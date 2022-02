“¡ Que ‘Guacho!” : El ‘Penalti’ de Triunfo al ‘TRI’, (Méx.) en casa, 1-0 sobre la ‘Marea Roja’.

El tema más tratado en los diarios de hoy viernes cuando estoy preparando el ‘Coctel’, aparece en el ‘Diario Prensa Latina’ de Cuba, con título principal: “Clasifican de polémico triunfo de México sobre Panamá en Fútbol: Contenido: De polémica clasifican hoy la decisión del árbitro a favor de México para imponer un penal que dio el triunfo 1-0 ante La selección de fútbol Panamá en la eliminatoria de la Concacaf hacia el Mundial Qatar 2022.

La diana lo anotó Raúl Jiménez en el minuto 83, la víspera, en el estadio Azteca, cuando los dirigidos por Gerardo Martino lo intentaron durante todo el partido pero los Canaleros, se defendieron bien, según medios especializados de la prensa. Sobre todo en el primer tiempo, la Roja creo opciones de riesgo para el arco defendido por Guillermo Ochoa, señaló “La Estrella de Panamá”. ‘Diario La Prensa’ 3 de Feb. por Henry Cárdenas: “México superó a Panamá con un polémico penalti, y se estrecha la batalla por el repechaje para el mundial”. ‘Diario Crítica’: “Martino celebra el triunfo de México, a pesar del penal ‘regalado’. “La selección se vio perjudicado este miércoles, por una dudosa decisión arbitral del salvadoreño Iván Barton, quien pitó un penal en el mundial”.

El Diario ‘Metro Libre’, jueves 3 de febrero: “México venció con apuro a Panamá, y se mantuvo a salvo en el octogonal de la Concacaf”. Cuando se encaminaba a otro empate, sin goles como local, la selección de México encontró un penal para vencer 1-0 a Panamá este Miér. en el Estadio Azteca, por la undécima jornada del octogonal.

Un escrito de ‘ESPN’ por Omar Flores Aldana, tituló: “Thomas Christiansen, Técnico de Panamá, molesto por Faltas Técnicas en el Azteca”. “Christiansen tuvo problemas toda la conferencia, debido a que no se escuchaban las preguntas de los reporteros y había un zumbido que no dejaba oír LAS RESPUESTAS del entrenador de Panamá, lo que provocó su coraje. Sobre el PENAL que le dio triunfo a México, el entrenador de Panamá evitó la polémica y solo mencionó que “LA JUGADA DEBIÓ SER REVISADA POR EL ‘VAR’, ante las dudas sobre si era falta o no”.

Además, Thomas Christiansen consideró que no se agregaron los SEIS MINUTOS que anunció el cuarto árbitro, por eso el enfado DE SUS JUGADORES al final del partido. “No sé lo que ha pasado, lo que reclamaba la pérdida de tiempo, creo que PITÓ ANTES DE LOS SEIS MINUTOS. Lo que no podemos es el árbitro, que quizá pudo entrar en juego, es un poco de frustración de la gente, creo que no fue a más, pero si hubo algo, no lo vi”.

El (DDMX) (Diario de México), Una nota la Agencia ‘EFE’, con fecha 2 de febrero, originado en la Ciudad de México: “La Selección Mexicana evita Catástrofe, y Vence a Panamá, con un Penal Polémico”. Contenido: “La Selección Mexicana DERROTÓ por 1-0 a Panamá, en un partido en el que SUFRIÓ MÁS, y puso un pie en el Mundial de Qatar 2022, al fortalecer su posición en el TERCER LUGAR de las ELIMINATORIAS. Con un penalti DUDOSO CONVERTIDO por Raúl Jiménez, del Wolverhampton de la Liga Premier, los mexicanos decidieron la victoria, ante un rival que ofreció una resistencia tenaz y que se vio perjudicado por una jugada polémica que no revisó El ‘VAR’. A falta de tres jornadas, México SUMÓ 21 PUNTOS, los mismos de Estados Unidos, segundo lugar, cuatro Menos que el líder Canadá, cuatro SOBRE PANAMÁ, y cinco arriba de COSTA RICA.

La selección de Panamá salió sin complejos ante un México en mal momento. Aunque el cuadro local tuvo la posesión de la pelota 53-47, los centroamericanos crearon las jugadas de gol más claras. Panamá estuvo cerca de abrir el Marcador en una jugada de tiro libre en el minuto 12, en la que el guardameta Guillermo Ochoa y el centrocampista néctor Herrera, salvaron a México. En el 39 César Yanis disparó de larga distancia y estuvo a centímetros de darle el GOL A PANAMÁ con un golpe de zurda. México se vio mejor acoplado en el inicio de la primera mitad, pero careció Alexis Vega, quien disparó por fuera. México terminó con la angustia en el 80, después de un aparente derribo de Diego Laínez en el área, Raúl Jiménez CONVIRTIÓ EL PENALTI para el 1-0.

En el resto de la eliminatoria, México recibirá a Estados Unidos, visitará a Honduras y recibirá a El Salvador, mientras Panamá recibirá a Honduras, visitará a Estados Unidos y recibirá a Canadá. Tomen nota de esto lectores.

