Pese a sus Fracasos, el Pres., ‘LCC’, no mueve a Eduardo Cerda de la Jefatura de Pandeportes

Continuando con el Coctel del jueves 11 de Feb. de 2021, respecto a que La Letrada Damaris Young, quiere construir 2 ‘Centros de Alto Rendimiento’, sin tener un concepto claro de lo que es un Atleta de Alto Rendimiento, enfatizó que es vital para que los atletas puedan entrenar. En una verdad a media, sin conocer las características que tienen que tener un atleta, para ser considerado de Alto Rendimiento. Como el COP no tiene atletas, sino las Fed. y Aso. Deportivas, son ellos los que recomiendan los atletas al COP, deben haber cumplido con el proceso de preparación física, técnico y científico, programado con el Instituto Panameño de Deportes, en los Centro de Alto Rendimiento y de Medicina Deportiva, finalicé diciendo que en la actualidad no existe en Pandeportes, ni el CEMED, (Centro de Medicina Deportiva, y mucho menos el CEARE (Centro de Alto Rendimiento).

Afirmó la Letrada Damaris Young que el 97% de los encuestados acordó que carecen de equipamiento e indumentaria adecuada para que sus atletas se preparen. Otro 83% de los deportes panameños, carece de un entrenador que lleve a cabo una preparación adecuada”. Esta confesando una realidad de que ella ha sido partícipe, desde el 2012, que ha sido La Letrada del Mitómano Camilo Amado Varela. En Panamá desde 1997, existe la Universidad Especializada de las América, (UDELAS). Es una Instituto Panameña de Educación Superior. Su rector es el Dr. Juan Bosco Bernal. Si no ando un poco extraviado, tiene un Acuerdo de Colaboración Académica Internacional entre la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte de Cuba, Manuel Fajardo. La Universidad de las Ciencias de la Cultura Física (UCCFD)

es una Institución Cubana, responsabilizada con la formación y superación de Profesores, en las Ramas del Deporte, la Educación Física y la Recreación en correspondencia con los objetivos establecidos por el sistema cubano de Cultura Física y Deportes. Su producto académico internacional a Profesores de Educación Física, Entrenadores Dep. Etc.

La (UCCFD) de Cuba ha elaborado un Programa para que sus CURSOS se REALICEN A DISTANCIA, como otra Alternativa para sus Estudiantes de Pre-grado y de Post-Grado”. Tome nota de esto Letrada Damaris Young.

Pasando a otro punto, y es porque el Jefe del “Buen Gobierno”, ‘SE ‘LCC’, menos en Deportes, insiste en mantener a su ‘0’ a la izquierda Eduardo Cerda, al frente del deporte, y los que controlan el COP se rigen de él. La Confederación Deportiva Panameña (CONFEDEPA), que Preside el Arquitecto Manuel Salazar, y su ‘SG’ Dr. Rolando Villalaz, han enviado una carta al Dr. Thomas Bach, sobre elecciones COP y una supuesta Junta Directiva electa. Título Principal: CONFEDEPA no reconocerá a ninguna Junta Directiva del Comité olímpico de Panamá, electa al margen de sus Estatutos y de las Leyes Deportivas Nacionales Aplicables a las Federaciones. Por otro lado hay otra Nota, publicada por la distinguida colega KEILA E.ROJAS, de la Estrella de Panamá, con fecha 11 de Feb. 2021 que titula: Organizaciones Deportivas exigen que en el COP NO HAYA una REELECIÓN FORZADA”. Parte del contenido: Federaciones Deportivas envían carta al Presidente del COI denunciando una reunión ‘ilegalmente’ llamada Reanudación de la Asamblea General.”. Algunos quizás recuerden mi consejo al Pres. del COI, Dr. Thomas Bach, y lo ignoró, y eran las palabras de RONALD REAGAN, Presidente de los Estados Unidos, N° 40, del 20 de enero 1981 al 20 de enero 1989. Que decía: “CONFÍA PERO VERIFICA”. Palabras que uso con el Primer Ministro de la Unión Soviética, MIJAIL GORBABACHOV. Como los del COP, en especial Camilo Amado Varela, y su Letrada Damaris Young, son MITÓMANOS, INCURABLES, sus mentiras a sus HADO PADRINOS, Peré Miró, James Mcleod, etc. etc. Recuerden la carta que recibió del COI, el ‘0’ a la Izquierda de Pandeportes, Eduardo Cerda, con un regaño y reiteración de que Panamá podía ser suspendido por actuaciones fraudulenta contra el COP, y se quedó callado sin recordar a los señores del COI, que el COP tenía que respetar las Leyes de Panamá. Un poco más de la misiva de CONFEDEPA al COP dice: “Como parte del plan de asegurar los votos para eternizarse en el poder olímpico, éste se inició con la incorporación desde el año 2016 de dos fundaciones sin fines de lucro denominadas remo y canotaje, haciéndolas pasar como miembros votantes; sin estar reconocidas por las leyes deportivas nacionales, y sin haber sido aceptada en la Asamblea; de seguido, tomarse el deporte como el caso de la GIMNASIA, reconociendo a una Junta Directiva espuria y abusando del poder del Presidente del COP, logrando su acreditación en los organismos internacionales, e igual método aplicado para el Bádminton, bolos, tenis de mesa, contabilizando en esa movida, nada menos que 12 votos amañados; y marginando a otros cuyos votos no eran favorables, como el caso del Rugby, fisiculturismo y Pentatlón Moderno para que no emitieran sus votos.

