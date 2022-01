Más datos de Futbolistas Jóvenes muertos por ataques del corazón

En el Coctel del jueves 6 de enero de 2022 dije. “Esperaré para tocar datos de la rendición del Contralor General de La Nación ‘SE’ GERARDO SOLÍS de su gestión: El Diario La Prensa del 6 de enero de 2022. Un escrito firmado por Dalia Pichel/Elania Morales Gil dice. “El Contralor minimizó la mayoría de los escándalos surgidos de la pandemia. Aseguró que la Asamblea tiene derecho a tener trabajadores comunitarios. En el pleno de la Asamblea Nacional, a donde acudió a rendir un Informe de su Gestión, el Contralor Gerardo Solís se puso su CAMISA del Gobierno de Laurentino Cortizo.

Desde el podio legislativo desestimó las críticas a la actual administración, minimizó la mayoría de los ESCÁNDALOS sugeridos en la pandemia, le dio un espaldarazo a Las Planillas de los Diputados, y justificó el

Aumento en la Contratación de funcionarios del Gobierno Central.

El HOY por HOY (editorial de la prensa).El Contralor, Gerardo Solís, en su informe de “rendición de cuentas” ante la Asamblea Nacional ha descrito Panamá como un país NÓRDICO, donde la CORRUPCIÖN es un acto excepcional y no de todos los días. Ha cambiado la política de control de la institución por la de ‘CORRECCIÓN’, o lo que eso signifique. Justificó CADA ESCÁNDALO, incluyendo el de la Contratación de

Funcionarios del Gobierno Central. Lotería, el hospital modular, los excesivos gastos de movilización de Alcaldes, hasta la auditoría secreta de PANAMA PORTS COMPANY. Pues bien, a la lista de escándalos que

enumeró debe sumar uno más: el de su discurso de justificación de cuentas, y no de rendición de cuentas. No dijo UNA PALABRA SOBRE LA AUDITORÍA A PANDEPORTES, en la que se había determinado un PERJUCIO de más de 13 MILLONES AL ESTADO; no explicó por qué la Contraloría dejó de publicar las planillas de los diputados; no dijo una palabra de la Auditoría de los $8 millones que le otorgaron a la Asamblea

Nacional para pagar sus planillas brujas. Su “monólogo”, en resumen, no aportó nada que no cepamos. Y si la Contraloría pudo parar ‘goles’ fue por las alertas que publicaron los medios, esos que menospreció varias veces en su “informe de Justificación”, aplaudidos por los diputados del gobierno”. ¿Qué opinas lectores?.

Antes de seguir con el ‘TIP’ Suelto: “Un Escrito en “Around de Rings”, en el idioma inglés, y en Español, “Alrededor de los Anillos, cuyo Editor y Fundador es Ed Hula, y su Editor Asistente es Shella Scott Hula, y el Editor en Español es Miguel Hernández (ARR) TITULÓ: “Cuatro Futbolistas Muertos por Ataque del Corazón en la semana navideña, aviva atención de expertos”. Sumario: “Los decesos en el campo del Croata Cacic (23 años), el omaní Al-Ragadi, 29 Años el egipcio Amín (23) y el argelino Laukar 30) se producen en medio de los ecos súbito de Sergio Agüero.

Mientras continúan las repercusiones por el súbito retiro del astro Sergio Agüero por problemas cardiacos la semana pasada, que fue fatal para el fútbol mundial. Cuatro futbolistas murieron por ataques del corazón en la cancha mientras la Cardiología parece decidida a mostrar una tarjeta de advertencia junto al tradicional postal de Año Nuevo. Continúo

Al Rapadi, jugador de Muscat y sus compañeros calentaban para el partido, pero sorpresivamente el jugador cayó al césped. De acuerdo con a la prensa de Omán, dado que las temperaturas en ese país en esos días están por encima de los 28 grados centígrados, muchos pensaron inicialmente que el desmayo fue por el intenso calor.

