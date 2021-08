Eliminado: Jhan C. Wisdom (Pan.), en 400 Mts. Planos de los ‘JJ.PP’, Tokio, 2020

En este espacio sigo dando prioridad a la participación de nuestros atletas en los XVI Juegos Paralímpicos, Tokio, Japón, que van del julio 21 al 8 de agosto de 2021. El Atletismo en sus diferentes modalidades, van del 30 de julio al 8 de agosto. Ya di todos los detalles de la participación de Dimas Vásquez Rey Melchor, en ‘PWL’ Hombres de la Categoría de 72 Kilos, que finalizó en el V° Lugar con 180 Kgs.

Hoy doy los detalles de nuestro para-atleta JHAN CARLOS WISDOM LUNGRIAM, que compitió en los 400 MTS. PLANOS HOMBRES en Atletismo T-20, Explico que conforme las Reglas, clasifican los Primeros 3 de cada Heat, y los Dos (2) Más Rápidos clasifican en la final. Resultados del ‘Heat’ N°2. (Carril 5), (VEN.), Luis Felipe Rodríguez, 48.72 (Q). (Carril 2), (GBR), Blango Columba, (Q), 48.78. (Carril 3), (ECU.), Damian Josue Carcelen Delgado, (Q), 49.35. (Carril 4) (POR), Sandro Patricio Correia Baessa, 49.86 (No Q.). (Carril 5), (PANAMÁ), Jhan Carlos Wisdom Lungriam (No Q). Su mejor tiempo, 50.21. (Carril 6), (BRASIL), de Oliviera Dias Gustavo, 51.12, (No Q).

FINALES ATLETISMO MASCULINO 400 MTS. PLANOS T-20 (Carril 2), (ITL), Dieng Ndiaga . Mejor tiempo, 48.91. (Carril 3), (POR) Sandro Patricio Correia Baessa, 49.91. (Carril 4), (GBR), Blango Columba, Mejor Tiempo, 49.90. (Carril 5) (ESP.), Deliber Rodríguez Ramírez, mejor tiempo, 48.57. (Carril 6), (tiempo, VEN), Luis Felipe Rodríguez Bolívar, mejor tiempo, 48.23. (Carril 7), (Francia), Charles- Antione Kouakou, mejor tiempo, 48.64.

(Carril 8), (ECU.), Damian Josue Carcelen Delgado, mejor tiempo, 49.35. (Carril 9), (ECU.), Alexander Colorado Mina Anderson, 48.89. Estaré pendiente para los resultados finales. A Panamá le queda su último Atleta, que es una Dama, Ivette Valdés. No está claro su participación que supuestamente es en Lanzamiento de Jabalina. Estaré pendiente. Tomen nota de esto.

Si algo dejó el suspenso, es que en el Estado de Medallero de los países latinos, salió del silencio con la aparición de Cuba. Brasil sigue en el comando de la Casilla N°6: ORO 12. Plata 8. Bronce 15. Totales: 35: N°21) MÉXICO. ORO: 3. Plata 1. Bronce 5. Totales. 9. N°25. (COLOMBIA) ORO 2. Plata 4. Bronce 7: Totales 13. N°28, (CHILE), ORO 2.

y Plata 2. Totales 4 Preseas. N°45 (ECUADOR), ORO 1. Bronce 1: Totales 2. N°56) (ARGENTINA) ORO ‘0’. Plata 1. Bronce 2. Totales 3. Apareció La Mayor de Las Antillas, Cuba en la Casilla N°58 ‘0’ ORO, Plata 1 Bronce 1 Totales, 2 Preseas. El Periódico Granma, en su parte de deporte tituló: “Savón inaugura con Plata el Medallero Paralímpico para Cuba”. Parte del Contenido: “Leinier Savón ganó la primera medalla de la delegación cubana en los Juegos Paralímpicos de Tokio-2020, tras lograr la plata en la prueba de Salto de Longitud, categoría T12, con un salto de 7,16 metros en su último intento, que también constituyó récord panamericano.

Savón superó su marca personal en tres ocasiones, en su primer, quinto y último salto, con mediciones de 6,92 metros, 7,01 m y 7,16 m, respectivamente, lo que le alcanzó para el segundo escaño de la competencia, detrás del campeón K.

