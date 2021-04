En el Presente en Panamá, no hay Pista de Atletismo Avalada por Atletismo Mundial (IAAF)

Tema de hoy. En forma respetuosa, seguiré insistiendo que el mejoramiento de nuestro deporte competitivo de nivel

Olímpico y colegial está, y seguirá en este estado deficiente bajo el mandato de ‘S.E’ Laurentino Cortizo Cohen, y su

‘VP’ y Ministro de la Presidencia José Gabriel Carrizo. Pues, mantendrán a Eduardo Cerda uno de sus devotos ‘Yes-

Man’, al frente del Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), sin conocimiento de Metodología del Deporte, y sin

haber sido atleta olímpico, y con un ‘DT’ de Deportes y Recreación, Irving Saladino, que sí ha sido atleta olímpico y

medallista de oro en Atletismo, Salto de Longitud. No cuenta con una buena preparación Académica, ni Metodología del Deporte, y actualizado con las Reglas de la IAAF, ahora con el nombre de Atletismo Mundial, (World Athletes).

Faltando 100 días para la inauguración del controversial y contradictorio XXXII ‘JO’ de Verano, Tokío 2021, con su

nueva fecha de 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Una de las preocupaciones es el atletismo que ya tiene un atleta clasificado, y es Jorge Castelblanco en la prueba de Maratón, por lo que ya no hay la participación por la Vía de la

Universalidad. Según mis pesquisas, ALONSO EDWARD, sigue practicando en Panamá con su amigo Cecilio Woodruff, con-provinciano, (colonenses) + ‘Chen-Chen’ de Pandeportes para buscar las Marcas Mínimas de 100 y 200 Metros Planos. También vociferó que estará compitiendo como en el pasado, en la ‘La Liga Diamante’.

En el Coctel del viernes 16 de abril 2021, reproduje parte de un escrito en la página 24 del Diario Panamá América, del

Colega Jaime A. Chávez dijo: “Los mejores exponentes del Atletismo Panameño regresarán a la acción, cuando se vuelve a la competencia luego de quince (15) meses después, debido a la cuarentena por la pandemia de Covid-19 en

El ‘CN’ de Atletismo entre el sábado y domingo, explicó el Presidente de la FEPAT Mario Quintero. Según el dirigente en el torneo se contará aproximadamente con unos 150 atletas de todo el país, pero aclaró que han tomado las medidas de bioseguridad por la pandemia de Covid-19”. El Jefe de Pandeportes, Cerda’ solo en papel, en el Sitio Web

en su espacio ‘SALA DE PRENSA, el viernes 16 de abril: “Atletismo tendrá su Campeonato Nacional, el 17 y 18 de abril de 2021. “En el Estadio Rommel Fernández, se llevarán a cabo el sábado 17 desde las 5:30 DE LA TARDE las competencias de salto: Alto, Largo, y Triple en las categorías masculinas y femeninas.

La atleta colonense de Salto Largo NATHALLE ARANDA, estará en competencia BUSCANDO LA MARCA para los Juegos Olímpicos de Tokío 2020. La actividad continúa el domingo desde las 6:00 de la mañana en la pista del ESTADIO ARTES Y OFICIOS, con la modalidad de velocidad, vallas y obstáculos. En vallas los atletas competirán en 100 metros femeninos 110 masculinos y 400 masculino y femenino. En obstáculos serán 3 mil metros masculinos. La competencia de velocidad contará con los atletas en los 100, 200, 400, y 800 metros masculinos y femeninos. En los

1500 metros sólo participarán varones y en los 10 mil metros masculinos y femeninos.

Mario Quintero, Presidente de la Federación Panameña de Atletismo, manifestó que el Campeonato Nacional servirá para conocer a los atletas que representarán a la selección de Panamá en los próximos eventos internacionales: Campeonato Suramericano en Argentina en el mes de mayo y el Centroamericano en Costa Rica para junio. El próximo 2 DE MAYO se realizarán los eventos de LANZAMIENTO en La Villa de Los Santos, en el Instituto Profesional y Técnico de Azuero. En el Estadio LOS MILAGROS de Chitré también verán es fecha los 5,000 metros

masculino y femenino, los 1,500 metros DAMAS, y MARCHA Atlética en Varones y Damas.

