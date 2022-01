Lista: El inicio de la Serie del Caribe de Béisbol Profesional, 2021-2022

Sobre lo más importante de hoy mañana y los próximos días, es el Fútbol de la Concacaf, donde sus miembros, que incluye a la ‘Marea Roja’, están buscando mejorar su puntuación, y por ende, un cupo para la Copa Mundial de la ‘FIFA’, Qatar, 2022. Por otro lado, su Majestad el Beísbol, que es el deporte favorito de los panameños, están listo, y con la representación de los ‘ASTRONAUTAS DE LOS SANTOS, (Panamá), campeones del 2021-2022, que junto a otras novenas, estará compitiendo en la Serie del Caribe de Béisbol Profesional, 2021-2022, en el Estadio Juan Mariscal, de República Dominicana, del viernes 28 de enero al jueves 3 de febrero de 2022.

Lo que seguro ha despertado más entusiasmo a los anfitriones, es la noticia de que DAVID ORTIZ, conocido en el Béisbol como ‘BIG-PAPI’, fue el único elegido para el Salón de la Fama de Grandes Ligas. SON QUINCE (15) PELOTEROS LATINOS, los que han sido elegidos para entrar al Salón de la Fama del Beísbol Profesional en Cooperstown, Estados Unidos, un grupo sumamente reducido de personajes que superaron las barreras del promedio y de los grandes jugadores para convertirse en leyendas. Desde Roberto Clemente, el PRIMER LATINO en ser inmortalizado , hasta Tony Oliva y Minnie Mimoso (elegidos en la generación 2022 por el Comité de Veteranos) y DAVID ORTIZ.

El grupo de miembros del ‘Hall of Fame’ (Salón de la Fama) nacidos en Latinoamérica es el siguiente: Roberto Clemente, (Puerto Rico, entronizado en 1973) Martín Dihigo, (Cuba) entronizado en 1977) +Juan Marichal (Rep. Dominicana en 1083). Luis Aparicio, (Venezuela, entronizado en 1984). (RODNEY CAREW, PANAMÁ, entronizado en 1991). Orlando Cepeda (Puerto Rico, entronizado en 1999).Tony Pérez, (Cuba, entronizado en 2000) + Roberto Alomar, (Puerto Rico, entronizado en 2011). Pedro Martínez (Rep. Dominicana, entronizado en 2015). Iván Rodríguez, (Puerto Rico, entronizado en 2017. Vladimir Guerrero, Rep. Dominicana, en 2018). MARIANO RIVERA (PANAMÁ, entronizado en 2019). Edgar Martínez, (Puerto Rico), entronizado en 2019”.

“Fueron elegidos en el SALÓN DE LA FAMA DE LIGAS NEGRAS e integrados después en el Salón de la Fama.

Sobre el Calendario de Serie del Caribe del Caribe de Béisbol Profesional, Sto. Domingo, 2021-2022, bajo el mando de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, (CBPC). En la presentación el Comisionado Juan Francisco Puello Herrera, hizo énfasis que “está será la edición que más temprano se haya jugado en cualquier año, pues, tiene la jornada inaugural para el próximo 28 de enero. El directivo marcó que seguirá buscando que el evento se recorra para que finalice en enero y así darle oportunidad a ciertos peloteros de presentarse en Spring Training de Las Grandes Ligas.

