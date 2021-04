¡ “Nada lo Detiene”!: El choque permanente del Deporte con la Política

Si miramos el panorama deportivo de Panamá, no hay nada positivo que comentar.

Si miramos el panorama deportivo de Panamá, no hay nada positivo que comentar. Una prueba irrefutable. Recibí en mi sitió WEB, una nota de un selecto lector que no mencionaré su nombre, fechada el viernes 2 de abril 2021 que dice: “¿Cómo es posible que hoy Viernes Santo día aprovechado por el pueblo para distraerse y practicar deportes en el parque público de CLAYTON, sus sabios administradores deciden impedir el acceso a los estacionarios de ese parque público. Si los señores de KIWANIS no tienen tiempo para atender y manejar estas instalaciones, “Ciudad de Saber” o la entidad que corresponda miren a ver cómo buscar un real administrador de dichas instalaciones. Constantemente impiden el uso de los estacionamientos, nunca han dado mantenimiento a los canales de drenaje pluviales ni cunetas del área verde.

Impiden la circulación en el área so pretexto de que algunos privilegiados paguen para practicar golf. ¿El parque es para el pueblo o no?. (es para los que pagan por su uso a los que ‘aman’ al USA$, pese a que son un ‘grupo cívico). y ni hablar de la piscina que la están dejando caer a pedazos”. Hay un viejo pero sabio refrán que dice: “Nadie sabe para quién trabaja”. Pese a que fue el ‘PRD’ comandado por el General de Brigada, Omar Torrijos Herrera, fueron los

que lucharon para el Canal regresara a su dueño legítima, mi querido Panamá; pues, en 1999 siendo Doña Mireya, la

primera dama en ser presidenta de Panamá, del 1° de Sep. de 1999 al 13 de Ago. de 2004, fue la que recibió “Fuerte Clayton”, en una Ceremonia Especial de manos del Coronel Edward Schumann, del Ejército del entonces ‘Comando del Sur’.

Existía lo que era la ‘ARI’, (Autoridad de la Región Interoceánica, presidida por Stanley Motta). El administrador de la ‘ARI’, era Nicolás Ardito Barletta. Las llaves de Clayton la recibió el Presidente de la ‘Fundación Ciudad del

Saber, Juan David Morgan. Allí fue donde ‘comenzó’ el bailoteo de estos gamonales, y los del Club Cívico Kiwanis.

Crearon su ‘imperio de USA$. Tomen nota de esto.

Pasando al panorama presente, después de dar en detalles en el Coctel del Sáb. 3 de abril 2021, con Título Principal

¡ “Increíble “!: La Letrada D. Young, presentó un Plan Estratégico 2021-2024”. También dí a conocer el irrespeto de

Camilo Amado, Eduardo Frías, La Letrada Young, y el resto del ‘Gran- Combo, a la ‘SG’ del COP, ESTELA RILEY

quien ripostó en detalles, dejando ver que se trataba de un grupo de Megalómanos, Mitómanos y Judas del Olímpismo. El Coctel por el momento, ha sido el único espacio en publicar lo dicho por la ‘SG’ del COP.

La Agencia ‘EFE’, en su nota del viernes 2 de abril de 2021, originado en Nueva-York, tituló: “Atlanta ya no será sede del Juego de las Estrellas y la ‘MLB’ busca una nueva sede”. Contenido: “Las Grandes Ligas han retirado este viernes a Atlanta, la capital de Georgia, la organización de la edición 91 del Juego de Estrellas y del Draft de este año por la reciente aprobación de una ley considerada racista. El Clásico de Media Temporada se había programado

para el 13 de de julio en ‘Trust Field’ de Atlanta pero el panorama cambió al aprobarse en el estado estadounidense de Georgia la nueva ley electoral que limita el derecho al voto de personas de raza negra. El Comisionado de la MLB, Rod Manfred, dijo que están buscando nueva sede, pero descartó de antemano trasladar el tradicional evento a la sede del Dodgers Stadium de Los Ángeles, donde está programado que se dispute el Juego de Las Estrellas 2022.

“He decidido que la mejor manera de demostrar nuestros valores como deporte es reubicar el Juego de Estrellas y el

Sorteo de las mayores este año”, anunció en un comunicado. “Con orgullo utilizamos nuestra plataforma para alentar a los aficionados del béisbol y las comunidades del país a cumplir con su deber cívico y participar activamente en el proceso de votación. El acceso justo a la votación continúa contando con apoyo inquebrantable de nuestro deporte”, manifestó Manfred. La decisión recibió el rechazo de los directivos de los Bravos de Atlanta por perder la sede del

Encuentro. “Estamos profundamente decepcionados. Esta no fue nuestra decisión, ni nuestra recomendación y nos entristece que los fanáticos no puedan ver este evento en nuestra ciudad”, dijo el equipo en un comunicado. Los Bravos destacaron que no se superan las divisiones implicando AL DEPORTE EN LOS ASUNTOS POLÍTICOS, sino por el contrario los eventos deportivos deben ser plataformas y oportunidades únicas para mejorar la discusión.