En el presente la Pista del Estadio Artes & Oficios, Melchor Lasso de la Vega, no tiene el aval de Atletismo Mundial, (IAAF), por lo que legalmente no pueden hacer un torneo válido para MARCAS para los Juegos Olímpicos de Tokío 2021. Normalmente los Campeonato se hace en la misma Instalación, pero hay casos en que se hacen en dos instalaciones. No puede ni el DG de Pandeportes, Cerda, ‘Alias Rasputín Cerda, ‘El Monje Loco’, ni el despistado Jefe de la FEPAT Mario Quinteto, hacer parte de los eventos en el Estadio Rommel Fernández que no está avalado por la IAAF, y parte en la pista atlética del Colegio Artes y Oficios. Tampoco como afirmó el ‘DG’ de Pandep. el traslado de parte de lo que llamó Torneo Nacional, a Chitré, La Villa de los Santos, y a dónde quiera en el país. Confedepa, y Federaciones y Asociaciones que lo respaldan, debían escuchar la denuncia de su Presidente, Arq. Manuel Salazar, y ‘SG’ Dr. Rolando Villalaz, pero parece que tienen un pacto con el ‘silencio’.

La Nota Suelta: El Baloncesto no mejorará mientras no haya un relevo de mando de Jair Peralta al frente, que opino no está dando la talla, pero hay quién lo respalda como ‘Crazy-Glue’, con buen ‘USA’ $. Después de su último fracaso,

al ser eliminado de la 19ª Edición de la ‘FIBA Ameri-Cup 2022’. Su dilema es que el ‘DG’ de Pandeportes que

era parte de FEPABA, ya pactó con la ex estrella de nuestro baloncesto Mario-Butler, nacionalizado puertorriqueño,

y como la cosa está dura, regresó a Panamá para trabajar en un programa llamado ‘BIG BROTHER’, (Hermano Mayor), donde inclusive Butler ya ha visitado y dado clínicas deportivas en los Centros de Cumplimiento de menores

diciendo que: “Ellos tienen una segunda oportunidad para hacer las bien”.

Como Peralta y su grupo en especial, su Jefe de Prensa Manuel Escudero, el viernes 16 de abril, publicaron un nota de

Prensa con título: “Liga Intercolegial de Baloncesto de Ex alumnos 2021, (INTEX). Contenido: “En el día de ayer 15 de abril se dio inicio de la liga Intercolegial de baloncesto de ex alumnos 2021, en La Doce Sport Center, (Antiguo Grill 50), con la participación de 24 equipo divididos en dos categorías, Maxi 35 y Maxi 40. El mismo tendrá una duración de dos meses, hasta el 15 de junio y contará con la participación de 280 jugadores”. En mi opinión, Peralta

que preside la Fepaba, inclusive a nivel profesional, debe recordar que el MEDUCA, y pese a la Min. de Educación

que es una de las ‘Intocables’ de la ‘Burbuja de Aire’ ‘de ‘SE’, ‘LCC’, no le importa nada que ver con el Deporte y la Educación Física. Peralta no debe estar organizando torneos en colegios privados, IJA, Enrico Fermi, La Salle,(Colón),

Colegio Javier. Episcopal San Cristóbal. Gastón Faraudo P., La Salle, (Panamá) Trial School Panamá Pacífico.

En Colegios Públicos Félix Olivares (Chiriquí). Daniel O. Crespo, (Chiriquí). Esc. Profesional, (IHO). Mariano Prado,(Coclé). Artes &Oficios, José Dolores Moscote. Comercial Panamá. Ins. Fermín Naudeau. Richard Newman. Instituto Nacional. Algo huele mal. Tomen Nota.