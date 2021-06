¿Cayo el Telón para el velocista Justin Gatlin de ‘USA’, en el Atletismo?

En nuestro argot deportivo, con frecuencia calificamos a ciertos quehaceres deportivos de “HISTORICA”. Para el Coctel la expresión histórica del miércoles 23 de junio de 2021, el título principal. ¡ “Día del Olímpismo!” : El COI Celebra 227 Años de su Fundación en 1894. SUMARIO: “El 9° Presidente Thomas Bach: “Celebra el Día Olímpico Con Nosotros”. Recuerdo que el COI le otorga a los CONs un fondo de ‘SO’ para los actos de este día. Pese a esto, sigue siendo un secreto prohibido para los lectores conocer la listas no solo de atletas, sino de otros personajes vinculados al deporte que quieren estar en los 32° ‘JO’ de Verano, Tokío 2020. Como el ‘COI’ no paga el viaje del DG del Instituto Panameño de Deportes, y su séquito (Pandeportes), ahora bajo el comando de ‘El Cacique’ HD. Héctor Brands, y pese a que la Presidenta fraudulenta del COP, Damaris (‘USA$), no está registrada en el Registro Público, ni el Mitómano Camilo Amado Varela, son los que tendrán que dar el aval al ‘Cacique Brands’, Pontón, Etc., para el viaje donde tendrán que pagar su hospedaje de hotel, alimentación etc, como lo hizo ‘El Showman’ Bob Arango, en los XXXI ‘JO’ de Verano, Río de Janeiro, Brasil.

En el Coctel para los lectores de la generación del relevo de Panamá, y mis lectores internacionales, hablé del libro. Pierre de Coubertin 1863-1937”. OLIMPISMO. ESCRITOS SELECTOS, del Director y Editor, Norbert Muller, y el Cambio de “IDEA OLÍMPICA A OLIMPISMO”. Coubertin dijo: “Olimpismo no es una Especie de Sistema Institucional”. Involucra la Actitud Moral de un Individuo, y sobre esa base, toda la Humanidad”.

Hoy quiero referirme, y hago una invitación cordial a un puñado de nuestros atletas que ya están en la edad de 30 años, para repetir un mensaje del Dr. Jaques Rogge, cuyo legado vitalicio es el de haber creado los Juegos Olímpicos Juveniles (JOJ), en la 119ª Sesión del COI en la Ciudad de Guatemala. El Coctel estuvo presente. Coincide con la Suspensión del Comité Ejecutivo del COI, por la denuncia de su Miembro, Don ‘MVR’ (q.e.p.d) al CON de Panamá, por la Intervención en asuntos del CON, que impedía realizar sus actividades normales. El Pres. era ‘SE’ Martín Torrijos Espino, y Ramón Cardoze padre, ‘DG’ de Pandeportes.

Durante los primeros ‘JO’ Juveniles, del 14 de agosto al 26 de agosto 2010 en Singapur con la asistencia de 204 países, 3,524 atletas, en 26 Deportes y 201 eventos. El Presidente del COI, que fue atleta olímpico se reunió con todos los Atletas, y parte de su mensaje fue: “El Deporte no es una PROFESIÓN VITALICIA”, cuando el atleta se va acercando a los 30 AÑOS, debe comenzar a pensar en una profesión”. La creación de los JO Juveniles tanto de Verano e Invierno es para la MASIFICACIÓN del Deporte, y una generación de relevo. Esto no ha sido entendido no solo en Panamá, sino en muchos países latino: Sustento: 1), Edgar Roberto Crespo Echevarría, nació el 11 de mayo de 1989. 2), Alonso Edward, 8 de Dic. de 1989. 3), Atheyna Bylon, nació el 6 de abril de 1989. 4), Miryam Roper, nació el 26 de junio de 1982. 5), Eileen Grench, nació el 5 de agosto de 1986. 6), Andrea Ferris, nació el 21 de septiembre de 1987.

Veamos este escrito de Karen Rosen, escrito el 21 de junio 2021, en el TEAM USA. Título Principal: “Trayvon Bromell Ganó la Prueba Olímpica de los 100 Metros Planos, para seguir siendo el favorito del Oro en Tokío”. Contenido: “ Eugene, Oregon: “Travon Bromell continuó para recuperar su tiempo perdido ganando los 100 METROS DE CARRERA masculina el domingo por la noche en la prueba olímpica del equipo de pista y campo de USA. Cuatro Velocistas corrieron los tiempos más rápidos de sus vidas y todavía no podían atrapar a Bromell que sufrió una lesión en 2016 que desató una letanía de calamidades y amenazó para poner fin a su prometedora carrera. Y JUSTIN GATLIN DE 39 AÑOS (nació el 10 de febrero de 1982), puede haberse quedado sin tiempo. Después de que se lastimó el tendón en la curva en las Semifinales, el medallista de oro olímpico se detuvo en la final de lo que probablemente SEA SU ÚLTIMA PRUEBA OLÍMPICA. Aún así Gatlin, que fue primero en los 100 en dos pruebas incluyendo 2016, y segundo en otra tan agotadora estaba decidido a cruzar la línea de meta de un segundo después de Bromell.

