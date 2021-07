Jamaica: 61 Miembros en Atletismo. Honduras: 22 en Fútbol. 2 en Natación, etc

¿Por qué el COP no ha señalado su equipo oficial y completo para Tokío, Japón, 2020?

En los Diarios de mayor circulación en el país el viernes 2 de julio no mencionó una palabra de lo poco del Discurso de ‘SE’ ‘LCC’ de deportes.. No obstante, un par de periodistas/RP, siguen hablando de las ELIMINATORIAS DE LA COPA DAVIS, cuando la serie de partidos ante Islas Vírgenes en las canchas de arcilla del Centro Fred Maduro de Curundú. En la jornada de ayer los tenistas panameños capitaneados por Chad Valdés, no pudieron ante la representación de Jamaica y cayeron derrotados 3-0. ¿Qué cantidad de ingresos de ‘USA$’, está entrando a las arcas, de Pandeportes, ahora bajo la batuta del ‘Nuevo Cacique’, ‘HD’ Héctor Brands?.

Otra noticia que corrobora que Pandeportes no está navegando en el ‘vuelo correcto’. Una noticia en Sala de Prensa,

Título: “Acercamiento con Nadadores”. Contenido: “En la búsqueda de mejoras para los atletas el Secretario General

del Instituto Panameño de Deportes, JOSÉ PINO, hizo un acercamiento con NADADORES PANAMEÑOS en la Piscina Eileen Coparropa para escuchar SUS NECESIDADES en tema de Infraestructura para realizar su entrenamientos. ¿Quién dice que estas deben ser funciones del Secretario General, cuando existe un Director Técnico

de Deportes y Recreación, que es Irving Saladino, que debe estar recuperado o recuperándose de la Pandemia de

COVID-19.

Pero esto no es todo. En Pandeportes, existe un DIRECTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, llamado JOSEF DAVID FRIEDEMAN , DIRECTOR DE Arquitectura e Ingeniería desde el 15 de julio de 2019 hasta el presente, con salario mensual de $3,700.00 +$300.00 de Gastos de Representación. Don José Pino, hay un refrán que

pregona ‘Zapatero a sus Zapatos’. Tome Nota de Esto.

Una Nota Suelta: Los Diarios de Honduras, hacen referencia de que el Fútbol estará presente en los 32° ‘JO’, Tokío 2020, con 22 convocados, según las palabras del Técnico del Seleccionado (Miguel Fallero Correa de 63 años, nacido en Uruguay. Jugaba de medio-campista, y actualmente dirige la Selección Sub-23 de Honduras). Su equipo está integrado por 2 Porteros, 7 Defensas, 8 Medio-Campistas, y 5 Delanteros. Honduras debutará frente a Rumania en el

Estadio Kashima, el jueves el 22 de julio a las 5:00 a.m, hora de Honduras.

Según la prensa local, el ‘DT’ Correa entre otras cosas dijo: “Las principales novedades en su listado son la inclusión de Carlos Pineda y Jorge Álvarez, quienes se perdieron el Pre-Olímpico de Guadalajara disputado en marzo por lesión, al igual que la ausencia de Kervin Arreaga. Podemos ir a hacer un buen papel a Tokío dijo: “Alex Guity. De igual manera se destaca el regreso del Capitán Denil Maldonado, quien sufrió una lesión en la final del Pre-Olímpico

ante México, quedando en duda su participación en el torneo de fútbol

Esto no es todo para, los ‘Catrachos’ como se le apoda cariñosamente a los hondureños; pues, la diosa de la Suerte tocó a la puerta de la NATACIÓN. JULIMAR ÁVILA Y JULIO HORREGO de 24 años (y verdugo de nuestro tritón

EDGAR CRESPO, de 31 años), a quien envió al retiro permanente de los 100 y 200 metros Estilo Pecho). Ambos nadadores fueron invitados por la FINA a Tokío 2020, por la vía de la ‘UNIVERSALIDAD’. Julimar Ávila competirá

En el estilo Mariposa. En cuanto a Horrego, lo más seguro será en los 100 Metros, Estilo Pecho. Tomen nota de esto.

Nota Suelta N°2. Una noticia del Periódico de JAMAICA DE OBSERVER, (En Español EL OBSERVADOR) con

Fecha 1° de julio de 2021, tituló. “Jamaica Nombró su Equipo Olímpico de 61 Miembros, McLEOD FUERA”.

