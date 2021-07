“! Bon Voyage ¡” : A Jill Biden, 1ª Dama de ‘USA’, a los 32° ‘JO’, Tokio, 2020

Antes de entrar en el tema principal del Coctel de hoy viernes 23 de julio de 2021, estoy obligado a repetir olvidando las veces que lo he repetido. Cuando un gremio, y me refiero al Comité Olímpico de Panamá (COP) de turno no se sabe en realidad quién o quiénes lo presiden, Camilo Amado Varela, o su ‘Letrada’ (Damaris, (USA$) Young, su ‘ADN’, examen de sangre una prueba de laboratorio, un procedimiento en el que se toma una muestra de sangre, orina u otro líquido o tejido corporal.

Según mis pesquisas se dio otro acto INDECOROSA DEL COP, (Los mismísimos de siembre), al intentar ENGAÑAR AL REGISTRO PÚBLICO. El pasado 19 de julio, presentó al Registro Público otra Escritura Pública contentiva de la Asamblea Electoral Electiva para el periodo 2020-2024 (es incorrecto expresar 2021-2024 como lo hace el COP). En esta ocasión es la Escritura N° es la Escritura N° 7078 de 7 de mayo de 2021 de la Notaría Octava del Circuito de Panamá, que es una adición modificación , amañada con la cual intenta engañar al Registro Público con el objetivo que le inscriba su junta directiva para el periodo 2020-2024. COP, intenta engañar en esta ocasión al Registro Público, ocultando en la nueva escritura de adición modificación, que las Asambleas Anteriores, como la electiva y las posteriores fueron virtuales y no presenciales.

PARA ELLO recurren A SU ‘SANTÓN’, nada más que el funcionario del COI, JEROME POIVEY, quien debe pensar que los PANAMEÑOS SOMOS IGNORANTES Y TONTOS, pues, todo lo quiere MAL JUSTIFICAR; ahora se presenta una nota en la que este señor expresa, QUE EL ESTATUTO DEL COP ESTÁ APROBADO POR EL COI, y no EXISTE NINGUNA CLÁUSULA que IMPIDE REALIZAR UNA ASAMBLEA VIRTUAL Y QUE LA ASAMBLEA ES SOBERANA. (olvidando que antes y así lo aceptó hace años el COI, el ESTATUTO lo APRUBA el MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA DE PANAMÁ, y luego se INSCRIBE EN EL REGISTRO PÚBLICO (Esto lo sabe el Lic. Miguel ‘Mike’ Vanegas, uno de los Asesores del ‘HD’ HÉCTOR BRANDS, el Nuevo Cacique’ de Pandeportes, que según mis pesquisas, quién lo acompañó a Tokio, Japón, no es funcionaria de dicha institución, y el costo es alrededor de $84,000. Tomen nota de esto. Enviar informaciones al ‘DG’ de Pandeportes, es ‘perder el tiempo’.

Tema de hoy. Los selectos lectores recordarán el escrito del Coctel con Título Principal “!Gran Sorpresa!” :Jill Biden, 1ª Dama de ‘USA’, Presente en Tokio, 2020’. Sumario: “Estará en la Ceremonia Inaugural de los 32° ‘JO’, el 23 de julio, de 2021. De una de las Notas Sueltas de la Prestigiosa y Documentado Revista, “Around-The Rings”. (En el idioma Español, (Alrededor de los Anillos) cuyo Editor principal es ED HULA, y la Editora Asistente, SHELLA SCOTT HULA. También cuentan con SEBASTIAN A. FEST QUE hace publicaciones en el Idioma Español. En una de sus notas sueltas dijo: “Jill Biden para liderar la delegación de los Estados Unidos a Tokio”. Contenido: “La Oficina de la Primera Dama en la Casa Blanca, anunció el martes que Jill estará asistiendo a los venideros Juegos Olímpicos de Verano de Tokio 2020. Viajará a la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de 2021. La decisión sigue a la Declaración de la semana pasada, de una Emergencia Sanitaria en Tokio, posterior prohibición de los espectadores en los eventos olímpicos.

El Presidente Joe Biden fue confirmado a finales de junio para no asistir a los Juegos, con la Casa Blanca en lugar de anunciar, que un equipo estaba siendo enviado a Tokio para analizar la vialidad de una visita de Jill Biden, no confirmado se llevará a cabo en 23 de julio de 2021. Información adicional vendrán. Sería su primer viaje internacional en solitario, dese que su esposo asumió el cargo. Los funcionarios estadounidenses han mantenido regularmente, que apoyan los Juegos que se llevan a cabo y tener confianza que ellos se llevarán a cabo, y tener confianza que ellos se llevarán a cabo en forma segura.

Somos conscientes de la cuidadosa preparación incluidas las medidas de salud pública necesario para proteger a los atletas, el personal y los espectadores, que el Comité Olímpico Internacional tiene el compromiso, por lo que como dijimos, apoyamos el avance de los Juegos. La Secretaria de Prensa de ‘La Casa Blanca’, JEN PSAKI, le dijo a los reporteros esta semana. “Que la decisión del Presidente Biden de saltarse los Juegos Olímpicos, de ninguna manera es sin precedente. Ningún Presidente de ‘USA’ ha asistido desde George W. Bush en 2008.

