“¡Buen Rechazo!” : En México por el lugar N° 84 en Tokio, Japón, 2020

Cuando se trata de un ‘SHOW’ que vincula el deporte, ‘SE’, Laurentino Cortizo Cohen no pierde el protagonismo, y siempre acompañado de su ‘Nuevo Cacique de Pandeportes, el ‘HD’ Héctor Brands. Así los diarios del martes 10 de agosto de 2021, recordando al ‘Show-Man’ Bob Arango, ex ‘DG’ de Pandeportes, recibieron en el Palacio de Las Garzas, a los TRES (3) ATLETAS que nos representarán, en los XVI Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, del 24 de Agosto al 5 de septiembre 2020. Los atletas son: Iveth Valdés, (Lanzamiento de Jabalina). Rey Dimas (Powerlifting) (en el idioma español, levantamiento de pesas), en la categoría de 72 kilos Jhan Widsom en 400 Mts. Planos T-20, recibieron la bandera de mi siempre querido Panamá, de ‘SE’. ‘LCC’. Suerte a los nuestros a estos Juegos. Así es.

Antes de entrar en el título principal de hoy, al leer una noticia del deporte, en la Página 9A del Diario La Prensa, que además de los otros Diarios que enfocaron los Juegos Paralímpicos, el distinguido colega Aurelio Ortiz G. tituló: “El Campeonato de Béisbol Mayor se Jugará con ‘12 PROVINCIAS Deportivas’, confirmó ayer la Confederación Panameña de Beísbol, (Fedebéis) agrego que preside el ‘HD’ Benicio Robinson, que controla todo lo que se relaciona con el Presupuesto de la ‘Asamblea Nacional’. De acuerdo con la Fedebéis, la justa debe arrancar el 8 DE OCTUBRE PRÓXIMO y en su primera fase los partidos se realizarán ÚNICAMENTE en los Estadios ‘Remón Cantera de Aguadulce’; Olmedo Solé, y Roberto Hernández, de Las Tablas”.

El Presidente de la (‘WBSC), es RICCARDO FRACARI, y de la División de Béisbol. Siendo el Beísbol/Softbol de los Juegos Olímpicos, dirigidos por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol en el idioma español, (WBSC), y en el Idioma Inglés, (World Baseball/Softball Confederation) . Soy de la opinión que después de haber finalizado el BÉISBOL y SOFTBOL Masculino y Femenino en los XXXII, ‘JO’ de Verano donde no participó Panamá, debo dar a conocer el NUEVO RANKING del Béisbol Masculino de la ‘WBSC’,con fecha de 11 DE AGOSTO DE 2021. Señalo que JAPÓN sigue siendo la nación mejor clasificado en el béisbol, mientras que Corea ha alcanzado su clasificación

más alta subiendo al N°2. El RANKING N°1), Japón, 4290 Puntos. N°2), Corea, 3423 Puntos. N°3) China TPE, 3315 Puntos. N°4, ‘EE.UU.’, 3077 Puntos. N°5), México, 2270 Puntos. N°6), Rep. Dominicana, 2063 Puntos. N°7), Aus., 1946 Puntos. N°8), Holanda, 1740 Puntos. N°9), Canadá, 1713 Puntos. N°10), Venezuela, 1619 Puntos. N°11), Cuba, 1607 Puntos. N°12, (Puerto Rico), 1072 Puntos. N°21, (Brasil), 461 Puntos. N°25, (Argentina), 326 Puntos, y N° 40, (Honduras) 107 Puntos. Esta última clasificación, registra 86 países.

Sobre La Copa Mundial de Softbol Femenino U-18,’WBSC’, anunció se REPROGRAMA para Diciembre en Perú.

“El torneo estaba previsto originalmente para 2020. Las jugadoras que eran elegibles en 2020 podrán competir en el Postergado campeonato mundial. La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) anunció que la edición inaugural de la ‘Copa Mundial’ de Softbol Femenino U-18 de la (WBSC) se disputará del 5 a 12 de DIC. DE 2021 en PERÚ. El Campeonato Mundial de 16 EQUIPOS, (no está Panamá), estaba previsto originalmente para 2020, antes de ser postergado debido a la pandemia del COVID-19.

