“! Mi Opinión ¡” : Reducir el ‘Poder’ de las Fed. Dep. Internacional (FI)

El Capítulo 2 de La Carta Olímpica titula (El Comité Olímpico Internacional (COI) Punto 15 Estatuto Jurídico. Punto 16 (Miembros), el 1.7. “Sin prejuicio de lo estipulado en la Norma 16.3, todos los miembros del COI se eligen para un MANDATO DE OCHO AÑOS y pueden ser REELEGIDOS por UNO o VARIOS mandatos sucesivos. El procedimiento de reelección es establecido por la Comisión Ejecutiva del COI. En varios diarios y entre ellos la Agencia ‘EFE’ y ‘AP’ titularon: “Thomas Bach es reelegido como Presidente del Comité Olímpico Internacional”.

Thomas Bach ha sido reelegido presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) hasta el año 2025, cuando cumplirá el PERIODO MÁXIMO DE 12 AÑOS en el cargo que permite la Carta Olímpica.

El dirigente alemán recibió un voto favorable de 93 MIEMBROS de la Asamblea del organismo, reunida de forma Telemática en su 173ª Sesión. Se registró UN VOTO EN CONTRA Y 4 ABSTENCIONES. Dijo Bach: “Muchas gracias desde el fondo de mi corazón por este abrumador voto de confianza y fe, dijo Bach durante una reunión virtual de los miembros del COI. Bach subrayó que Tokio es la Ciudad Olímpica mejor preparada de la historia, y reiteró que los Juegos serán inaugurados el 23 de julio pese a las restricciones que persisten por la Pandemia de Covid-19.

Bach tuvo un protagonismo absoluto en las primeras horas de la sesión con dos largos discursos. Su intervención inaugural, centrada en la promoción de unos Juego Seguros en Tokio el próximo julio, y un informo sobre el grado de cumplimiento de la Agenda 2020, la Hoja de Ruta que el COI aprobó en 2014 para modernizarse y ganar en transparencia y buena gobernabilidad. Esta disertación fue, de facto, un amplio resumen de los logros del primer mandato de Bach, y por tanto, lo más parecido al mitin de fin de campaña que hace todo candidato electoral.

Casi treinta (30) miembros, tanto los más veteranos como Anita DeFrantz como los de más reciente entrada al COI, caso del presidente de FIFA, Gianni Infantino, pidieron la palabra para elogiar la dirección tomada por la nave con el alemán al timón. Con su voto a favor de la reelección, dejaron constancia de su apoyo abrumador al presidente.

En parte final del Coctel del miércoles 2 de marzo de 2022, di a conocer en detalles, el Repudio total al Irrespeto de MARUIZ VIZER Al COI, y su papel ‘Dictatorial’ en la Federación Internacional de Judo, y que fue objeto de un ‘Show’, y que suspendió a Vladimir Putín, de ‘Presidente Honorario’ de la Federación Internacional de Judo.

Esto me hacer volver a la Agenda Olímpica 2020, que tiene 40 RECOMENDACIONES, y algunas de las más importantes no son conocidas por Los Directores de los Institutos de Deportes de muchos países, y de esto se puede agregar, el ‘SDG’, Director Técnico de Deportes, presidentes de Federaciones y Comisiones deportivas de muchos países. Así es. CAPÍTULO 3 DE LA CARTA OLÍMPICA. (LAS FEDE. DEPORTIVAS INACIONALES ( Artículo 25. Reconocimiento de las ‘FI’ “Con objetivo de desarrollar y promover el Movimiento Olímpico el COI puede reconocer en calidad de FI a ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Internacionales que administran uno o VARIOS DEPORTES en un plano mundial y que INCLUYEN ORGANIZADORES RECTORAS de estos deportes en un plano nacional.

Los estatutos, prácticas y actividades de las FI en el seno del Movimiento Olímpico han de ser CONFORMES a la Carta Olímpica, particularmente en todo lo referente a la adaptación del Código Mundial Antidopaje. Sin prejuicio de lo que padece, cada ‘FI’ conserva su independencia y autonomía en la administración del deporte. No 26 MISIÓN y FUNCIÓN DE LA ‘FI’ en el Movimiento Olímpico son: 1.1 “Establecer y aplicar, de acuerdo con el espíritu olímpico, las reglas relativas a la práctica de sus respectivos deportes y velar por su aplicación. 1.2 “Asegurar el desarrollo de sus deportes en todo el mundo. 1-3 “Contribuir a la realización de los objetivos fijados en la Carta Olímpica, especialmente a través de la difusión del Olimpismo y de la educación deportiva. 1-6 “Asumir la responsabilidad de la dirección y control técnico de sus deportes en los Juegos Olímpicos y, si están de acuerdo, en los Juegos Patrocinados por el ‘COI’. 1-7. “Facilitar asistencia técnica para poner el práctica los Programas de Solidaridad Olímpica”. ¿Ven lectores la urgencia notoria, y el por qué hay que rescatar inclusive con ‘Bygón’ a algunas ‘FI’?.