UN ‘TIP SUELTO’: El Diario EL CARABOBEÑO, (El Diario Centro de Venezuela), con fecha tituló el Miér. 2 de Feb., “ Venezuela, (Navegantes de Magallanes) cae frente, a Colombia, (Caimanes de Barranquilla), 8-1, en Semi-Finales de La Serie del Caribe 2022, que disputarán La Gran Final de la Serie del Caribe 2022, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, República Dominicana. La selección colombiana accionó en el 2do. Innings, con bases llenas tras boleto, Carlos Arroyo conectó triple al jardín central que permitiría a Ramos, León y Chen inaugurar el marcador 3-0. Arroyo anotó uno más por wild pitch. El solitario Reynaldo Rodríguez logró cuadrangular en el jardín izquierdo en el 3ero y amplió la ventaja 5-0 para los Caimanes. Harold Ramírez con doblete En la 4ta baja, impulsó a Chen al home (6-0). En el mismo innings, sumó dos carreras con Arroyo y Ramírez (8-0).

Balbino Fuenmayor de la selección venezolana conectó doblete, hit y anotó en carrera, evitó el blanqueo pero no fue Suficiente para que la Nave, que no logró descifrar el juego de Colombia que espera por la definición de su próximo rival entre Rep. Dominicana y México.

Por ahora, con fecha 3 de febrero de 2022, el ‘Listín Diario, de Santo Domingo, Rep. Dominicana publicó: “Seis Dominicanos integran el Equipo de Todas Estrellas. (CBPC) “La Confederación de Beísbol Profesional del Caribe dio a conocer esta madrugada de los JUGADORES que fueron ELECTOS para el ‘TODAS LAS ESTRELLAS”, de la Serie del Caribe, Santo Domingo 2022, que concluye este jueves, luego que los periodistas acreditados que cubren el certamen internacional ejercieron el derecho al voto. Los detalles de las votaciones los dio a conocer Ramón Ruiz, Director de Marca de la Confederación de Béisbol del Caribe, quien estuvo acompañado de Vian Araujo, delegado de la Confederación de Peloteros Profesionales (Conpeproca) y Erick Almonte, Vicepresidente del organismo.

Las votaciones se realizaron el miércoles el miércoles durante todo el desarrollo del primer juego de la semifinal que libraron Colombia y Venezuela y hasta el séptimo entrada del partido entre México y Rep. Dominicana. Hoy se escogerá el JUGADOR MÁS VALIOSO. A la hora del escrutinio, tal y como dice el manual de competencia, estaban presentes de la Confederación de Peloteros Profesionales (Conpeproca), y de la CBPC, quienes dieron validez a los votos online, que se emitieron a través de la plataforma de la CBPC.

Solo ejercieron el sufragio los periodistas deportivos debidamente acreditados que están cubriendo la Serie del Caribe.

LOS MÁS VOTADOS FUERON: El Receptor fue, CHRISTIAN BETHANCOURT de PANAMÁ. Primera Base: Reynaldo Rodríguez (Colombia) Segunda Base: Robinson Canó, (Rep. Dominicana). Tercera Base. Niuman Romero, (Venezuela). Torpedero: Hanser Alberto, (Rep. Dominicana). Jardín Izquierdo. Felix Pérez, de México. Jardín Central, José Siri, (Rep. Dominicana). Patrullero Derecho. Danry Vásquez, Venezuela. Bateador Designado, Juan Francisco, (Rep.Dominicana). Lanzador Abridor, Tyler Alexander, (Rep. Dominicana). Lanzador Relevista,(Luis Felipe Castillo, (Rep. Dominicana). Y el Dirigente fue José Armando Mosquera de Colombia. Tomen nota de esto.

OTRO ‘TIP’ SUELTO’ de (Prensa Latina de Cuba), originado en Beijing, el 3 de febrero de 2022, en su 139° Sesión en Beijing, tituló Japonés Kashimoto, entre SEIS (6) GANADORES DE PREMIO DEL COI, los Premios ‘ MUJER y DEPORTE, que concede cada año, El Comité Olímpico Internacional, (COI), a personalidades del sector con una labor Destacada. Junto a la nipona, también obtuvieron el galardón Natsiraishe Maritsa de (Zimbabwe), el equipo de Patinaje Artístico de Harlem (Estados Unidos), Zhang Xia (China), Kari Fasting, (Noruega) y Tracy Holmes (Australia).

En el caso específico de Hashimoto, el Presidente del COI, Thomas Bach, destacó que gracias a su desempeño la cita en Japón fue la de mejor balance en equidad de género y lucha contra todo tipo de discriminación.

‘Los Juegos de Tokío necesitaban a alguien como tú para guiarlo al éxito. Alguien con una trayectoria probada en el Desafío al status quo. Que lucha por la igualdad de género, empuja los límites para asegurar más inclusión, y más diversidad”, remarcó. El COI estos premios desde el 2000 como símbolo de oportunidad, reconocimiento y empoderamiento. Cada año selecciona a seis candidatos y hasta la fecha lo RECIBIERON 128 PORTADORES DE 67 PAÍSES DEL MUNDO. Dicha organización comenzó este jueves su 139 sesión en la Capital de China y la agenda Incluyó la presentación de Informes de trabajo de Bach, el Comité Organizador de Beijing 2022, y otros dirigentes vinculados al evento. Tomen nota de esto.

En cuanto al Final de la Serie del Caribe de Béisbol, 2021-2022, República Dominicana, (Gigantes del Cibao), en un Duelo de lanzadores, derrotó a México, (Charros de Jalisco), 2 carreras contra 1. ‘Box Score’. MÉXICO 1 carrera en la Novena entrada con 1 carrera en la 9ª entrada con 2 hits, y ‘0’ errores. REP. DOMINICANA: 1 carrera en la 2ª entrada y otra en el 8° innings. Totales. 2 carreras, 9 hits y ‘0’ errores. Tomen nota de estos Lectores del Coctel.