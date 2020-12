Justifica la presencia de galenos cubanos para apoyar con la pandemia de la covid-19

Las Notas Sueltas: N°1) “Del Presidente de Atletismo Mundial, (World Athletes), Sebastian Coe, recibí con fecha 23 de Dic. 2020 un saludo de la Temporada Virtual 2020.

Contenido: “Ha sido un año de verdadera montaña rusa, para todos nosotros y nuestro deporte. Durante la temporada Indoor, (bajo techo), vimos a los deportistas elevarse a nuevos niveles, con récords mundiales en Salto con Pértiga, y Triple Salto, escritos en los libros de historia, pero entre esa altura la pandemia de la covid-19, ya se estaba gestando en partes del mundo.

Primero tuvimos que posponer nuestro Campeonato Mundial Bajo Techo, en Nanjing 2020. Luego vino marzo, y más y más eventos, tuvo que ser cancelado o pospuestos, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokío 2020.

A medida que la mayor parte del mundo entra en bloqueo, nuestros deportes se elevaron a nuevas alturas, moviéndose en un mundo ‘on-line’. Desde entrenamiento en casa y competiciones de patios traseros.

Conferencias y atletismo (a), todos trabajaron duro, mantenerse conectados, y mantener el atletismo en marcha. En junio nos acostumbramos a las sesiones de formación virtual en el estadio. Gran parte del deleite de nuestros fanáticos, locutores, y por supuesto los atletas, que finalmente tuvieron la oportunidad de competir nuevamente. A pesar de los desafíos en curso, los equipos de salud y ciencia, trabajó incansablemente para encontrar formas de llevar a la base reuniones seguras de clase mundial en agosto, con carrera en ruta tomando el centro de esta temporada inusual-.

En 2020 hemos visto:

8 Reuniones de la Liga Diamante Wanda.

7 Tour Continentales de Oro.

4 Tour de Plata.

12 Tours Continentales de Bronce.

Un número plural de carreras de calle de nivel mundial. Y un Campeonato Mundial de Media-Maratón.

Si bien aún no conocemos el alcance completo de las consecuencias de esta pandemia global, nos gustaría agradecer a todos ustedes por su pasión, dedicación, y apoyo a nuestro deporte en 2020. También nos gustaría desear a todos: “Felices Días Festivos, y un año nuevo saludable”. Sebastian Coe, Presidente de Atletismo Mundial”. ¿Qué les parece esto, selectos lectores del Coctel?.

Nota Suelta N°2, con fecha, Panamá 19 de Dic. 2020, recibí un comunicado de prensa de la Fundación Panamá Primer Mundo, que preside la Dra. Geraldine Emiliani, psicóloga clínica, distinguida colega del periodismo, que dice: “Pronunciamiento. Por una Nueva República: “Para la Fundación Panamá Primer Mundo, frente a la actual coyuntura que vive el país. La corrupción, Pacto del Bicentenario y Constituyente, son tres aspectos importantes que ameritan un análisis profundo de toda nuestra sociedad, la cual nos lleva a concluir en la urgente necesidad de fundar una nueva república.

1-CORRUPCIÓN: Los escándalos de corrupción que surgen todos los días, constituyen una práctica de lo más ruin, lo cual merece el repudio de todo aquel que aspire a ser buen ciudadano. Lo peor es dichas prácticas corruptas gozan de un sistema que las protege por las siguientes razones: Están revestidas de legalidad y por Leyes que no las sancionan. Quebrantan la institucionalidad pública de en un sistema políticos que las consideran como propias.

Atentan contra la convivencia, porque se generan desde un sistema de “juega vivo”, casi colectivo, que las normaliza como necesarias para la sobrevivencia cotidiana. La corrupción como se ha planteado, dada su complejidad tiene distintos niveles. Sin embargo, es importante identificarla, denunciarla y actuar de inmediato. Denuncias que surgen como prioritarios: 1) Medicamentos (precios exorbitantes). 2) Financiamiento privado a Partidos Políticos. 3) Contrataciones Públicas, (Sobre Precios, tráfico de influencias, planillas, etc.). Seguiré mañana, ya que por mi espacio limitado debo abordar otro tema.

Tema de hoy. Una publicación en ‘La Decana’, La Estrella de Panamá, con fecha 25 de Dic. 2020, por la distinguida colega, Adela Coriat, Editora de la Unidad Investigativa tituló: “Consejo Consultivo no fue informado sobre la contratación de médicos cubanos”. Parte del Contenido: “El Decano de la Facultad de Medicina. Renunció al consejo consultivo por su desacuerdo con la contratación especialistas extranjeros que serán incorporados por un periodo de tres meses a la atención de pacientes con covid-19 en Panamá. Mendoza dijo que este miércoles en la reunión del consejo consultivo, en la que participó, no se informó nada sobre la contratación de estos especialistas que arribaron ayer al país procedente de Cuba, no han pasado por el tamiz del consejo técnico, que debe validar sus créditos acompañados de una serie de documentos tal como reza la ley de 2013.

“La primera brigada de 220 especialistas cubanos aterrizó en Panamá este miércoles ante el agotamiento y la falta de personal especializado a nivel nacional y la avalancha de nuevos casos positivos que han obligado al Ministerio de Salud, (Minsa) y la Caja de Seguro Social a expandir la capacidad hospitalaria en un 36%. En el Coctel del martes 23 de Dic. 2020. Título Principal: “Algunos confunden el mensaje del Jefe del COI, con la Neutralidad Política en el Deporte”. Sumario: No deben mezclar lo dicho en la Cumbre del G-20, con el Pacto Bicentenario, de ‘SE’.’LCC’. Dije ‘SE’ ‘LCC’ creó en el Consejo Consultivo del Ministerio de Salud, (Minsa), invitó a su Copartidario, Dr. Francisco ‘Pachi’ Cárdenas, a colaborar, teniendo como Nuevo Ministro, pero sin la Experiencia que requiere esa cargo, al Dr. Luis Francisco ‘Paco’ Sucre.

Por el aumento de la pademia de la covid-19, y la escasez de médicos con experiencia en Dr. Sánchez Cárdenas. Es urólogo y uro pediatría. Tiene su consultorio en Punta Pacífica. Por estar al tanto de la trayectoria de los Médicos Cubanos, en atender a este tipo de crisis con éxito en diferentes partes, sugirió que era una buena idea que vinieran a Panamá. Al conocer esto, Donald Trumph, Pres. de ‘USA’ dijo no, y el Dr. Paco Sucre, siguió el NO que vino de la ‘Burbuja de Aire’, del ‘Jefe del “Buen Gobierno”, menos en Deporte.

Veamos unas estadísticas asombrosos de Cuba sobre la pandemia de covid-19, en noviembre 2020.Casos confirmados: 8,381; fallecidos: 136;‘PCR’ Realizados, 1135511, 0.74% de Positividad. De letalidad. 1.58%. Casos ‘USA’confirmados: 17,796,877; muertos: 296,316. Recuperados: 6,222,764. Brasil, infectados: 7,264,045; muertos: 187,172. México: 1 millón 289,298 casos; muertos: 116,487.

Estando los cubanos nuevamente, el ‘Jefe’ de Buen Gobierno, ‘SE’, ‘LCC’, debía aprovecha el error del DG. de Pandeportes, Eduardo Cerda, de eliminar el Acuerdo de ‘El Cacique’ Mario Pérez, entonces ‘DG de Pandeportes, con ‘Cuba- Deportes’, para una reorganización de nuestro deporte, que esta por el ‘piso’. Pueden entrar en contacto con el Presidente del Inder, Osvaldo Caridad Vento. Tomen nota de esto.