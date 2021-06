Sin contradicción: La ausencia de Panamá en el Surf en los 32° ‘JO’, de Tokío, 2021

Antes de abordar una vez más la falta de información oficial del nuevo ‘Cacique de Pandeportes’, el ‘HD’, Héctor Brands, sobre los atletas de ambos sexos que nos representaron en el ‘ISAWorld Surfing Games 2021’, en El Salvador, por una coincidencia, hay dos informaciones, que ameritan dar prioridad en el Coctel de hoy. Se trata del Resumen del FORO SOBRE LA CONSTITUCIÓN, y el futuro de Panamá. El resumen fue hecho por el Profesor JUAN JOVANÉ, Miembro del ‘GRUPO DE LOS SIETE’, y en ‘La Decana’ ‘La Estrella de Panamá, un reportaje por mi distinguida y apreciada colega de muchos años, MARLENE TESTA, de la Unidad Investigativa cuya Editora es otra de me apreciable colega de muchos años, ADELA CORIAT.

El Título Principal lee: CARLOS B. PEDRESCHI: “Una nueva y buena constitución no es lo único que necesita el País para encarar sus graves problemas”. Sumario: El abogado constitucionalista urge A LOS POLÍTICOS y electores a hacer cambios morales, cívicos y culturales para construir una mejor nación”. He aquí parte del contenido: “Carlos B. Pedreschi: “Una nueva y buena constitución no es lo único que necesita el país para encarar sus graves problemas.

El futuro de un país se construye con hombres y mujeres sobresalientes, íntegros, cívicos y justos, que en su caminar dejan HUELLAS IMBORRABLES. Carlos Bolívar Pedreschi, el abogado, es uno de ellos, que sueña con una sociedad justa, con igualdad de OPORTUNIDADES. Es un hombre con pensamiento crítico, conocedor del derecho, con todos los créditos para referirse a los cambios, retos y riesgos de un nuevo contrato social”. Tomen nota de su palabras.

Pasando al ´FORO’: “LA CONSTITUCIÓN y el FUTURO DE PANAMÁ”. Organizado por: El G-7, 2 de junio de 2021. PANELISTAS: Licdo. Carlos Ernesto González Ramírez del MOVIMIENTO PANAMÁ DECIDE, y el DR. JORGE GAMBOA AROSEMENA del G-7. Apertura y reflexión del Debate. Licdo. Carlos Lee cuando plantea tres cosas: Que la Constitución es un punto de llegada después que haya un Debate NACIONAL donde participen todos los sectores buscando algún consenso. Entre esos sectores que es un poder extraordinario, originario, y autónomo y lo segundo que todo está en juego y habla de la refundición del país no solo la parte de la organización del Estado sino de la organización de la economía, de la organización de la seguridad social, la organización del agro. Todo sería que el país discute qué quiere hacia el futuro en lo que es Estado y lo que no es Estado en su modelo económico, y en su modelo social”.

La posición del panelista invitado el abogado Licdo. CARLOS E. GONZÁLEZ RAMÍREZ es un poco más restringido. en el sentido para él básicamente los problemas están en la organización del Estado y allí habría que apurar básicamente que la parte dogmática está bien y la parte de la arquitectura del Estado está con problemas porque todos estamos sujetos AL EJECUTIVO y porque los otros DOS PODERES están CORRUPTOS y juegan en contra de la POBLACIÓN. Y, aquí debo decir lo siguiente: hay otras posiciones en América Latina como la que plantea Carlos Lee que hay que revisarlo todo porque inclusive por mucho derecho formal qu exista no existen las condiciones para que sea efectivamente exigible por la población.

