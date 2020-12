Llegó la ‘Noche Buena’, (24 de Dic.2020), sin señal de Cambios Positivos en el Deporte

Las Notas Sueltas. N°1). Siendo hoy el 24 de Dic. 2020, que una mayoría llamamos ‘La Noche Buena’, una celebración cristiana, víspera de la Navidad el 25 de Dic. Las costumbres varían de unos países a otros, es bastante común UNA REUNIÓN FAMILIAR, para cenar y hacer intercambios de regalos. Este año 2020, podría ser la excepción de la regla, motivado por la Pandemia de COVID-19, donde la ‘OMS’, ha recomendado disminuir las grandes fiestas y reuniones familiar; usar LAS MASCARILLAS, y respetar y seguir el Distanciamiento Social. Se considera como una fiesta de carácter cultural y familiar, ya que se reúnen aunque no haya celebración religiosa. Se considera que el 25 de Dic., el día de Navidad según la religión cristiana, coincide con el nacimiento de Jesús en Belén. En efecto, el término ‘Navidad’, proviene del latín “nativitas”, cuyo significado es nacimiento.

La fecha en la que Cristo llegó a este mundo, sin embargo, permanece con un enigma. A partir de esta incertidumbre, se han hecho muchas conjeturas respecto al origen de la Navidad como tradición. En América se celebra la Navidad en forma pomposa en: Estados Unidos. En los países latinos: Argentina, México, Guatemala, Paraguay, Puerto Rico, Venezuela. En Panamá, la fiesta comienza el 24 de Dic. Es por ello que pese a lo que ha dicho el Jefe del ‘Buen Gobierno, ‘SE’ Laurentino Cortizo Cohen, desde su ‘Burbuja de Aire’, y lo está coreando

El Ministro del MINSA, ‘SE’, Dr. Francisco ‘Paco’ Sucre, que las personas debe quedarse en casa, en la Terminal de Transporte de Albrook, las personas ignoran lo de la Pandemia, y están viajando a distintos puntos para su reunión familiar. Lo mismo que muchos están viajando a la Isla de Taboga etc.

No faltarán los tamales, arroz con pollo, arroz con guandú, ensalada de papas, rosca de pan, jamón o pavo, lechona etc. En la capital, adicionado de lo señalado, no faltarán lo cohetes y voladores, acompañado de la publicación de

Niños quemados por el mal uso de los cohetes. Tomen nota de esto.

Nota N°2. Una publicación de la Agencia EFE’ del martes 22 de Dic., originado en Madrid, España, títuló: “ Yulimar Rojas: “Saltar 16 Metros no es Fácil, pero tampoco es Imposible”. Contenido. La atleta venezolana Yulimar Rojas, doble campeona del mundo de triple salto y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río de

Janeiro en 2016, declaró a EFE que para 2021 se plantea como objetivo saltar 16 METROS, un reto, que ‘no es fácil pero tampoco es imposible”. El 21 de febrero, en el Mitin de Madrid, Yulimar batió el récord mundial de triple salto en pista cubierta con 15.43 metros, una marca que superó el récord anterior de 15.36 que estaba en posesión de la rusa Tatiana Lebedeva desde 2004.

“Ha sido un año lleno de incertidumbres por todo el tema mundial que estamos pasando. Esperaba competir en los

Juegos pero no pudo ser, así que saco lo bonito y trabajo en base a esto”, dijo a ‘EFE’ Rojas, elegida recientemente mejor atleta del mundo del año, por World Athletic”. Nota Suelta N°3. Ahora originado en Moscú, Rusa, el 20 de Dic. 2020, de la Agencia ‘EFE’, tituló: “La Halterófila rusa, Kashirina, suspendida por sospechas de dopaje,

Indicó la agencia estatal TASS en base a varias fuentes cercanas al caso. De acuerdo con este medio, la razón de esta suspensión que la propia Kashirina no quiso comentar, son los datos encontrados en el Laboratorio Antidopaje

de Moscú, que contienen los resultados de las pruebas de dopaje de atletas rusas entre 2012 a 2015.

En mayo pasado la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) concluyó su investigación sobre 208 atletas rusos sospechosos de dopaje y entregó los resultados a 28 organizaciones antidopaje, incluidas 27 federaciones internacionales y una organización de grandes eventos para que determinen si deben tomar medidas. En total, la supuesta manipulación de datos del antiguo Laboratorio de Moscú afecta a 145 atletas.

