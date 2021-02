No puedo inicial el Coctel de hoy sin unirme a esa tristeza total a nivel mundial, por el accidente de auto de Tiger Woods, en Los Ángeles donde sufrió lesiones múltiples, primero recordando esa frase del General de Brigada, Martín Torrijos que decía: “El que dá Cariño Recibe Cariño”. Es la razón que en todos los Medios de Comunicaciones, hubo una tristeza total, al decir: “Accidente de Auto que sufrió Tiger Woods en ‘Los Ángeles, California”. Sufrió fracturas abiertas confinantes, a las porciones superior e inferior de su tibia y peroné, en su pierna derecha, asi como daños en Los huesos del tobillo y traumatismos al muslo y tejido blando de la pierna. No hay duda de que Tiger Woods, es uno de los Gigantes del Golf que es querido por todos.

Pasando a otra nota pero de mi Panamá, una nota en los Diarios locales, publicó que ‘La Selección el Boxeo Olímpico de Panamá’ tendrá fogueo en España del 1 al 7 de marzo de 2021. Como se trata del deporte mimado del COP, cuyo ‘SG’ es el ‘YES-MAN’, Tomás Cianca, de Camilo Amado, nunca confrontan problemas de ‘chen-chen’ para viajar.

Dicen que ese ‘tour’ es con mira al Torneo Clasificatorio para los 23° ‘JO’ de Verano, Tokío 2021, que será en Buenos Aires, Argentina, del 10-16 de mayo. La Selección Masculina tiene a Martín Pérez en los 52 kilos. Orlando Martínez, 57 kilos, Jonathan Miniel 63 kilos, y Eduardo Beckford, 59 kilos. Ninguna está clasificado en el ranking de su división En cuanto a Atheyna Bylon estará compitiendo en la división mediana, (69-75) Rival en Tokío. Claressa Shields, (USA) Nouchka Fontijn (Holanda). Kaz. Marina Volnova y Dariga Shakimova. De China: Qian Li, y Jinzi Li.

Tema principal de hoy: Un repórtate del prestigioso ‘Aroundtherings’, Editor y Fundador es ED HULA, y la EDITORA ES SHELLA SCOTT HULA. Con fecha 22 de febrero de 2021, ocupa el Título Principal del Coctel: “Otra vez en Suiza Retrasan el Juicio contra el Sheikh de Kuwait y Jefe de ACNO, y ‘OCA’. Contenido: “Un Tribunal Suizo ordena un retraso en tan esperado juicio del Kuwaite, Sheikh AHMAD AL-FAHAN AL SABAH, miembro del Comité Olímpico Internacional, (COI), y Presidente del Consejo Olímpico de Asia, quien iba a ser JUZGADO en Ginebra, Suiza esta semana, acusado en un esquema hace MÁS DE SEIS (6) AÑOS de crear PRUEBAS FALSAS que compañeros de la familia Real de Kuwait, estaban planeando un golpe.

El juicio se llevó a cabo en Ginebra porque Ahmad está acusado de usar Tres Abogados suizas para llevar a cabo el crimen. Los cargos dijo Ahmad, llegó a los abogados para autenticar falsamente supuestamente mostrando el Primer Ministro, y otro oficial conspirando para derrocar el Emir de Kuwait. Ahamad fue acusado formalmente en noviembre de 2018, y suspendió rápidamente su MEMBRESÍA del COI, al igual que la Presidencia de la Asociación Nacional de COMITÉS OLIMPICOS, (ACNO) . Mantuvo la Presidencia del Consejo Olímpico de Asia, (OCA). El retraso en el juicio fue obligado por la admisión de uno de los imputados que carecía de asesoría legal. La Corte decretó que consiguiera abogado pero no fijo fecha de reanudar del juicio previsto en unas semanas.

Ahmad apareció en la Sala del Tribunal de Ginebra pero no hizo ningún comentario a los medios. Un abogado de la Fiscalía dijo que no le sorprendió el cambio de última hora. De acuerdo con la ‘AP’, Ahmad negó LOS CARGOS, y su Abogado le dijo a la Corte el lunes, que no tiene miedo de enfrentar la acusación en la corte. Si es declarado culpable Ahmad podía enfrentar una Sentencia de Prisión hasta de cinco años. Esto probablemente terminará permanentemente su puesto en el COI. Fue elegido al COI en 1992. Sucedió a su padre en el COI, y como Presidente de la ‘OCA’ cuando murió en la Guerra de Iraq. ¿’Hasta cuándo lo seguirá ‘protegiendo’, el titular del COI, Thomas Bach?.

La Nota Suelta. Otro reportaje de ‘Aroundtherings, (ATR) de Ed Hula, fechado el 23 de febrero 2021, tituló. “Otra llamada para un Boicot de Beijing. Por una segunda semana consecutiva, un representante de Los Estados Unidos, pide un Boicot de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. John Kaiko, un Republicano de Nueva York, envió una carta al Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el que citó presuntos violaciones de derechos humanos contra musulmanes minoría uigur por el gobierno chino, como motivo para boicotear los Juegos. Antes de seguir debo agregar que en Beijing, China, será la sede de los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno 2022, que se logró en la 128ª Sesión del COI, en Kuala Lumpur, Malasia.

En este espació di a conocer en un Comunicado recibido del COI, en donde su Presidente, Dr. Thomas Bach, hizo el recuento histórico de que Beijing será el único país que simultáneamente ha celebrado Juegos Olímpicos de Verano y de Invierno en el mismo coliseo. La carta de Kaiko siguió una Resolución de la semana pasada del Republicano Mike Waltz de Florida, pidiendo un boicot de Beijing 2022 por los Estados Unidos si los Juegos no se mueven fuera de China.

Seis Senadores de Estados Unidos liderado por Rick Scott, también de Florida, a principio de este mes presentó una Resolución pidiendo que el COI, remueva las olimpiadas a otro sitio. Tiene la apariencia de inmiscuir la política con el deporte, usando al presidente que fue elegido, por encima de su ‘amo’ Donald Trumph, que pronto estará enfrentando problemas serios que incluye pagar sus impuestos al nuevo Gobierno. Tomen Nota de esto.