en presencia del DG. de Pandeportes, Eduardo Cerda en su visita a Colón, al decir: “Colón genera el 16% del Producto Interno Bruto del país, y está en CRISIS en cuanto al Deporte. Dijo en VOZ ALTA. (ojalá no sea puro ‘bla-bla-bla) “Voy a citar al MINISTRO DEL MEF,

‘SE’, HÉCTOR ALEXANDER, para que aclare y hable del PRESUPUESTO DE COLÓN, en cuanto a deporte.

Repitió el Alcalde que el Deportes está en crisis, y está colapsado por las promesas falsas. El descuido del Gobierno al deporte de Colón está afectando a nuestra juventud. Es por ello que es la CIUDAD MÁS VIOLENTA

DEL PAÍS. Fue por ello que el Título del Coctel del jueves 29 de Oct. 2020 leía: “Rolando a. Lee, Alcalde de Colón, ‘hizo leña’ al DG. de Pandeportes”. No pudo dar una respuesta del ‘status’ de los $40 millones para a la

Construcción de la Ciudad David de Chiriquí, aprobado en el Gobierno del Presidente, ‘SE’ Ricardo Martinelli Berrocal, y fue retirado en el Gob. de ‘SE’, Juan Carlos Varela, y el de turno, “El Buen Gobierno’, guarda silencio,

Sobre su status actual. Hizo ver a ‘Rasputín Cerda’, Alias el Monje Loco’, que era improductivo su posición de ‘mudo’ y de excusas, y no valía su presencia, sin conocimiento de la realidad deportiva de Colón.

Siguiendo con el deporte, y reiterando que no debe seguir ocupando el cargo de DG del Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), como lo vengo ‘coreando, EDUARDO CERDA QUINTERO, un protegido del ‘HD’ Héctor Brands de, El Chorrillo, que es el ‘Intocable’ de la ‘Burbuja de Aire’ de ‘SE’, LCC’, y ninguno de los dos

conocen o les importa, la Importancia del Metodólogo en una Institución Deportiva. Con fecha 15 de Oct. 2020,

con la Nota NO. D.G. 2020-852, le dijo al Lic. JAIME PÉREZ, que reconoce como Presidente Electo de la Federación Panameña de Gimnasia: “Estimado Lic. Pérez: En atención a su nota del 5 de octubre en la cual nos manifiesta su inconformidad con la presencia del Sr. CARLOS HERRERA en reuniones que se llevan a cabo en la Institución queremos hacerle de su conocimiento que el mismo asistió como parte de la Comisión de Seguimiento

del Comité Olímpico de Panamá. En ese sentido se le solicito al Ing. CAMILO AMADO, Presidente del COP, la no PARTICIPACIÓN del Sr. Herrera en las reuniones, ya que el Ins. Panameño de Deportes no lo reconoce como Presidente de la Federación Panameña de Gimnasia. Atentamente, Eduardo Cerda Q. Director General”. Si no hay delegado de la Fede-Gimnasia en el COP, por sentido común nadie del COP debía estar en esas reuniones.

Lo que escribo a continuación refleja, que el Pres. del COP, no solo está desafiando al DG Pandeportes, sino al Presidente, ‘LCC’, que está por encima de la Ley 50 del 2007, que rige el deporte en toda la Rep. de Panamá.

He aquí una publicación con fecha 28 de Oct. 2020, con Título: “El Comité Olímpico de Panamá (COP) celebró su PRIMERA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA del 2020, el miércoles 28 de octubre,(está consciente que el 30 de Oct. 2020, vence en 2° periodo pres. del Megalómano, Mitómano, y Judas del Dep. Olímp. del país),

La misma se llevó s cabo a través de la PLATAFORMA VIRTUAL ‘ZOOM’ por motivos de la pandemia producida por la COVID-19, con presencia de los REPRESENTANTES de 31 FEDERACIONES DEP. NACIONALES AFILIADAS AL COP, y los 2 REPRESENTANTES DE LOS ATLETAS.

Se destaca que, la Asamblea General, con tan sólo una (1) ABSTENCIÓN, (no dio nombre), APROBÓ AUTORIZAR LA EXTENSIÓN del mandato de la actual Junta Directiva, y se estableció un periodo de transición de SEIS (6) MESES para que asuman las NUEVAS AUTORIDADES QUE SEAN ELEGIDAS, atendiendo a la CIRCULAR emitida por el COI el pasado 23 de abril. Hasta allí se podía ser un poco flexible. Lo que no debe admitirse de ninguna manera, ( y se verá si el ‘DG’ ‘Rasputín Cerda’, ‘Alias el Monje Loco, el ‘HD’ Héctor Brands, se pongan su ‘Jhonny Cotton’; también incluyo a Confedepa, bajo la batuta del Dr. RolandoVillalaz, y el Ing. ‘Manolo’ Salazar, ‘HD’ Benicio Robinson, Delegado del Béisbol en el COP. El Letrado Ademir Montenegro,

Delegado de Apahockey en el COP, de no permitir que repitan LA TRAMPA descarada de la Reelección de Camilo Amado Varela en octubre del 2016.

Hablan de que ya ELIGIERON TRES (3) DE LA COMISIÓN ELECTORAL “INDEPENDIENTE”. ¿Cómo tienen el descaro de llamarlos ‘Independiente’ si lo escogieron como hicieron en el 2016, acorde con su Estatuto Express. 1) LUIS EMANUEL NÚÑEZ MARTÍNEZ,(Panamá), es el que en esta oportunidad está reemplazando a ROBERTO TRONCOSO (PANAMÁ), Delegado de la (APEDE) en el Consejo Dir. de Pandeportes, con ‘O’ Credibilidad en el deporte. Fue propuesto por el Presidente de la Federación de Ajedrez de Panamá, Jos Carrillo

Pujol. Las DOCTORAS LORENA CATALINA NOVOA BOLÍVAR, (Colombia) es Magistrada Auxiliar en el Consejo Superior de la judicatura de Bogotá, Colombia, PROPUESTA por el Pres. de la Asociación Panameña de

Golf, Jean Pierre de Roux. Y NORMA OLIVIA GONZÁLEZ GUERRERO, (México) Con todo respeto, fue la mismísima que formó parte de los (TRES MOSQUETEROS, Troncoso, Lamboy y Norma O. González que desde el despacho del COP, hicieron la trampa. También tiene metida sus manos en ese ‘sancocho’ mal hecho, uno de los peores, dirigentes, el extranjero nacionalizado Panameño MARCOS OSTRADER DEL REMO, que junto con su progenitor controlan votos en el COP, pero que sus deportes, no celebran torneos en el país. Es hora, como está por ocurrir en pocos días en los Estados Unidos, un drenaje de la ciénaga de la Política de ‘USA’ al nefasto Donald Trumph. Tomen nota de esto. Estaré esperando para ver si el Jefe del ‘Buen Gobierno’, permita que Camilo ‘Madurito’ Amado se ‘burla’ de él, por suspender los XXIV ‘JCC’, Panamá 2022. Tomen Nota.