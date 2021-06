¡ “¿Será Verdad?!” :Damaris Young pidió $99 mil para preparar atletas, e ir a los 32° ‘JO’.

El ‘Cacique’ H. Brands lo negó, pero lo aprobó al Mitómano, C. AmadoVarela

Antes de abordar el Título y Sumario del Coctel de hoy, como el tiempo recuerda lo que muchos olvidan, algunos por

conveniencia, retrocedo al año 2017, cuando Ricardo Martinelli Berrocal del Partido Cambio Democrático, aspiraba

a ser el XXXVI Presidente de Panamá en el 2019, invitó a una conferencia de Prensa con los Comunicadores Deportivos del país, en un restaurante popular en la Avenida. Este servidor asistió, y estaba sentado con el colega Roberto Quelne, periodista deportivo de ‘La Decana’ ‘La Estrella de Panamá’. Al entrar a la sala de la conferencia, al

pasar a mi lado, ‘RMB’, se detuvo y dijo: “Leí su escrito en ‘La Estrella de Panamá, y me gustó mucho”. En el uso de

la palabra, ‘RMB’, incurrió en un ‘tras-pie’ involuntario al decir: “Quisiera que unos 500 atletas del país asistieran a

los ‘JO’”. En forma respetosa le hice la corrección, y me ripostó que ‘Quería que fuera su ASESOR DEPORTIVO’:

Mi respuesta: “No soy político y no aceptaría ese cargo’. No me gusta hacer el papel de ‘Yes-Man’ de los políticos.

Esto obedeció a la experiencia decepcionante con el Judo, donde acepté el cargo de Asesor, del entonces Presidente de la Federación Panameña de Judo, Teniente Coronal, Manuel A. Noriega, y renuncié a raíz de un incidente bochornoso ocurrido en Sto. Domingo, Rep. Dominicano, donde un grupo, que incluía al Lic. Tomás Altamirano ‘Fito’ Duque,

(q.e.p.d.), Aurelio ‘Chú Yi’,(q.e.p.d.) entrenador de Manuel A. Noruega, viajamos a XV ‘JCA’ y del Caribe, en Santiago de los Caballeros, Rep. Dom., del 24 de junio al 5 de julio d 1986, para extender una invitación para asistir

al Campeonato ‘CA’ y del Caribe de Judo en Panamá. Algunos hicieron de todo ‘dando mayor importancia a la ‘parranda’ que a la misión encomendada. A nuestro regreso al país, en una reunión con el Tnte. Coronel, Manuel A.

Noruega presente mi renuncia. El Profesor Edwin Cabrera, un distinguido educador, y comentarista radial, aceptó el

puesto de vocero de ‘SE’, Ricardo Martinelli Berrocal.

Aún recuerdo las palabras de ‘RMB’: “Quiero que Panamá fuese sede de todos los eventos deportivos para que la

COMUNIDAD INTERNACIONAL vengan a ver lo BONITO QUE ES PANAMÁ’. Recibió con ‘carpeta roja’ en el

Palacio Presidencial junto con su entonces ‘mano derecha’ y Ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, al presidente de la ‘ODEBO’, Danilo Carrera, donde raudo y veloz, le entregó $150,000.00, que representaba el pago de

la comercialización de los Juegos. Después se perdió la sede. De allí en adelante, ‘pasó de todo como en una botica’.

Entró en escena Héctor Cardona, (q.e.p.d.), Jefe de la Organización ‘CA’ y del Caribe, solicitando la sede de los 23°

‘JCA’ y del Caribe de 2018. Cierto que fue recibido en Palacio, pero el anfitrión no fue el Presidente de la Rep. ‘RMB’, o el Ministro de la Presidencia, sino el ‘DG’ de Pandeportes, Javier Tejeira y la alcaldesa Roxana Méndez, hasta el 30 de junio de 2014. El segundo convivio fue por todo lo alto en el Hotel Trumph Plaza. Ahora no están

presentes, el DG de Pandeportes Tejeira, ni la alcaldesa Méndez. El funcionario gubernamental de mayor rango, era

el Alcalde electo José I. Blandón. Lo ‘cómico’ fue la presencia súbita de Henry Pozo, ‘Alias el Pirata Morgan’, que

fue anunciado REPRESENTANTE del Presidente electo Juan Carlos Varela, y ustedes lectores conocen el resto de esta novela, y que desde el 2019 , Luis Mejía Oviedo, de Rep. Dom. con ‘0’ Credibilidad que fue elegido en Panamá

Pres. de la ODECABE, en el 2020 copiándose del ‘adulador de los ‘gringos’, y en especial, del racista y Mitómano

Donald Trumph, Illic Neven, oriundo de Chile cambio el nombre DE ODEPA’ a ‘PANAM-SPORTS’. En el 2020,

Luis Mejía Oviedo, cambió el nombre de ODECABE a CENTRO-CARIBE SPORTS, que a la fecha sigue buscando a

un país sede para los XXIV ‘JCA’ y del Caribe, que debía celebrarse en Panamá, en el 2022.

