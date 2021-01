Fary Levey, recibió Pandeportes, en ‘Estado Caótico’ en Asesoría Legal

La Nota Suelta: Hoy miércoles 20 de enero de 2021, donde Joe Biden pasa a ser el Jefe de la Casa Blanco, que ocupó el nefasto Donald Trumph hasta martes 19 de enero, una publicación de esta fecha, resalta que el Presidente

Trumph, habla tras una sección del muro fronterizo en Álamo, Texas. El presidente Trumph dejará la Casa Blanca esta semana con el índice de aprobación más baja de su presidencia con solo 34 por ciento de los estadounidenses

apoyando el trabajo que ha realizado, mostró una encuesta de Gallup el 18 de enero de 2021. Según los Informes,

Donald Trumph ESTA FURIOSO porque tantas CELEBRIDADES IMPORTANTES, incluidas: Lady Gaga, Jennifer López, participarán en las celebraciones inaugurales del presidente electo, Joe Biden, hoy miércoles, en

marcado contraste con su propio evento de hace cuatro años.

Desde el 6 de enero cuando los alborotadores animados por el presidente violaron el edificio del Capitolio, Trump ha estado cojeando hacia el final de su mandato presidencial único, sin poder usar sus redes sociales favoritos y manteniendo un perfil bajo. Ahora añadiendo SAL A SUS HERIDAS, se informa que Trumph está particularmente

molesto porque el tipo de personas QUE LO HAN RECHAZADO durante su tiempo en el cargo van a actuar para

Biden según un informe del ‘Washington Post’, que cita a una persona cercana del presidente. El presidente fue una

vez elemento fijo de las fiestas de celebridades en Nueva York, y organizó varios eventos repletos de estrellas durante su tiempo como presentador de The Apprentice.

En 2005, durante su boda con Melania, hizo cantar a Elton John y Billy Joel. Pero después de su retórica campaña de 2016 y el establecimiento de sus políticas de línea dura, que continuaron durante toda su presidencia, muchas estrellas mantuvieron su distancia, incluso desde su toma de posesión en 2017. La inauguración de Biden el miércoles, un asunto limitado debido a COVID-19, involucrará un programa de 90 minutos en horario estelar que será presentado por TOM HANKS. Incluirá comentarios de Biden, y la vicepresidenta electa, KAMALA HARRIS,

y actuaciones de estrellas como Ant Clemons, Jon Bon Jovi, Foo Fighters, John Legend, Eva Longoria, Demi Lovato, Bruce Springsteen, Justin Timbertake, y Kerry Washington. ¿Qué les parece lectores?.

Tema de hoy: El títuló del Coctel del martes 19 de enero de 2021, leía: “Farank Levy, dirigió Pandeportes con éxito de Dic. 2009 a Oct. 2010”. SUMARIO: Su labor superó a: Rubén Cárdenas, ‘Bob’ Arango, Camilo Amado, y Eduardo Cerda”. Al final de escrito dije: “Farank Levy me dijo que no me conocía, pero por mis antecedentes y trayectoria en el deporte, en especial en el Movimiento Olímpico, quería nombrarme de asesor”. Me respuesta fue

un NO. Por su insistencia, y al decirme que tenía el apoyo del Presidente, (Ricardo Martinelli), acepté pero a Título

AD-HONOREM. Un caso parecido fue con el presidente de turno, ‘SE’, ‘LCC’, que no conozco personalmente,

Pero por conducto del Lic. Gerardo Berroa, Director de ‘La Decana’, pidió me Correo electrónico para pedir mi

opinión. Algo parecido, hizo Camilo Amado Varela cuando fue nombrado Jefe del COP en Dic. del 2012.

Sobre la Sede de los XXIV Juegos Deportivos ‘CA’ y del Caribe en Panamá 2022, que él mismo politizó, y en una fiesta en Barranquilla, Colombia con la presencia del entonces Alcalde del Distrito Capital, José Isabel Blandón, que celebraron con descorche de Champaña que se mencionó en el Informe de los 23° JCC, después de recibir la

Bandera de los XXIV JCC en la ceremonia protocolar del Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub. En la

‘tenida’ se dieron el coro de que Blandón sería el próximo presidente de Panamá, y la realidad refleja otra cosa, que

por sus desaciertos como Alcalde del Distrito Capital no será cierto. Madurito Amado viajó a Lausana, y era patrocinador de la REELECCIÓN ILEGAL de su Tesorero JOSÉ ÁLVAREZ de la Comisión de Bolos que fue acusado de MALOS MANEJOS DE FONDOS, lo mismo que el ‘VP’ELMER ORTIZ, Presidente de la Fepat. El TROFEO que encontró Fary Levey, fue que lo ‘peor de lo peor’ que estaba ocupando la Asesoría Legal, de Pandeportes, se llamaba MASSIEL GONZÁLEZ, con Salario Mensual de $4,000.00, y una batería de Letrados para

tirar algunos al tinaco, por el pobre, o ninguna labor que hacían. Fue puesta en ese cargo, por su ‘amigo’, el ‘Show-man’ Bob Arango que era el ‘DG’ de Pandeportes.