Un Escrito de ‘AP’ originado en WASHINGTON, el 21 de julio 2021, por Darlene Superville tituló: “Jill Biden encabeza Atletas de ‘EE.UU’ hacía Japón: “En esta foto del 8 de julio de 2021, la primera dama estadounidense Jill Biden habla antes del inicio del Scripts National Spelling Bee, un concurso para estudiantes, en Disney World en Lake Buena Vista. (Jill Biden tiene una larga trayectoria como Educadora. Fue 2ª Dama de 2009 a 2017. Pese a que Tiene 70 años su vocación ha sido y aún es servir a la comunidad). Jill Biden hará una escala en Alaska en camino a Tokio, y posteriormente a Hawái antes de regresar a Washington.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó el martes que el presidente Biden y la primera dama consideran que la delegación estadounidense estuvieran acompañada “al más alto nivel” y que Jill Biden espera apoyar a los atletas en el largo trayecto para unos Juegos Olímpicos que previsiblemente se realizarán en condiciones más arduas. Jill Biden tendrá agenda ocupada para las 48 horas que estará en Japón.

Llegará a la Base de la Fuerza Aérea Yokita en Tokio el jueves por la tarde y cenará con el primer ministro Yoshihide Suga y su esposa Mariko Sugo en el Palacio de Akasaka. El viernes regresará al mismo palacio y será recibido por Mariko Suga. Biden tendrá una reunión virtual con miembros del equipo olímpico estadounidense antes de reunirse con el emperador de su país, donde estarán el personal de la embajada y sus familiares”.

Una nota de interés en la Revista (“Around-The Rings’), en el Idioma Español, (Alrededor de los Anillos), cuyo Editor Principal es ED HULA, Y SHELLA SCOTT HULA. Editado en el Idioma Español por SEBASTIAN A. FEST, fechada el jueves 22 de julio de 2021, tienen una relato de impacto y gran interés. “Jimena Saldaña cree que llega la hora de UNA MUJER AL FRENTE DEL COI, y no está pensando en KRISTY COVENTRY”. “Que Saldaña postule Abiertamente a la dirigente de Aruba es un dato. Como buena conocedora de los hilos del poder que es, tendrá sus razones para decirlo. Hoevertsz (que ha estado en Panamá varias veces, era pupila de Don ‘Vázquez Raña, (q.e.p.d), Presidente de la ODEPA (Ahora PANAM-SPORTS), y de Melitón Sánchez Rivas, Miembro del COI, y Tesorero de ODEPA. El mexicano valoraba mucho a Hoevertsz, que fue creciendo también en la esa organización gracias a su tenacidad, natural simpatía y gran dominio del inglés, español y holandés, además del papiamento, idioma original de la isla caribeña.

El miércoles, al ser elegida VICE-PRESIDENTE DEL COI, Hoevertsz fue sincera: “Si me hubieran preguntado hace muchos años si alguna vez pensaría en ser vicepresidente del COI, habría pensado que ESTABA SOÑANDO”. Pero hoy ustedes hacen realidad este sueño de una joven de una pequeña isla. Prometo seguir trabajando con usted, para ustedes y para la organización. Hoevertsz, fue atleta olímpica en los ÁNGELES 1984, en Nado Sincronizado, acaba de Ascender a la Vice-Presidencia del COI. Hoevertsz, de 57 años, ocupa el Puesto que dejó vacante la estadounidense ANITA de FRANZ, que cumplió dos mandatos de cuatro años, el máximo permitido por las normas del COI. Hoevertsz ha sido miembro de la Comisión Ejecutivo del COI durante los últimos Cuatro años y recibió y recibió 72 de 79 votos posibles en la elección del COI celebrada el miércoles en Tokio. La Dirigente de Aruba es, además, la presidenta de coordinación de los Juegos de Los Ángeles 2028 y vicepresidenta de La Comisión Coordinadora de París 2024. Está claro que Bach LE TIENE TANTO O MÁS CONFIANZA que la que le tenía Vázquez Raña.

Y está clara también que Saldaña admira sin reparos a la ex nadadora de Aruba. “La elección de Nicole Hoevertsz como vicepresidenta del COI es, para las mujeres del continente americano, un motivo de orgullo y a la vez representa un señal de cambio. En Nicole tenemos a una líder que se ha forjado a base de arduo trabajo y esfuerzo, con la que hemos abierto PUERTAS A MÁS MUJERES que ven en ella un ejemplo que seguir. El argentino Fernando Aguirre, presidente de la International Surfing Association, (ISA), dijo a Around The Rings que la elección de la arubeña es una muy buena noticia.

“Nicole es un ejemplo de gran líder, de una nueva generación de dirigentes del COI. Además, viene de una isla de buen Surf, estamos muy contentos de que sea la nueva vicepresidenta”. “Y además, viene del deporte. Después de competir Allí en 1984, volvió a Los Ángeles décadas después como presidenta de la comisión de coordinación del COI y vicepresidenta del COI. Creo que es una carrera impresionante”. KRISTY COVENTRY, Miembro del COI, y Fernando Aguirre, presidente de la Asociación Internacional de Surf (ISA). Restan un par de años hasta que la carrera Por la Presidencia del COI en 2025 tome fuerza, pero las piezas ya se van preparando. Saldaña que en noviembre podría suceder a Carlos Padilla en la presidencia del ‘COM’, le preguntaron en una reciente entrevista publicada en Panam-Sports. “Sí, por supuesto, es un aspiración de todo dirigente deportivo. Siempre ha sido un orgullo, porque ahí Puedes incidir en lo que va a ser el futuro del olimpismo”. Tomen nota de esto.