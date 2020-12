El Pres. del COP, Camilo Amado V., ‘rehusa’ Convocar la 2ª Vuelta, de las Elecciones 2020-.2024

Las Notas Sueltas. N°1). Hoy miércoles 23 de Dic. 2020, faltando 2 días para la navidad, (25 de Dic), y 6 días para el 31 de Dic., que es el fin del año 2020, algunos de los selectos lectores, me preguntaron: ¿Por qué no visto publicado, ningún pedido al Niño Jesús?. En verdad, basta con ver los titulares de los distintos diarios del país,

además del descontrol de la Pandemia de Covid-19, y titulares como: “Fiscalía Anticorrupción investiga supuesto sobrecosto durante la Pandemia”. “Carrizo, en desacato con el MP por compra de gel: “El Ministro de la Presidencia, a cargo de José Gabriel Carrizo, no ha rendido informe solicitado por el Ministerio Público, tras compra directa”. Otro Diario Titulo: “Muertos diarios no bajan de 30, urge contratar especialistas extranjeros”. Parte del contenido: “La defunciones diarias por Covid-19 no descienden en Panamá. Ayer fueron 31 y ante el desborde de la pandemia, el ex miembro de la OPS, Jorge Prosperi urgió a contratar médicos especialistas extranjeros. Los hospitalizados en sala crecen cada día y ahora son 1,595 (62 más que el domingo) y 178 en cuidados en cuidados intensivos.

Esto sumado a la ola de asaltos crímenes, etc., los único que me queda es pedir al ‘Redentor de los Cielos’, que haga desaparecer para siempre en nuestro Deporte Olímpico, a ese personaje nefasto, y dañino para el Deporte, a MARCOS OSTRANDER, un extranjero nacionalizado panameño, y hijo del mismo nombre, que lo único que le

Interesa con el Deporte del Remo, es tener 4 VOTOS para apoyar al Mitómano, Camilo Amado Varela, y su Letrada, Damaris Young con sus votos en las Elecciones del Comité Olímpico en sábado. La Fundación Unión Panameña de Remo Afición Aficionado, no está afiliada a Pandeportes, como lo exige la Ley 50 de 2007, que rige el deporte en el país. Mi petición al Niño Jesús para el 2021, aunque es un poco tarde, es que ese personaje del

Remo, los Ostrander, sean declarados personas non gratas en el Deporte Olímpico de Panamá.

Nota Suelta N°2. Una noticia de la Agencia EFE, fechada lunes 21 de Dic. 2020. Tituló: TAS Ratificó los dos Años de SUSPENSIÓN a la JUDOCA BRASILEÑA Rafaela Silva. Contenido: “El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha informado este lunes de que desestimado la APELACIÓN presentada por la judoca brasileña Rafaela Silva contra la decisión tomada por la Federación Internacional (IJF) (lo preside Marius Vizer), que el 22 de 2020 la castigó por dos años de suspensión por dopaje. El 9 de agosto de 2019 Rafaela Silva se sometió a un Control antidopaje durante los Juegos Panamericanos de 2019 en Lima, después de combatir y ganar el último combate y categoría de 57 kg. El análisis de la muestra reveló la presencia del metabolito de feneterol, una sustancia específica prohibida tanto como dentro y fuera de la competición en la lista de sustancias perseguidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

El 31 de agosto de 2019 la brasileña se sometió a otro control de dopaje con motivo de los Mundiales de Tokío de 2019 y dio un resultado NEGATVO. Pero el 23 de septiembre del mismo año, la Organización Deportiva Panamericana, organizadora de los Juegos Panamericanos, notificó a Rafaela Silva ya la IJF su decisión de descalificar a Rafaela Silva DE TODAS las competencias en las que participó y ordenó a la de descalificar a Rafaela Silva de todas las competiciones en las que participó y ordenó a la deportista que devolviera la medalla que la decisión impugnada fuera anulada y sustituida por una nueva decisión en la que en la que no se le atribuyera culpa o negliencia alguna y que se le impusiera bien una ‘no sanción’ o la sanción mínima de una advertencia sobre la base de que se contaminó involuntariamente con la sustancia prohibida por contacto con su compañera de cuarto durante los Juegos Panamericanos y/o con sus seguidores.

El panel del TAS a cargo de este asunto entiende que lo más probable es que hubiera una ‘vía de ingestión’ de la sustancia prohibida. En consecuencia, el tribunal no puede “reducir ni eliminar la sanción impuesta”.

