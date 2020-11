Para mejorar el Deporte, urge Corregir el Cap. IV de la Ley 50 de 2007, que rige el Dep

Las Notas Sueltas. N°1. Un escrito de Granma, medio oficial de Cuba, tituló el jueves 26 de Nov., fecha en que en especial los residentes en ‘USA’ celebran el día de Acción de Gracias (Thanks Giving Day), una tradición desde 1621 en Plymouths, Massachusetts, com recuerdo de la primera cosecha que obtuvieron los primeros peregrinos, compartiendo pavo horneado, puré de manzana etc.etc. Entristeció ver en la Cadena de ‘TV’ CNN, en el país que es considerado el más rico del mundo, en esta era de COVID-19, una vida interminable de personas con sus hijos,

formando largas filas para recibir una canastita con pavos etc. Una nota curiosa en que algunos decían: “el año pasado estaban distribuyendo esas canastas a los necesitados, y este año están formando fila para recibir una.

He aquí el Título Principal de Prensa Latina: “Trumph y Biden con Mensajes antagónicos en ‘EE.UU:”. Tras enviar mensajes muy diferentes a sus compatriotas con motivo del Día de Acción de Gracias, el presidente estadounidense, Donald Trumph, y el mandatario electo, Joe Biden, planean pasar hoy la fecha con sus respectivos familiares. Biden insistió a la POBLACIÓN norteamericana que no se reúna en GRUPOS de más de 10 personas en un esfuerzo para mitigar la propagación de la Covid-19, que ya dejó en la nación norteña más de 12 millones 778 mil 930 casos, mientras la cifra de MUERTOS supera los 263 mil 700. Mientras el político demócrata suplicó a sus compatriotas que celebraran de manera segura usando MASCARILLAS y con distanciamiento social, Trumph LOS INSTÓ A ‘REUNIRSE’ en su mensaje con motivo de este feriado. ‘Animó a todos los estadounidenses a que se REÚNAN, EN HOGARES Y LUGARES DE CULTO, para ofrecer una ORACIÓN de agradecimiento a Dios por nuestras muchas bendiciones’, dijo en un comunicado el gobernante, quien también sufrió de Covid-19 recientemente.

Biden estará este jueves en la pequeña ciudad costera de Rehoboth, Delaware, donde él y su esposa Jill tienen una casa de vacaciones. La próxima pareja presidencial publicó hoy un artículo de opinión en la cadena CNN con motivo de estos festejos en que le desean a todos sus compatriotas unas felices fiestas, incluso si las personas están separadas de su familia en medio de la pandemia. Ambos agradecieron a los trabajadores de salud, educadores e investigadores de primera línea por su aporte en la lucha contra la crisis sanitaria que enfrenta el país. En una intervención pública realizada ayer, Biden reconoció que muchas instalaciones hospitalarias locales corren el riesgo de COLAPSAR debido a la Pandemia, ‘esa es la pura y simple verdad’. Trumph ignora con FRECUENCIA las advertencias de salud pública y alojó en los últimos meses a grandes grupo en la Casa Blanca, sin cumplir las medidas sanitarias pertinentes”. Así es.

Para entra en el tema de hoy, primero, y en forma obligada, ya que es parte del deporte, la muerte de Diego Armando Maradona, uno de los más grandes futbolistas del mundo, elogiado por sus virtudes y desaciertos.

Una Nota de Prensa Latina, órgano oficial de Cuba, originado en Buenos Aires, el 26 de Nov: Titulo: “Emocionante despedida de Christina Fernández a Maradona “Con un rosario que depositó sobre su féretro lleno de camisetas de varios clubes, la ex presidenta y actual vice-mandataria, Cristina Fernández, rindió hoy honores a Diego Armando Maradona en su último adiós. Tras fundirse en un abrazo con los familiares de Maradona que se encontraban en el Salón de los Pueblos Originarios, Fernández se acercó hasta donde reposa el CUERPO EN CAPILLA ARDIENTE den gran DIOS, donde se le vio visiblemente emocionada. Una década atrás en el mismo lugar, Diego fue a ABRAZARLA en uno de los momentos también más difíciles para ella, la muerte de su ESPOSO, el expresidente, Néstor Kirchner.

Como lo hiciera antes el presidente, Alberto Fernández, Cristina acudió a despedirlo y se le vio poner las palmas sobre la camiseta de Gimnasia La Plata, el último club que dirigió Maradona hasta su muerte, del cual era HINCHA FANÁTICA DE SU MADRE, Ofelia Esther Wilhelm. Gran dolor se vive en Argentina, (y el resto de países, incluyendo a Panamá, y en particular, ‘Mano de Piedra’ Durán que recibió esa mayo de apoyo cuando se accidentó en Argentina), y en las últimas horas se vivió un triste episodio con corridas y tensiones tras a la decisión de cortar larga fila que se posó sobre la avenida Mayo, donde miles y miles de personas que de manera organizada esperaban su turno para despedirlo, pero al reconocer que las honras fúnebres eran hasta las cuatro de la tarde comenzaron a protestar.

