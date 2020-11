El Pres. del COI, T. Bach, nombró a Camilo Pérez López M., Observador de la ‘AE’ del COP

Es Miembro del COI desde 2018. Fue Pres. del CON de Paraguay (2011) y de Odesur,(2017), Etc

Las Notas Sueltas. N°1) Un escrito de Prensa Latina, Órgano oficial de Granma de Cuba, del 26 de Nov. 2020, escrito por Orfilio Pérez, Tituló: “Aprueban Ensayos Clínicos con dos nuevos Candidatos Vacunales mambisa y Abdala”. Contenido: “Cuba intensifica el trabajo científico en el enfrentamiento a la COVID-19 con dos nuevos candidatos vacunales contra ese mortal enfermedad: nuevos candidatos: denominados Mambisa (CIGB-669) y Adala (CIGB-66). Obtenidos por investigadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), entidad perteneciente al Grupo Empresarial BioCubaFarma, el correspondiente a Mambisa, cuya vía de administración es intranasal, se realizará en La Habana, mientras el de Abdala, su modo de empleo es intramuscular y tendrá lugar en la ciudad de Santiago de Cuba.

Como precisó a Granma el doctor Eulogio Pimentel, Vázquez, director general de CIGB, en ambos casos se busca evaluar, ante todo, la seguridad de los candidatos vacunales en personas sanas con edades entre 18 y 54 años, y en segundo lugar la capacidad de poder inducir la producción de anticuerpos que potencien la adecuada respuesta del organismo frente al virus SARS-COV-2, causante de la enfermedad. Igualmente, destacó, durante los ensayos se explorará la eficacia de las dos formas de aplicación enunciadas y la combinación de estas. Luego de recibir la aprobación de la autoridad regulatoria nacional, comenzará de inmediato la etapa de reclutamiento de los voluntarios que participarán en el estudio. Según uno de los sitios más visitados dedicados al seguimiento de todos los candidatos asociados a vacunas contra la COVID-19 hasta el 24 de noviembre se registraron en el mundo 237 proyectos, y en ellos 40 ya habían alcanzado la etapa de desarrollo clínico.

Cuba, que cuenta con una industria farmacéutica y biotecnológica reconocida, está involucrada de forma acelerada desde el mes de marzo en la carrera por la obtención de una o más vacunas contra la COVID-19”.

Nota N°2) Una Nota del Diario EL HERALDO DE BARRANQUILLA, COL., con fecha del 27 de Nov. 2020: Títuló: “Deportes Gimnásticas Alemanes, ACUSAN a Entrenadora de malos tratos”. Contenido: “Un grupo de seis gimnastas alemanas, entre ellas Pauline Schaefer que fue campeona del mundo en 2017 en Barra de Equilibrio, han acusado a la entrenadora GABRIELE FREHSE, de haberlas sometidos a malos tratos durante años en el Centro de Alto Rendimiento de Chemnitz (este del país), desveló la revista ‘Der Spiegal’. Según Schaefer, Frehse la sometió a oprobios que van más allá de lo que normalmente pueda soportar un ser humano. La situación empeoró especialmente cuando empecé a tener mi propia opinión y quería ser más que una PEQUEÑO ROBOT que hacía gimnasia”, dijo Schaefer en declaración a la revista ‘Der Spiegal’.

Otras deportistas acusan a Frehse de haberlas EMPUJADO a un comportamiento alimenticio insano y de haberlas forzado a tomar posición ante las acusaciones, pero su ABOGADA dijo que se trata de afirmaciones sin fundamento. La Federación Alemana de Gimnasia (DTB) admitió ante ‘Der Spiegal) que el comportamiento de una entrenadora en un Centro de Alto Rendimiento de Chemnitz había conducido a medidas disciplinarias. Estas

Denuncias siguen a otras de similar gravedad formuladas por gimnastas del Reino Unido, Holanda o Estados Unidos (Agrego el caso de Panamá, denunciado recientemente por el ‘DG’de Pandeportes ante la ‘FIG).

La’FIG’ celebró un Seminario para analizar cómo se puede creer “una Cultura de Respeto” y un ‘entorno seguro’ en este deporte. El Pres. de la ‘FIG’ el japonés Morinari Watanabe, reconoció que su deporte necesita una nueva forma de entrenar. Tomen nota de esto.

Nota N°3) Manaña voy a profundizar en las palabras de ‘SE’ Emmanuel Macron, Presidente más joven que ha tenido Francia, que se viene caracterizando como el Presidente más ‘metedor de patas’ en Europa. En una nota donde se refirió al deceso del futbolista DIEGO MARADONA, un escrito en Prensa Latina, Órgano Oficial de Cuba, cuyo autor es Roberto Pérez Betancourt tituló. “Maradona y el Reproche de Macron”. La primera parte dice, como muchos en el mundo, el presidente francés Emmanuel Macron lamento la muerte de Maradona, y da a conocer un texto demostrativo de conocimientos futbolísticos y no poca sensibilidad poética. Cuarenta y cinco líneas en las cuales traza el perfil del hoy reconocido como el mejor futbolista de todos los tiempos.

