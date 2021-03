El Día Internacional de la Mujer, y su papel Global en la Comunidad Deportiva, Etc

Antes de entrar en el tema de hoy, quiero felicitar con anticipación a todas las distinguidas damas de ‘La Decana’, La

Estrella de Panamá, que tengo la dicha de conocer la mayoría personalmente, por la Celebración del Día. Int. de la

Mujer, mañana 8 de marzo, oficializado por la ‘Organización de las Naciones Unidas’, (ONU), desde el año 1975.

Menciono a mi fraternal amigas de muchos años, Adelita Coriat, Editora de la Unidad Investigativa, y su asistente,

Marlene Testa. Editora General, Ivette Leonardi, Editora Sabatina Yandira Núñez, Editora Dominical Esther Arjona.

No puedo dejar de mencionar a la distinguidísima, Yelena Pérez Sánchez, que aseguraba que el Coctel saliera en el ‘On-line’ de ‘La Decana. También a Mileika Lasso. No puedo dejar de saludar a la Editora de Opinión, Doris Hubbard-Castillo, hija de ese gran periodista, Leroy Joseph Hubbard, y las de damas cuyos nombres no he mencionado.

Con fecha 4 de Mar. 2021, una Noticia del ‘COI’ titulo: ‘Mujeres que Ingresan a la Industria del Deporte’. Contenido:

‘El tema del Día Internacional de la Mujer 2021’. Mujeres en liderazgo, lograron un futuro igualitario en un mundo de COVID-19. Durante todo marzo y en vísperas de Tokío 2020, el COI, compartirá los viajes de mujeres y hombres

Inspiradores que se dedican para combatir la desigualdad de género, y promover la representación femenina. Como mujer destacada que trabaja en el deporte, BARBARA STATER está bien situada para impartir su sabiduría en su

Liderazgo en el Día Internacional de la Mujer en este año.

Haber representado a ‘Gran Bretaña en Gimnasia en los Juegos Olímpicos de Montreal, Canadá. (recuerden lectores

que los XXI ‘JO’ de Verano en Montreal, Canadá, en 1976, participaron Thomas Bach por Alemania, y Jacques Rogge, por Bélica). Slater hizo una transición muy exitosa a la industria de los Medios al final de su carrera deportiva,

uniéndose a la ‘BBC’ en 1980, y eventualmente ascendiendo de rango, se convirtió en la primera mujer de la Corporación en Directora de Deportes. Se puede hablar muchísimo del ‘Día de la Mujer’, y ahora más, con el problema

bi-sexual que existe. No Obstante, en Las Naciones Unidas, (ONU), el 8 de marzo de cada año, se celebra en muchos

países, y el lunes en la casi totalidad de sus miembros, incluyendo a mi querido Panamá se estará celebrando. Es una

lucha de no menos de noventa años de lucha por la igualdad, justicia, la paz y desarrollo, celebrado por la ‘ONU’ desde

1975, y proclamado por la Asamblea en 1977.

¿Cómo quedó el deporte involucrado?. En el año 2009 durante la Presidencia del Dr. Jaques Rogge, de Bélgica, en la

112ª Sesión del COI, celebrado en Moscú, Rusia, en el 2001, se convirtió en el 8° Presidente del COI, en reemplazo

de Juan Antonio Samaranch, de España, que presidió el ‘COI’ de 1980-2001. En el 2009, la Asamblea General de la

‘ONU’, otorgó al COI, el STATUS de Observador en el COI, permitiendo que el ‘COI’ participara directamente en el

Programa de la ‘ONU’, y asistir a las Reuniones de la ‘AG’ en las que podía tomar LAS PALABRAS. Esto proporcionó la posibilidad de Promover al Deporte a UN NUEVO NIVEL. Además en 1993, la Asamblea General de

La ONU, APROBÓ UNA RESOLUCIÓN solidificó aún más la Cooperación COI-ONU con la decisión de REVIVIR

LA TREGUA OLÍMPICA, adoptando una Resolución Titulada: “Construyendo un Mundo Mejor y Pacífico mediante

el deporte y el Ideal Olímpico”.

