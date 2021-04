¡ “Increíble”!: La Letrada D. Young por el COP, presentó un Plan Estratégico 2021-2024

Antes de continuar como prometí, más del contenido del Coctel del viernes 2 de abril de 2021. (Viernes Santo), del

“COVID-19: El Panorama más Amplio. (Fundación Thompson Reuters). Sumario: “Los Bolivianos dependen de la

Economía Informal para sobrevivir el COVID-19”. Esto obedece a que en la Columna, ‘Caldo Deportivo del 2 de abril

de 2021, en el ‘Diario Metro Libre’, que es como un ‘vocero’ oficial de todo lo que pregona Camilo Amado Varela y

Damaris (USA$) Young, que actúan com ‘dictadores del COP. Dice la Nota: “El Comité Olímpico de Panamá (COP) celebró esta semana su primera Asamblea General Ordinaria de 2021, a través de la PLATAFORMA ZOOM, y con 27

Representantes de Federaciones Deportivas, donde se aprobó LA MEMORIA DE ACTIVIDADES del 2017-2020, y el

PLAN ESTRATÉGICO 2021- 2024. A su vez, la Asamblea aprobó el presupuesto general para gestión del año 2021, el

cual asciende a $2,144,664”.

En el Sitio Web del COP. Dice: “Presidentes de Federaciones Deportivas Participan en TALLERES para CONOCER el Plan Estratégico 2021-2024 del COP. Marzo 29, 2021. (El Coctel agrega que era para que cada uno pudiera desempeñar

sin error alguno, su papel de ‘YES-MAN’). Este plan Estratégico fue elaborado (por quiénes) mediante un procesos de

Consultas masivo iniciado en el mes de enero ante miembros de las Federaciones Nacionales, atletas, entrenadores, profesionales de ciencias auxiliares del deporte, (sus nombres), profesores de educación física, (sus nombres), comunicadores (sus nombres). El próximo miércoles 31 el mismo será presentado ante la Asamblea General del Comité

Olímpico para su aprobación definitiva”.

Otra pregunta suelta. ¿Quiénes participaron por el Instituto Panameño de Deportes, Pandeportes) ¿Su DG’ Eduardo Cerda Quintero. Su ‘DT’ de Deportes y Recreación, Irving Saladino, Su Asesor Legal que fue dado de baja. La Asesor

del ‘DG’, conocida en el argot popular como ‘Doña Cecilia Pescao’, que no se ve por los predios de Pandeportes, pero

sí en la Planilla Transitoria con Salario Mensual de $4,000.00. Dicen que es ficha del ‘HD’ Héctor Brands, uno de los

‘Intocables’ (Elliot Ness), de la ‘Burbuja de Aire’ de ‘SE’, ‘LCC’. “Para los cristianos, hoy es Sábado de Gloria, o sábado Santo, un día de luto, que se conmemora debido a la muerte de Jesús. De acuerdo con la tradición cristiana ‘Poncio Pilatos’ fue el responsable de la condenación de Jesús de Nazaret a morir Crucificado, pues, fue el encargado de

Decretar la muerte de Jesús por instigación de la jerarquía religiosa”. Pues, hay un video donde está grabada todo lo que

aconteció en la Asamblea del COP en su Plataforma Zoom, en donde el Megalómano, Mitóma y Judas del Olímpico

Panameño, junto con su Letrada Damaris (USA$)Young, y otros de su ‘Gran-Combo, irrespetaron a la ‘SG’ del COP,

Estela Riley, que supo responder a ese irrespeto colectivo, por ese papel de ‘Poncio Pilatos’ que viene ejerciendo ‘SE’

Laurentino Cortizo Cohen, en el Deporte Olímpico de Panamá.

Todos se han olvidado la importancia del METODÓLOGO en una Institución Deportiva. (Ni Damaris Young y Camilo

Amado Varela y la casi totalidad de los oportunistas que lo rodean no han sido atletas olímpicos). Por las funciones que

Desempeña, es la columna vertebral de dentro de la institución deportiva departamental; que por su estructura especializada del conocimiento. Por ello, (no el bla-bla-bla) es el eje principal en la conducción del proceso preparatorio

competitivo. Entonces, no la Letrada, Damaris Young, que ha usurpado la Jefatura del COP, y opino que no es la

persona más idónea para conducir este proceso a su paladar.

