“¡Misión Increíble!” : De ‘Superman’ Héctor Brands, en Tokio 2020

Comienzo el Coctel repitiendo estas dos notas llamativas en ‘La Decana’, “La Estrella de Panamá’, del domingo 25 de julio de 2021. ‘Una de las glosas de la leída columna, “La Llorona’ dice: “El goberNito salió a aclarar que las compras de Café Geisha con la partida discrecional es para REGALOS a mandatarios, CEO, de empresas o figuras internacionales para cuando Nito viaja. (¿le habrá regalado al presidente de ‘USA’, ‘SE’, Joe Biden en su reciente

viaje a la Casa Blanca, y a sus CEO?).

Muchos de los selectos lectores del Coctel, recordará el escrito del jueves 22 de julio con título principal: “! Una Verdad ¡” :El DG de Pandeportes no puede entrar a la Villa Olímpica”: Sumario: “El Cacique’ Héctor Brands, se refugió en la Embajada de Panamá en Tokio”. También dije que según mis pesquisas viajó con una acompañante que

Según las Planillas Permanente y Transitorio no es funcionaria de dicha institución. También resalté que no viajó a

Tokio, el ‘DT’ de Deportes y Recreación, Irving Saladino que no se encuentra en sus mejores condiciones de salud.

En el Coctel otra vez repite la frase: “La Democracia solo sobrevive cuando LA VERDAD GOBIERNA EL DÍA’.

Hago una invitación a todos los lectores del Coctel a leer la Sección de ‘SALA DE PRENSA’ de Pandeportes, del 23 de julio de 2021, y que lean el escrito, claro sin firma con Título Principal: “Gira de Trabajo del ‘DG’ de Pandeportes

en Tokio”. Contenido: “El Director General del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands, se encuentra en la ciudad de Tokio, Japón para acompañar a la delegación de los 10 atletas panameños que participarán en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. La máxima autoridad del deporte panameño estará presente en la inauguración de los Juegos Olímpicos el viernes 23 de julio y el sábado 24 de julio en el debut de Christofer Jurado en la competencia de ciclismo de ruta. El domingo 25 observará a la judoca Kristine Jiménez, a Emely Santos en su competencia de natación y el martes 27 estará apoyando al nadador Tyler Christianson.

“La institución está aportando B/246 mil 573 con 05 centésimos, en concepto de desplazamiento, estadía, seguro de

viaje, viáticos, indumentaria, implementos, insumos médicos para la delegación olímpica panameña”. (¿Qué cantidad

de fondos ha recibido el COP de ‘SO’ del COI, y de ‘Panam-Sports’, para el viaje de la delegación a Tokio?).

“El Director General Héctor Brands, sostendrá reuniones bilaterales con autoridades de Japón con el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, La Agencia de Deportes, así como también con las Federaciones de Lucha, Judo y Boxeo de Japón. Visitará el Centro de Deportes Paralímpico Nippon Fundación Para Arena y sostendrá reuniones con el Club de Fútbol de Imabari y la Universidad de Deportes y Ciencia de Japón.

La Agenda de trabajo incluye una reunión bilateral con autoridades de México y con el Alcalde H. S Shigeki Tokunaga del municipio de Imabari, ciudad con convenio de ciudad hermana con Panamá, en donde se tocarán asuntos de cooperación descentralizada, seguido de un tour virtual de la ciudad y una exposición fotográfica de los atletas panameños. Por otro lado, la agenda incluye una reunión con la EMPRESA MITSSUBISHI Corp. Para tratar

Temas de Responsabilidad Social Empresarial. (¿qué autorización oficial tiene el ‘Cacique’ Héctor Brands, para tomar ese tipo de decisión económico?)

‘Durante esas reuniones se presentará la nueva visión del Instituto Panameño de Deportes y de cómo el deporte es un

Mecanismo de estabilidad social que permite cerrar brecha y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Las reuniones serán al inicio para establecer acuerdos de cooperación e intercambio de conocimientos para fortalecer los

Programas de materia de institucionalidad deportiva enfocada en los tres ejes de la Ley General del Deporte en recreación y actividad física, liderazgo deportivo y gobernanza. Proyecto de Ley cuya discusión iniciará en agosto con todos los sectores a través de mesas participativas. (recuerdo que no podemos tener dictadura en el deporte olímpico, y escolar). Tomen nota de esto.

