El ‘Buen Gob.’ debe ajustar el Programa de Incentivo Dep. Mensual en el 2022

Antes de desarrollar el tema de hoy, quiero aclarar que recibí una nota de la distinguida colega, y DRA, y Psicóloga, Geraldine Emiliani, que me hizo la observación de que el escrito sobre Colón con título: “La Salud Mental de un Pueblo Olvidado”, no tiene nada que ver con la Fundación Panamá Primer Mundo. “Señaló que fue invitada a escribir dicho artículo en la página de Pensamiento Social de La Estrella de Panamá que dirige el Prof. y Catedrático universitario Enoch Adames”.

Continúo con la parte final del escrito: “Así es como observo y siento a Colón; un pueblo agonizante. Sin embargo, muchas veces he de escuchar voces que aún no claudican en su lucha por un Colón Mejor. ¿Pero para cuándo?. Los años pasan y no hay una solución efectiva. Parece que los milagros no existen para Colón. Y si las fuerzas vivas de Colón no se unen, menos habrá una solución positiva y segura. Los años pasan y no hay una solución efectiva. Parece que los milagros no existen para Colón. Y si las fuerzas vivas de Colón no se unen, menos habrá una solución positiva y segura.

“EL DESAIRE DE LOS GOBIERNOS”: “El antropólogo e historiador, académico e investigador social Francisco Herrera, en su artículo: “Colonenses, ¿por qué se manifiestan?”. Publicado en La Estrella de Panamá en la página de Pensamiento Social, el 8 de agosto de 2021. Como buen historiador empieza su escrito diciendo: “En las décadas de 1980 a 2010 la población colonense sufrió un deterioro económico tan fuerte, que tenía índices de desarrollo humano muy parecidos a los de Haití. Y el desaire de los gobiernos en términos de un proyecto de desarrollo urbano inclusivo ha sido una constante”.

“SOBERANÍA Y QUIEBRA”. Hace referencia que en los últimos 40 años Colón es una bomba de tiempo. Que las administraciones públicas y los proyectos que sugieren antes y después, han atacado en contra de los colonenses. Después de la guerra (1939-1945), Colón inició una fase de deterioro a raíz de su dependencia extrema con la presencia de la Zona del Canal y las bases militares estadunidenses. Ni siquiera la creación de la Zona Libre, en 1948, tal vez pensada de buena fe como un sucedáneo de la contracción prevista para la postguerra (recordar que Panamá fue beneficiada por el auge económico durante la Segunda Guerra Mundial con la presencia de tropas estadounidenses) contribuyó a equilibrar los vacíos que se generaron después de la guerra”.

“La pregunta que me hago: ¿No hubiese sido mejor para el colonense que las bases militares, esas que custodiaban a Colón de alimañas de todo tipo, hubiesen permanecido en la ciudad?”. Tranquilos, tan solo es una pregunta. Esto me Recuerda los tiempos en que un grupo de ciudadanos se dio la tarea de conseguir que Panamá fuese soberano en todo su territorio. Sin embargo, hubo voces colonenses que rechazaban tal soberanía y manifestaban que Colón se iría a la quiebra al no contar con el apoyo de aquellas bases militares estadounidenses”.

“Política y Poder Económico: “Colón definitivamente está en crisis y pareciera una crisis permanente. Y en tiempos de crisis se nos hace sentir de mal humor, frustrados y penosos a reaccionar con rabia contra los demás. Muchos son los ejemplos: la inseguridad, la violencia, la criminalidad, y el narcotráfico, la deserción escolar, el desempleo (y si tienes uno no da ni siquiera para, cubrir lo elemental). Y hablando de salud integral, en la mental, el primer factor que molesta es la falta de recursos para cubrir el presupuesto personal y familiar.

Esta situación se acompaña de una permanente incertidumbre y estrés por las preocupaciones derivadas de la insolvencia. La cual a su vez hace que el mal humor y la ira actúen como mecanismos de defensa. Mente, cerebro, Emociones, comportamiento, lo consciente e inconsciente, están en juego. Por otro lado, la política, el poder económico de unos cuántos, elecciones, partidos, candidatos, votos simpatías, antipatías. Por una parte, las actividades ante la vida, y por otra, los juegos del poder económico y político grietas inmensas en la sociedad”. Este análisis positivo de la realidad de Colón, debe ser tomada en cuenta de este Auto-Apodado, ‘Buen-Gobierno”.

Las Notas Sueltas. N°1) Dando una mirada al Calendario de la ‘CM’ de Fútbol de Sala, Lituana 2021, el lunes 20 de Sep. 2021, la ‘Sele’ de Argentina mantuvo su paso positivo al superar a Irán 2-1, y sigue al frente del grupo Eliminato rio ‘F’. El conjunto albiceleste concretó su tercer éxito en igual cantidad de salidas y ahora comanda con facilidad el

Segmento con nueve unidades, 19 goles a favor y solo 2 en contra, por delante de Irán con dos sonrisas y un revés. Mientras que Serbia y Estados Unidos marchan en las posiciones tres y cuatro con un empate y dos derrotas. En otros Resultados de la jornada, Paraguay derrotó dos goles por uno a su similar de Japón, mientras que España logró cómodo éxito 4-1 ante Angola que sigue sin sumar puntos en la justa.