Hay toda una corriente constitucional que adopta ese punto de vista. Por ejemplo: lo que plantean Carlos Lee y el Dr. Murgas es que no solo se trata de normalizar el derecho sino cómo la Constitución puede hacer para que esos derechos sean más exigibles por la población. Y lo que nos el Licdo. González Ramírez, es que, además estamos ante una disyuntiva o los iluminados, o seguir el DETERIORO de la sociedad y él encuentra que el 314 es suficiente para enfrentar el problema”. Mañana seguiré con la parte final. MIEMBROS DEL G-7: Para el nuevo periodo 2021, lo Preside el Lic. GERARDO BERROA, que reemplazó a la Dra. GERALDINI EMILIANI, que lo presidía en el 2020.

Los otros miembros de ‘Panamá Primero’: Carlos Lee, Jorge Gamboa. Juan Jované, Olimpo Sáez, y Timi De Obaldía. Paso a lo deportivo. En el Coctel del Dom. 6 de Jun. de 2021, en una de Las Notas Sueltas: “ En el Campeonato Mundial de Judo Senior, Hungría, Budapest, 2021, compiten los Cinco Continentes; 118 países, (incluye a Panamá). 665 Competidores, 387 Hombres, y 278 Mujeres. Kristine Jiménez (Panamá), en los 52 kgs. Es la # 36 con 59 Puntos.

En los 57 kgs. damas, Miryan Roper, #15 en el Ranking Olímpico. Odelín García Arnais, (Cuba), #47 en el Ranking RESULTADO DE DAMAS: 48 Kgs. #1), Tsunoda Natsumi, (JPN), #2), Koga Wakana, (JPN). #3), Julia Figueroa, (España). #3), U. Munkhabat, (MGL). #5), Keisy Perafán, (ARGENTINA). #5), Distria Kranniqi, (KOS). #7), Laura Abelenda Martínez, (ESPAÑA). #7), Shirine Boukli, (FRANCIA). RESULTADOS DE DAMAS 52 KGS. (donde compite Kristine Jiménez, (Panamá), no aparece entre las OCHO (8) finalistas). #1), Ai Shisime, (JAPÓN. #2), Ana Pérez Box, (ESPAÑA). #3), Fabienne Kocher, (SUIZA). #3), Primo Gefen, (POR.). #5), Juana Ramos, (POR), #5) K. Diyora, (UZB). #7), L. Sosorbaren, (MGL.) #7), Ryheul Amber. No había Resultados en los 57 Kgs. donde compite Miryan Roper. Esto muchas veces es por el Repechaje. En los resultados de los hombres, solo estaba los 60 KGS.

#1), Yago Abuladze, (RUSIA), #2),K. Gusman, (KAZ), #3),Huseynov Karamat, (AZE). #3), Francisco Garrigos, (ESPAÑA). #5), S. Maazhan (KAZ). #5), Walide Khar, (FRA). #7) L. Unubold, (MGL), #/) Yanislav, (Bul).

OTRA Nota Suelta: Una nota de la Redacción Deportiva de Prensa Latina, con fecha 7 de junio de junio 2021, tituló: “Buen Fin de Semana para YAIMÉ PÉREZ reafirmó en HENGELO sus credenciales para subir al PODÍO DE TOKÍO Yaime Pérez y Juan Migurl Echevarría continuaron marcando un buen ritmo en su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokío, La discóbola alcanzó el PRIMER PUESTO en el mitin atlético ‘FBK’ Games, que tuvo lugar en Hengelo, Países Bajos, (Esto trajo buenos recuerdos del ‘Canguro’ Irving Saladino) al lanzar el implemento hasta los 65,91 metros. Una vez más superó a Sandra Perkovic (65.80), mientras el tercer puesto correspondió a la portuguesa Liliana Ca (65.07). La también cubana DENIA CABALLERO quedó cuarta, con 62,46.

En La Habana, Echevarría llegó a los 8.30, metros en los encuentros de confrontación de la preselección olímpica de Atletismo que se celebra en el Estadio Panamericano. Tanto el medallista de bronce mundial como su compañero Maikel Massó, quien saltó 8,39 el pasado fin de semana, se enfrentarán en las próximas semanas en la gira de verano, Aunque no deben completar más de tres presentaciones antes de Tokío señalo ‘JIT’. Tomen Nota.