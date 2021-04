¡“En Bulgaria”!: El Luchador Ricardo García, dio Positivo de COVID-19

Como hay quienes le están dando vigencia a muchos relatos de cosas de vigencia expirado, quizás por ello no le han dado la importancia que se merece, a los reportajes de la Fundación Thompson Reuters, con título: “COVID-19: E Panorama más Amplio”. Por haber asistido a un Seminario, dictado por esa Agencia de Noticias, con su sede en Londres, Reino Unidos, dictado por Jo Weir, Gerente de Proyectos, durante los XXVIII ‘JO’ de Verano, del 13 al 29 de agosto de 2004, pase a ser miembro de dicha fundación, en donde en repetidas oportunidades mi han solicitado me cooperación, y he dicho presente.

Fue por ello que el ‘Coctel’ del viernes 3 de abril de 2021, el título principal leía: “COVID-19: El Panorama más Amplio. (Fundación Thompson Reuters). El Sumario y contenido, por investigación profunda de sus periodista especializado señalaron en detalles que: “Los Bolivianos dependen de la Economía Informal para sobre vivir el COVID-19”. Explique en detalles que muchos trabajadores informales en Bolivia, ‘viven de la mano a la Boca”.

“Que la mayoría especialmente los agricultores, y trabajadores manuales o domésticas con frecuencia tienen empleos temporales con bajos salarios, el que viene sin salvaguardas”. La Boliviana Patricia Llave de 48 años, es muy consciente por el precio de su sustento. Ella solía ganar $700.00 al mes, vendiendo muebles hechos a mano por su marido, era parte del negocio de carpintería familiar, y como proveedor de Catering a tiempo parcial para eventos.

Pero un año después, bloqueos de COVID-19, han visto sus ganancias y agotarse sus ahorros”. Así es. Aunque un caso como el contagio de COVID-19, según mis pesquisas, ocurrió hacen algunos días en Bulgaria, donde están tres atletas panameños del deporte de lucha asociada, y se sabe poco de ellos. El Coctel del 5 de abril, Título: Quince (15) Luchadores de Estados Unidos Aseguraron sus Cupos, para Tokío 202. Hombres: 6 en Greco y 5 en Estilo Libre. Damas, 4 en Estilo Libre”. No mencioné al ‘ejército poderoso’ de la ‘Major de las Antillas’, (Cuba), que en el Estilo Greco tienen ‘Al Rey’, Mijaín López en las 130 libras. Luis Orta en 60 Kgs. Daniel Gregorich, 86 Kgs. Yosvany Peña 77 Kgs. Gabriel Rosilli 97 Kgs. Como entrenador tienen a Raúl Trujillo. En el Estilo Libre femenino están:Yusnelis Lis en 50 Kgs. Lianna Moreno en 57Kgs, y Yudari Sánchez 62 Kgs. En el Estilo Libre hombres están: 64 Kgs: Alejandro Valdés. 74 Kgs. Geandry Garzón. 97 Kgs. Reineri Salas.

Lo anterior era para aclarar que no solo los de ‘USA’ tenían luchadores de alto nivel, y fue por ello que di a conocer a las estrellas cubanos de ambos sexos. Dije en el escrito del lunes 5 de abril. Como no se sabe nada de los tres (3) luchadores panameños, Alvis Almendra que compite en los 87 Kgs., del Estilo Grecorromano, y la dama Ashley

Zárate que compite en 62 Kgs., Estilo Libre, y Ricardo García que también compite en el Estilo Libre en 57 Kgs.

Los tres atletas están en un Centro de Alto Rendimiento en Budapest, Hungría, una Base de Entrenamiento del 11 de abril al 1° de mayo 2021. El Torneo Clasificatorio para los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, Tokío, Japón, 2021, será del 2-9 de mayo de 2021. Según mis pesquisas, en Bulgaria, hace algunos días el atleta RICARDO GARCÍA, que

compite en los 57 KILOS, ESTILO LIBRE, se contagió con la Pandemia, COVID-19, y hay un secreto y silencio sepulcral, ni el Mitómano Camilo Amado Varela, y su Letrada Damaris (USA$) Young, ambos hace poco hicieron alarde su Plan Estratégico, 2020-2024. En dicho acto ambos, acompañado por miembros de su ‘Gran-Combo’, irrespetaron a la ‘SG’ del COP, Estela Riley, que ripostó como ella sabe, y lo dí a conocer en el Coctel. En el Sumario del Coctel de hoy, señalé que Ricardo García es compañero de Alex Almendra que compite en la Lucha Greco en los 87 kilos. Es lógico que también existe una relación de compañero Ashley Zárate, y ambos atletas tienen que estar en Cuarentena. Espero que se dé a conocer si estos atletas podrán competir en la Clasificatoria para los 32° ‘JO’ de Verano, del 2-9 de mayo de 2021. Según las reglas vigentes en el certamen, la lucha no tiene ‘Wild-Card’ para América Latina. Tomen nota de esto.

Las Notas Sueltas: Otro crucigrama ha surgido en la FINA, el Presidente del COI, y desde luego están mezclados dos Personas no muy benditas de la FINA en cuanto de credibilidad. Se trata del Director Ejecutivo. Cornel Marculescu, durante 35 años de su ‘cuasi dictadora’, que presentó su renuncia DESDE YA, en la primera reunión de 2021. Al parecer Julio Maglione, que tiene 13 años de presidir la FINA lo hará en el mes de junio de 21. Una de las últimas notas de Prensa, de la Agencia ‘EFE’, fechada el 5 de abril de 2021, originado en Madrid título: “Cancelados los Preolímpicos de Saltos, Natación Artística, y Aguas Abiertas”. Contenido: “La Federación Internacional de Natación (FINA) ha cancelado tres pruebas preolímpicos de saltos, natación artística, y aguas abiertas que iban a disputarse entre Abril y mayo en Japón, “que afectan a los deportistas españoles”, según la federación nacional de este deporte.

El organismo mundial ofrecerá durante esta semana información adicional sobre los torneos de clasificación para los Juegos de Tokío 2020 que comenzarán el 23 de julio. Las pruebas canceladas son la Copa del Mundo/Preolímpico de Saltos del 18 al 23 de abril y los preolímpicos de artística del 1 al 4 de mayo y de aguas abiertas del 30 de mayo, las dos primeras en Tokío y la tercera en Fukuoka. En cuanto a la Natación ya están fijadas las Marcas Mínimas, y países Como Estados Unidos ya tiene su agenda para las pruebas eliminatorias. Sobre esto, espero escuchas lo que dirá Franz Wever, presidente de la ‘FPN’, etc. Nota Suelta N°2. Con fecha 4 de abril de 2021, originado en Cairo Egipto, recibí en mi Sitio Web, una Nota de Prensa con Título: “Rumania, Sovar, Skabonkiewicz, de Estados Unidos, ganaron oro en SABLE DE CADETE en Cairo”.

Contenido: “ El segundo día de la ‘Junior y Cadete”, Campeonato del mundo de Esgrima, medalla de oro en Sable Individual Cadete fue a Marco Sovar, Rumanía (hombres), y Magda Skabonkiewicz de Estados Unidos, (mujeres).

El evento de hoy tenía 57 Varones y 47 Damas, de alrededor del mundo”. Como en Panamá la Esgrima en la rama de Sable Individual, ha dependido de una sola atleta, Eileen Grench, que ya aborda los 37 años y sus últimas presentaciones hablan por sí sola. Esto obedece en parte del monopolio de este deporte. Seguiré con más detalles en el Coctel de mañana. Tomen Nota.