Nota Suelta N°4. Operación Cambios de Presidentes y ‘Sec. Gen, en la dirigencia de Atletismo 2021: Nuevos Electos: (GAB) Anaciet Tty, Presidente. Sec. General: Jrsn-Baptiste. (IND). Adille Sumariwalla. ‘SG’ Ravinder Chaudhry. (COM) Presdente, Mohamadi Attoumane. ‘SG’ Hilmy Aboud Said. REP. DOM. Presidente Electo: Gerardo Suero. ‘SG’, Mariano Cedeño. JAMAICA. Presidente: Garth Gayle. ‘SG’: Marie Tavares. (ESA), Presidenta, Gloria Elisabeth Ramos.’SG’, Carlos Clemente, (reelecto). VEAMOS LOS REELEGIDOS: (SVK). Presidente: Peter Korcok. ‘SG’: Vladimir Gubricky. AUSTRALIA: Mark Arbir. ‘SG’: Darren Gocher. (ZIM). Presidente: Tendayi Tagara. ‘SG’: Cyntia Phri. (POR) Jorge Viera. ‘SG’ Luis Figueiredo. (ISR) Presidente: Ami Baran. ‘SG’: Gal Levi. (GEO) Pres. Aleksi Akhvlediani. ‘SG’ Elegido: Gvansta Mikeladze. (ESPAÑA). Presidente: Raúl Chapado. ‘SG’: Carlotta Castreyana. . Hay otros dos cuyo Pres. y ‘SG’ fueron reelegidos.

Nota N°5. También es de la Agencia EFE, del 22 de Dic. originado en Londres. Título: “Acusan al colombiano Jefferson Lerma de MORDER A UN RIVAL: “Contenido: “El internacional colombiano Jefferson Lerma ha sido

acusado por la Federación Inglesa, (FA, por sus siglas en inglés) de haber mordido a un rival. El incidente ocurrió

en la derrota del Bournemouth, equipo de Lerma, el pasado 3 de noviembre, cuando en el minuto 83 el centrocampista colombiano supuestamente mordió a un rival del Sheffield Wednesday. El centrocampista cometió un acto de violencia al morder a un jugador del Sheffield Wednesday de 3 de noviembre de 2020 del Champeonship. “Jefferson tiene hasta el jueves 24 de diciembre para responder”, dijo la FA en un comunicado.

Según respondió el Bournemouth, Lerma niega las acusaciones y añade que el colombiano ha cooperado con la FA en la investigación de dicho incidente. Aunque no se conocería la duración de una posible sanción, Luis Suárez

fue sancionado con DIEZ PARTIDOS de suspensión tras morder a Branislav Ivanov en 2013. ¿ Qué les parece?.

Al llegar al Tema Final del Coctel de hoy donde llegó La Noche Buena”, (24 de Dic. 2020), sin señal de cambios positivos en el Deporte Olímpico, y un número de campos deportivos, están convertidos en albergues, para hospedar al creciente brote de la Pandemia, Covid-19; qué pasará en el 2021, donde los atletas tendrán pocos campos para practicar los distintos deporte, y sigue, ese ‘show’ donde tenemos atletas ganando medallas, en torneos Virtuales. La continuación del MEDUCA con la enseñanza virtual, y nadie se ocupa de los pocos campos deportivos en las escuelas y colegios. Por último. El Jefe del “Buen Gobierno’, menos en deporte, no ha exigido que su ‘DG’ de Pandeportes, Eduardo Cerda, con seriedad, y sin violentar la Carta Olímpica, que Camilo Amado Varela, cumpla con la decisión de la Comisión Electoral Independiente, (CEI), que conforme con el Artículo 17 de los Estatutos del COP, (Punto J y Punto K), ninguno de los dos candidatos a Jefatura del COP, para el 2020-2024. (La Letrada Damaris Young, y el Dr. Saúl Saucedo) no obtuvieron el 50 % +1 de los votos válidamente emitido en la primera ronda, tienen que ir a una Segunda Vuelta. Esto lo aceptó el Pres. del COP, Camilo Amado Varela. Según mis pesquisas todo está gravado, con sus palabras de convocar a la elección de la Segunda Vuelta. Si fue validada la elección de la Vice-Presidencia del COP, que obtuvo los votos válidos, y también de ir a un 2ª Vuelta de los Cargos, cuyos aspirantes no logran el 50 % + 1 de los votos. ¿Por qué recurre a la ‘mentira’ en el caso de su Letrada que teme que pierda en la Segunda Vuelta?. Que disfruten su ‘Noche-Buena’ en familia. Así es.