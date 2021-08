Ya se reflejan las Primeras Preseas de los XVI ‘JJ.PP’ de Tokío, 2020

América: Bra. y Chi. 1 de Oro c/u. ‘USA’ 2 de Pla. Méx. y Can., con Bronces

Antes de nuestra plática cotidiana selectos lectores tanto de mi querido Panamá como a nivel internacional, comenzar por leer el espacio ‘SALA DE PRENSA’, que publica en Instituto Panameño de Deportes, (Pan-Deportes), bajo el mando de su ‘Nuevo Cacique’, el ‘HD’ HÉCTOR BRANDS, y su ‘DT’ de Deportes y Recreación, IRVING SALADINO, que una vez más están reiterando ‘POCO’ conocimiento del Olímpismo, y los ‘Estatutos Express’, del Comité Olímpico de Panamá, (COP), que rige nuestro Deporte Olímpico.

Sinceramente me entristece, que ‘El Cacique’ Brands, tiene al Lic. Miguel ‘Mike’ Vanegas de Asesor, con un profundo conocimiento del Deporte Olímpico, y sus reglamentos, pero no es ‘ubicado en el vuelo correcto, y peor, su ‘YES-MAN’, Irving Saladino: He aquí lo que titula la ‘Sala de Prensa’ del 25 de agosto de 2021: “Pandeportes y el COP Presentan Informe de los Juegos Olímpicos Tokio 2020”.

“El Comité Olímpico de Panamá (COP) y el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) presentaron el INFORME TÉCNICO DE ACTUACIÓN Y VALORACIÓN DE Panamá en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en conferencia de Prensa en el Salón Lloyd LaBeach, ubicado en la Sede de Pandeportes en la Ciudad Deportiva Irving Saladino y que contó con la presencia del ‘DG’ de Pandeportes, H.D. Héctor Brands y la ‘Presidenta’ del COP, Lcda. Damaris Young, quienes estuvieron acompañados en la mesa principal el ‘SG’ de Pandeportes, JOSÉ PINO’, el ‘DT’de Deportes y Recreación, Irving Saladino, QLY y el secretario General del COP, Dr. Tomás Cianca. (Pregunto: ¿Por qué no invitaron al Letrado, Lic. MIGUEL ‘MIKE’ VANEGAS, que en la Planilla Transitorio, aparece como Asesor, y es el que más conoce de Olímpismo y sus reglamentos. Hago un recorderis que el Lic. Vanegas fue abogado de los del COP de turno, que ahora desempeñan el papel de Judas y de Mitómanos de Olímpismo, en el Tribunal de Arbitraje del CAS

2013/A/3052 Miguel Sanchíz Jr. et al. V. Camilo Amado et al.& COP, en Lausana, Suiza, el 14 de Feb. 2014. VI: MÉRITOS: ‘A’: “El Panel es de la Opinión de que el 30 de Nov EGA, fue VÁLIDAMENTE CONVOCDO, y RETENIDO de Conformidad con LOS ESTATUTOS DE 1970 APLICABLE, Y EN CUMPLIMIENTO DE LA HOJA DE RUTA”. El Sr. Fernando Samaniego y el Sr. Franz Wever, COP, ‘SG’ y ‘VP’ del COP, ‘tiraron la toalla en cuanto al seguimiento, y Vanegas, y sus ‘Discípulos’, izaron la Bandera del Triunfo. Así fue. Dudo que el Presidente del COP y su Asesora Legal, Damaris Young, saben que por ‘influencia política’ de Miguel Vanegas, Alejandro Pérez y Ramón Cardoze detractores acérrimos del entonces Jefe del COP, Melitón Sánchez, usaron el descuido del COP de no haber Registrado en el Ministerio de Gobierno y Justicia, (G yJ), sus estatutos

Reformados en 1998 y 2001, reconocidos por el COI EN EL 2002, y se aferraron a que el único válido era el de 1970 firmado por el Presidente del COP, Virgilio De León, (q.e.p.d), y el Secretario Agustín Díaz Cogley. Lograron por sus nexos políticos en el momento, bloquear el esfuerzo del COP de subsanar esa falla. Aún recuerdo que con fecha 29 de Nov., 2006, LUIS M. ADAMES, Director de Asesoría Legal, en la Providencia 17, dijo que: “en su despacho fue presentado por Melitón Sánchez, el 16 de mayo de 2006, una solicitud de aprobación de reforma del Estatuto del 2002 del Comité Olímpico de Panamá reconocido por el Órgano Ejecutivo, mediante la Resolución Ejecutiva N° 45 de 13 de agosto de 1970. Que con fecha 23 de Nov. 2006, el presidente y representante del COP, Miguel A. Vanegas, solicitó las reformas al estatutos a que hace referencia en el primer considerando. Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 del ‘DE’ N° 524 del 31 de octubre 2005, corresponde al Min. de G y J, aprobar toda modificación posterior al Estatuto del COP al solicitante, (Melitón Sánchez). Esta es la inmoralidad alrededor de los Estatutos .

El CAPÍTULO XVII APROBADOS POR EL COP, (DELEGACIONES A ‘JO’ Y REGIONLES) y que fue sacado a ‘raja tabla’ de los ‘Estatutos Express del COP: ART 36°: “Corresponderá al Presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP), presidir las Delegaciones Panameñas a los Juegos Olímpicos y Regionales. En caso de excusa o impedimento, lo reemplazará el ‘VP’, y si éste tampoco puede asistir, el COP nombrará de su seno o de las Federaciones Afiliadas, a la persona que deba presidir la representación nacional a los mencionados Juegos. ART 37°.