CALENDARIO OFICIAL: La Ceremonia Inaugural se hará el viernes 28 de enero, antes del juego estelar entre México, (Charros del Jalisco) vs. la anfitriona, Rep. Dominicana (Gigantes del Cibao). Viernes 28 de enero., Pto. Rico, (Criollo de Caguas vs. (Panamá, Astronautas de Los Santos). Venezuela ( Navegantes del Magallanes) vs. Rep. Dominicana, (Gigantes del Cibao).Sábado 29 de enero. Panamá , (Astronautas de Los Santos) vs. Colombia (Caimanes de Barranquilla). Domingo 30 de enero: Colombia (Caimanes de Barranquilla) vs. México (Charros de Jalisco). Venezuela (Navegantes de Magallanes) vs. Pto Rico, (Criollos de Caguas). Lunes 31 de enero Venezuela (Navegantes de Magallanes). Vs.(Panamá, (Astronautas de Los Santos). México vs. Puerto Rico, Rep. Dominicana vs. Colombia. MARTES 1° DE FEBRERO, Colombia vs. Puerto Rico. PANAMA VS. MÉXICO, Venezuela vs. vs. Rep. Dominicana. MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO: SEMI-FINAL ‘A’. 3er. Lugar vs.2° lugar. Semi-Final B: 1er. lugar vs. 4° lugar, el jueves 3 de febrero de 2022. Tomen nota de este crucigrama.

UN TIP SUELTO: “ Un Escrito en ‘Around The Rings’ en el Idioma Inglés’, y Alrededor de Los Anillos en el Idioma Español”. Cuyo Editor y Fundador es el legendario ED HULA, y su Editor Asistente es SHELLA ED HULA. El Editor en el Idioma Español es MIGUEL HERNÁNDEZ. Un escrito de interés en ‘Around The Rings’, con fecha miércoles 26 de enero de 2022 tituló: “La Columna: “OZZIE ALONSO, un FUTBOLISTA CUBANO que ha hecho Historia en la ‘MLS’ TRAS FUGARSE HACE 15 AÑOS del equipo Nacional.

Sumario: “A los 36 años el jugador quiere conquistar más títulos ahora con ‘ATLANTA UNITED’. Rememora su Aventura al Corresponsal de ‘Around The Rings’, que fue testigo de SU ESCAPADA EN LA COPA DE ORO 2007.

“En Estados Unidos es el béisbol el deporte donde más fama han logrado los cubanos. Sin embargo, un futbolista de la Isla, OSVALDO ALONSO, ha conseguido el sello de ‘legendario’ en la historia de su principal circuito profesional, la ‘Major League Soccr’. Alonso a los 36 años, ha despertado grandes expectativas en Atlanta: el equipo local, Atlanta United, campeón de la MLS en 2018, cerró su lista de firmas esta Navidad con el contrato de Alonso como agente libre.

El cubano jugará su campeonato número 14. En las últimas 13 temporadas, Alonso ha sumado 336 apariciones en la Campaña regular y otras 30 en los playoffs. Nunca se ha perdido una postemporada durante ese tiempo, y ha obtenido el trofeo de campeón de la Copa MLS en 2016, el premio Suportes Shield en 2014 y cuatro títulos de la Copa Abierta de EE.UU. durante los 10 años que jugó con el Seattle Sounders con el que debutó en 2009. El exinternacional de Cuba, ha sido nombrado en el equipo ‘All-Star’ de la MLS en cuatro ocasiones, y figuró en el medio campo del Mejor Once de la MLS en 2012, y en el Equipo Ideal de una década.

Sus tres últimos años, entre 2019 y 2021, ‘Ozzie’ Alonso los jugó con el Minnesota United y por primera vez en su Historia el club clasificó a los playoffs, y lo hizo en tres ocasiones. En cinco meses Alonso CUMPLIRÁ15 AÑOS Desde que DECIDIÓ ABANDONAR LA SELECCIÓN NACIONAL CUBANA EN Houston cuando disputaba la COPA ORO de la Concacaf. Fue el 12 de junio de 2007. Un periódico de la ciudad texana recogió el hecho.

Quince años después acaba de descubrir a Alonso en un supermercado de Atlanta, a pesar de la mascarilla protectora en su rostro. ¡Qué sorpresa para ambos!. No lo había visto más, en persona, desde aquel lejano día DE SU FUGA de. la que fui testigo como enviada especial a la competencia desde La Habana. Ózzie’ regresaba de su primer entrenamiento con el Atlanta United, en la ciudad de Mariett, a media hora en coche.” ¿Qué les parece lectores?

Mañana seguiré con la parte final. Tomen nota de esto.