Hay una realidad, y todo esto obedeció a que TRES ‘DG’ DE PANDEPORTES, Ramón Cardoze, Bob Arango, y “El Cacique” Mario Pérez, y el Mitómano y su Letrada se han burlado de ellos. En cuanto a la nota enviada al COI, con la firma de 17 Federaciones, denunciando una reunión “Ilegalmente’ llamada Reanudación de la Asamblea General Electiva’ y como dije, es porque el Gobierno no ha ni está exigiendo que el COP, sigue operando en el país, eximidos de respetar las leyes Nacionales.

La Nota Suelta: Un Comunicado de Prensa de ‘EFE’, del 9 de Feb. 2021, originado en San Juan, Puerto Rico, tituló: “Puerto Rico albergará la competencia de Natación Clasificatoria para Tokío 2020. Parte del contenido: Puerto Rico, albergará del 20 al 23 de mayo próximo el “Puerto Rico International Swimming Open (PRISO), en el cual los competidores podrán hacer los tiempos mínimos para clasificar a los Juegos Olímpicos d Tokío 2020, entre otros eventos internacionales. El PRISO se llevará a cabo en el Centro Acuático del Albergue Olímpico Germán Reickehoff ubicado en Salinas, informó este martes en un comunicado de prensa la Federación Puertorriqueña de Natación, presidido por Fernando Delgado.

Los tiempos registrados se usarán también para clasificar al evento de la Federación Centroamericana y del Caribe de Natación (CCCAN, con fecha límite el 23 de mayo) y los Juegos Panamericanos Juniors Cali 2021 (fecha límite el 21 de junio). La competencia se regirá por las normas vigentes de la Federación Internacional de Natación (FINA, en inglés), que especifican los protocolos de prevención por la Covid-19. Ser nuevamente sede de un evento internacional es una noticia buenísima, porque nos mantiene comprometidos en continuar con nuestros planes de entrenamientos y competencias post-pandemia”, sostuvo Delgado. “Ha sido un año durísimo donde vivimos la paralización del deporte.

y esto nos motiva cumpliendo con todos los protocolos, como lo hemos hecho, y observar que la situación del Covid-19 va balanceándose, agregó.

La FPN informó además que solicitó el pasado 28 de enero la sede del CCCAN 21. Este evento se dividirá en tres; natación, y aguas abiertas en junio, polo acuático en agosto, y en estilo de campeonato las disciplinas de natación artística y de clavados para octubre. Puerto Rico, compite contra otros países, como Cuba, Bahamas, Venezuela y Jamaica, para ser sede del evento. Puerto Rico albergó este evento en el 2011 en el complejo acuático Carlos Berrocal ubicado en el campus de la Universidad de Puerto Rico de Mayaguez.”. Tomen nota de esto.