Amir de Irán. El otro cubano en el tanque se ubicó en el noveno lugar, tras lograr 6,25 en su salto inicial. La otra medalla de la jornada para Cuba llegó de la mano de Leonardo Díaz, quien realizó su mejor lanzamiento de la temporada, para ganar el bronce en la prueba del Disco-F56, con un intento de 43,36 metros. Seguiré de cerca la actuación de los otros para-atletas de Cuba. (VENEZUELA) comparte la Casilla N°58 con la misma cantidad de Preseas que Cuba. N°62. De ‘CA’ ESTÁ COSTA RICA con. ORO ‘O’ Plata ‘0’. BRONCE 1 PRESEA. N°69 El Salvador está con su presea de bronce. Tomen nota de esto.

En el Coctel del lunes 30 de agosto de 2021, con Título Principal: “El turno de Jhan Carlos Wisdom de competir en los XVI ‘JJ.PP’, en Atletismo. Sumario: El Compatriota va el Carril #8) de los 400. Mts. Planos, T-20. Dije. Antes de abordar el título principal, y otras Notas Sueltas para hoy, una noticia luctuosa inesperada, he hizo recordar esas palabras del Canto-Autor Rubén Blades: “La vida nos da sorpresa. Sorpresa nos da la vida”. Pues, una Nota del COI, y También publicada en FEW (AFP, AP) (Europa al día), tituló: “Muere Jacques Rogge, expresidente del Comité Olímpico Internacional, (COI) a los 79 años (Rogge visitó a Panamá varias veces). Este servidor tuvo el placer de conocer a su distinguidísima Esposa ANNE que sobrevive, y que lo acompañó en una de sus visitas a mi querido Panamá. Rogge también tiene una hija y dos nietos.

Uno de los escritos del Coctel en ‘La Decana’, ‘La Estrella de Panamá’, tituló: “El Presidente del COI avala a M.V. Raña”. Sumario: “Si dudan que los intereses personales privan sobre la filosofía, que pregona el Movimiento Olímpico, miren esto: Contenido: “Si dudan que los intereses personales privan sobre la filosofía que pregona el Movimiento Olímpico, tan solo tienen que mirar a los dos grupos que desde el año 2000 luchan no para mejorar el deporte, sino para controlar el Comité Olímpico de Panamá, el ‘apóstol’ Vanegas y sus feligreses, y Miguel Sanchíz Jr.

y su EJÉRCITO DE MIEMBROS PERMANENTES, que bailaron ‘la tirinana’ en un solo pies, rematando con su ahora enemigo común, MARIO VÁZQUEZ RAÑA, (q.e.p.d.), presidente de ACNO y ODEPA, (ahora PANAM-SPORTS), y aplaudiendo que en JUNIO DE 2012, CUMPLE 80 AÑOS, y según la Carta Olímpica, deja de ser miembro activo del COI. También elogiaron las críticas de Patrick Hickey contra ‘MVR’.

Tuve a bien leer un cable de la Agencia Alemana de Prensa, (DPA), al parecer originado en Innsbruck, Austria, sede de Los I Juegos Olímpicos de Invierno, y publicado en ‘Esto Deportivo’ de México, tituló: “Jacques Rogge respalda a Mario Vázquez en sus cargos dentro del Movimiento Olímpico”. Parte del contenido: ‘El Presidente del COI, Jacques Rogge, defiende la permanencia del Mexicano Mario Vázquez Raña en la primera línea del olimpismo mundial. Esto es definitivamente posible, dijo Rogge al boletín informativo. “Inside the Games” (Dentro del Juego), cuando se le preguntó si Vázquez Raña puede seguir siendo presidente de Solidaridad Olímpica del COI aunque en 2012 deba dejar el COI por razones de edad, ya que el 7 de JUNIO CUMPLIRÁ 80 AÑOS. Mario se retira a fines de 2012 como Miembro del COI, confirmó Rogge, que añadió que “no necesariamente” el mexicano debe dejar también la Presidencia de Solidaridad Olímpica, el programa del COI que distribuye 400 MILLONES de DÓLARES entre los Comités Olímpicos Nacionales, (CONs) de todo el planeta. Sigue siendo Presidente de ‘ACNO’ (Asociación de Comités Olímpicos Nacionales) hasta 2015, es el único candidato, hasta donde yo sé, para presidir la Organización deportiva Panamericana (ODEPA), en las elecciones de marzo 2012, añadió Rogge, que dejará la presidencia del COI, en septiembre del próximo año durante la Asamblea en Buenos Aires. Así que podría ser reelegido, lo normal es que sea reelegido hasta el 2016 por la ODEPA, y organizará los Juegos Panamericanos del 2015 en Toronto.

