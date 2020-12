Los CONs, reciben Apoyo de Solidaridad Olímpica del COI, con Varios Programas:

Mundiales, Becas Olímpicas, Apoyo Continentales, Cursos Téc. Admin. de CONs, etc

Las Notas Sueltas. N°1) El Hoy por hoy de martes 29 de Dic. en la Pag. Principal del Diario la Prensa lee: “Si le preguntáramos al Ministro de Salud cuál es el plan para enfrentar el aumento del contagios o si le preguntáramos al Ejecutivo cuál es el plan para levantar la economía, seguramente no recibiríamos ninguna respuesta. Las acciones del Gobierno para mitigar los efectos económicos, sociales y sanitarios de la pandemia no son planeados, son ensayos y, en muchos casos, carentes de sustento, pues quienes los deciden están lejos de ser profesionales idóneos para prever las consecuencias de sus acciones. Es evidente que cuando se anuncian restricciones, los extremos son notorios.

Por ejemplo, cuando se limita la movilidad, la economía de hunde, y si es apertura, el sistema sanitario colapsa. A ello se suma que cada quién anda por su lado, pues la coordinación entre entidades del gobierno es inexistente. Tampoco hay un plan para enfrentar la desobediencia de un creciente número de personas a las restricciones. Si así siguen, esta crisis terminará por salirse de sus manos. El liderazgo del Gobierno se pierde rápidamente por la

INCOMPETENCIA DE POLÍTICOS, que pese a su evidente falta de idoneidad en estos asuntos, son incapaces de

RENUNCIAR para que EXPERTOS se encarguen. Ni hacen ni dejan hacer. Esa es nuestra angustiosa realidad.”

Nota N°2). ‘La Decana’, “La Estrella de Panamá, en su 1ª plana tituló: “Confinamiento; las excepciones y los rechazos. Este escrito de Adelita Coriat, que continúa en la PÁGINA 4A, dice. “Empresarios rechazan la inminente cuarentena del Minsa”. SUMARIO. “Gremios advierten sobre agravamiento de la situación económica y la falta de ingresos. Los trabajadores exigen un subsidio del gobierno de $500 para resistir el cierre el cierre del próximo enero; el Mitradel sale a apagar el fuego se percibe descoordinación interinstitucional”. DIARIO PANAMÁ AMÉRICA: Título: Primera Plana: “Ponga la casa en orden”. SUMARIO: Laurentino Cortizo debe “poner la casa en orden”, ante las tempranas aspiraciones políticas del actual vicepresidente, José Gabriel Carrizo, dice Luis Eduardo Camacho. “Los miembros de REALIZANDO METAS le solicitaron al presidente Laurentino

Cortizo que cumpla los compromisos adquiridos con el pueblo panameño.

Indicaron que el actual Gobierno debe ponerse A TRABAJAR para SOLUCIONAR los problemas al pueblo que está afectado por la COVID-19. DIARIO ‘METRO LIBRE: “En pausa reactivación de Contratos Suspendidos”.

SUMARIO: “La Ministra de Trabajo Doris Zapata, reveló que plan para reintegro gradual de contratos suspendidos desde marzo, se paralizó por la cuarentena. Empresarios y trabajadores con posiciones encontradas por el futuro de estos empleados”. Abogados piden a la Corte que use la tecnología por el Covid-19. La mención del criterio de los distintos Diarios del País, indica que el apodado ‘¡Buen Gobierno!, por ‘SE. ‘LCC’, no está funcionando como debe ser para mejorar los problemas urgentes del país, pero no hay cambios de los que han probado la falta de idoneidad para el cargo que ocupan.

Pasando al deporte donde el Título Principal del Coctel de hoy lee. “Los CONs, reciben Apoyo de SO del COI con

Varios Programas”: En el Sumario Mencioné algunos. Esta es quizás la razón principal que desde el año 2012, Cuando Camilo Amado Varela, sin contar con la idoneidad y conocimiento para ocupar la presidencia del COP,

por el desafío del COP de turno presidido por Miguel Sánchez, Jr, pero controlado por Fernando Samaniego, la Hoja de Ruta, del Pres. del COI, Dr. Jaques Rogge, de celebrar las elecciones del 2012. La autorización para celebrar dicha elección fue otorgada al entonces miembro activo del COI, Melitón Sánchez. Ayudado por su Letrada Damaris (USA$) Young, ‘saborearon’ los recursos económicos del COI que comenzaron a manejar, y esta es la razón de su nueva vida, lujosa, y no están dispuestos a perder ese cargo en el 2020.

En el COI existe lo que se llama Solidaridad Olímpica (SO) del COI, El presidente titular es el Cheik Ahmad Al- Fahad Al-Sabah, que no es muy bendito, renunció a dicho cargo por una falta que cometió, y que sería resuelto en la Corte de Suiza, y solo el Pres. del COI, Thomas Bach sabe porque sigue sin resolver. Por lo que en forma interina ROBIN E. MITCHELL, preside ACNO. Entre los Miembros Están: de América, están Nicole Hoevertaz de Aruba. Illic Neven de Chile, e Iván Sisniega de México. El slogan del COI es: “Los Atletas están en el Corazón del Movimiento Olímpico, y representan el enlace final de la Cadena de Solidaridad Olímpica. (esto lo controla el COP de ‘Madurito’ Amado Varela,, porque atletas de algunas federaciones no lo disfrutan, y sus dirigentes tampoco).

Veamos algunos de los datos de los CURSOS del Curso del COP, y los fondos que reciben para ello.1), Cursos de de Administración Deportiva, para formar y capacitar Dirigentes$15,000 (anuales). Por la cantidad de participantes en estos cursos que Dicta La Letrada en el año debe superar esa cifra. 1), Cursos Técnicos de para Entrenadores $20,000.00 al año. Esto pertenece a una de las 5 Áreas de los Programas Mundiales. Allí entra Becas Olímpicas para Entrenadores, (¿qué entrenadores han recibido esas becas?) Y sobre el desarrollo del sistema deportivo Nacional. 3), Desarrollo de la Estructura deportiva local, $30,000.00. ¿ Y los patrocinios privados?. 4) Gestión de los CONs intercambios de conocimientos $30,000 para los cuatro años. Se entregan en dos partidas cada dos años, ($15,000.00 y $15,000.00).

Saltando el orden. Preguntó: ¿Qué atletas del COP están disfrutando de Becas Olímpicas, para Tokío, que pasó de

2020 a 2021, y la cuantía?. Vuelvo al Punto5: “Igual de Género y diversidad, $ 15,000, al año. Punto 6) Iniciativa de Gestión de los CONs, $15,000.00 anuales, para mejorar la tecnología, compra de computadora 7), Programa de los Valores Olímpicos $15,000.00 anuales. Este dinero es para realzar Fórum y actividades con atletas y los entrenadores. Mañana seguiré con los Programas Continentales, y los aportes que reciben de Panam-Sports. Etc.