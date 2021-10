“ ¡Thomas Bach!” : Exige una consulta amplia del Mundial de ‘FIFA’ cada 2 años

Si hay algo que me ha llamado poderosamente la atención, es que al hilvanar las líneas del Coctel de hoy, Miércoles 20 de Oct de 2021, mañana JUEVES ES EL 21 DE OCTUBRE DE 2021, DÍA DEL CRISTO NEGRO DE PORTOBELO, y quizás por la Pandemia de

COVID-19, y la lucha del Tribunal Electoral (TE) que RECHAZA el PROYECTO DE REFORMAS ELECTORALES, aprobadas por la ‘AG’ De Diputados, y piden el VETO AL PRESIDENTE, ‘SE’, Laurentino Cortizo Cohen. Parte de un escrito del colega GUSTAVO APARICIO, con fecha del 17 de Oct., en ‘La Decana’, “La estrella de Panamá’: “En un comunicado los magistrados del TE señalaron que si bien el proyecto representa avances en varias materias, ha impedido la corrección de aspectos fundamentales del sistema electoral que son indispensables para el fortalecimiento de la DEMOCRACIA ELECTORAL panameña, por lo que se Produciría, de ser sancionado, un preocupante estancamiento, de espaldas al clamor ciudadano.

El Tribunal Electoral reiteró su posición de que es necesario CORREGIR TEMAS vitales del sistema electoral panameño como: La Reforma de asignar curules por RESIDUO en los circuitos plurinominales. El proyecto 544 propuso un sistema que cumple a plena cabalidad con el mandato constitucional de garantizar el principio de representación proporcional, y esa propuesta fue eliminada, lo que es inconveniente para el país. Además, esta norma recién ha sido demandada ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucional, y el Tribunal Electoral ejercerá su propia acción judicial en este sentido.

Como quiera que ha quedado vigente una válvula de escape, el ‘TE’ ejercerá la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, señaló el ‘TE’. Continúa mucho mas.

Retornando al 21 de octubre de 2021, día del Cristo Negro de Portobelo, convierte a ese pequeño pueblo, en el epicentro de LA FE CRISTIANA, cada 21 de octubre. A lo largo de la carretera que conduce a es poblado, se puede ver CIENTOS DE PEREGRINOS que con túnicas moradas y CARGANDO CRUCES hacen el trayecto a pie desde la capital para pagar el favor que este santo, considerado uno de los más milagrosos. Es mismo día miles de personas acuden a ofrecer sus respetos. Muchos de forma dramática se arrastran o van de rodillas hasta la Iglesia San Felipe donde reposa la imagen de este Cristo redentor.

Uno de los grandes relatos, atractivos, y leyendas, era la obra de varios artistas, entre ellos el “SONERO MAYOR”, ISMAEL RIVERA a quien el Nazareno ayudó a salir de las drogas y por lo que fue inmortalizado en la canción que lleva su nombre y dice

En el coro: “El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos”. Las calles de Portobelo se llena de centenares de visitantes que le Rinden tributo al ‘Cristo Negro, por los favores que recibieron durante todo el año. El Paseo del Cristo Negro, consiste en “TRES

PASOS ADELANTE Y DOS PASOS ATRÁS”. Esto le hace recordar al Coctel, de algunos funcionarios de 1ª línea del Gobierno de Turno, ‘SE’, Laurentino Cortizo Cohen: El Ministro de Economía y Finanzas (MEF), ‘SE’ HÉCTOR ALEXANDER, La Ministra de EDUCACIÓN. (MEDUCA), ‘SE’, MARCELA PAREDES DE VÁSQUEZ. CONTRALOR GRAL DE LA REP. ‘SE’, GERARDO SOLÍS. ‘DG’ DE PANDEPORTES, ‘El Cacique’ ‘HD’ HÉCTOR BRANDS. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. Un escrito publicado en el DIARIO EL SOL DE MÉXICO, con fecha sábado 16 de octubre de 2021. La información también aparece en la Agencia ‘EFE’ y ‘AFP’: “COI exige una Consulta Amplia sobre Propuesta Mundial cada 2 años”. Contenido:

“El Comité Olímpico Internacional está preocupado porque el fútbol INVADA EL ESPACIO de otros deportes con el objetivo de “GENERAR MÁS INGRESOS”. Para la Comisión ejecutiva del COI, hay un riesgo en el ‘ataque a la diversidad y al desarrollo de otros deportes diferentes al fútbol”, cuya audiencia se vería REDUCIDA para el efecto de la competición reina. “Crearía un conflicto con otros grandes eventos deportivos internacionales, en especial la UEFA, los clubes europeos, y la organizaciones de aficionados. Asimismo, enfatizó su preocupación por la “importante presión suplementaria sobre la Salud Física y Mental de Los jugadores”. al pretender la FIFA una gran fase final cada verano, haciendo alternar su Mundial con torneos continentales como la Eurocopa.