Nuestra ciudad siempre ha sido conocida como unificadora en tiempos divididos y perderemos la oportunidad para abordar problemas que son importantes para nuestra comunidad”, destaca el comunicado de los Bravos. El Gobernador de Georgia, Brian Kemp, promulgó la semana pasada un proyecto de ley patrocinado por los republicanos que incluye nuevas restricciones a la votación por correo y un mayor control legislativo sobre cómo se llevan a cabo las elecciones. La nueva ley de votación, conocida como la SB202, se produjo a raíz de las primeras victorias demócratas en las elecciones presidenciales y al Senado de Georgia en una generación, lo que provocó repetidas acusaciones de FRAUDE NO PROBADA por parte del Ex Presidente Donald Trumph. Los partidarios de la

nueva ley han dicho que garantiza la integridad de las elecciones y elimina el potencial fraude. El gobernador Kemp

manifestó en un comunicado que las Grandes Ligas “cedieron al miedo” al mover el Juego de las Estrellas. “No daré

marcha atrás. Los georgianos no serán intimidados”, aseguró Kemp.

El presidente del sindicato de jugadores, Tony Clark y la organización Players Alliance, formado por 100 ex Jugadores y jugadores profesionales, APOYARON la decisión del Comisionado Manfred, al igual que lo hizo el alero

Estrella de Los Ángeles Lakers, Lebron James, a través de su cuenta de Twitter. Por otro lado, vuelve al panorama el

Racista DONALD TRUMPH, pidiendo ‘boicotear Las Grandes Ligas, y llama a corporaciones como la ‘Coca-Cola’ y Delta a unirse a su campaña.

La Nota Suelta. Mientras sigue la Mitomanía en nuestro deporte, y como señalé en el Coctel del sábado 3 de abril del

2021, el ‘desliz’ del Presidente del COI Thomas Bach, de nombrar al Paraguayo Camilo Pérez López Moreira, Pres. del CON de Paraguay, Observador del Proceso Electoral del COP, que probó que no conoce el Art. 17 de los Estatutos vigentes del COP, sobre el papel que desempeña la Comisión Elec. Independiente, (CEI), desde el inicio de las Elecciones hasta la proclamación de los Ganadores, se convirtió en el ‘hazmerreir’ del COP. Veamos la seriedad

del Comité Olímpico Nacional de Los Estados Unidos.

Un escrito de Alex Abrams, del 2 de abril de 2021, en el segmento “Organización Team ‘USA’, tituló: “Prueba de Lucha Olímpica de ‘EE.UU”. Contenido: “Partidos finales establecidos después de emocionante primer día de ‘EE.UU’, de pruebas de lucha olímpica. David Taylor dijo que estaba tan confiado en 2012, después de ganar el primero de sus dos campeonatos nacionales en Penn State, que pensó solo seguirá y ganar una medalla de oro olímpica. No tan rápida pero pronto puede tener su oportunidad. Taylor el Campeón Mundial de 2018 con 86 Kgs.; ha tenido que soportar mucha incertidumbre y angustia, en sus intentos para clasificar para sus Primeros Juegos Olímpicos. Taylor terminó en un decepcionante tercer lugar, en la prueba de clasificación para los ‘JO’ de Brasil, 2016.

Después de ascender a los 86 Kgs. se perdió casi un año en 2019 tras sufrir una importante lesión de rodilla. Ahora saludable, Taylor se acercó un paso más a lograr su sueño de hacer los Juegos Olímpicos, Tokío, 2020. Con una fuerte actuación el viernes, día de la inauguración de las Pruebas de Clasificación Olímpica de la Lucha, en la Arena

Dickies en Fort Worth, Texas. Continuaré mañana con los resultados, y la ubicación de los atletas en ambos sexos.

En el Estilo Greco (solo de hombres). Y el Estilo Libre de hombres y mujeres. (¿ y el clasificatorio de los atletas de

ambos sexos del país?). Habrá que preguntar a ‘Rasputín Cerda, Alias ‘El Monje Loco’, DG. de Pandeportes, y a

los dos Mitómanos del COP, Camilo Amado Varela, y a La Letrada Damaris (USA$) Young. Tomen nota de esto.