Contenido: “Como se esperaba, el Campeón Olímpico Omar McLeod, no llegará a defender su Título de los 110

METROS/VALLAS, después que fue dejado fuera en la lista presentada por la Asociación Administrativa de Atletismo de Jamaica, (JAAA), a los organizadores que comenzarán en julio.

El equipo de 61 miembros de 32 damas y 29 varones, fueron ratificados y entregado a Atletismo Mundial el jueves por la tarde, hora de Jamaica, incluyendo a CINCO ATLETAS que no hicieron la actuación clasificatoria para sus eventos, pero fue seleccionado como sus actuaciones las vieron terminar, dentro de la cuota establecida por los organizadores, así como cuatro reservados no serán incluidos en equipo de relevos. Como el listado y eventos son

bastantes en el Atletismo DEPORTE REY de los ‘JO’, Juegos Panamericanos, etc.; mencionaré primero algunas damas y luego los varones. DAMAS: 100 y 200 Mts. Planos: Shelly-Ann Fraser-Pryce. Shericka Jackson,(100 y 200 Mts. Planos). Elaine Thompson Herah, (100 y 200Mts.) Briana Williams (Reserva 100m/4 x100 mts).

Remona Burchell, (4 x100). Faltan otros 27 nombres de damas.

En esa excelente organización, y ustedes lectores, cuando se habla de Atletismo, tenemos que recordar al mejor de los

Mejores, el Relámpago USAIN BOLT. Así es. Equipo de Gestión Femenino. Ludlow Watts- Gerente. Asistentes. Heleen Francis, y el Sr. Ian Forbes Asistente. Entrenadores. Maurice Wilson, Paul Francis, Julian Robinson, Renaldo

Walcott, Gregory Little y Jerry Holness. HOMBRES: (100 mts. Planos), Tyquendo Tracy. YOHAN BLAKE (100/200 Mts. Planos.). Oblique Seville, (100 Mts. planos). Julian Forte, (100 Mts. Reserva/200m/4 x100). Jevaughn

Minzie, (4 x 100 Mts.). Nigel Ellis, ( 4x100 Mrs.) Rasheed Dwyer, (200 Mts.) Demish Gaye (400 Mts. Planos). Faltan 21 eventos de hombres. También tíene su Gerente, etc. como las damas.

Nota Suelta N°3). Un Comunicado pero bien curioso recibido del Departamento de Información del COI, del viernes

2 de julio de 2021, originado e Tokío, Japón (AFP), dirigido a las atletas femeninas. “Título Principal”. Los Atletas que Amantan Niños a Tokío- Los Organizadores Tokío, Japón, viernes 2 de julio de 2021. Contenido: “Los atletas que amantan podrán TRAER NIÑOS a los Juegos Olímpicos de Tokío, “cuando sea necesario. Los organizadores han

Anunciado, tras las críticas de las madres a pesar de las reglas sobre TRAER FAMILIARES A LOS JUEGOS.

La aclaración fue bienvenida por algunas deportistas como UN ALIVIO. Pero la estrella del Fútbol ALEX MORGAN, CRITICÓ a los organizadores por mantenerla en oscuridad a cerca del criterio. Los familiares de los deportistas están PROHIBIDOS de asistir a los Juegos pospuestos por la pandemia bajo las reglas de antivirus que dicen los organizadores que son necesario para mantener el evento seguro. Dice que son necesarios para mantener la seguridad del evento. Mañana daré el final.

Nota Suelta N°4). Una Nota de Prensa Latina, órgano informativo de Cuba, originado en Santo Domingo, Rep. Dominicana el 2 de julio 2021, tituló: “El Campeonato de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Clasificatorio para los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, Colombia, comienza hoy en Punta Cana,

provincia dominicana. La Altagracia. El evento, que tendrá una duración de cuatro días, participarán 14 países ellos

son: Canadá, México, Pto. Rico, Cuba, Nicaragua, Costa Rica. El Salvador, Honduras, Guatemala, Aruba, Curazao,

Surinam, Saint Kitts y Nevis, y la nación anfitriona. ¿ HD, HÉCTOR BRANDS, ‘Cacique de Pandeportes’, e Irving Saladino, ‘DT’ de Deportes y Recreación, donde está el Voleibol de Panamá?. Tomen nota de esto.