Nota N°2). Una noticia de Brujas (Bélgica) (AFP), Dom. 19 de Sep. 2021, título: “El Italiano Filippo Ganna revalidó Su Título Mundial en la prueba de contrarreloj, este domingo en Brujas (Bélgica), con esta prueba de la contrarreloj Masculina. Con esta prueba de la contrarreloj masculina en la categoría absoluta arrancó una semana de Competición en del Mundial de Ciclismo en ruta, que finalizará el domingo de la próxima semana con la carrera en línea masculina absoluta, donde el francés Julian Alphilippe defenderá su maillot arcoíris. Ganna, que el año pasado se había coronado en Imola (Italia), superó en 5 segundos en la prueba de este domingo al belga Wout Van Aert, que fue segundo, igual que el año pasado.

Otro Belga, Remco Evenepoel, finalizó tercero, a 43 segundos, al término de los 43.3 kilómetros de recorrido. “ ¡Ha sido muy reñido “!. Ganar en casa hubiera sido excepcional para ellos (Van Aert o Evenepoel), pero yo vine aquí a por el oro, por mucho respeto que tenga por los demás”, afirmó Ganna. Nuestros ciclistas élites, Jorge Castelblanco y Franklin Archibold, hicieron sus mejores esfuerzos.

Otra Nota de AFP, del 20 de Sep. originado en Brujas, Bélgica, título: “Elle Van Dijk gana oro mundial en contrarreloj, 8 años luego de su primer triunfo: Contenido: “No pensaba estar tan emocionada”, dijo la ciclista de 34 años, que ganó con una media de 50,3 km/h, por delante de la suiza Marlen Reusser, segunda de nuevo, posición que ya ocupó en el Mundial de 2020 y en los Juegos de Tokio. Otra holandesa, la campeona olímpica Annemiek Van Vleuten, completó el podio de esta prueba que dominan los Países Bajos con cuatro títulos desde 2017.

Tras partir en la primera mitad de las competidoras, Van Dijk tuvo que esperar hasta el final para saber que había asegurado el oro. “Sabía que sería complicado, Merlen Reusser me ha hecho dudar, estaba muy fuerte”. Ausente en Los Juegos de Tokio,Van Dijk, que compite en el equipoTrek, logró su cuarta medalla en la prueba de contrarreloj

Individual de los Mundiales. Antigua patinadora de velocidad, ganó el oro en 2013 en Florencia y fue segunda en 2016 y tercera en 2018.”. Tomen nota de Esto. Aunque debió ser primero, dejé para el final del Coctel, que el ‘Buen Gob,” repito menos en deporte, debe ajustar el Programa de Incentivo Deportivo Mensual en el 2022. Sumario: “En el año 2021, (Ene.Dic.), fue de $1,156. 450.00. El Atletismo tiene 32 Atletas, y 7 Atletas Paralímpicos. Veamos sin mencionar nombres, ya que Ud. lector conoce los que más dinero reciben al mes del ‘Cajero Automático, de Pandeportes, ahora dirigido por el ‘Cacique’, el ‘HD’, Héctor Brands. Hay TRES (3) HOMBRES que reciben cada mes, 5,000.00, $4,000.00 y $ 2,000.00. DAMAS: $4,000.00, $3,000.00. $2,000.00. Hay dos que reciben $1,500. C/U. En BALONCESTO hay 12. EN TAEKWONDO, HAY 10, incluye una DAMA QUE no clasificó para los ‘JO’ de Tokío 2020,y sigue recibiendo $4,000.00 al mes.

EL BOXEO OLÍMPICO, Hay una dama que recibe $4,000.00 al mes, + otros gastos.

EN JUDO Hay 3 DAMAS QUE RECIBEN al mes. $4,000.00, $3,000.00, y $800.00. EN KARATE HAY 8. UN VARÓN recibe, $3,000.00 al mes, + Lo que depositan a su Cuenta Personal. Hay una Dama que recibe $1,500.00 al mes. EN ESGRIMA, Hay una dama que COMPITE EN SABLE, recibe $2,000.00 al mes. UN HOMBRE QUE compite en Espada que recibe, $800.00 al mes. EN NATACIÓN, has dos HOMBRES. CADA UNO recibe $2,000.00

al mes. Hay una Dama que recibe, $1,000.00 al mes. EN EL ´SURF´, hay un Hombre que recibe $3,000.00 al mes. EN GIMNASIA HAY 6 QUE reciben subsidio mensual.

DE TIRO DEPORTIVON HAY 4. Un varón recibe $2,000. 0 al mes. HAY UN ATLETA DEL FÚTBOL GRINGO, recibe $500.00 al mes. No he considerado a la gran cantidad de niñas y varones, que reciben $200.0 y $300. 0 al mes.