Un desborde se registró en la avenida 9 de julio, con heridas, detenidos, balas de goma, con una Plaza de Mayo que colapsó de la cantidad de personas que se negaban a irse e incluso intentan por estas hora entrar a la fuerza a la Casa Rosada. Por decisión de los familiares de Maradona se había pedido que las honras fúnebres fueran hasta las cuatro de la tarde lo que generó un caos. Tras los incidentes, las autoridades anunciaron que el velorio se extenderá tres horas más. “Queremos despedirlo, EL DIEGO ES PUEBLO, EL DIEGO ES NUESTRO”, gritaba entre lágrimas uno de los tantos que llegaron desde horas tempranas y señaló que no se irá del lugar hasta despedirlo”.

Seguiré con más relato, en especial su relación íntima con Cuba. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. El Título del Coctel de hoy, lee: “Para mejorar el Deporte, urge Corregir el Cap. IV de la Ley 50 de 2007, que rige el Deporte. “Sumario: Pandeportes tiene que aclarar las Definiciones de los Artículos: 17,18,19 y 20”. Insisto con repetir que no tengo que no hay que mucho esfuerzo para concluir que los involucrados no tienen ejecutorias en el Deporte Nacional, y menos en el aspecto Internacional, que motiven a pensar que con esas figuras puede darse un avance significativo en el deporte, pese a que está programado para el sábado 5 de diciembre de 2020, las Elecciones para renovar la Junta Dir. del COP, para el periodo 2020-2024. Algunas son personajes de obscuras actuaciones. Pregunto: ¿Qué méritos tienen?. Los acompañan con raras excepciones de personajes ‘ involucradas en actuaciones no muy claras en el deporte’. Algunos aún tienen casos o investigaciones penales en progreso.

Se habla con insistencia de elevar al Instituto Panameño de Deportes, a un Ministerio, y no sorprendería se convencen a ‘SE’ ‘LCC’, los ‘Intocables’ de su ‘Burbuja de Aire’, que la idea es ¡Maravilla!. He aquí algunos errores en el Capítulo IV de la Ley 50 del 2007 que rige el Deporte en Panamá, que urge aclarar las Definiciones de los Artículos: 17,18,19, y 20. Artículo 17. “Las Federaciones, Asociaciones y Organizaciones Deportivas nacionales del PROGRAMA OLÍMPICO y las que no forman parte del Programa, son entidades deportivas autónomas con Personería Jurídica Propia, reconocidas por Pandeportes, conformadas por Ligas Provinciales, Distritoriales, y de Corregimientos, así como Clubes y Ligas Provinciales. ARTÍCULO 18: “Las Federaciones Deportivas Nacionales son Autónomas en su auto-gestión. En cuanto a los RECURSOS Y APOYO ECONÓMICOS y logísticos que reciben del Estado, se consideran Agentes de Manejo.

ARTÍCULO 19: “Las Federaciones Deportivas Nacionales se constituyen por las Ligas Provinciales Existentes a Nivel Nacional con Representación de (CINCO 5) PROVINCIAS COMO MÍNIMO, y por las Ligas Profesionales y sus Afiliados. (Aquí a la libre, el COP, y los dirigentes de algunos deportes se apodan federaciones, sin llenar esos requisitos). Cada Federación Deportiva Nacional estará conformada por una Asamblea General, una Junta Directiva y una Comisión Técnica, y contará con un Estatuto Debidamente aprobado por Pandeportes. (esto no está ocurriendo en todos los casos).

ARTÍCULO 20: “Se establece el Centro de Entrenamiento Deportivo Constituido por la Medicina Deportiva.

La Ciencias Aplicadas al Deporte y la Preparación Física-Técnica (aquí es donde entra la Importancia del Metodólogo en una Institución Deportiva, que es escasa en Pandeportes) con la finalidad de lograr la Preparación Científica acorde con los lineamientos de la Planificación del ENTRENAMIENTOS DEPORTIVO MODERNO.

Todo lo relativo al Funcionamiento (no lo dice el Coctel) del Centro de Entrenamiento Deportivo se establecerá

Regularme”. Otra Pregunta. ¿Cómo se hará si en CEARE Y CEMED, no existen?. Si quieren saber; pues, pregunten a Ramón Cardoze padre, que ahora su hijo está en una NÓMINA para ser TESORERO del COP, que

va a las elecciones del sábado 5 de Dic. 2020. ¿A qué Federación o Aso. Deportiva está afiliado?. Tomen Nota.