Parte de un escrito ‘Around The Rings’ (ARR) en el Idioma Inglés’, y en el idioma Español ‘Alrededor de los Anillos’ Cuyo Editor y Fundador es ED HULA, y SHELLA SCOTT HULA, también Editora. La Traducción en el Idioma Español, es escrito por Miguel Hernández, el 16 de julio de 2021, titulo: “Samaranch y Rogge hubieran actuado como Bach para salvar los Juegos: “Creo que ninguno de los dos tampoco hubiera tirado la toalla”. El 16 de julio de 2001 el

Belga Jacques Rogge relevaba al histórico presidente Juan Antonio Samaranch (padre). Contenido: “No pocos seguidores del mundo olímpico estiman que el español Juan Antonio Samaranch (padre) y el Belga Rogge, cada cual con sus estilos, hubieran seguido una similar hoja de ruta a la diseñada por el alemán Thomas Bach para tratar de salvar los Juegos Olímpicos frente al embate letal de la imprevista pandemia mundial.

El 16 de julio de 2001, en la Sala de Columnas de la Casa de los Sindicatos en Moscú, Samaranch, luego de una presidencia de 21 años, pasaba el batón a Rogge. El mismo sitio y el mismo día que en 1980 el catalán había tomado las riendas del Movimiento Olímpico Internacional de Lord Killanin. En ese entonces, tres días antes de inaugurarse los sufragios con 44 votos frente al Suizo Marc Holder, (21), el canadiense James Worral (6), y el alemán Willi Daume (5). El Cirujano Rogge con 59 votos se impuso en la segunda ronda al sudcoreano Un Yong Kim, (23), y el canadiense Richard Pound, que se considera el favorito prohibitivo, por ser un experimentado en finanzas, solo recibió 21 votos. La única mujer candidata a la Presidente del COI, Anita DeFrantz, de Estados Unidos, que ha visitado a Panamá en dos ocasiones, y fue entrevistada para ‘La Decana’ “La Estrella de Panamá”, por el Coctel Deportivo.

Entre los nuevos miembros del COI escogidos en Moscú, figuraría Juan Antonio Samaranch Jr, entonces ‘VP’ de la Unión Int. de Pentatlón Moderno. Lo acompañaron Timothy Tsun Ting Fok (Hong Kong), Issa Hayatou (Camerún), Randhir Sing (India), John Dowling Coates (Australia) y Els Van Breda Vriesman (Holanda).

La Casa de los Sindicatos, cerca del Teatro Bolshoi, acogió el histórico anuncio pero las jornadas de la 112 Sesión del COI, se celebraron en el Centro de Convenciones de Moscú, en el entonces Hotel Mezhuduronaya. Este servidor fue Invitado por ‘SE’. y Presidente del COI, Juan Antonio Samaranch, que envió un Correo Electrónico a ‘La Decana’ “La Estrella de Panamá’, entonces dirigido por James Aparicio, que ahora Dirige el ‘Diario Metro Libre’, con el FAX 507.22723294, con fecha del 10 de julio 2001. Contenido: Muy Sr. Mío: “Aprovecho la oportunidad para agradecerle Sinceramente por el artículo que publicó sobre el Movimiento Olímpico en su diario de 23 de junio de 2001”.

Juan Antonio Samaranch, Marqués de Samaranch. Al igual como el Dr. Rogge, fui hospedado en el Hotel Mezhudoronaya.

Mañana continuaré con la parte más importante que ocasionó la caída del COP dirigido por Miguel Sanchíz Jr. pero Controlado por ‘Don Sama’, y Franz Wever, el Secretario General, y su ‘Gran Combo’ de Miembros Permanentes.