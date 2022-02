Los ‘Astronautas’ de Los Santos, en la Serie del Caribe de Beísbol, 2021-2022

Los Diarios Principales del país resaltaron el triunfo de nuestra ‘sele’ de Fútbol, “La Marea Roja’, y su triunfo de 3-2 de Jamaica, y su ‘Reggae Boyz’ 3-2, en un partido sufrido contra ante Jamaica. Thomas Christiansen, “DT’ de La ‘Sele’ dijo que no le gusto el partido, y que se jugó mejor ante Costa Rica, aunque se perdió”. Lo importante es Que seguimos en el 4º lugar, y seguimos en posición para el Repechaje.

Dando una mirada al DIARIO (JAMAICA STAR), (LA ESTRELLA DE JAMAICA). Un reportaje del colega, Daniel Wheeler, con fecha de lunes 31 de enero, titula: “Es posible que la CAMPANA HAYA SONADO SOBRE las posibilidades de Clasificación para la Copa Mundial de los ‘Reggae Boyz’. El entrenador de Jamaica, PAUL HALL, Mira después de su derrota 3-2 ante el anfitrión Panamá en las eliminatorias para la Copa del Mundo Anoche. Es posible que la campana haya sonado sobre las posibilidades para la clasificación para la Copa Mundial de los ‘Reggae Boyz’. A pesar de la creencia del entrenador en jefe Paul Hall, (el Coctel opina que debe ser reemplazado YA) en sus Escasas posibilidades después de los resultados del jueves, la campaña de Jamaica recibió un posible GOLPE DE ‘KO’, perdiendo 3-2 ante Panamá en el Estadio Rommel Fernández ayer.

Mientras Michail Antonio le dio la ventaja a los visitantes en el minuto cinco, Panamá completó la remontada gracia a un gol en la propia puerta de Javian Brown en el minuto 43, Eric Davis en el minuto 51 y Aníbal Mello en el minuto 68 para mantener a Jamaica sin ganar con Hall desde entonces, asumió el cargo de entrenador en jefe después de la Partida de Theodore Whitmore. En la preparación del juego, Hall enfatizó que quería ver a Jamaica hacer un mejor uso de sus momentos con el balón, al contrario de su derrota por 2-1ante México. Si bien tuvieron sus momentos, fueron víctimas de pérdidas de balón que los pusieron bajo presión.

El sistema de árbitro asistente de video (VAR), hizo su parte por segundo juego consecutivo, esta vez para ambos equipos. En el minuto cinco tras revisión, el árbitro le concedió a Jamaica un penalti por una falta sobre Ravel Morrison, que Antonio convirtió, dando a las jamaiquinas un comienzo perfecto. Sin embargo, una revisión del ‘VAR’ en el minuto 18 otorgó un penal contra los Boyz cuando el desafío de Morrison en el área sobre un jugador panameño fue declarado falta, y no un cambio de hombro, y se dio penal. El portero Andre Blake hizo la atajada resultante del disparo de Davis, preservando la ventaja de los Regge Boyz. Mantendrían esa ventaja durante más de 20 minutos antes antes de que un centro al área de Jamaica fuera más allá de Blake y el intento de despeje de Brown de convertirla en su propia red.

“ Davis enmendaría su penal fallido a los seis minutos de la segunda mitad y que en un contraataque panameño, su tiro fue detenido inicialmente por Blake, pero siguió el rebote para darle la ventaja a los locales. El disparo a quemarropa de Amallo 17 minutos después completaría el vuelco. El cabezazo de Andre Gray a tres minutos del final resultó nada más que un gol de consolidación ya que Jamaica no ha ganado en sus últimos cuatro juegos de clasificación. Después del juego de México, Hall dijo que la derrota de Panamá 1-0 ante Costa Rica todavía les dio la oportunidad de volver a subir en la tabla. Sin embargo, con la derrota de ayer, Jamaica ahora está a 10 PUNTOS DEL CUARTO LUGAR, PANAMÁ (17 Puntos) con cuatro juegos restantes. Jamaica finaliza la ventana contra Costa Rica el miércoles. Como dirían en las transmisiones de ‘Lo Mejor del Boxeo’, los ‘Reggae Boyz’ de Jamaica pasaron a formar parte de ‘Zona de Waking Dead’. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. En el Coctel del sábado 29 de enero de 2022, dije: “Panamá está representado por “Los Astronautas de Los Santos”, en la Serie del Caribe de Béisbol 2021-2022 que se está jugando en el Estadio Quisquella, Juan Marichal, del 28 de enero al 3 de febrero. (Colombia, Caimanes de Barranquilla). (México, Charros de Jalisco). (Pto. Rico, Criollos de Caguas). Rep. Dominicana, (Gigantes del Cibao), y Venezuela, (Navegantes de Magallanes). Panamá (Los Astronautas) debutó el viernes 28 de enero, con una victoria 3-2 frente a Puerto Rico, (Criollos de Caguas).

