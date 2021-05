¡“Insólito”!: Lo de Camilo Amado V., aún ‘Presidente del CON de Panamá’

No Acreditó a la aún Sec. Gral. del COP: Estela Riley, para los “JO”, Tokío, 2021

A mi correo llegan noticias de diferentes fuentes, y siempre estoy augurando que ojalá no sean (FAKE NEWS), Noticias Falsas). Pues bien, a mi correo llegó la siguiente información: Por esta vía te comunico que Camilo Amado

que supuestamente todavía es PRESIDENTE DEL COP, no acreditó a la aún Secretaría General, Estela Riley, para

asistir a los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, Tokío, Japón, 2021, en su nueva fecha del 23 de julio al 8 de agosto

de 2021, y los Juegos Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021. Es conocido que el COI, siempre extiende una INVITACIÓN al Jefe del COP, y a la SECRETARIA GENERAL, con estadía de hotel de primera con

derecho a un acompañante, viáticos, etc.etc. ‘Será que habrá una ACREDITACIÓN ESPECIAL para La Letrada Damaris Young, o para quién. Tomen nota de esto.

Retrocediendo otra vez a la Clasificación del Boxeo Olímpico para Tokío 2021, como siempre tengo mi opinión personal no fue muy convincente para el Coctel, la participación Directa del Jefe del COP, en la forma de seleccionar

a los boxeadores de ambos sexos para los Juegos Olímpicos de Tokío 2021, y que la AIBA, quedó como un gremio de

credibilidad cuestionable. Así en Panamá se pudo bailar la tirinana en un solo pies, con el cupo que recibió la compatriota Atheyna Bylón. Veamos ahora los Boxeadores de ambos sexos que clasificó (USA) PARA TOKÍO, 2020)

DAMAS: RSHIDA ELLIS. (60 Kgs. Peso Liviano. Ganó presea de Bronce en los JP de 2019, Lima, Perú. Ganó su primera presea dorada en la clasificatoria de los Juegos Panamericanos. VIRGINIA FUCHO, (51 Kgs., Peso Mosca).

Medalla de Plata en los JP del 2019, con bronce en febrero en el Torneo Strandja en Sofía, Bulgaria.

NAOMI GRAHAM, (PESO MEDIANO, 75 Kgs. Reside en Fayetteville, Carolina del Norte. Es la 1º entre los Pesos

Medianos de América. En el 2019, Oro en los Juegos Panamericanos.

OSHAE JONES (69 KGS, DIVISIÓN WELTER). Oro en los JP en el 2019, #1, en el Peso Welter de América. En los

Hombres de USA, en el Peso Welter, clasificó DELANTE JOHNSON, en los 69 kilos. Está de #3 en el ranking de América. En el CM Juvenil 2016, ganó medalla de oro. Por último, RICHARD TORRES JR., Super Pesado + 91 Kgs.,

Es el #1 en el ranking de los Superpesados de USA, y es el #11 en el Mundo. Fue tercero en los JP de Lima, Perú. Torres ganó el Torneo Boxam en 2020.

Las Notas Sueltas. Una nota informativa de la Agencia EFE, en el Diario El Heraldo de Barranquilla, Colombia con fecha 12 de mayo 2021, Título. Postergan a noviembre, Primera Edición de los Juegos Panamericanos Junior, que estaba programada para septiembre, fue aplazada hasta noviembre con el objetivo de que tanto Colombia como los demás países participantes lleguen a la cita continental muchos más avanzados en sus procesos de vacunación contra

La Covid-19. Luego de varios meses de reuniones junto a las autoridades de Colombia, hemos adoptado esta medida que creemos es la mejor opción para resguardar la salud de nuestros jóvenes atletas, afirmó el presidente de Panam Sports, Neven Illic, en un comunicado con los organizadores de las justas.

El evento, al que se espera la asistencia más de 3,800 deportistas de América, que competirán en 39 disciplinas, se

Celebrará ahora entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre en la que es, además, la segunda postergación por causa de la pandemia de la coronavirus. Queremos poder contar con más tiempo para que, tanto el país organizador como las

Naciones participantes, puedan avanzar en sus procesos de vacunación y así poder contar con las delegaciones y la mayor cantidad de personas inoculadas contra la Covid-19 a la fecha del evento, agregó Illic. En un principio las justas

Estaban programadas para junio de este ano pero fueron postergados por la pandemia que obligó a correr todo el calendario de competencias de 2020, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokío que también se disputarán en 2021.

El Director Ejecutivo de los Juegos Panamericanos Junior, José Luis Echeverry, calificó como positiva, la decisión de

Aplazar el evento porque considera ‘será muy beneficioso poder esperar un poco más dada la emergencia ocasionada por el Covid-19 no solo en Colombia, sino en todo el continente’. Tomen nota.

Nota Suelta.#2. Una Publicación en el Diario Daily Gleaner de Jamaica, título. Jefa de Atletismo Molesta cómo fue manejado la Cancelación. La Jefa del Atletismo de Bermuda, Donna Raynor se quejó al cuerpo gobernador de Norte,

Centro América y del Caribe, (NACAC), de la manera como fue informada de la pandemia de corona virus, que empujó a la cancelación de los Juegos del CARIFTA que estaba programado a celebrarse aquí más tarde en el ano.

Raynor, Presidenta de La Asociación Nacional de Atletismo de Bermuda, (BNA), le dijo al periódico, la Gaceta Real,

que ella apreció cuan incierta la situación se había convertido a causa de la pandemia, pero como miembro de alto rango dentro de ‘NACAC’, se esperaba para ser informada de una cancelación a través de un correo electrónico grupal.

Me enteré cuando todos los demás se enteraron, lo cual es muy irrespetuoso.

No era necesario tomar una decisión a principio de mayo. Podría haberse sido a finales de mayo. Raynor dijo que la comunicación entre el Comité Organizador local y NACAC que siempre fue bueno, se rompió cuando l decisión fue tomada de no llamar a CARIFTA, y afirmó que no hubo discusión con BNAA para buscar su input. Tomen nota.