Como resultado de la postergación del torneo, todas las jugadoras que habrían sido elegibles para participar en 2020 aún podrán participar en diciembre próximo. Los 16 equipos nacionales clasificados siguen siendo los siguientes: ÁFRICA (1) N° 26 Sudáfrica. AMÉRICAS (5). N°2 ‘USA’, N°3 Canadá. N°4) México. N°5) Pto. Rico, y N°30, Perú, Anfitrión. ASIA, (3). N°1 Japón, N°6, China Taipei, y N°7 China. EUROPA (3) N°8 Italia, N°10, Holanda, y N°13, República Checa. OCEANÍA: (2). Australia y N°16 Nueva Zelanda. COMODINES (2) N°12. Filipinas y N°40 Colombia. La Nueva Copa Mundial de Softbol Femenino ‘U-18’ del ‘WBSC’ reemplaza a la Copa Mundial ‘U-19’. Estados Unidos es el tres veces defensor del campeonato mundial de softbol femenino ‘U-19’.

Si miramos la nueva clasificación del Softbol Mayor DE LA ‘WBSC’ después de Tokío 2020, al 11 de Ago. 2021, este es el contenido: N°1), Japón, 3362 Puntos. N°2) ‘USA’, 3342. N°3), Canadá, 2990. N°4) México 2488. N°5), Pto. Rico. N°11), Venezuela 1064 Puntos. N°14, Brasil 925 Puntos. N°18) Cuba, 554 Puntos. N°27, Guatemala, 383 Puntos. N°28, (Rep.Dom.) 373. N°30 Perú, 359 Puntos. N°40, (Colombia) 245 Puntos. N° 47 PANAMÁ 172 Puntos.

N° 54, (El Salvador), 73 Puntos. N°58 (NICARAGUA) 38 Pts. N°64 (Ecuador 11 Puntos.) ¿Qué les parece lectores?.

Tema de hoy. Estoy convencido de que el Gobierno de ‘SE’, ‘LCC’ auto nombrado ‘El buen Gobierno’, y recuerdo menos en Deporte, no le dará ninguna importancia, de que Panamá, no ganó ni una medalla de Bronce en los 32° ‘JO’ de Verano 2020, y no le importa si el ‘COP’, y el mismísimo ‘Cacique de Pandeportes’, el ‘intocable’, ‘HD’, HÉCTOR BRANDS, presentará su Informe Económico, así como el que tiene que rendir el COP, y su presidenta fraudulenta, conforme al Registro Público. Es por ello el Título Principal del Coctel de hoy, que es uno de los reportajes, de ‘Around The Rings’, en el idioma Inglés, y en el idioma español, ‘Alrededor de Los Anillos’, cuyo Fundador yEditor Principal es el legendario ED HULA, una autoridad en el campo del Olimpismo, y asistido por SHELLA SCOTT HULA, y MIGUEL HERNÁNDEZ con la traducción en el Idioma Español. El Título Principal en español dice: “Controversias en México por el LUGAR 84 EN Tokio 2020 y piden “estrategia conjunta” a tres años de París”.

CONTENIDO: Presidente del COM, Carlos Padilla, (en la opinión del Coctel es un ‘charlatán ya conocido en Panamá) considera necesaria una “reingeniería del deporte” y lamenta la fuga de entrenadores como Oscar Salazar que dio dos Bronce a Egipto en taekwondo. El funcionario reconoció quejas de atletas, entrenadores y federaciones respecto al APOYO ECONÓMICO EN SU PREPARACIÓN. (esto resulta ser una tremenda sorpresa, ya que ‘SE’, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, apodado (AMILO), dijo que el apoyo económico era perfecto, al extremo de que estaba dispuesto a trasladar a la delegación a Tokio por vía de avión, lo que fue puro ‘bla-bla-bla’).