Pidió a los Estados Miembros que observen la ‘TREGUA OLÍMPICA’, antes de cada interacción de los Juegos y

Cooperen con el COI y el Comité Paralímpico Internacional en sus esfuerzos por utilizar el deporte como instrumento

de PROMOVER LA PAZ, el DIÁLOGO y la RECONCILIACIÓN en las zonas de CONFLICTO durante y más allá del periodo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. (Agrego a esto, que estos puntos son los que el ‘Coctel’ ha venido

aconsejando al COP, desde que cayó en manos del Megalómano, Mitómano, y Judas del Olímpismo Panameño, Camilo Amado Varela, y su ‘Letrada Damaris (USA$), desde el 2012, y siguen controlando el Dep. Olímp. del país).

Muchos no lo saben, pero fue bajo el mando de ‘BAN KI-MOON, Nacido en Corea, que en el 2007, era el 8º ‘SG’ de

La ‘ONU’, y promovió todas esas bondades para el Deporte Olímpico. Fue reemplazado por el ahora ‘SG’ de la ONU

Antonio Gutierres, oriundo de Portugal.

En los XXVII ‘JO’ de Verano, celebrado en Sidney, Australia, entre el 15 de Sep. al 1° de Oct. 2000, con Jaques Rogge en la Jefatura del COI, participaron 199 CONs, y 10,651 Atletas. Hombres: 6,582. Mujeres: 4,068, en 28 Deportes, y 3003 Pruebas. En los ‘JO’ de Atenas, Grecia 2004, del 13-29 de agosto, donde debutó, el ‘Canguro’, participaron 10, 625 Atletas. Hombres: 6,296. Damas: 4,329, en 28 deportes y 301 eventos. En los XXIX ‘JO’ de

Verano 2008, participaron 11,334 Atletas. Hombres 6,196. Mujeres: 5,192, en 302 eventos. Los XXX ‘JO’ de Verano

Gran Bretaña 2012. Pasó los ‘XXXI’ de Río Brasil, 2016,y estamos a la espera de Tokío, 2021, y todas la contradicciones que lo está acompañando. Tomen nota de esto.

La Nota Suelta de hoy: Una noticia de la Agencia ‘EFE’, fechada el 6 de marzo 2021, en Madrid, España, tituló: “Agustina Puglisi, la única VOZ FEMENINA en 43 Banquillos del Hockey Español”. Contenido: “La argentina Agustina Puglisi es la única voz femenina que a se alza para dar órdenes desde los 43 banquillos de las cuatro primera

Categorías del hockey español, donde dirige Pozuelo desde la temporada pasada sin la sensación ‘de tener que demostrar más por ser mujer’, pero con el deseo de dejar de ser la única. No sé si puedo ser un enganche. Que haya pocas entrenadoras es algo cultural y algo que irá cambiando. Creo que hay que dar ese paso tanto desde instituciones

Como desde nosotros mismas, dijo en una entrevista con ‘EFE’ Puglisi, hija de una internacional con ‘Las Leonas’,

Cuyos cinco hijos se han dedicado al hockey.

Puglisi llegó a España en 2007 y, tras jugar en Santander y Oréense, aterrizó hace seis años en el Pozuelo madrileño en

el que el paso a entrenar y coordinar la parte deportiva, trabaja con el que su equipo de la Primera división, la segunda

categoría femenina- ha permanecido invicto durante once jornadas en la parte alta de la clasificación. Así respondió a

esta pregunta: “¿ Piensa que tiene que demostrar más por ser la única mujer”?. Respuesta: “Yo era jugadora y pasé a

ser entrenadora. Me concreté mucho en hacer un corte de ser jugadora a ser entrenadora y no como una compañera como era hasta el momento, pero creo que el género no tiene que decir si soy buena o no. Una vez las chicas ya me conocen soy una más, cuando viajas no te encuentras con entrenadoras mujeres, pero no siento que tengo, que tenga

que demostrar más por ser una mujer. ¿Qué les parece estimados lectores del Coctel?.