El motivo de esta publicación que hace referencia a la brasileña Rafaela Silva, es porque compite en la Categoría de los 57 Kilos donde compite nuestra compatriota MIRYAM ROPER, y es la atleta latina mejor clasificada en el Ranking Olímpico, para Tokío 2021. N°1). Jessica Klimkait, (Can.) 6,630 PUNTOS. N°2), Christa Deguchi, (Can.), 6,456 PUNTOS.. N° 3), Tsukasa Yosida, (Jap), 5,158 PUNTOS. N°4), Tamooki Momo (Jap),4,470 PUNTOS. N°5) Nora Gyakova, (Kosova), 4,450 PUNTOS N° 6) SILVA RAFAELA, (Brasil), 4,319, PUNTOS. N°17) MIRIAM ROPER, (PANAMÁ).

Tema de hoy. Vuelvo con el Título hoy: “El Pres. del COP, Camilo Amado V., ‘rehusa’ convocar la 2ª Vuelta de las Elecciones 2020-2024.”. SUMARIO. “La decisión fue tomada el Sáb., 12 de Dic. por la ‘CEI’. S. Saucedo y D.Young no lograron los 38 Votos +1”. Vuelvo con este tema algo cansona porque en varios diarios del martes 22 de Dic. 2020, como si

Fuese un ‘Calendario de Navidad y Año Nuevo’, dan despliegue al llamado del Dr. Saúl Saucedo, candidato para presidir el COP del 2020 al 2024 bajo la nómina ‘Los Atletas Primero’. Parte de la Pág. 22 del Diario Metro Libre’ dice. “Sra. Young usted no gano. “Hay que hacer nueva elección”. SUMARIO: “Saúl Saucedo pide un nuevo proceso electoral ‘desde cero’. Young, su rival, por su parte, ha asegurado y se sostiene en un documento del COI”.

Agregó Saucedo que: “Ya la Comisión Electoral Independiente proclamó los resultados y a 6 elegidos y los no elegidos Para Presidente y Secretario General y Tesorero, por o alcanzar el 50% +1 de los votos válidamente emitidos y llegar a 38 y ahora quieren cambiar esto”. El Diario La Prensa, escrito por Aurelio Ortíz, el martes 22 de Dic., título: “Denuncian TRAMPAS Y VICIOS. SUMARIO: “Saucedo afirmó que hubo anomalías y volvió a pedir nuevas elecciones. Young tildó sus declaraciones de irresponsables”.

Veamos lo que ocurrió en las Elecciones del COP, el sábado 12 de Dic. 2020. El Artículo 17 de los Estatutos Vigentes del Comité Olímpico de Panamá, (COP), se titula PROCEDIMIENTO ELECTORAL: 1) Debe ser de la Siguiente manera. A) En la Asamblea General que precede la Asamblea General Electiva, debe elegir una Comisión Electoral Independiente la cual será totalmente responsable de desarrollar, monitorear, conducir el proceso electivo como un todo, (desde la recepción de las nominaciones hasta la PROCLAMACIÓN DE LOS RESULTADOS FINALES). La Comisión Electoral Independiente, (CEI), lo integran Miguel ‘Mike’ Vanegas, Andrés Buckley, y Luis Muñoz. En las elecciones habían dos candidatos a la Presidencia del COP. La Letrada, Damaris Young por la Nomina, (Sueño Olímpico), y el Dr. Saúl Saucedo, por la nómina. (Los Atletas Primeros). No hubo problemas, y ‘0’ impugnaciones. La votación finalizó a la 2:00 p.m.

A las 5 abrieron las Urnas, y todo estaba tranquilo esperando el conteo de los votos.

Las Reglas del Juegos, de Art. 17 de los Estatutos del COP. (PUNTO J). Si hay Uno o Dos Candidatos, para una misma posición, el candidato que obtengan 50 % +1 de los votos válidamente emitidos en la primera ronda deberá ser declarado elegido. (PUNTO K). Si hay más de dos Candidatos y ninguno de ellos obtienen al menos el 50 % + 1 de los Votos, deberá llevarse a UNA SEGUNDA VUELTA entre los Dos Candidatos que obtengan el mayor números de votos válidos en la primera vuelta. Por eso la ‘CEI) (los 3), sostuvo que el VOTO EN BLANCO era válido, porque manifestó el sentimiento de que su voto no estaba con ninguno de los dos candidato, (La Letrada Damaris Young, y el Dr. Saúl Saucedo). Para Sacar los Votos Válidos que eran 74, por lo tanto la mitad eran, el 50 %+1. El Pres. del COP, Camilo Amado Varela, aceptó lo que se hizo en dicho acto, y se comprometió a Convocar una Asamblea General, para la Votación de la 2ª Vuelta, pero se ha puesto su toca de Mitómano, pero la Comisión Electoral Independiente se mantiene firme, y creo que debe recibir apoyo del Presidente del COI, y el Gobierno, y no permitir el descaro de la Letrado que dice que resolverá en su propio TADPAN. Así es.