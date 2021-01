‘S.E’ ‘LCC’, Jefe del “Buen Gobierno” no Tocó el Deporte, en su Mensaje al país el 2 de Enero 2021

Después de escuchar, primero al Presidente de la Asamblea de Diputados, el ’HD’ Marcos Castillero Barahona, en la 2ª Legislativa el sábado 2 de enero de 2020, que comenzó el uso de la palabra a las 10:00 a.m., hasta las 11:01, según mi reloj, habló de todo, pintando un panorama de ‘excelencia’ y logros pese a la situación en que está nuestro país, con el aumento de casos de la Pandemia de COVID-19. Como comunicador Deportivo, estaba esperando escuchar que diera a conocer algo del tema deportivo; del estado del Proyecto de Ley para crear la Organización Nacional Antidopaje de Panamá, (ONADPAN). Aún recuerdo que había dicho a toda voz, la necesidad de combatir el FENÓMENO DEL DOPAJE EN EL DEPORTE, cumpliendo con la lo señalado, no solo por el COI, sino con las disposiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA/AMA), que preside Witold Banka, y que su oficina principal está en, Montreal, Canadá.

También había afirmado el HD Castillero, que su proyecto incluye un doble propósito a favor de los deportistas y atletas nacionales, porque las medidas de control y sanción en protección de la salud de los atletas. También enfatizó que en el año 2007, Panamá aprobó mediante la Ley 46 la ‘Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte”. Aún le queda tiempo de ponerse de acuerdo con el Dr. Saúl Saucedo, que está vinculado con la Organización Regional Antidopaje de América Central, (ORAD-CAM). Tome nota ‘HD. Marcos Castillero.

Antes de referirme a las palabas el 38° Presidente, ‘SE’, Laurentino Cortizo Cohen, elegido el 1° de julio de 2019

en reemplazo del N°37, Juan Carlos Varela, del 1° de julio de 2014-1 de julio 2019”. Miraré en forma rápida, su Plan de Acción ‘Uniendo Fuerzas’. Nuestro Compromiso. 4 Pilares 1 Estrella y 125 Acciones Prioritarias, para

transformar a Panamá. Punto 99: “Hacer todo lo posible por cumplir con el compromiso del país de realizar los XXIV DEP. ‘CA’ y del Caribe. Habló de construir coliseos deportivos en todo el país. Becas, etc. etc. Este recuerdo obedece a que, el auto apodado, Jefe del “Buen Gobierno”, y en este espacio ha señalado, que no incluye el deporte, porque es la excepción de la regla, en lo que llamó su Nuevo CÓDIGO DE CONDUCTA. 1) No Mentir, 2) No Hacer Trampa. 3) No Robar.

Pues, ‘SE’, ‘Jefe del Buen Gobierno’, según mi reloj hizo uso de la palabra desde las 10:00 a.m, a 11:01, am. y no toco el Deporte. Por accidente mencionó los Estadios de Béisbol, Roberto Mariano Bula de Colón, y ‘Gato Brujo’ Salinas, de La Chorrera. Pese a que en este espacio ha señalado que el Gobierno representa un elemento clave para el desarrollo del deporte en un país porque puede formar los líderes entrenadores y profesores deportivos que requiera para sus programas de desarrollo. Garantizar sistemas adecuadas para la selección, formación y atención a los atletas. Desarrollar Programas DEPORTIVOS ESCOLARES que además de educar a los NIÑOS y JÓVENES, permita la selección de futuros talentos deportivos.

Ustedes lectores son testigos de las múltiples llamadas del Coctel, de que el Gobierno, no le ha dado importancia a la LEY 50 DE 2007, que rige el deporte en todo el país. Artículo 1. “El Instituto Nacional de Deportes se denominará Instituto Panameño de Deportes en adelante Pandeportes, y como máximo organismo del deporte, constituye una entidad de Derecho público con Personería jurídica, patrimonio propio y autonomía en su régimen

Interno. Artículo 2: Corresponde como máximo organismo del deporte, la función primordial de orientar, fomentar, dirigir y coordinar las actividades deportivas en el territorio nacional, para contribuir a la SALUD y armónica formación espiritual, corporal y moral del hombre panameño, a fin de hacerlo más apto en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, como parte de la sociedad y como ciudadano.

Artículo 7 El Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y Recreación estará integrada por. El Ministro de Educación, quien lo PRESIDIRÁ, y el Viceministro o el Funcionario que el Ministro Designe. Como saben lectores, La Jefa del MEDUCA, es ‘SE’ Guadalupe Gorday Moreno de Villalobos, una de las ‘Intocables’ de su ‘Burbuja de Aire’, que no le importa absolutamente con el Deporte. Al parecer goza del aval del Contralor General del País, que no exige que cumpla su función. Todo esto me hace invitar al Jefe del ‘Buen Gobierno’

menos en deporte, para que escuche estas palabras del Presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach sobre la importancia del deporte, con fecha 1º de enero 2021. TÍTULO: “El Presidente del COI, destaca un mayor papel del Deporte y Solidaridad en el mensaje del Año Nuevo”. Para el Presidente del Comité Olímpico Internacional, (COI), Thomas Bach, la comunidad Olímpica ha logrado girar, lo que ha sido un 2020, único y desafiante en lecciones y oportunidades. El papel del deporte para la SALUD FÍSICA y MENTAL; el papel del deporte en nuestra vida social, el papel en nuestra vida económica, ha sido simplemente reconocido, una serie de iniciativas, inclusive la campaña de: Mantenerse fuerte, Activo, y Saludable”.

Un nuevo Convenio de Cooperación con la Organización Mundial de la Salud, (OMS), y la campaña de SALUDABES JUNTOS, en asociación con las Naciones Unidas, (ONU), y la (OMS). El mismo reconocimiento

ha llegado de la Asamblea General de la ONU, que aprobó una Resolución por consenso, haciendo un llamado

a los GOBIERNOS DEL MUNDO, (tomen nota desde la ‘Burbuja de Aire), A INCLUIR EL DEPORTE, en su Programa de Recuperación, G-20, respalda la Resolución de incluir que los Juegos Olímpicos, Tokío 2020, se celebre en 2021. Tokío es todavía, la ciudad olímpica mejor preparada, y solo podemos agradecer a nuestros socios japoneses, por su gran compromiso y determinación de organizar estos Juegos, de forma segura para todos los participantes, y hacer estos Juegos Olímpicos, y hacer Juegos Olímpicos, aptos para el Mundo Post-Coronavirus. Tomen nota de esto.