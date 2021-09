“¡ Desde Ya!” : La III ‘CM’ de Béisbol Sub-23 2021, manda

Antes de abordar lo más importante desde hoy jueves 23 de septiembre de 2021, hasta el mes de oct. de la Super/

Ronda y Ronda de Clasificación, de la III Copa Mundial de Béisbol Sub-23, organizado y dirigido por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, (WBSC), presidido por Riccardo Fraccari, y avalado por el Comité

Olímpico Internacional, (COI), que preside Thomas Bach, tengo que mencionar algunos temas importantes.

Los Medios de Comunicaciones más importante del país, y comienzo por ‘La Decana’, “La Estrella de Panamá’, en la

Muy leída columna, “La Llorona”, en una glosa dice: “Nito está teniendo encuentros con empresas gringas, en su gira para la ‘AG’ de la ONU”. Ayer se reunió con la gente de VISA, que le prometió que crearan en Panamá un espacio

diseñado para impulsar la innovación y el intercambio”.

El Diario ‘La Prensa’ en su primera plana dijo: “Laurentino Cortizo se reunió con Directivos de los principales Fondos

de Inversiones de ‘NY’. El Diario ‘Metro-Libre’: El presidente de la Rep. Laurentino Cortizo participó ayer en la apertura del periodo de sesiones ordinarias de la ‘AG’ de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU), en ‘NY’.

Como otros diarios, dijo que se reunió con el CEO y presidente de la Junta Directiva de VISA. Agregó que el Banco

Mundial presentó a Cortizo los avances para el establecimiento en Panamá de la oficina subregional para ‘CA’ y Rep.

Dominicana, anunciada en agosto de este año, de desde donde la entidad bancaria liderará una cartera de 5 mil millones

de dólares, que incluye la ejecución de 49 proyectos”.

Pero hay algo que no saben muchos de mis distinguidos lectores. Pese al estado deplorable de nuestro deportes, seguro

que muchos de ustedes recuerdan a Eladio FÉRNANDEZ ex miembro de la Fuerzas de Defensa que dirigía a los Jubilados, apodó al 48° Presidente de Panamá del Partido ‘PRD’ del 1° dar Sep.de 2004, al 1° de julio de 2009, ‘SE’, Martín Torrijos Espino. “EL MUÑECO QUE PASEA’. Según mis pesquisas, y creo que no es “FAKE-NEWS’, en el

idioma inglés, y en el idioma español “NOTICIAS FALSAS”, podemos apodar al ‘Nuevo Cacique de Pandeportes’, el

‘HD’, HÉCTOR BRANDS, uno de los ‘Intocables’ de ‘La Burbuja de Aire’, de ‘SE’, ‘LCC’, “El Muñeco que Pasea

NUMERO DOS (2).

Otra Nota Suelta. Un Comunicado del COP de Panamá, indica una CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA COP.N°2, 2021. Panamá 21 de Septiembre de 2021. Señores (as) Presidentes de las Federaciones Dep. Nacionales Miembros del COP de Panamá. E.S.M.

“Estimados (as) Presidentes: Siendo que las circunstancias sanitarias actuales lo permiten y en cumplimiento con

Nuestra normativa estatutaria, (recuerden que a raja tabla hicieron algunos cambios) tenemos a bien CONVOCAR la

SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del año 2021, que realizaremos en forma presencial, a saber:

Día Miércoles, 6 de OCTUBRE de 2021. Hora: 5:30 p.m. LUGAR: Hotel Sheraton Grant Ancón. A un costado de

ATLAPA, corregimiento de San Francisco, Ciudad de Panamá.

ORDEN DEL DÍA: 1). Verificación del Quórum. 2). Aprobación del Orden del Día. 3), Aprobación del Acta de la Reunión anterior (8 de julio de 2021). 4) Elección del Auditor Externo ‘Independiente’ para el cuatrienio 2021-2024.

