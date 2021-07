Notas Variadas de los 32° ‘JO’, y 16° ‘JPL’, y otros temas de Tokío, 2020

Comienzo hoy por dar a conocer una nota de Prensa del Departamento de Comunicación del COI relacionado con los

XVI Juegos Paralímpicos de Verano, que será del 24 de agosto al 5 de septiembre, donde el Comité Paralímpico Internacional, (IPC), vía el COI, anuncia el nombre de los SEIS(6) ATLETAS, Cinco Hombres y una Dama, del Equipo Paralímpicos de Refugiados que estarán en los ‘JO’ de Tokío. Título Principal: “El Equipo Deportivo más valiente del mundo, se reveló en VIDEO de advertencia de corazón protagonizado por el Cantante de ‘Coldplay’,

Chris Martin, y defensa de Bayern de Múnich Alphonso Davies, entre otros.

El Comité Paralímpico Internacional, (IPC) ha anunciado los seis (6) deportistas que representarán al equipo de Refugiados en Tokío 2020 en 2021.

Ibrahim Al Hussein, un refugiado de Siria que actualmente vive en Grecia, competirá en Para-Natación. Alia Issa una

Refugiada de Siria, que también vive en Grecia, competirá en ‘Lanzamiento de Palo’, fue anunciada por la Actriz Británica, y la Embajadora de Buena Voluntad, Gugu Mbatha-Raw. Para el atleta de Taekwondo, Parfait Hakizimana,

un refugiado burundés, viviendo en el campo de refugiados de Mahatma , fue anunciado por la Cantante de Ópera, y Embajadora de Buena Voluntad, Barbara Hendricks.

La ‘Para-Nadadora’, Abbas Karimi, una refugiada afgana que vive en ‘Fort Lauderdale, ‘EE.UU.’, fue anunciada por el

Autor de Mayor Venta, Khaled Hosseini, quien también es un refugiado afgano. Ana Al Khalifa, una refugiada de Siria, que vive en Halle, Alemania que participará en la competencia de Para- Canotaje, fue anunciada por el futbolista

y Embajador de Buena Voluntad de ‘UNHCR’, Asmir Begovic, que fue obligado a huir de su PAÍS NATAL de Bosnia y Herzegovina a una edad joven. En nombre final del equipo es Shahrad Nasajpour, un refugiado Iranés que ahora vive

en Phoenix, USA, y competirá en el Paralímpico de Discos. Fue anunciado por el futbolista Alphonso Davies del Bayren Munich de Canadá, que también es un refugiado”. ¿Qué les parece este relato selectos lectores del Coctel.

Más Notas Variadas. Un escrito de ´Prensa Latina de Cuba, fecha, 1° de julio de 2021 en Brasilia tituló: “Suspenden

Por Dopaje a discóbola Brasileña Clasificada para Tokío. “Contenido: La atleta brasileña Fernanda Borges, clasificada

Para los Juegos Olímpicos de Tokío 2020 en lanzamiento de disco, fue suspendida hoy por dopaje. El portal deportivo Lance asegura que el caso salió a la luz el día de la convocatoria del equipo nacional para el evento de Japón y su nombre en la lista de la Confederación Brasileña de Atletismo (CBAT). La sustancia detectada en el organismo de Borges es OSTARINA, de la clase de anabolizantes, prohibida según las normas de la Agencia Mundial Antidopaje.

Ante el hecho, la atleta contrató al abogado Marcelo Franklin, experto en estimulantes, para intentar demostrar que fue

Víctima de una contaminación cruzada. El resultado, de una prueba realizada el 21 de mayo, fue dado a conocer por la

‘AIU’ (Athletic Integrista Unit), organismo independiente encargado de la lucha contra el dopaje en el atletismo). Borges obtuvo el boleto olímpico durante una competición en Chula Vista, en ‘EE.UU.’, en abril, cuando alcanzó

la marca de 62,21 metros, pero después de eso fue apartada provisionalmente. De acuerdo con ‘CBAT’, la discóbola

está suspendida hasta que se defina el caso con el castigo juzgado y definido’. La atleta fue medalla de Plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 tras conseguir el bronce, pero heredó el segundo de su compatriota Andressa

quien dio positivo por una sustancia prohibida. En la final continental se impuso la cubana Yaimé Pérez, con 66,58

metros, registro que constituyó r récord en estas lides. La Rusa, como apodan a la caribeña, logró el tiro que la llevó a

su oro en el último con la cual derrotó a Oliveira, quien se apareció en la competencia con el mejor disparo de su vida:

65,98 metros.

Otra Nota de Atletismo, también de ‘Prensa Latina’ de Cuba, fechada el Mónaco, el 1° de julio 2021. Contenido: “La Unidad de Integridad del Atletismo, (AIU), SUSPENDIÓ HOY de manera provisional al velocista ecuatoriano, ALEX

QUIÑÓNEZ por VIOLACIONES en sus obligaciones de localización para los controles antidopaje. (recuerdo que el ecuatoriano Álex Quiñones es el verdugo de nuestro compatriota Alonso Edward en los 200 Mts. Planos). Bronce en

los 200Metros en el Mundial de Atletismo de Doha-2019, el sudamericano cometió reiteradas indisciplinas al ausentarse de los exámenes antidoping, precisó la (AIU), que no facilitó más información sobre el caso, sometido al tribunal disciplinario de la World Athletic, antigua Federación Internacional de Atletismo Amateur.

Nota Suelta: El misterio del abanderado o abanderada de Panamá a los XXXII ‘JO’ de Verano 2020. En el Coctel he

podido informar de la delegación de varios países latinos y del Caribe, que inclusive ya están en Tokío, Japón, 2020.

Pero como el deporte no tiene ninguna prioridad en este auto apodado, “Buen Gobierno’, pese a mis pesquisas no he podido saber quiénes integran la delegación que ya viajaron, o ya están en Tokío. Parece que las cosas lo están haciendo a lo ‘escondido’. Recordando unas pesquisas que hice para los XXXI ‘JO’ de Verano, Río de Janeiro, Brasil,

2016, el Alcalde DEL DISTRITO CAPITAL, José Isabel Blandón, estaba allí con su entourage que incluía familia.

Reitero que nuestro deporte irá de mal a peor, es decir como dice el refrán ‘salir de Guatemala para entrar en Guatepeor”, porque el Presidente Cortizo nombró al ‘HD’ Héctor Brands, de ‘DG’ de Pandeportes.

También tengo mis dudas referente al Deporte, del Presidente Electo de la Asamblea de Diputados, el ‘HD’ Dr. Crispiano Adames donde unieron fuerzas con el ‘CD’. ¿ Y por qué?. ‘SE’, ‘LCC’, logró la aprobación del Proyecto Ley 594; para “Promover el Desarrollo de las Categorías Menores de Beísbol, y crear un REGIMEN ESPECIAL para

El ESTABLECIMIENTO de ACADEMIAS DEPORTIVAS PROFESIONALES del Beísbol de ‘Las Grandes Ligas.

El ‘HD’ Benicio Robinson esta 100% en esa línea El ‘Cacique’ HD Héctor Brands, metió su cuchara y dijo: “que la

ley que nace tiene el espíritu de FORTALECER LA INVERSIÓN PRIVADA, a través de los Campeonatos de Béísbol

que se instalan en Panamá”. Como pueden ver lectores, en lo que falta del ‘Buen Gobierno’, todo es Don Dinero, el USA $ DÓLAR. Tomen Nota de Esto.