Al visitar su despacho me dijo con mucha preocupación me dijo: “Al llegar a Pandeportes, todos los CARGOS importantes estaban ocupados. Ejemplos: La Asesoría Legal, La Dirección Técnica de Deportes y Recreación, que es el ‘MOTOR DE ARRANQUE’ que hace funcionar a la Institución con eficacia. Me encargó de revisar estos cargos. Comencé por la ASESORÍA LEGAL. Al conversar con el encargado, cuyo nombré no mencionaré, fue muy

Cordial, pero no me tomó mucho tiempo para detectar, su deficiencia en cuanto al Deporte Olímpico, la misma defi-

ciencia del ocupante de este cargo en Pandeportes; conoce poco del deporte competitivo olímpico. Recomendé que

nombrara a un Abogado que además era dirigente Deportivo, OLMEDO ‘MONÓN’ CEDEÑO. Fue el eje del Decreto Ejecutivo 112 de 1980, (Por el cual se reglamentó el Dep. Aficionado Post-Escolar en la Rep. de Panamá.

Otro cambio fue el del ‘DT’ de Deportes, que no tenía credenciales para ese cargo. Fue reemplazado por Eric

Holland, que sí tenía las credenciales para ese cargo. Celebré varias reuniones con Holland, inclusive invitando a Martín Peterson, del Taekwondo, que gracias al esfuerzo de la entonces ‘DG’ de Pandeportes, ocupó y aún sigue

allí sin tener méritos.

Esto es lo que ubica a Fary Levy, en un nivel superior como ‘DG’ de Pandeportes, que los que mencioné: Rubén Cárdenas, ‘Bob’ Arango, Camilo Amado, y el de turno, Eduardo Cerda, que ‘Madurito’ y su Letrado lo han tratado

Como una pelota de ‘Ping-Pon”. Algo que muchos no saben de Fary Levey, que fue su lucha sin cuartel para que

RUBÉN CÁRDENAS, no incurriera en el error garrafal de permitir que la FEPAFUT, con un patrocinio millonario

construyera sus oficinas en la Ciudad Dep. Irving Saladino sin pagar nada a las arcas del Estado. Prometieron a

Cárdenas que al retirarse de su cargo de ‘DG’ de Pandeportes, recibiría un puesto en la Fepafut, y fue todo un

Engaño. La renuncia de Fary Levey como ‘DG’ de Pandeportes, obedeció a la persecución de que fue víctima de Lucy Molinar, que fue Jefa del MEDUCA, en el ‘reinado’ de ‘R.M.V’, y a la vez, Presidenta de la ‘JD’ de Pandeportes, y que Fary Levy hacía lo que ella quería. Primero la ‘regañó’ porque tenía a este servidor de Asesor, y

se equivocó, cuando le preguntó lo que me pagaba, y se sorprendió cuando se enteró que era Ad-Honorem.

En el Presente, pese a que el COI, ha pisoteado las leyes Panameñas, y el DG’ de PanDep, Eduardo Cerda, no le ha dicho a los dirigentes de Aso. y Fed. Dep., que al registrarse en dicha Institución eran reconocidos, y que no

tenía que ser por un Trámite de la Letrada en el COP. También debo recordar que cuando el Jefe del COP, y la

Letrada, se querían ‘robar’ la Federación Panameña de Hockey, que preside el Abogado Ademir Montenegro, invitaron a Panamá a Alberto ‘Coco’ Budeisky, Pres. de PAHF, y a la ‘SG’ de la Asociación ‘INT’ de Hockey, recibieron la respuesta contundente de que no habían venido a Panamá para suspender a APA-HOCKEY.

El ‘COI’, sin importar la frase de célebre del Pres. de ‘USA’ Ronaldo Reagan, al Líder de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, de revisar. Declararon a Damaris Young, Jefa del COP de Panamá, y a pesar de que se ve el deseo del

Dr. Saúl Saucedo que fue candidato a la Presidencia del COP, 2020-2024, y su lucha para que se respete las Leyes

que rigen el Deporte Olímpico en Panamá. (La Ley 50 de 2007), ‘SE’ Laurentino Cortizo Cohen, guardará un

silencio sepulcral en su ‘Burbuja de Aire’. Tomen nota de esto.