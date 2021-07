Comenzó la Cuenta Regresiva para Nuestros 10 Atletas, en Tokio, Japón, 2020

En cuanto a la presentación de nuestros atletas en los XXXII ‘JO’ de Tokio 2020, tenemos que conocer que el Capítulo 4 de la Carta Olímpica. (Los Comités Olímpicos Nacionales (CON). El Artículo 27 (Misión y Función de los CONs) Punto 3: “Los CON tienen la competencia exclusiva para representar a sus respectivos países en los Juegos Olímpicos y las competencias multideportivas regionales, continentales y mundiales patrocinadas por EL COI. Además, cada CON TIENE LA OBLICIÓN DE PARTICIPAR EN LOS JO’ ENVIANDO A SUS ATLETAS.

EL CON de Panamá, aun ilegalmente elegido, pero tiene la Protección del Presidente de Panamá, ‘SE’ Laurentino Cortizo Cohen, la Asamblea Nacional de Diputados, el ‘Nuevo Cacique de Pandeportes, el ‘HD’, Héctor Brands, sus Representantes legales, etc., etc. Así tenemos que Seis Damas. (Atheyna Bylon, (Boxeo Olímpico). Atletismo: Giana Woodruff, (400/Mts. Con Vallas). Nathalle Aranda, (Salto de Longitud). Judo: Kristine Jiménez, 52 kilos, Miryam Roper, (57 kilos). Natación Emily Santos, Natación, (100 mts. estilo pecho). HOMBRE) Christofer Jurado. (Ciclismo Ruta) . Natación. Tyler Christianson. (200 Metros combinados). Alonso Edward, Atletismo, (200 Mts. Planos). Jorge Castelblanco. Atletismo (Maratón.)

Esto invita a tocar algunas informaciones llamativas. “El New Times”, con fecha de miércoles 21 de julio de 2021, Títuló: “La Selección Femenina de Balonmano de Noruega fue Multada por no jugar con bikini”. Contenido: “Las Jugadoras noruegas de balonmano playero fueron multadas con 150 EUROS CADA UNA por usar pantalones cortos en de la parte inferior del bikini. Una portavoz de la Federación Internacional de Balonmano dijo desconocer el motivo de la norma. El equipo de balonmano playero de Noruega fue multado por la Federación de Balonmano el lunes, después de las jugadoras usaran pantalones cortos, en vez de la parte inferior del bikini requerida, durante un partido celebrado el fin de semana.

La Federación Internacional de Balonmano, Jessica Rockstroh, dijo el martes que desconocía el motivo de las normas.

“Lo estamos investigando de manera interna”, dijo. El equipo noruego llevaba semanas planeando romper las reglas para señalar EL DOBLE RASERO que se aplica a las atletas. Jas jugadoras usaron pantalones cortos el domingo para El partido por la medalla de bronce contra España en el Campeonato Europeo de Balonmano Playero en Varna, Bulgaria. “No veo por qué no podemos JUGAS CON PANTALONES CORTOS”, dijo Martine Welfler, una de las jugadoras noruegas. “Con tanta burlas por el cuerpo y cosas así hoy en día, debería poder vestir un poco más cuando juegas”. Cada jugadora noruega fue multada con 150 euros (unos 177 dólares), una multa total de 1,500 euros. Kare Geir Lío, director de la Federación Noruega de Balonmano, dijo que la organización parará la multa. Dijo que Noruega se había quejado repetidamente de la exigencia de la parte inferior a la federación internacional desde 2006. “No ha pasado nada”.

Las atletas se han manifestado muchas veces en las últimas décadas contra el doble rasero de sus uniformes. Las mujeres están obligadas a usar trajes más reveladores en varios deportes, COMO EL ATLETISMO, EL VOLEIBOL PLAYERO Y EL TENIS. En 2011, la Federación Mundial de Bádminton decretó que las mujeres debían llevar faldas o vestidos para jugar en la élite, para así ayudar a reavivar el decaído interés por el bádminton femenino. En algunos casos, las deportistas han sido multadas porque sus uniformes eran demasiado largos. En otros, los uniformes han sido demasiado cortos.

Durante los campeonatos ingleses de atletismo de fin de semana la velocista y saltadora de longitud Paralímpica Olivia Breen dijo que una funcionaria le dijo que los pantalones cortos que usaba eran inapropiados. “Estaba charlando con mi compañera de equipo, muy contenta, y esta funcionaria se me acercó y me dijo: “Cre que tus pantalones cortos son demasiado reveladores hoy creo que deberías considerar la posibilidad de comprarte un nuevo par de pantalones cortos”.