Hasta estos momento en que estoy hilvanando estas líneas. Complace que en el Estado de Medallero, por lo menos

Aparece un país de Latino América, que está en la casilla de medallas doradas, y es Ecuador de N°11 con la presea de

RICARDO CAPAPAZ de Ecuador, que ganó la prueba de Ciclismo de Ruta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al ser la segunda medalla dorada en la historia del país. “La Locomotora de Carchi” se impuso después de una a seis

Kilómetros de la final con una ventaja de Un Minuto y siete segundos sobre sus más inmediatos perseguidores. He aquí algunos de los resultados completos de la prueba. #1), (Ecuador), Ricardo Carapaz, 6:05.26. #2), (Bélgica), Van

Aert Wount. Tiempo, 6:06.36. #3), (Eslovenia), Pogacar Tadej, 6:06.33. #4), (Holanda), Mollema Bauke, 6:06.33.

#5), (Canadá), Michel Woods, 6:06.33. #8), (Colombia), Rigoberto Urán, 6:06.33. #39), (México), Eder Frayre Moctezuma, 6:15:33. #47), (Ecua.), Jhonatan Manuel Narváez, 6:15.33. #68), Costa Rica, Amador Andrey, 6:21.46.

He aquí, los (DNF). En el idioma inglés, (“Did Not Finish”). Traducido al Idioma Español, (No Finalizaron) De Argentina, Eduardo Sepúlveda. Venezuela: A. Sanabria Alfredo. DE PANAMÁ Christofer Jurado López. Fue el único de Centro América que no finalizó la prueba. Esto es así; pues, está escrito.

He aquí una POESIA DE CARAPAZ que como atleta latino todos debemos sentir orgulloso de su hazaña. Dijo: “

Con verso aclamado por un pequeño pueblo. Este oro es para quien realmente ha creído en mi y la locura de andar en

Bici. También para mis hijos, esposa y mis padres. Los amo. Sepan seguro que los días más grandes se escriben con la misma tinta de olímpico. Gracias Ecuador”. Tomen Nota de esto.

Para mañana ya conoceremos algo de la participación de la judoka Kristina Jiménez que compite en la división de 52

Kilos. Su primer rival será Natalia Kuziutina, (Roc- Rusia), en la ronda de 16vos de final. En el Ránking Olímpico, N°11), com 4,205 Puntos. Kristine Jiménez, N°60), con 732 Puntos. Jiménez se estaba preparando en España, donde

Fue contagiada por la Pandemia, COVID-19. Se recuperó y viajo de España a Tokio para competir. Suerte a Kristine.

La judoka Miriam Roper, que ha participado en varias olimpiadas, pero en esta ocasión estará haciendo su 1ª competición como atleta panameña. Competirá en los 57 Kilos, el domingo 25 de julio. Ránking Olímpico: N°1),

Jessica Klimkait (Canadá), 8,540 Puntos. N°3), Yoshida Tsukasa, (Japón, país sede, 6,958 Puntos. N°4), Tomaoki

Momo, (Japón, país sede), 6,875 Puntos. N°5), G. Mora, (Kosovo), 6,640 Puntos. N°6), Leonie Cysique Sarah, (Francia), 5,260 Puntos. N°22), Ilieva Ivelina, 2800 Puntos. N°23), 2, 792 Puntos.

El 25 de julio, Emily Santos, de la Natación que competirá por la ‘Vía de la Universalidad’, nadará en los 100 Mts. Estilo Pecho.

La Nota Suelta: Japón, Estados Unidos y Canadá, abrieron el evento de Softbol Olímpico de Tokio con Victoria. El

Miércoles el Softbol y también el Béisbol regresaron al Escenario Olímpico por primera vez desde los ‘JO’ de

Verano de Beijing., 2008. El Softbol Olímpico hizo su regreso oficial en el Estadio de Béisbol Fukushima Azuma. En los primeros Juegos Olímpicos de Softbol desde 2008, Japón, ‘EE.UU?, y Canadá obtuvieron sus respectivas victorias sobre Australia, Italia, y el recién llegado México. Seguiré mañana, y también hablaré del ‘Dream-Team’ del Baloncesto Masculino de ‘USA’, donde algunos de sus ‘Super-Estrellas, como Lebron James, decidieron no estar

Presentes en estas Olímpiadas de la Pandemia, COVID-19. Tomen nota de esto.