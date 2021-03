Tuve el honor de leer en ‘La Decana’, “La Estrella de Panamá’, un escrito de las distinguidas colegas, YANDIRA NÚÑEZ, YELINA PÉREZ, con fecha 4 de marzo de 2021, su reportaje con Título Principal: “Tomás Altamirano Duque, el adiós a un político de Diálogos y Consensos”. Sumario: “Altamirano Duque ejerció el cargo de vicepresidente

de la República de Panamá entre 1994 y 1999”. He aquí parte del contenido: “Fue un empresario exitoso, lo vimos en La

Estrella de Panamá, ‘La Decana’, que fue de la familia Duque. Como político fue respetuoso, buscaba consensos y trataba de entablar conversaciones con quienes lo adversaban. En la Asamblea fue un excelente diputado y luego un excelente vicepresidente”, dice.

Según las memorias de la exjefa de estado, Mireya Moscoso, Presidenta de 1° de Sep. 1999, a 1° de Sep. 2004), “Fito Duque fue un propiciador de encuentros y diálogos por excelencia. “Cuando estuvimos en la Presidencia, a pesar de que

era un adversario, siempre estuvo dispuesto a apoyarnos en torno a las leyes que eran buenas para el país. Hemos perdido a un gran político y un gran amigo. “Nos duele que ha partido; lo sentimos y sé que hay panameños que lo conocieron muy bien y que hoy también lo sienten”, agrega. Durante su andar sociopolítico, ‘Fito’ Duque se desempeñó

como ministro de Estado, director del Instituto Nacional de Cultura y Deporte, (Incude), legislador de la República, fuediputado representando al distrito de Chepo, ejerció labores como ministro de Obras Públicas así como la dirección del

Instituto de Viviendo y Urbanismo.

James Aparicio, periodista y director del diario Metro Libre, comenta que los ideales de ‘Fito’ Duque se gestaron en el

seno de una familia que fue fundadora de la República; históricamente vinculada a La Estrella de Panamá, donde desde

muy joven “asumió el control. en medio de un cambio en la sociedad panameña cuando una alianza de civiles, empresarios y militares gobernaban el país”. Fue de esos empresarios que se encantaron con el General Torrijos y el

movimiento militar nacionalista que rompió la vida pública en 1968. De esas personalidades que ya no vas a encontrar”.

‘SE’, Dr. Ernesto ‘Toro’ Balladares, (1994-1999) “Sirvió al País con Honor y Disciplina”. ‘SE’, Ricardo Martinelli,

‘El Loco’), (2009-2014), “Ex –Vice-Presidente de Panamá, hizo historia y que trabajó duro por Panamá, y a quien admiramos mucho. ‘SE’, Laurentino Cortizo Cohen (2019: “Sirvió al país con Honor y Disciplina’. Faltó lo que le

Cuestionan casi en forma cotidiano a su “Buen Gobierno”, Transparencia y Honradez”. Tomen Nota.

Un escrito del Coctel en ‘La Decana’ tituló: “TONY NORIEGA PRESIDIÓ LA FEDEJUDO”. Sumario: “Aunque las

Fotos suelen recordar lo que el tiempo y las personas olvidan por conveniencia, en mi querido y bello Panamá, muchos

lo olvidan por conveniencia”. Aquí conocerán algunos datos de Don ‘Fito Duque’. Contenido: “Aunque las fotos suelen

recordar lo que el tiempo y las personas olvidan por conveniencia, en mi querido y bello Panamá, muchos de los que estuvieron cerca del General Manuel Antonio Noriega, y compartían sonrisas, agasajos y fiestas etc., con el Dictador, ahora hacer recordar al Apóstol San Pedro, que negó hasta tres veces, conocer a Jesús la noche en que fue arrestado, cumpliendo así la profecía de Jesús a Pedro, de que: ‘no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces”.

Debe quedar claro que no estoy haciendo una comparación, sino reiterando que la amistad de muchos está basada en su

acomodo e intereses personales. Este servidor, por intermedio del Profesor Aurelio Chú Yi (q.e.p.d.) conoció a Manuel

A. Noriega, entonces Teniente Coronel de la Fuerzas de Defensa, quien se mostró satisfecho de mi objeción a la actitud

del Profesor Rigoberto Paredes, primer director del INCUDE, que a raja tabla quiso reemplazar al delegado del Judo en el COP, Profesor Rafael Barranco, en violación con la Carta Olímpica. En esos momentos el judo estaba convulsionado,

por lo que me invitó a colaborar, y por insistencia de mi amigo Aurelio Chú Yi, acepté. Un punto que quiero dejar claro es que mi contacto con Noriega fue cuando era Teniente Coronel, y nunca con el después General Noriega.

Comienzo por decir que era un buen dirigente del judo, y lo practicaba en el cuartel de CHIRIQUÍ con el Sensei Aurelio

Tamayo, lo que continuó cuando fue trasladado a Panamá. Con Aurelio Chú Yi, en su DOJO PRIVADO en su residencia en Bethania. Si mi memoria no me falla, reemplazó a Francisco Paya en la Presidencia de la FedeJudo. En aquel entonces era una persona de BAJO PERFIL, que no buscaba mucha figuración con su labor al frente del deporte.