Directiva de la Delegación: “Los diferentes cargos en la Directiva de la Delegación Panameña a los ‘JO’ y Regionales, Deberán ser desempeñados por los mismos miembros que tienen ese cargo en la Junta Directivo”. ART 38°: Delegados: “Serán delegados de aquellos deportes en que el ‘COP’ se haga representar, para los ‘JO’ y Regionales, los Miembros del COP que actúen como Delegados de esos deportes. En caso de excusa o de impedimento, se solicitará de las Federaciones respectivas el envío de una al COP de las cuales se escogerá al delegado.

INFORME DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y REGIONALES.

ARTÍCULO 39. “El Presidente, Tesorero y Delegados de la Delegación Panameña a los Juegos Olímpicos y Regionales, deberá RENDIR AL COP, UN INFORME DETALLADO, a más tardar TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS después de la CLAUSURA DE LOS JUEGOS, sobre la participación Nacional en dichas Competencias y PRESENTAR UN BALANCE DE LOS GASTOS EFECTUADOS. IGUALMENTE, deben RENDIR UN INFORME, dentro del TIEMPO INDICAD ANTERIORMENTE, TODOS LOS OFICIALES Y ENTRENDORES DE LOS RESPECTIVOS DEPORTES”.

No ese DISPARATE De SALA DE PRENSA DE PANDEPORTES CON algunas cifras, y diciendo que: “Por primera vez en la HISTORIA PANAMÁ SUMÓ DOS DIPLÓMAS OLÍMPICO en la Misma Edición de los Juegos por dos ATLETAS DIFERENTES (el otro precedente se dio en Londres 1948 cuando Lloyd LaBeach logró dos medallas de Bronce) con la atleta Gianna Woodruff (7ma. En los 400 m vallas) y boxeadora Atheyna Bylon (5ª en la Categoría 69

a 75 Kg.). La triste realidad regresaron a Panamá, sin siquiera lograr una medalla de bronce. Así fue.

Antes de abordar el título principal de hoy, debo señalar que los Atletas Paralímpicos de mi querido Panamá, desfilaron en la inauguración de estos Juegos: Rey Dimas estará compitiendo en ‘Parapowerlifting, 72 kgs., el 28 de agosto. Hora Tokio: 11:00 a.m. Fecha 27 de agosto. Hora de Panamá: 9:00 p.m. Jham Wisdom: 400 metros planos T20. Fecha Tokio: 30 de agosto. Hora de Tokio: 19:42. Fecha Panamá: 30 de agosto : Hora de Panamá: 5:43 am. Ivette Valdés: Lanzamiento de Jabalina: F 55. Fecha Tokio: 10:12 am. Fecha de Panamá: 30 de agosto.

Veamos el Estado de Medalleros hasta el momento de hilvanar estas líneas, dando por el momento, mayor atención a Los Países latinos que hablan el idioma español, y los que hablan el idioma inglés de ‘USA’, y de otros países del Área del Caribe. N°1) Australia. ORO 6. Plata 1. Bronce 3. Totales 10. N°2): China. ORO.5. Plata 1. Bronce 2. Totales 8.

N°3 (Ucrania). ORO 1. Plata 2. Bronce 2. Totales 8: N°4) (RPC). ORO 3. Plata 1. Bronce 2. Totales 6. N° 5, (GBR): ORO 1. Plata4. Bronce 1: Totales 6. N°6) (ITALIA) ORO. 2. Plata 1. Bronce 2. Totales:5. N° 7, (BRAZIL).ORO: 1 Plata I. BRONCE: 2 . TOTALES. 4. N° 9. ‘USA’. ORO ‘0’. Plata 2. Bronce ‘0’. Totales 2. N°14: (CANADÁ) ORO Y PLATA ‘0’. Bronce 2. N° 16. (CHILE). ORO 1 Plata y Bronce ‘0’. Totales 1 Presea Dorada. N° 22 (MÉXICO) 1 de Bronce.

Hay una nota suelta que dice: ATLETAS POR OBSERVAR. Estas son algunos que mencionan. Oliver Hoerub de 24 Años es una promesa. Ikezaki Daisuke. Rugby en Silla de Rueda. Aurelie Rivard , Nadadora de Canadá. Ganó 3 de Oro, en Río de Janeiro, Brasil, en 2016. Bo Krammer de Holanda, jugador de Baloncesto en Silla de Ruedas.

Otra Nota Suelta: “Tood Kortemier es un periodista deportivo, Editor de libros de niños. Autor de Minneapolis. Es un contribuyente de ‘USA’ Today. Parte de su escrito se titula: ¿Cuáles son algunos eventos y atletas a seguir?

Contenido: Pocos atletas han ganado tantas Medallas Paralímpicas, como la nadadora de ‘USA’, Jessica Long, que ha acumulado 23 medallas de carrera, en la Clasificación: S8/SB7/SM8, desde que se hizo Paralímpica en 2004. Después de ganar el oro en los 400 Metros Estilo Libre en sus tres primeros Juegos Paralímpicos, Long buscará volver a lo Alto del Medallero en ese evento el 31 de agosto”. Tomen nota de esto.