Breen dijo que estaba desconcertada. “Mi primera respuesta fie “¿es broma?. Y me dijo: ‘No, no estoy bromeando. Y creo que deberías considerar sinceramente la posibilidad de comprarte un par de pantalones cortos”. El intercambio dejó a Breen y a su compañera de equipo sin palabras, añadió. “Me enojó muchísimo”, No deberían decirnos lo que podemos llevar y lo que no. ¿Por qué hacer un comentario así?”. ¿Qué opinan distinguidos lectores.

Una vez más hago referencia a una de las notas de la Prestigiosa y documentado Revista ‘Around. The Rings” En el Idioma Español, (Alrededor de los Anillos), cuyo Editor principal es ED HULA, y la Editora Asistente, SHELLA HULA. Es traducido al Español por SEBASTIAN A. FEST. Con fecha julio 23 de 2021. Título Principal. “Sin Público, los Juegos son Menos Juegos: “Sumario: “La pandemia lo cambió todo. No era momento para Super Mario Bros y la complicidad de un primer ministro, como fue el caso de Shinzo Abe cinco años atrás. En Río de Janeiro.

Ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. REUTERS/Stefan Wermuth: TOKIO: “Aplauda, no grite no cante”, pedía la pantalla gigante al vacio del Estadio Olímpico de Tokio. “Evite las multitudes”, añadía a continuación. Debe ser más ventajosa ser pantalla. No hay sentimientos. Un humano, en cambio, bien podría haberse puesto a llorar. Los mensajes se dirigían a un estadio que debía ser una fiesta, pero se había

tornado en un sitio difícil de describir. O quizás no tan difícil. Cuando a las ocho en punto de la noche la ceremonia comenzó, LO QUE MÁS FUERTE SE SINTIÓ EN EL ESTADIO fueron los APLAUSOS de una veintena de periodistas. (menos las acreditadas de Panamá como periodistas, y ustedes lectores sabe lo que les pasó) Y eso fue todo, eso terminaría siendo en buena parte la ceremonia inaugural. Un espectáculo sin clima que solo vivido en la televisión.

La noche era AMARGA, unos Juegos no nacen de ese modo. La pandemia lo cambió todo. No era momento para Super Mario Bros y la complicidad de un primer ministro, con fue el caso de Shinzo Abe cinco años en Río de Janeiro Afuera, unos centenares de japoneses clavaban sus miradas en cemento del Estadio Nacional de Tokio. Ansiaban entrar al estadio donde solo estaban los Miembros del COI, UNA VEINTENA DE JEFES DE ESTADO y de gobierno, representantes gubernamentales, de organizaciones internacionales y los periodistas. En las tribunas, nada: ASIENTOS VACIOS. “¡Gracias por venir!”, habían dicho varios de esos fans a los periodistas que ingresaron al estadio. A unos metros, unas chicas buscaban cambiar pines. Pines en Tokio esta vez no existen.

A esa hora de la tarde Tokio no había anti Juegos, sino gente algo triste por no poder disfrutar como quería de la oportunidad casi única de tener al mundo olímpico en casa. Ocultándose el sol en Tokío, otro era el cariz. Los pro Juegos seguían ahí, en las calles en torno al estadio, pero se mezclaban con los anti Juegos que gritaban consignas contra Tokio 2020 y el COI. Sus gritos se escuchaban de tanto a tanto en medio de la ceremonia inaugural. En el interior del estadio sonaba música y se iniciaba el desfile de atletas. El desfile siempre abre con Grecia como cuna del olimpismo. Era difícil para los deportistas, que ingresaban a un estadio frío. Argentina una de las primeras delegaciones en desfilar, aportó pasión saltando. La falta de ambiente se hizo carne en todos, se pierde mucho. Sin público los Juegos son menos Juegos.

En cuanto a la presencia de la Primera Dama de los Estados Unidos, JILL BIDEN, estuvo viendo la Inauguración de Los XXXII Juegos Olímpicos, Tokio, 2020, sentada en una BUTACA VIP. La jugadora de Baloncesto Sue Bird y el Jugador de Béisbol Eddy Álvarez, que ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno en 2014, en Patinaje de Velocidad sobre Pista Corta, fueron los abanderados de ‘USA’, en Tokio, 2020. Desde mañana haré un esfuerzo para dar resultados de las actuaciones, principalmente de los Atletas de América, resaltando a los latinos y Areas del Caribe. Tomen nota de esto.