Pronto fue trasladado al hospital, pero lamentablemente, unas horas después, se conoció la noticia de su muerte por un ataque cardiaco. Ya antes, y sin saber el desenlace, el árbitro principal había suspendido el partido. Casi en ese lapso fallecía Ahmed Amin, portero del club Al-Rabat y Ali-Anwar Al-Masry, de la tercera división egipcia, tras sufrir un desmayo repentino luego del entrenamiento de su equipo. De acuerdo a la edición digital en inglés del “Middle East 1n-24”, y según Ahmed Abdel Aziz, director técnico del equipo, Amin terminó la sesión de entrenamiento y en el vestuario se desplomó. El médico intentó infructuosamente de reanimarlo y se llamó a una ambulancia.

En el hospital más cercano los médicos se esforzaron por revivirlo pero murió de un infarto. La muerte de Amin se produjo horas después de la muerte de Al-Raqadi. El sábado último falleció el futbolista argelino Sofiane Loukar poco Después de chocar con el portero de su equipo. Mientras intentaba cortar la trayectoria de un balón aéreo el defensor Lockar, 30 años, fue golpeado por su portero que también salió a despejar la pelota. Se interrumpió el partido, el médico deportivo atendió al jugador sobre el césped, normalmente; Loukar se repuso y el juego pudo reanudarse como si nada había pasado.

Pero nueve minutos después, en el minuto 35, Laukar volvió a colapsar, esta vez solo, en el poste cercano”, describe el Medio argelino “Liberté”. Rápidamente fue atendido por el personal médico. El defensor mostraba signos de falta de aire y balbuceaba unas palabras. Intentos de reanimación, masaje cardíaco, nada ayudó. Murió durante el trayecto entre en estadio al hospital. Informados durante el tiempo de descanso, los jugadores de ambos clubes decidieron no regresar al terreno. El equipo de Laukar ganaba 1-0. “Su historial médico era muy bueno” repetía su entrenador. Lockar fue el cuarto futbolista muerto por la misma causa en una semana. Apenas unos días atrás había contraído matrimonio. Mientras continúan las repercusiones por el súbito retiro del astro Sergio Agüero por problemas cardiácos, la semana fue fatal para el fútbol mundial. Cuatro futbolistas murieron por ataques al corazón en la cancha.

‘TIP’SUELTOS’: de la (WBSC). “Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, que Preside, Riccardo Fraccari. Con fecha 5 de enero de 2022. “Los 43 Clubes que participan en la Liga Superior Doble-A en Puerto Rico, aprobaron una Propuesta de la Federación Nacional de Beísbol, (Federación de Beísbol de Puerto Rico), para reanudar los juegos nocturnos luego de cuatro temporadas. La temporada regular de 16 partidos comenzará el 27 de febrero en el Estadio Néstor Morales, sede del actual campeón Grises de Humacao.

Al final de la temporada regular, cada grupo competirá en las semifinales al mejor de cinco para avanzar a la final al mejor de siete. Los clubes aprobaron el formato de las temporadas con una mayoría de 36-4 durante el encuentro celebrado en el Centro de Convenciones Domingo Figueroa de Vega Alta. A partir de la temporada 2022, todos los clubes que participan en la Liga Doble-A deberán afiliarse a la Federación Nacional. “Nos encontramos por primera vez cuando terminó la temporada 2021 comentó el Presidente de la Federación, José Quiles Rosas. “Fue una reunión muy productiva y servirá de base para la actividad de 2022”.

También puede estar interesado en: 1) Grises de Humacao ganan la Liga Doble ‘A’ de Puerto Rico 2021. 2) Puerto Rico ingresa a 14 al Salón de la Fama del Beísbol Amateur. 3) Lobos de Arecibo ganan la Liga Doble ‘A’ de Puerto Rico 2021. 4), El ícono de la musa ‘DADDY YANKEE’, se convierte en copropietario del EQUIPO PROFESINAL DE PUERTO RICO. 5) Efraín Williams es el nuevo Director Ejecutivo de la Federación Puertorriqueña de Béisbol.

En cuanto al Béisbol Profesional de Panamá, según los Diarios ‘COBRE PANAMÁ, debuta com su Patrocinador Con $30,000.00. Los equipos. 1) Federales de Chiriquí, 2), Astronautas de Los Santos, 3), Águilas Metropolitanas, 4), Nacionales de Panamá. El ganador representará a Panamá en la Serie del Caribe, en Santo Domingo, Rep. Dominicana en febrero de 2022, que se jugará en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, del 28 de enero al 3 de Febrero. Tomen nota de esto.