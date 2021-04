Otra Investigación de la ‘IFT’ de Igualdad de Género en el Deporte

Un reportaje de ‘Around The Rings’, de Ed Hula da los detalles.

Recuerdo que las 28 jugadoras de la selección del equipo de Fútbol Femenino Mayor de Estados Unidos, presentaron

en el 2019 una demanda contra la Federación de Fútbol reclamando igualdad de salarios. En el Coctel, reproduje una

noticia donde el actual Presidente Joe Biden, habló del ‘Día de Igualdad de Pago’ con las integrantes de la Selección

Nacional Femenina con su ‘cantalante’ Megan Rapinoe que testificó ante la Cámara de Representantes sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres y las propuestas que los demócratas están presentando para cerrar la

brecha salarial de género.

Pues bien, esto me impulsó a reproducir un escrito en el prestigioso espacio “Around-The Rings”, cuyo editor y fundador es ED HULA, y la Editora SHELLA SCOTT HULA, publicada el 13 de abril de 2021: Contenido: “Los hallazgos revelan las diferencias claras en la forma en que los jugadores masculinos y femeninos son retratados. Investigación debatido por los atletas en ITs. “Level de Playing Field”, en el idioma inglés, y en Español (nivelar el campo de juego). La ‘ITF’ ha anunciado hoy los resultados de un proyecto de investigación global, único en su tipo,

examinando el género deportivo, igualdad en los Medios de Comunicación y las redes sociales, encargado como parte

de sus ventajas de TI, toda la estrategia de igualdad de género que cuenta con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo Deportivo Global, realizado y entregado por IPSOS MORI.

La investigación exploró como la representación de atletas masculinos y femeninos varía identificando diferencia claves por mercado y tipo de medio; así como cualquiera diferencia en la investigación del consumidor y búsquedas entre jugadores masculinos y femeninos. El Informe encontró que la conversación y cobertura DEL TENIS MASCULINO, está más CENTRADO EN EL DEPORTE, con una fuerte narrativa combativa, y un sentido de HISTORIA, COMPETENCIA Y LOGROS DE ÉLITE. Por lo contrario (tomen nota de esto lectores) la conversación

SOBRE MUJERES, el TENIS es menos INTENSO, y la realidad en la vida fuera de la CANCHA de Salud y Edad de

La familia.

Hallazgo. Clave de Inglés Global. Incluyen los datos de Francia y España. El contenido del Tenis Femenino es el doble

Tan probable que haga referencia a la edad de un jugador. El Tenis Masculino tiene un 70% más de probabilidades de

Mencionar la DESTREZA Física de un jugador. ‘G.O.A.T.’ fue mencionado 50% más en el TENIS DE HOMBRES.

He aquí lectores lo que significa. ‘G.OA.T.) (Greatest of All Times en el idioma inglés). En nuestro idioma el español,

significa “Mejor de todos los Tiempos”. Es un acrónico en el idioma inglés que significa CABRA, es la abreviatura.

Hubo un 40% más de referencias, para hacer historia en el tenis masculino.

El Tenis Femenino está sobre 2X. Con más probabilidades de mencionar la salud, y tratamiento médico. El contenido

de las mujeres tiene un 30% más de probabilidades de referirse a la familia de los jugadores que coberturas de los

hombres. El contenido de mujeres es casi el doble de probabilidades de mencionar la ropa vs. el contenido masculino.

Hubo TRES (3) veces más MENCIONES sobre el COLOR DE LA PIEL en TENIS FEMENINO. (es evidente ya que

el Tenis Femenino a nivel mundial cuenta con las Super- Estrellas, las hermanas VENUES Y SERENA WILLIAMS

de USA). También se mencionó “BLACK LIFE MATTER” (Las VIDAS NEGRAS Importan en el Tenis Femenino).