5). Aprobación del Informe de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Reiterándonos a su entera disposición y agradeciéndoles de antemano su puntual asistencia, para iniciar a tiempo esta importante ‘AG’ Extraordinaria, ya

que una vez culminada la misma estaremos haciendo un acto de reconocimiento a la delegación olímpica panameña

en Tokio 2020. Firma Lic. Damaris I. Young A. ‘Presidenta’. Al parecer el Asesor Legal es el Mitómano Camilo Amado Varela. Sería interesante una opinión del Lic. Miguel ‘Mike’ Vanegas, uno de los Asesores del ‘DG de Pandeportes, ‘HD’ Héctor Brands, Alias, el ‘Muñeco que Pasea N°2, si conoce de un documento que circula en ‘Wat-aps’, no sé si es o no ‘FAKE NEWS’ en el Idioma Inglés, NOTICIAS FALSAS’ en español con estas cifras: “El Comité Olímpico de Panamá (COP) presentó muy rimbombante el Informe de gastos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y hasta LA FECHA, no ha devuelto $100,000.00 que SOBRARON de atletas que no clasificaron a las Olimpiadas. ¿Dónde está la buena gobernanza? Muy mal.

CONSOLIDADO 2021.06.22. 1) Línea DE INVERSIÓN:N°1) Estadía. Presupuesto Total. $157,500.00. Aporte Pandeportes: $35,500.00. APORTE COP:$ 122,000.0. N°2), Seguro de Viaje. Presupuesto Total, $4,951.00. Aporte

de PanDep. $1,000.00 N°3). Viáticos. Presupuesto Total. $52,500.00. Aporte PanDep. $52,500.00 COP ‘0’. N°4),

Indumentarias. Presupuesto Total, $45,952.00. Aporte, Pandep: $25,952.0, Aporte COP. $ 20,000.0. N°5), Implementación Total $11,908.00, Aporte Pandep. $6,900.00. Aporte COP, $5,000.0.

N°6), Insumos Médicos: Presupuesto Total: $3,157.05. Aporte, PanDep.$3,157.00. Aporte COP ‘0’. N°7) Caja Menuda, Presupuesto Total, $7,500.00. Aporte PanDep. $5,500.00. Aporte del COP, $2,000.00. N°8), Gastos Administrativos. Presupuesto Total: $16,000. Aporte PanDep. ‘0’. Aporte del COP. $16,000.0. N°9), PRUEBA PCR,

Presupuesto Total: $9,120.0 Aporte. PanDep. $9,120.00. Aporte COP. ‘0’. N°10). Transporte, Equipamento, Panamá-Japón. Aporte PanDep $4,393.00. Aporte COP ‘0’.

PRESUPUESTO TOTAL: $$312,973.05. APORTES PANDEP. $146,973.05. APORTE COP $166,000.00.

Todavía quedan algunas facetas del ‘CM’ de Ciclismo de Ruta por informar. Tomen nota de esto.

Vuelvo a retomar el Título Principal del Coctel de hoy.

“¡ Desde Ya!”: La III ‘CM’ de Béisbol Sub-23 2021, Manda”. Sumario: Sede. Estadio Sonora de México Grupo ‘A y

B’. Primero, porque está plasmado de verdades, voy a repetir parte de un escrito de “Juventud Rebelde” (Diario de la

Juventud Cubana), cuyo autor es Norlando Rosendo, publicado el martes 21 de septiembre de 2021. Título: “La hora

del Futuro”. Contenido: La 3ra. Copa Mundial de Béisbol para Menores de 23 años será un tiempo difícil al que acudirán muchos jóvenes fichados ya en Ligas Menores de Estados Unidos. Hoy comienza la 3ª. Copa Mundial de Béisbol para menores de 23 años y Cuba partió este martes hacía México, sede de la competencia, unas horas después

de anunciar dos cambios en la nómina: el jardinero Reinaldo Lazaga (PRI) y el pitcher José Eduardo Santos (SSP),

reemplazaron al también patrullero Luis Enrique González (CFG) y al jugador de cuadro Darlin Jiménez (GRA).