Tema de hoy. Estoy consciente de que en la actualidad en los Medios por diferentes vías, muchas veces con el ánimo de la maldad, circulan el ‘FAKE-NEWS’. En el idioma Español: ‘NOTICIAS-FALSAS’. Pese a esto, hay una coincidencia de una noticia originada en dos fuentes con el mismo criterio. Sustento: La sección de ‘CALDO DEPORTIVO, del ‘DIARIO METRO LIBRE’, que divulga todas las noticias que emanan del Megalómano, Mitómano, y Judas del Olímpismo Panameño, Camilo Amado Varela, y su ‘Letrada’ Damaris (USA$), Young,

publicada el jueves 17 de junio de 2021, dice: “El próximo mes se inician los Juegos Olímpicos en Tokío y el COP,

CON NUEVA DIRIGENCIA, AÚN NO ANUNCIA, la ESTRATEGIA para afrontar la MÁXIMA COMPETENCIA

DEPORTIVA, PRESUPUESTO, DELEGACIÓN, CRONOGRAMA, PLAN ANTICOVID. Todo es un Misterio.

Por otro lado, y según mis pesquisas, circula una información y lo debe aclarar el ‘Nuevo Cacique’ de Pandeportes,

el ‘HD’ Lic. Héctor Brands, a quién el Lic. Franz Olmedo Wever, cuestionó su seriedad en cuanto al apoyo de los

Nadadores panameños de la ‘FPN’ al XXXII ‘CCCAN’, 2021. La información dice: “Damaris (USA$), Young que el

mismísimo ‘Cacique’ ‘HD’ Lic. Héctor Brands, su ‘DT’ de Deportes, Irving Saladino reconoce como Presidenta del

COP, y he de suponer también sus ‘Asesores’, pese a que todos coinciden que no está Registrada en el Registro Civil,

y sus ACTUACIONES como Jefa del COP, no tienen validez.

La Nota o posible ‘FAKE-NEWS’ (NOTICIA-FALSA) Dice: “Damaris Young Pidió $99,000.00 para la Preparación y PARTICIPACIÓN de la Delegación en los XXXII Juegos Olímpicos de Tokío, Japón, y Juegos Paralímpicos. Le fue

NEGADO por el ‘DG’ de Pandeportes, el ‘Nuevo Cacique’ ‘HD’, Héctor Brands. No obstante, dio la firma (aval) al

Camilo Amado Varela, para recibir esa suma de dinero del ‘CAJERO AUTOMÁTICO DE PANDEPORTES’.

Debo recordar que el COI CUBRE EL COSTO TOTAL de UN MÍNIMO DE (SEIS) Atletas a los ‘JO’, Técnicos y

Directivos. También cubre todos los GASTOS del Presidente del COP, (¿quién es ahora?), Viáticos, Gastos de Representación, y HOSPEDAJE para DOS (2), personas en hotel de Primera. La ‘SG’, Estela Riley, que botó y con la complicidad de su ‘Hado-Padrino’ del COI, en no ‘muy Bendito y Transparente Peré Miró Sellares, que el Jefe del COI, Thomas Bach, acepta todo lo que dice Peré Miró y James Mcleod, que manejan Solidaridad Olímpica del ‘COI’, como si fuesen ‘Versículos de la Santa Biblia’.

Repito nuevamente que todos los CONs, reciben APOYO ECONÓMICO de ‘SO’, Y DE PANAM-SPORTS, entonces ¿qué estará cubriendo los $99,000.00, que está pidiendo los ‘MITÓMANOS, para ese ‘paseo’ a los ‘JO’ con tan pocos atletas. ¿Qué cantidad de VIÁTICOS diario recibirá cada atleta?. Nombre completo de la delegación. Lectores, estamos frente al nuestro auto-apodado ‘BUEN-GOBIERNO’, por ‘SE’, Excelencia, Laurentino Cortizo Cohen, desde su ‘Burbuja de Aire’, con uno de sus ‘Intocables, ‘HD’ Héctor Brands. Tomen nota de esto.