Mirando diferencias relativas, revela por canales, como los Principales Medios de Comunicación, está conduciendo estas diferencias. La investigación revela muy pocas diferencias en los principales términos de búsqueda de preguntas

Alrededor de jugadores de tenis masculino y femeninas. A pesar de esto, la búsqueda de Google, resultó ser desequilibrada. Solo 6 de 50 Resultados fueron mujeres. Tomen Nota de esto.

Las Notas Sueltas. Ya los de la FEPAFUT, con su ‘cantalante’ Manuel Arias, están bailando la ‘Tirinana en un solo pies’, ya que podrán jugar su partido eliminatorio frente a Rep. Dominicana, en un Estadio de Beísbol, el RODNEY CAREW, en Cerro Patacón, y no el construido para el fútbol y Atletismo como el Rommel Fernández que es de Fútbol, que ya no pasa la prueba de la FIFA y CONCACAF, según mis pesquisas, para el clasificatorio de la COPA Mundial, Qatar, 2022. ¿Cuánto dinero costará el acondicionamiento del Rodney Carew?. Lo más seguro es que ya Don Manuel y sus directivos ya comenzaron a felicitar al DG de Pandeportes, E. Cerda, “Alias Rasputín, el Monje Loco’.

Nota Suelta N°2.) La FEPABA, que aún preside Jair Peralta, no ha comentado que en Managua, Nicaragua, el quinteto Flamengo de Brasil, derrotó al Real Estelí, equipo de casa 84-80, y se coronó campeón invicto y es el nuevo rey del baloncesto masculino varonil en el hemisferio. En la disputa del tercer lugar Minas Tenis, de Brasil, derrotó a su con-nacional Sao Paulo con marcador de 75-58. ¿Cuál será el próximo paso de Jair Peralta, teniendo a ‘Rasputín Cerdá,

Alías en Monje Loco’, patrocinado al ‘Big-Brother’, (Butler) con ‘chen-chen´, que inclusive ya está visitando a los

cárceles. La calle está dura y todo es un ‘sálvese como pueda’.

Nota Suelta N°3). Una Nota de Prensa de la Agencia ‘EFE’, originado el Madrid, España, el 14 de abril, tituló: “El

COI adapta la normativa Anti-Dopaje de Tokío al Código 2021”. Contenido: “El COI, como firmante del Código

Mundial Antidopaje, ha modificado la normativa que se aplicará en Tokío 2020 para que esté en consonancia con este

y con la lista de sustancias y métodos prohibidos de 2021 que están en vigor desde el pasado 1 de enero. La Agencia

Mundial Antidopaje (AMA) ha hecho pública dicha normativa aplicable a los Juegos reprogramados por la pandemia

y la circular remitida tanto a los comités olímpicos nacionales como a las federaciones internacionales y a las organizaciones antidopaje de cada país.

Las normas abarcarán el periodo comprendido entre la apertura de la Villa Olímpica de Tokío, el 13 de julio, y el día de la ceremonia de clausura, el 8 de agosto. Durante este periodo, todos los atletas estarán sujetos a CONTROLES DE

DOPAJE por la Agencia Internacional de Controles (ITA), en lo que el COI ha delegado algunas de sus responsabilidades relativas a la materia durante los Juegos. En caso de que detecte alguna violación de la normativa se

dará traslado de la misma a la división antidopaje del Tribunal de Antidopaje Deportivo (TAS) que estará presente en

Tokío. La normativa completa “los controles en competición”, que son aquellos que pueden hacerse a partir de las 11.59 horas pm del día anterior al que el atleta tiene programado competir en una prueba hasta el final de la misma, y

“fuera de competición”.

Durante el periodo de los Juegos todos los atletas estarán sujetos a controles de la ITA en cualquier momento o lugar

sin necesidad de comunicación previa a las organizaciones antidopaje que quieran hacer a controles a determinados

atletas deberán comunicarlo a la ITA para hacerlo de forma coordinada”. Tomen nota de esto.