Será un torne difícil, al que acudirán muchos jóvenes fichados ya en ligas menores de Estados Unidos. La mayoría de

los jugadores de República Dominicana, el primer rival de los dirigidos por Eriel Sánchez (jueves, 6:00 p.m,, hora de

Cuba) tiene experiencia en las granjas de las organizaciones de MLB.

Si bien casi ninguno ha pasado de los niveles Novato y A, varios acumulan mucho trabajo en esos circuitos, sobre todo

en la actual temporada, y otros, luego de no poder avanzar en el béisbol profesional norteño, tratan de hacer carrera en

las ligas del Caribe. No son los dominicanos los únicos con talento ya firmado en el conjunto. Dos tercios de la nómina

de Colombia pertenecen a franquicias de la Gran Carpa y por lo que este redactor ha podido indagar, México- campeón vigente- y Nicaragua también acudieron a las sucursales del mejor béisbol del mundo para blindarse.

Los representantes tradicionalmente ponen el extra a estos eventos y sus ligas profesionales tributan a las selecciones

Nacionales. Japón fue el rey en 2016 y subcampeón dos años después. Cuba se ha armad con una pléyade de muchachos que tienen ansías de mostrar que en esta Isla el béisbol NO VA A MORIR NUNCA, aunque ahora estemos

Fuera del ‘TOP TEN’ en el Ranking Mundial y un descalabro en la Copa sub-23 nos ponga en la cuerda floja para el

Próximo premier 12.

‘Tienen la experiencia en la Serie Nacional, un torneo que, si ya no exhibe la misma calidad de antes, para ellos es un

buen escenario competitivo; y Loidel Chapellí fue fichado en la más reciente edición de la liga mexicana de verano.

Sin embargo, no hay dudas de que este equipo pudiera ser aún más fuerte si DONALD TRUMPH no hubiese congelado la implementación del acuerdo de la ‘MLB’ con la Federación Cubana de Béisbol (FCB), otra vuelta de

Tuerca de las políticas asociadas el BLQUEO ECONÓMICO, comercial y financiero, en este caso, para golpear a

nuestro deporte nacional.

“El pacto garantizaba relaciones contractuales normales entre ambos entes y que los jugadores cubanos no tuvieran

que abandonar definitivamente su país para insertarse en el circuito de las Grandes Ligas. De la primera y única lista

de jugadores liberados por la FCB en 2019 para negociar acuerdos con la MLB, antes de la pasada Administración de

la Casa Blanca dijera no al pacto, hay tres en el equipo Cuba para el Mundial sub-23: Guillermo García a (elegido el

capitán del equipo), Geyser Cepeda y Chapellí, y fueran más si el convenio hubiese estado vigente ahora. Este Cuba

puede ir al podio o quedar en el camino. En una competencia todo es posible, y más cuando se trata de un deporte colectivo, en el que el ‘teamwork’ suele aportar más que la suma aritmética de estrellase.

“Los nuestros van con el espíritu de guerrero, optimistas, enfocados en mostrar sus potencialidades, aunque haya quienes desde fuera del terreno sigan tirando bolas malas para tratar de ponchar EL ORGULLO de un país que ama el

Béisbol como sí mismo”. ¿Qué le parece ese relato lectores del Coctel?. Tomen nota.

De Panamá repito compite en el GRUPO ‘B’, con Colombia, Sud-Corea, Holanda (Países Bajo), Nicaragua, y Venezuela. En el GRUPO ‘A’. están: Cuba, Rep. Checa, Rep. Dominicana, Alemania, China Taipe, y México”.

Esperaremos los resultados, de lo que ocurrir en el Estadio Sonora de México. Tomen nota de esto.