SÁBADO 29 DE ENERO. (Panamá vs. Colombia). Caimanes de Barranquilla (Colombia) venció a Astronautas de Los Santos )¨Panamá 6-5, Colombia 6 carreras 11 Hits y 2 errores. Panamá, 5 carreras, 9 hits ‘0’ errores.

Domingo 30 de enero: A las 9:00 a.m Colombia (2-0) vs. México (0-2). FINAL. Colombia ‘0’, México 1. (Los Charros de Jalisco, consiguieron su primer triunfo). Venezuela, (Navegantes de Magallanes) venció a Pto. Criollos de Caguas) 4-2. LUNES 1° DE FEBRERO. (Venezuela, (Navegantes de Magallanes) (2-1) vs. Astronautas de Los Santos, (Panamá). Venezuela anotó 2 CARRRAS EN EL 6º EPISODIO en el sexto innings. Totales: 2 Carreras, 4 Hits, y 1 Error. Panamá 1 Carrera en el sexto innings, 8 imparables y ‘0’ errores. Había un duelo de lanzadores entre Erick Leal de Venezuela, y Davis Romero de Panamá.

MARTES 2 DE FEBRERO DE 2022. 10:30 a.m., Colombia vs. Pto. Rico. A las 15:00 hrs. Panamá vs. México. A las 20 horas, Venezuela vs. Rep. Dominicana. MIÉRCOLES E DE FEBRERO. Semifinal ‘A’ 3r. vs. 2° lugar, 13 horas locales. Semifinal ‘B’, 18:00 horas local. JUEVES 4 DE FEBRERO. FINAL GANADOR SEMI-FINAL ‘A’ vs. GANADOR SEMIFINAL’B’, 19:00 Horas.

‘TIPS’ SUELTOS. De PRENSA LATINA (CUBA), fechada en Santo Domingo, el lunes 31 de enero. “Puerto Rico (Criollos de Caguas), al borde de la eliminación en la Serie del Caribe 2022”. La novena boricua una de las que todos esperaban ver en la Semifinal del torneo, se la juega del todo por el todo este lunes en su enfrentamiento con los Charros de Jalisco (México), pues, de caer todo habrá terminado. Para los mexicanos el partido también será de vital importancia, pues, también llegan al compromiso con un partido ganado y dos perdidos y de ser derrotados pasan a estar entre los posibles candidatos a la eliminación, algo por definir en la última jornada de todos contra todos”.

OTRO ‘TIP’ SUELTO: DE PRENSA LATINA DE CUBA. Originado en París el 31 de enero de 2022. Título: Municipio Francés, abre puertas a Boxeadores de Cuba’. “La Comuna francesa de Tremble- en- France está dispuesto a acoger a la selección cubana de boxeo en su preparación para los Juegos Olímpicos d Paris-2024, a partir del acuerdo anunciado hoy por la asociación Cuba Coopération France. El Alcalde de la localidad situada en la región Parisina, Francois Asensi, dio su visto bueno para recibir a una delegación de púgiles y entrenadores de la isla, quienes podrán acceder a modernas instalaciones como el Complejo Deportivo Jean Guimier, que incluye gimnasio de boxeo, sala de musculación, piscina y otras.

La comuna se encargaría de los gastos de alojamiento y transporte interna de los invitados, en un gesto en sintonía con la prioridad que sus autoridades dan al deporte y con el deseo de apoyar las citas bajo los cinco aros olímpica y paralímpica en la capital francesa en aras de que sean una verdadera fiesta popular. Asensi, alcaldi de Trembley-en- France desde 1991, resaltó la importancia de defender los sanos valores del olimpismo y de mantenerlos alejados de enfoques mercantilistas. A mediados de este mes, Fernández reveló el proyecto consistente en buscar el respaldo de ciudades francesas al DEPORTE CUBANO, un sector también impactado con fuerza por el bloque económico, comercial y FINANCIERO IMPÚESTO POR ESTADOS UNIDOS.

Respecto a la presencia de los boxeadores cubanos en Tremble-en-France, precisó que un paso siguiente es la coordinación con la parte cubana sobres sus intereses y fechas. Mañana seguiré con más datalles, ‘Si el Redentor Del Cielo, me lo permite. Tomen nota de esto.