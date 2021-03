Domingo 28 de marzo. ‘SF’ del Preolímpico de fútbol Sub-23, para Tokío, 2021

Antes de abordar el tema principal del Coctel de hoy, algunas de las noticias relacionadas con aporte para algunos deportes y sus atletas por conducto de la dirigencia y personas vinculadas, me hace recordar ese refrán que dice: “Ser

como el ‘REY-MIDAS’. Se refiere a las personas que obtiene fácilmente muchas ganancias o éxito económico en todo

lo que trabaja o negocio que emprende: Ejemplos: Una nota de Prensa de FEPABA fechada el lunes 22 de marzo 2021,

en la Arena Roberto Durán, sede de la Tercera Ventana de la Segunda Edición de la ‘BCL’ Américas 2021, con el

Técnico Flor Meléndez. Un correo fechado el martes 25 de marzo, de Manuel Escudero, Jefe de Prensa de FEPABA,

dijo: ‘La Doce Sport Center’. Nuevas instalaciones deportivas en la Avenida 12 de octubre, a un costado del Banco

Nacional. Da la impresión de que los desafíos de la ‘BCL’ serán allí. Como de costumbre, haré mis pesquisas del o de

los propietarios de estas instalaciones.

Esto no es todo. En la Columna ‘El Caldero’ del Diario Metro Libre, informa lo siguiente: “La diputada suplente Ana Irene Delgada en Nex Noticias que la Ley para otorgar INCENTIVOS TRIBUTARIOS A LAS EMPRESAS que apoyen

al deporte “va a ser una SOLUCIÓN a CORTO Y MEDIANO plazo para nuestros atletas”. (ojalá no está soñando despierta). Ayer la Comisión de Economía y Finanzas de la ‘AN’ aprobó en PRIMER DEBATE, el Proyecto de Ley N°

579, que establece incentivos tributarios para el deporte. Aún recuerdo que en el periodo presidencial de ‘SE’ Juan Carlos Varela, el entonces, ‘HD’, Javier ‘Patacón’ Ortega del PRD, presentó un proyecto de ley idéntica que nunca se

aprobó. Hay otro proyecto ‘cachimbón’ que promueve el ‘HD’ BENICIO ROBINSON, ‘Quieren Academias de MLB

en Panamá’. Dice: “Hay otro proyecto, como el incentivo de academias de béisbol de la ‘MLB’ en Panamá, se buscan

que vengan a instalarse en Panamá y ellos vengan a preparar a nuestros peloteros, primero en un Centro de Alto Rendimiento (CEARE) (No existe en el país ni un Centro de Medicina (CEMED), y menos (CEARE), que se construirá

en el Circuito 8-4 (Tanara Chepo) (que risa me da HD Benicio), y tocará a Darién”, dijo Delgado. Diputada espera transparencia . “Tengo la esperanza que estos proyectos no se queden en papel y no que atrapado en la política y tengan

un impacto, yo dudo que quieren meter la mano y confío que sea transparente”.

Un mensaje para el Atleta Arturo Dorati Ameglio de la Esgrima modalidad de Espada Individual que declaró que quiere Regresar con su entrenador Cubano Jorge Valdés que según mis pesquisas recibe un salario mensual de $1,500.0 del ‘Cajero Automático de Pandeportes. Título: “Nueve Esgrimistas de ‘USA’ Clasificaron para los Juegos Olímpicos enLa Copa Mundial”. Contenido: “Espacios del Equipo Olímpico de Esgrima de los Estados Unidos de los XXXII ‘JO’ de

Verano, Tokío, 2021, se están llenando rápido. Nueve atletas ya han clasificado para los Juegos, basado en los resultados

de la Copa del Mundo ganado durante los dos últimos fines de semana.

Primer en Budapest, Hungría, marzo 11-14, Daryl Homer and Eliza Stone clasificaron en Sable. Luego marzo 19-23, en

Kazan, Rusia, cuatro atletas clasificaron en Espada, Courtney Hurley, Kelley Hurley an Kat Holmes. Además, de la atleta suplente Anna Van Brummen También en Kazán, Jake Hoyle, Curtis Mac Dowald, y Yeisser Ramírez, clasificaron en Espada masculino. Estos deportistas representan una mezcla de olímpicos y relativamente recién llegados. Homar Stone se unirá a Eli Dershiowitz and Mariel Zagunis, en el Equipo de Sable de USA. En esa competencia de Sable, no aparece nuestra Compatriota Eileen Grench, en la lista de competidores.

Pasando ahora en el tema principal. En la parte final del Coctel del viernes 26 de martes hablando de la Selección de

Futbol Sub-23 de México y Estados Unidos en su lucha para uno de los dos cupos de la Concacaf, para los 32° ‘JO’de Tokío 2021 dije: “Antes que la primera parte terminara y a manera de homenaje, Uriel Antuna se quitó a dos defensas

en el borde del área grande para sacar un tremendo cañonazo que vencería al portero David Ochoa, (de USA), poniendo1-0 en la pizarra electrónica. El gol de Antuna se mantuvo cuando los Estados Unidos no pudo anotar por primera vez

en su fase de grupos. La posesión fue mayormente pareja, pero México mantuvo la ventaja en tiros, 12-5. La derrota

cambia poco para Estados Unidos, excepto su oponente en la Semifinal de mañana domingo 28 de marzo. Ambos partidos se jugarán en el Estadio Akron, en Jalisco, México. El Gran Final del Preolímpico será el martes 30 de marzo, en el Estadio Akron. Tomen nota de esto.

La Nota Suelta. Quizás en este momento que aún estoy hilvanando estas líneas del Coctel de hoy sábado 27 de marzo,

La actuación del Onceno de Panamá, que dirige con un ‘signo de interrogación’, el Danés-Español Thomas Christiansen

que fue muy cuestionado por la actuación bastante desorganizado de su escuadra que está en GRUPO D, que debía ser

el más fácil para Panamá. Lo integran Rep. Dominicana #159 en la Clasificación de la FIFA. Barbados #162, con 1,009

puntos. Dominica # 184, con 919, y Angula #209 con 821. Panamá está Clasificado de #78 con 1,312 puntos. Panamá

ganó su 1er. partido 1-0 contra Barbados. Viendo la clasificación se sendos países latinos contra la de Panamá. #3),

Brasil, 1,743 Puntos. #7), Argentina, 1,642. #), Uruguay, 1,632. #9), México 1,632. #15), Colombia, 1,601, Puntos.

#22), Estados Unidos: 1,548 Puntos. #25) Perú, 1,501 Puntos. #28), Venezuela, 1501 Puntos. #47), Jamaica, 1,437 Puntos. #50) COSTA RICA, 1,427 Puntos. #64) Honduras. #70) El Salvador: 1,344 Puntos. #73),

Canadá, 1332 Puntos. A todo esto sin ser experto en el fútbol, en su primer partido Panamá solo ganó 1-0. En tanto que

Trinidad &Tobago venció a Guyana 3-0. Haití venció a Belice 2-0. El Salvador 2-0 a Granada. Los mismísimos que

aplauden permanentemente a la ‘Sele’ de casa, fueron críticos más apasionados no solo de los atletas sino de un ‘DT’,

que solo se enredaba. Tomen nota de esto.