Países Élites del Atletismo, Informan sus Equipos para Tokío 2020

Antes de abordar el tema principal del Coctel de hoy, tengo que recordar a todos, que el Atletismo ha sido, es y seguirá siendo el Rey de los Deportes en Juegos Olímpicos de Verano, y Tokío, Japón, 2020, no será la excepción. Veamos el formato de la competición olímpica del atletismo. Las pruebas están programadas para 10 DÍAS, y su composición permanecen sin variantes, aparte del debut del Relevo Mixto d 4 x 100 Metros, programados para el 31 d julio. Las eliminatorias de los 3,000 Metros con Obstáculos (Steeplechase) masculino, abrirá el programa atlético el 30 de julio, mientras que LA MARATÓN/MASCULINA cerrará la competición el 8 de agosto, último día de los Juegos.

El Atletismo de Tokío 2020, será en el Nuevo Estadio Olímpico que fue inaugurado en diciembre 2019, en reemplazo del Estadio Nacional de Tokío 1964. Fue reacondicionado para albergar las Ceremonias y Clausura de los Juegos de Tokío 2020, así como el Atletismo. El Estadio tiene una capacidad de 68,000.00 fanáticos. El Parque Sapporo Odori será sede del maratón y la marcha.

Algo llamativo, y lo resalta Atletismo Mundial, (antiguo IAAF), que preside Sebastian Coe, sigue resaltando eventos de la LIGA DIAMANTE, ahora con su nuevo nombre, (WANDA DIAMOND LEAGUE). Recibí un Comunicado de Prensa con fecha 12 de julio de 2021. Título Principal: “Bromell, Thompson- Harah y Vettey, encabezaron el Titular de la Última Liga Diamante antes de Tokio”.

Sumario: “Con los Juegos Olímpicos de Tokio, a menos de dos (2) semanas de distancia muchos de los mejores atletas de ÉLITES, tendrán una última oportunidad para probar su forma competitiva cuando están alineado. Muchos de los atletas están Regresando al lugar en el noreste de Inglaterra . Por segunda vez esta temporada Gateshead fue sede de apertura de la ‘Diamond League’, en mayo después que la reunión se moviera de Rabat, Morocco. La reunión de hoy estaba programada originalmente para celebrase en el Estadio Olímpico de Londres, pero fue cambiado a Gateshead debido a la Pandemia-Covid 19”.

Pasando momentáneamente a los Diarios de Panamá, como aún algunos distinguidos colegas no saben o recuerdan, que nuestro Atleta ALONSO EDWARD, cuenta con 31 años, y desde el 2009, aprendió a ‘bailar la Tirinana en un solo Pies, ya que en el XII Campeonato Mundial de Atletismo Al Aire Libre en Berlín, Alemania, 2009, ganó la presea plateada en los 200 Mts. Planos con Tiempo de 19.81, y el ‘Relámpago’, Usain Bolt, con 19.19, para un nuevo Récord Mundial. Edward, sobre los 30 años, no quiere Aceptar que el Deporte no es una profesión vitalicia, pero quiere que siga siendo su ‘modos vivendi’, procura no participar en

Los mismos eventos en donde están presentes la Generación del Relevo del Atletismo, en las pruebas de velocidad. Pues, recurrió Como hizo para finalmente hacer la Marca Mínima para clasificar en los 200 Metros Planos para Tokío 2020.

El Diario Crítica en su página 22 del lunes 12 de julio de 2021, y otros Diarios, titularon: “Alonso Edward Afina para Tokío. “El Velocista panameño Alonso Edward ganó ayer carrera en Francia. “Ganó los 200 METROS del Meeting Internacional de Sottleville-le- Ruin 2021, en Francia”. Edward ocupó la primera posición de su especialidad, al marcar un tiempo de 20.18, mejorando dos centésimas su último registro y el cual le valió para ganarse su cupo para la máxima cita del deporte del mundo.

Aún recuerdo que Alonso Edward logró la ‘MM’ para los 32° ‘JO’ de Tokio, 2020, fue en el X Bionic Sphere, con tiempo de 20.22 segundos se realizó en la ciudad eslovaca de Samorín, Eslovaquia el 2 de junio 2021. Es un especialista en esquivar a los Atletas élites, y lo más llamativo serán sus rivales en Tokío 2020.

Ahora paso al Título Principal. “Países Élites del Atletismo, Informan sus Equipos para Tokío, 2020”. El ‘Team ‘USA’ anunció 130 Atletas entre los dos sexos. Comienzo con los HOMBRES: EN 100 MTS. PLANOS: Ronnie Baker, Trayvon Bromell, Fred Kerley. EN 200 MTS. PLANOS. Kenny Bednareck, Erriyon Knighton, Noah Lyles. EN 400 MTS. Planos Michael Cherry, Michael Norman, Randolph Ross. EN 800 MTS. PLANOS. Bryce Hoppel, Isaiah Jewett,

Clayton Murphy. EN 1500MTS. PLANOS. Matthew Centrowirz, Cole Hocker, Yared Nuguse. EN 5000 MTS: Paul Chelimo, Grant Fisher, Woody Kincaid, Joe Klecker. MARATON: Abdi Ahdirahman, Jake Riley, Galen Rupp. 3000 MTS. con Obstáculos, (Steeplechase): Hilary Bor, Mason Ferlic, Benard Keter.. EN 110MTS./VALLAS: Devon Allen, Grant Holloway, Daniel Roberts. EN 400MTS/VALLAS: Ray Benjamin, David Kendziera, Kenny Selmon.

EN 20 KM MARCHA. Nick Christie. EN SALTO ALTO: JuVaughn Harrison, Shelb McEwen, Darryl Sullivant. SALTO CON PÉRTIGA: San Kendricks, KC Lightfoot, Chris Nilsen. Faltan los de Salto de Longitud. Salto Triple.

Impulsión de Bala. Lanzamiento de Discos, de Martillo, y de Jabalina. Decatlón. Relevos de 4 x100., 4 x400 etc.

ATLETAS FEMENINAS: En 100 Mts. Planos. Teahna Daniels, Javianne Oliver, Jenna Prandini. EN 200 MTS. Anavia Battle, Jenna Prandini, Gabby Thomas. EN 400 MTS. Allyson Felix, Quanera Hayes, Wadeline Jonathas. En 800 MTS. Athing Mu, Revyn Rogers, Ajee’ Wilson. EN 1,500 MTS: Heather MacLean, Cory McGee, Elle Purrier.

En 5,000, MTS: Elise Cranny, Rachel Schneider, Karissa Schweizer. EN 10,000 MTS: Alicia Monson, Karissa Schweizer, Emily Sisson. Paso a los SALTOS.(SALTO DE ALTURA): Tynita Butts-Townsend, Vashti Cunningham, Rachel McCoy. SALTO CON PÉRTIGA: Morgan LeLeux, Katie Negeotte, Sandi Morris. SALTO DE LONGITUD: Quanesha Burks, Tara Davis, Brittney Reese. SALTO TRIPLE: Tori Franklin, Jasmine Moore, Keturah Irji.