LA AGENDA OLÍMPICA 2020. TIENE 40 RECOMENDACIONES. Daremos una mirada a sendos: (Recom. 27), Cumplir con los Principios de Buena Gobernanza: “Todas las organizaciones pertenecientes al Movimiento Olímpico Deberán aceptar y cumplir los principios BÁSICOS UNIVERSALES de Buen Gobierno (PBG) del Movimiento Deportivo. 1) Se Supervisará y evaluará dicho cumplimiento. Si es necesario el COI puede facilitar procedimiento y Herramienta de apoyo para ayudar a las organizaciones a cumplir con los puntos principales. RECOMENDACIÓN 28 “El COI creará un modelo para facilitar la cooperación entre autoridades nacionales y organizaciones deportivas.

RECOMENDACIÓN 29 :(Mejorar la TRANSPARENCIA) 1) Los Estados Financieros del COI se preparan y se auditan de acuerdo con Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIF), aunque el ‘COI’ no está obligado a cumplir esas normas tan estrictas. 2), El COI elaborará un informe anual financiera y de actividades que Incluirá la política referente a las dietas de los Miembros del COI.

(RECOMENDACIÓN 30) “Reforzar La Independencia de la COMISIÓN DE ÉTICA DEL COI). “ El presidente y los Miembros de la Comisión Ética del COI serán elegidos por la Sesión del ‘COI’. RECOMENDACIÓN 32 (Reforzar la Ética: “La Comisión de Ética del COI revisará el Código de Ética y su reglamento para adoptarlos al empeño de la Agenda Olímpica 2020 por conseguir mayor transparencia. Muy poco de esto se está cumpliendo en Panamá.

LOS ‘TIPS’ SUELTOS: N°1) Una Nota en el (DIARIO CRÓNICA DE MÉXICO) de agencias, con fecha 2 de marzo de 2022, tituló: “Rusia y Bielorrusia pueden COMPETIR en los PARLÍMPICOS solo como NEUTRALES”, “Los Juegos Paralímpicos de Invierno comenzarán el DOS DÍAS, con 6 DEPORTES, y 700 PARA-ATLETAS. No podrán exhibir las siglas de sus comités locales, ya que en el caso ruso, mantiene prohibido competir con HIMNO y BANDERA debido a los escándalos de dopaje en los últimos años. El Comité Paralímpico Internacional (CPI), amparado en su ‘sentimiento’ de neutralidad, ha permitido a los atletas paralímpicos la participación en los juegos a pesar de que en la invasión a Ucrania se ha producido durante la tregua olímpica, que se ha roto a consecuencia del conflicto bélico, La Junta Paralímpica se guió por los principios básicos del CPI, que incluyen un compromiso con la neutralidad política y la imparcialidad, y una creencia inquebrantable en el poder transformador del deporte”. Tras mostrar la satisfacción porque la delegación deportiva de Ucrania llegó sano y salvo a la capital china, rusos y bielorrusos podrán

Participar ‘a título individual’ y como ‘atletas neutrales’. Competirán bajo la protección de la bandera paralímpica y escucharán el himno olímpico en el caso de obtener una medalla de oro en cualquiera de la disciplinas que ganen.

‘CUBRIRÁN SUS UNIFORMES’ Los éxitos rusos o bielorrusos no se incluirán en el medallero. Los rusos deberán cubrir en sus uniformes y prendas de competencia los símbolos referidos al Comité Paralímpico Ruso (CPR) y los bielorrusos la bandera de su país. “Tanto los oficiales técnicos como entrenadores de ambas delegaciones figurarán como neutrales sin poder mostrar tampoco mostrar ningún símbolo ni bandera’, añade el comunicado del CPI.

El CPI también retiró el miércoles el denominado ‘ORGULLO PARALÍMPICO’ a VLADIMIR PUTÍN, presidente de Rusia, y a otros cuatro dirigentes rusos. “Es el castigo más severo posible que podemos imponer dentro de nuestra constitución y las reglas actuales del CPI.

Después de Pekín 2022, también tomaremos medidas con nuestras 206 organizaciones para determinar si cualquier incumplimiento de la Tregua Olímpica para los Juegos Paralímpicos fueron podría conducir a la posible suspensión de un país, insiste el comunicado. REIVINDICACIÓN: “Los ojos del mundo estarán atentos a los Juegos Paralímpicos de Invierno en los próximos días. Es vital que mostremos a los líderes mundiales a través de nuestro deporte que podemos unirnos como seres humanos y que nuestro verdadero poder se encuentra al promover LA PAZ, LA COMPRENSIÓN Y LA INCLUSIÓN. Este es el núcleo de lo que hace el Movimiento Paralímpico y lo que representa, puntualiza el comité. Dicha decisión fue tomada por la Junta de Gobierno que está formada por 14 personas ocho de los cuales son Atletas Paralímpicos ”. Tomen nota de esto lectores del Coctel.