INFANTINO LUCHA POR UN MUNDIAL CADA 2 AÑOS. Para que el fútbol “de verdad sea global”, esa es la bandera del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para la realización del Mundial cada dos años. “Nuestra tarea como FIFA es de constantemente reflexionar cómo podemos mejorar el fútbol en el mundo, hacer que el fútbol de verdad sea global, tenemos que analizar lo que podemos mejorar en el fútbol de selecciones nacionales, no hay competición de club que pude acercarse a los números” de audiencia de mundial, dijo Infantino en Caracas, Venezuela, en el marco de una gira por varios países de Sudamérica.

Ya planteada y descartada en una década de 1990, la idea de un Mundial bienal en lugar de cada cuatro años, como se disputa desde el inicio en 1930, ha resurgido en los últimos meses. Pero no es una iniciativa aislada. A finales de mayo, la FIFA realizó un

estudio de viabilidad” solicitando a la Federación de Saudí, cercana a Infantino. FIFA engloba 211 países, recordó Infantino, todos con “derecho a soñar” con la competición, un “sueño” que debe “tener la posibilidad de realizarse, porque si tienes que

soñar para la eternidad al final prefieres hacer otras cosas”.

“Cuando se decidió que el Mundial tenía que JUGARSE CADA CUATRO (4) AÑOS, hace unos 100 años, la FIFA tenía 40 países, agregó: “Es tiempo de analizar la cuestión”, dijo, reiterando, pero la idea de jugar un Mundial cada dos años ha despertado grandes críticas. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, condenó esta propuesta a mediados de junio, juzgándola ‘imposible’. Para la Conmebol, un MUNDIAL CADA DOS AÑOS podría ‘desnaturalizar’ la competencia, ‘rebajando la calidad y minando su carácter exclusivo y sus actuales estándares de exigencia”. Tomen nota de esto.

Los ‘TIPS’ Sueltos. N°1) De Béisbol: La (WBSC), “Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, que preside Riccardo Fraccari, informó el lunes 18 de octubre de 2021, que Seis Equipos Nacionales de Béisbol Sub-15 DE LAS AMÉRICAS, participarán del 22 al

28 de octubre, en la Serie de las Américas, un evento autorizado por la WBSC que se jugará en el Estadio Ángel Camarena en Tijuana, México. El N°5 del mundo México, el N°6), República Dominicana, el N°10) Venezuela, el N°12 Puerto Rico, el N° 14,

Nicaragua, y e N°21 Brasil, participarán en el evento. Los seis equipos jugarán un ‘round-robin’ de cinco días, del 22 al 26 de octubre, y los dos mejores equipos de la clasificación final avanzarán a la final el jueves 28 de Oct. a las 7:00 p.m. hora local. Los equipos del tercer y cuarto lugar competirán por la presea de bronce. Así es.

‘TIPS’ Sueltas N°2), También publicado en el ‘DIARIO DE MÉXICO’. Por ‘EFE’, el 18 de Oct. de 2021: Título: “La OMS nombra a DIDIER DROGBA su Nuevo Embajador para Deporte y Salud. Contenido: Ginebra: “La Organización Mundial de la Salud, (OMS) Nombró al ex futbolista marfileño Didier Drogba, una de las mayores estrellas del fútbol africano, nuevo embajador de buena voluntad del organismo para deporte y salud. Drogba y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, firmaron hoy el acuerdo que vincula al ex jugador con la organización en un acto celebrado en la sede de esta en Ginebra. “Es un honor volver a la familia de las Naciones Unidas con el fin de promover el deporte y la salud”, destacó el marfileño, quien Ya fue embajador para África del Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entre 2007 y abril de este año. La antigua estrella de Chelsea, que también jugó en las ligas francesa, china, canadiense y estadunidense, recordó que también desempeñó labores humanitarias con la fundación que lleva su nombre, pero reconoció que ‘no es suficiente’. ‘Muchas personas no tienen acceso a servicios sanitarios y globalmente están aumentando enfermedades no transmisibles como la diabetes, el cáncer, los problemas cardiacos o los infartos, en un mundo complejo que afronta retos como el cambio climático recuperación tras pandemia” analizó.

Drogba subrayó que EL DEPORTE es una de las mejores formas de mejorar la salud, pero para practicarlo “la gente necesita Tener oportunidades para aprenderlo, jugarlo y disfrutarlo a cualquier edad y nivel”, por lo que promocionarlo es una tarea Clave. El director general de la OMS celebró la incorporación a este organismo de un jugador que fue elegido el mejor de África en dos ocasiones, (2006-2009), capitaneó a la selección de Costa de Marfil en tres Mundiales y marcó casi 500 goles en su carrera ra, entre ellos el primero de la selección africana en una Copa del Mundo.

Los estudios de la OMS indican que cuatro de cada cinco adolescentes y uno de cada cinco adultos no practican suficiente ejercicio físico, pese al beneficio que este tiene a la hora de mejorar la presión sanguínea y reducir el riesgo de hipertensión, problemas coronarios, diabetes o cáncer. Otros embajadores de buena voluntad de la OMS son el portero brasileño ALISSON BECKER, el empresario y ex alcalde de Nueva York MICHAEL BLOOMBERG, el ex primer ministro británico GORDON BROWN o la activista Cynthia Germanotta, madre de la Cantante Lady Gaga”. ¿Qué les parce este relato lectores?. Tomen Nota.