Está grabada el IRRESPETO, tanto del Camilo Amado, como de Damaris Young, y otros, a la ‘SG’ Estela Riley, que

ripostó así: “Yo también soy bien fuerte valiente y poderoso cuando me agarro de ‘DICTADORES’ como el Sr. Pres. del COP, (Camilo Amado Varela) y no permito el descaro y la desfachatez, que acaba de hacer. La Asamblea no era

del tema que usted permitió al señor Eduardo Frías hablar por minutos. Acaba de banquetearte, frente a su curul y se lo han permitido como un rey. Como usted quiere quedar bien y seguir haciendo el papel del Monje, cuando actúa en

forma tan descarada y vil delante de todos que lo apoyan. Que descarado es igual como él te atreves a hablar y hablar. Vamos a un diálogo tú y yo, abiertamente y no vuelva a hablar que eres el ‘salvador del deporte’. Quítate el sombrero cuando hablas de mí, porque no me llegas ni a los tobillos, por las cosas sanas que he hecho por mi deporte. Estela Riley ubicó a todos de la ‘gallada’ de Madurito Amado, y su Letrada en su lugar, Damaris (USA$ Young). Dijo: “No tengo

absolutamente nada que ver con lo que ocurrió en el Estadio Rod Carew. Fui allá y solicité un espacio para hospedar mi equipo. No estoy usando las colchonetas del COP, porque en el judo no se usan las mismas”. El Presidente del Comité

Olímpico Int., Thomas Bach, que como humano también comete su ‘deslices’. Incurrió en el error de nombrar al

Paraguayo, CAMILO PÉREZ LÓPEZ MOREIRA, miembro del ‘COI’ desde el 2018, observador del Proceso Electoral

del COP, que no conoce el Artículo 17 del Estatuto Express vigente del COP, sobre el papel que desempeña la Comisión Electoral Independiente (CEI), desde el inicio de las elecciones hasta la proclamación de los ganadores.

Ese proceso no se ha culminado, pero de su ‘forro’, y están permitiendo que Damaris Young haya legalizado todos

los cargos. Hay que esperar que termine este mal gobierno de ‘SE’ ‘LCC’, y otro que maneje bien el deporte. Así es.

Pasando a una nota final femenina del COVID-19. El Panorama más Amplio. (Fundación Thompson Reuters). Dice: “La

Pandemia ha llegado a más Bolivianos, ganarse la vida como vendedores ambulantes, en su país donde 8 de 10 Bolivianos trabajan dinero en efectivo. Para ayudar a amortiguar el golpe económico del COVID-19, el Gobierno ha entregado unos $700 millones en Transferencias de efectivo dirigidas a familias pobres y trabajadores informales. (La

Paz, Bolivia, febrero 21, Fundación Thomson Reuters/ Wara Vargas. Mujeres en Bolivia, y en todo Sudamérica son más

propensas a trabajar en la economía informal, típicamente como trabajadoras domésticas, limpiadoras y cocineras, significando que han sido afectadas desproporcionalmente por la pandemia. En Bolivia, y en toda América Latina

en general, el rostro de la economía informal, es el rostro de una mujer, y una persona indígena, dijo Van Huynegen de

la OIT. Aproximadamente la mitad de la población de Bolivia es indígena, perteneciente a casi 40 grupos étnicas diferentes.

Las mujeres también han perdido sus empleos, a un ritmo más rápido que los hombres, y ellas son más probables trabajar en los sectores más afectados. Muchas de las mujeres antes de la crisis trabajando en el sector que se golpeó

peor, turismo, hospitalidad, dijo Rama. Ana Laura González y Aimara, indígenas que manejan una pequeña empresa de

Viajes Turísticos, solía pasar sus días escalando las laderas glaciares de la Montaña Huayna Potosí, un pico de 19,974

Pies (6,088 metros) fuera de La Paz, con turista extranjero”. Tomen nota de esto.