Creo la PRIMERA ESCUELA NACIONAL DE JUDO, que quedaba en el área de Paitilla, también el primer COLEGIO

DE CINTA NEGRA. Dotó al Judo de unos 300 TATAMIS, para fomentar la división infantil y mayor. El judo vivía una

época de bonanza que TENÍA ATLETAS DE BUEN NIVEL, y Técnicos de talla de LUIS GASTÓN de Cuba, Juan Bailu y Wo Jo-Do, de China. La presentación del Judo en el exterior reportaba buenos resultados. Aunque no se dice,

refresco la memoria que el TTE. COL. MANUEL NORIEGA, presidía la FedeJudo durante los VII ‘JB’, celebrados en

Panamá en 1973. El Judo que en los IX JCA 2010 aquí en Panamá que a duras penas ganó I MEDALLA DE ORO, de

René Ulloa en + 100Kgs, en los VII JB DE 1973, un torneo de mayor nivel, se ganó 3 de oro, 1 de plata y 2 de bronce.

ORO: ANÍBAL ORTEGA en +93 Kgs. MARIANO ORTIZ, en 93 kilos, y ARMANDO TRIGUEROS, en 80 Kilos.

MEDALLA DE PLATA. EN 63 Kgs., MIGUEL ‘MIKE’ VANEGAS. MARCO CORCHO, ganó Bronce en 70 Kgs., y

ANÍBAL ORTEGA en la Categoría Libre.

Noriega se preocupaba por mejorar el nivel de los técnicos panameños, y recuerdo que envió a TEÓFILO MENDOZA,

JUSTO NAVARRO, y el ahora Presidente de la FedeJudo, (que era el Sensei Ernesto Arce) a tomar cursos en el exterior. El Judo estaba sin sobresaltos para sus competencias internacionales. Los aviones de la ‘FAP’ apoyaban al Judo. Bajo su presidencia se celebró en Panamá con éxito, un Torneo ‘CA Y DEL CARIBE’ DE JUDO. Se mantenía un

Dojo en la Piscina Adán Gordón, en óptimas condiciones, que luego se perdió. Todos conocemos todo lo relacionado lo

Relacionado al Decreto de Gabinete 144 de 1970 que creó el Instituto Nacional de Cultura y Deportes, y todo lo que

siguió hasta el presente, donde tenemos, lo llamado Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), repletos de perso-

najes de la estatura de ‘Don’ Eduardo Cerda, Irving Saladino, y paro de contar.

La celebración en la República Dominicana, el 47° Aniversario de los 12° Juegos Centroamericanos, el 27 de febrero 1974, con la asistencia de 23 países, 1928 deportistas, en 18 Deportes. El Pres. de turno era ‘SE’, Joaquín Balaquear.

Alcalde de Santo Domingo, Rafael Estrella Rojas. También estaba presente como Invitado, el Pres. del COI, Lord Killanin. (a quién el Coctel entrevistó). José Beracasa Presidente de la ODECABE, El Ministro de Deportes, encabezó el acto, que coincidió con la fecha del deceso, de quien cariñosamente todos llamamos ‘Fito Duque’; dicha fecha, ya que

estábamos en Rep. Dominicana, junto con, Aurelio Chú Yi, ‘El Coctel’, ‘El Curra Testa’, para extender una Invitación en nombre del entonces Pres. de la Fed. Panameña de Judo, el Teniente Coronel, Manuel Noriega, que se celebró con

éxito en Panamá.

La Nota Suelta: Lo más importante en el momento en el Boxeo Olímpico que se está desarrollando en Castrellón, España, no son los triunfos para los pocos atletas latinos que están presentes, sino, el Campeonato Panamericano, que

debo corregir a fecha incorrecta en el Coctel, del jueves 4 de marzo, a la fecha correcta del 3 de mayo de 2021, en Buenos Aires, Argentina. Aunque ‘Madurito Amado’, y su Letrada Damaris Young, desprecian a los Cubano, Bylon está bajo la tutela de un técnico Cubano.

Una nota en el ‘LISTÍN DIARIO’ de Rep. Dominicana, con fecha de miércoles 3 de marzo Tituló: “Canotaje clasifica a CINCO ATLETAS dominicanos a Juegos Juveniles de Cali”. Sumario: “Andrés Osiris Tejada y Miguel Reyes, presidente, y primer vocal de la Federación Dominicana de Remo y Canotaje, Junto con Gilberto García, Sec. General

del Comité Olímpico Dominicano”.(Vuelvo a reiterar la ausencia de verguenza deportiva, de la jefatura de Pandeportes, a cargo de Eduardo Cerda, ‘Alias Rasputín, ‘El Monje Loco’, y el ‘DT’ de Deportes, Irving Saladino, que están

permitiendo que el Mitómano y oportunista, Marcos Ostrander y su hijo del mismo nombre, tener dos votos C/U en el

el COP, sin estar afiliados, según mis pesquisas, a la Federación Internacional de Remo y Canotaje Juvenil.

Cinco atletas de la Federación Dominicana de Remo y Canotaje, (Copac), recibieron su clasificación para los 1° Panamericanos Juveniles Cali 2021, previstos a celebrarse en esa ciudad del suroeste de Colombia, del 9 al 19 de septiembre venidero”. Tomen Nota de esto.