Fue una tremenda carrera. No voy a mentir dijo Bromell 25 años, cuyo tiempo de 9.80 segundos ocupa el puesto N°2 en el mundo este año, detrás de su propio 9.77 el día 7 de junio, no ha perdido una carrera de 100 metros desde 2019, ganando cuatro carreras en 2020 y 10 este año. Él sonrió y señaló mientras cruzaba la línea final. Ganar las pruebas, dijo Bromell es ‘un sentimiento maravilloso. Al entrar en la final, tuve cuidado, tuve cuidado de no desestimar a sus competidores. Tuve que dar a cada atleta en la cancha, su respeto. Bromell dijo: “entiendo que tiene talento, para salir y correr. Al igual que él estaban corriendo su tercera ronda de los 100 metros. Con las pruebas olímpicas de ‘USA’ tan agotadora como el calendario olímpico. Bromell abrió el camino con un 9.84 en las eliminatorias del sábado, seguido de 9.90 en las semifinales del domingo, con las finales unos 90 minutos después.

FIN DE UNA ERA?. “El golpeado Gatlin fue octavo con 10.87 segundos, que se parece más a un tiempo de una FINAL FEMENINA, que la de un hombre, y estaba emocionado durante su Conferencia de Prensa ‘ZOOM’, que tuvo que irse por unos momentos para recomponerse. “Es una oportunidad muy rara que quienes están presenciando qué vas a hacer por última vez, mientras lo haces”, dijo Gatlin, que fue presentado a la multitud en el histórico Hayward Field como 39 AÑOS DE EDAD, y me ENTRISTECIÓ, pero me hizo feliz estar aquí para hacerlo”.

Una Nota Suelta: Una glosa corta del ‘CALDO DEPORTIVO’ del Diario Metro Libre del viernes 25 d junio dice.

(sudar la gota gorda) Hace referencia al nadador Edgar Crespo, que radica en ‘USA ‘Dice: “El nadador Edgar Crespo buscará el RÉCORD de competir, (el quiere es ir a pasear) en CUATRO Juegos Olímpicos: (Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016), pero para ello deberá primero amarrar su boleto a Tokío 2021. Este mes es clave para la clasificación del panameño a los ‘JJ.OO’. Según mis pesquisas, y no sé si lo sabe el Lic, Franz Wever, Jefe de la ‘FPN’ que no recibió apoyo económico del ‘Cacique de Pandeportes’ el ‘HD’ Héctor Brands, que le negó apoyo económico de la ‘Caja Automática de Pandeportes, Crespo compitió en el XXXII ‘CCCAN, 2021, en Puerto Rico, nadó en los 100 Metros ESTILO PECHO y GANÓ con tiempo de 1:02.02. Hay dos tipos de Marcas Mínimas. Entrada A (dos atletas), 59.93. OS/B 1 ENTRADA, 1:01.73. Crespo no logró la Marca Mínima para Tokío. Hay una ‘Bola’ no sé si es o no ‘FAKE-NEWS’, (NOTICIAS FALSAS), que hay un atleta con nombre de Tayler Chruslyansolen, nacionalizado panameño que tiene mejor tiempo que Edgar Crespo en los 100 Mts. Estilo Pecho.

En el CCCAN, Puerto Rico, 2021, no participó JULIO HORREGO DE HONDURAS, que derrotó a Crespo, en un torneo en Pto. Rico 50 Metros Estilo Pecho, que no forma parte de los ‘JO’ donde solo hay 50Metros Estilo Libre. Al parecer, y con una desesperación única, según mis pesquisas Crespo va a Bahamas, a competir en los 100 Mts. Estilo Pecho. Allí estará en Hondureño Horrego de 22 años, que lo volverá a vencer en los 100 Metros Estilo Pecho. Les recuerdo que ya Crespo no compite en 200 metros estilo pecho. El compatriota Crespo, está esperanzado de lograr un cupo por la vía de la UNIVERSALID. Tomen nota de esto.