Padilla confirmó las expectativas creadas en este ciclo olímpico luego de que México destronara a Cuba por primera vez en 52 años en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que en 2018 tuvieron como sede la ciudad colombiana de Barranquilla. Un año después México repitió con un histórico tercer lugar en los Juegos Panamericanos de Lima, sólo aventajado por Estados Unidos y Brasil.

Son días en que los países pasan revista a sus actuaciones olímpicas, (esto no tiene interés en Panamá por su COP, y Institución Deportiva de turno) a una semana de los históricos Juegos de Tokio. En México, por ejemplo, el debate crece en torno a sus cuatro medallas de bronce. “Lo importante es que todos tengamos una CONCIENCIA AUTOCRÍTICA y no seamos autocomplacientes con lo que pasó “dice a Around the Rings el presidente del Comité Olímpico de Mexicano, Carlos Padilla, (me atrevería apostar unos pesos mexicanos, contra una ‘morisqueta’, que en el fútbol, beísbol y baloncesto, ipso facto le pedían su renuncia).

México quedó en el LUGAR 84 de acuerdo al tradicional cuadro de medallas por países que define plazas por el color de las preseas. Sus metales fueron conseguidos en halterofilia, tiro con arco, clavados y fútbol. Siete de sus competidores ocuparon cuartos lugares. La directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), la subcampeona

olímpica de Atenas, Ana Gabriela Guevara, había pronosticado 10 medallas. Sus declaraciones al regreso a la capital parecieron avivar la polémica. “Yo no competí, no puedo garantizar metales dentro del escenario deportivo. Pero fueron muchos cuartos lugares que, de haber sido medallas, hubiésemos rebasado los 10 metales, pero el pronóstico no tiene palabras”, dijo a los medios locales.

Aunque el vaticinio no se concretó afirmó que hubo resultados. “Los chicos participaron en los Juegos Olímpicos y el resultado es ‘positivo’. (cuatro preseas de bronce). Por su parte el Comité Olímpico Mexicano tomo como referente a Río de Janeiro 2016, y la expectativa era no bajar de las de las 5 medallas, (¿aunque todas fueran de bronce?).

México clasificó a 162 deportistas para los Juegos concluidos el 8 de agosto. “Lo que importa ahora es hacer una estrategia Conjunta” comentó Padilla quien espera reunirse con Conade en próximos días. Además, el dirigente olímpico convocará, POR SEPARADO, a los representantes de las Federaciones Nacionales y a los Miembros Permanentes del

COM, entre los que se encuentran ex directores de la Conade como los olímpicos Ivar Sisniega y Jesús Mena, y el Titular de la Comisión Nacional de Marcha, Bernardo Segura. Reveló que invitará también al doble medallista de Los Ángeles-84 y ex dirigente nacional del deporte, el ex marchista Raúl González.

“Lo que importa es reflexionar y ver qué ESTUVO MAL y QUÉ PODEMOS APROVECHAR de lo que se hizo bien con Rumbo a París, cuando solo quedan tres años”, comentó el directivo.

Los que tienen buena memoria en cuanto a los Juegos ‘CA’ y del Caribe, recordarán que Cuba ganó los XI Juegos celebrados en Panamá en 1970. Los XII, Sto. Dom. Rep. Dom. de 1974. Los XIII, Medellín Colombia 1978. Los XIV De 1982, en La Habana Cuba. los XV, de 1986, en Santiago de los Caballeros, Rep. Dom. Saltando a algunos ‘JCC’, Cuba ganó la XX, celebrado, en Cartagena, Colombia, en 2006. México ganó la XXI, de Mayaguez, Pto. Rico, 2010.

Cuba ganó los XXII, en Veracruz, México, en 2014. Cuba perdió los XXIII ‘JCC’, de Barranquilla, Col. del 19 de julio al 3 de agosto de 2018, contra México. Tengo la ‘corazonada’ que tuvo que ver con la separación del entonces Presidente del INDER, Antonio Becalli, que fue reemplazado por Osvaldo Vento, que era el ‘VP’, por el Consejo de Estado, a propuesta Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Tomen nota de esto.