Sin embargo, en el penúltimo párrafo, parecía como si un aire inclasificable penetrara por alguna abertura del lugar donde redacta y el tenso pulso: Diego Maradona-escribe el presidente- también vivirá ESTA ALEGRÍA popular en otros terrenos. Pero sus VISITAS A FIDEL CASTRO Y HUGO CHÁVEZ, tendrán el sabor amargo de la derrota, es en la cancha donde Maradona hizo la revolución”. ¿Qué les parece estimados lectores del Coctel?.

Tema de Hoy. Como indica el Título Principal: “El Presidente del ‘COI’ Thomas Bach, nombró a CAMILO PÉREZ LÓPEZ MOREIRA, oriundo de PARAGUAY, y Miembro del COI desde el 2018. Nació el 31 de marzo de 1969, tiene 51 años. También es Miembro de la Federación Internacional de Tenis, como OBSERVADOR de la ASAMBLEA ELECTORAL DEL ‘COP’ el sábado 5 de Diciembre 2020, para Elegir la Nueva ‘JD’ para el

Periodo 2020-2024. Veamos algunas de las cualidades del designado para este cargo. Educación: “En nuestra Señora Asunción ‘Catolic University, (‘U’ Católica de Asunción) 4to. Año en la Escuela de Derecho. Presidente y

Accionista, Don Camilo S.A. Real Estate, (Bienes Raíces). Presidente y Accionista, Clear S.A.Telecomunicaciones, Claro Paraguay. Agente /AMX Paraguay.

CARRERA DEPORTIVA: Tenis: Categoría 12 Años, y menos. ‘Ranking #1. Categoría 14 Años y menos #1 en el país. A los 16 Años representó a Paraguay en la Competencia ‘SA’ en Perú y Ecuador. Compitió en la Confederación ‘SA’ tour con niños menores de 14 y 16 años. ATLETISMO: Representó al Goethe Schule en todas las competencias de Atletismo de 100 Mts. Planos y Relevos en 1980-1987. En FÚTBOL, jugó en el Goethe

Schule en todas las competencias Escolares 1982-1989. ADMINISTRACIÓN DEPORTIVAS. Delegado del Club Centenario con la Asociación de Tenis de Paraguay, (2003) ‘SG’ del Club. Pres. del COP de Paraguay 2011. Pres. de la Confederación ‘SA’ de Tenis (COSAJ) 2013. Panam-Sports. Pres. de ODESUR (2017). Miembro Ejecutivo de ACNO 2018. Actualmente como Miembro del COI (2018) es Miembro de la ‘Com. Cor) de los ‘JO’ de Los Ángeles, California de 2028”.

Espero que todo lo esbozado para que los selectos lectores, conozcan del asignado del COI, COMO OBSERVADOR, esté acompañado de una CREDIBILIDAD INTACHABLE EN SUS ACTUACIONES. Quisera que algún ‘buen samaritano, le facilitara el ‘Coctel Deportivo’ del viernes 27 de Nov. 2020, con Título

Principal: “Para mejorar el Deporte, urge Corregir el Capítulo IV de la Ley 50 de 2007, que rige el Deporte’. Sumario. Pandeportes tienen que aclarar las Definiciones de los Artículos 17, 18, 19 y 20. Estaré observando de cerca. Le informo a Don Camilo Pérez, que la ABOGADA DAMARIS YOUNG, conocido en el medio deportivo como LA LETRADA DEL COP, DAMARIS (USA$) YOUNG, fue quién elaboró lo que este servidor ha bautizado de ‘ESTATUTOS EXPRESS, porque fue elaborado por lo que todos conocemos en Panamá por su Hado Padriño, el no muy bendito Peré Miró Sellares, a quién el Pres. del COP, Dr.T. Bach le cree todo como si fuesen versículos sacados de la Santa Biblia. En esto ayudó un colaborador de Don Peré Miró Andreu Camps.

Fue Damaris Young que elaboró los Estatutos del COP que se usará en las Elecciones del sábado 5 de diciembre.

NÓMINA DEL COP, de Camilo Amado Varela, donde Damaris Young es su candidata a la Jefatura del COP, en

las Elecciones del Sáb. 5 de Dic.2020, y fue quién Elaboró los Estatutos y Reglamentos de Elecciones, y por ese

CONFLICTO de INTERESES, debe ser declarada impedida. En la Lista que el COP tiene como Federaciones, Comisiones, y Asociaciones Deportivas de Panamá. Aparece como FEDERACIÓN EL DEPORTE DEL

AJEDREZ, que no es Deporte del Programa Olímpico. Lo Preside JOSÉ A. CARRILLO PUYOL, y está en la Nómina del COP, como votante. Según mis pesquisas, como está en la Nómina de Damaris Young, fue quién propuso a uno de los Miembros de la Comisión ‘ELECTORAL ‘INDEPENDIENTE’ que fue nombrado de a dedo, por Camilo Amado, Damaris Young y su Gran Combo. La Federación de Billar, no es Deporte Olímpico. Seguiré mañana con este tema, con más detalles, y con la mirada en el enviado del Presidente del COI, Dr. Thomas Bach, augurando que su enviado no cometa el error de las Elecciones fraudulentas del COP en octubre de 2016, que en forma descarada, Peré Miró Sellares, que estoy casi seguro si Sebastian Coe sea el próximo presidente del COI, será todo para él. Envió a un hombre de ‘credibilidad dudosa’ como ALEJANDRO BLANCO BRAVO, a Panamá para CERTIFICAR que las elecciones fueron Honradas y Transparente. Tomen nota de esto.