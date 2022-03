Atletismo Mundial: (IAAF). El ‘CM’ de Marcha por Equipo, comienza el viernes 4 de Feb. 2022

En mi Sitio-Web recibí un Comunicado de Prensa, con fecha 27 de Feb. de 2022, de Atletismo Mundial (IAAF), que Preside Sebastian Coe, con título principal: “Atletismo Mundial, (IAAF), anuncia el ‘CM’ de Marcha por Equipo, Muscat 22. Competen unos 350 atletas de ambos sexos de 45 países. Muscat es la Capital de Omán. Es un país de Contrastes con un Desierto Árido, y costas exuberantes y vírgenes.

El presidente de ‘World Athletes, Sebastian Coe, dio la bienvenida de regreso del ‘CM’ de Marcha por Equipo en Muscat esta semana, luego de que el evento se pospusiera en 2020, debido a la pandemia de corona virus.

El jueves 3 de marzo de 2022, recibí en mi Sitio-Web, un Comunicado de Prensa de Atletismo Mundial, (IAAF), con Título principal: “La Competencia en Muscat, comienza el VIERNES (4) (HOY) con las carreras de 10 Km. de hombres, y MUJERES SUB-20 por la mañana, seguidas de los 20 Kms. de mujeres por la tarde. Coe dijo” que el evento podría ser una gran plataforma de lanzamiento para Omán, tanto en términos de su capacidad para albergar eventos deportivos, como para el desarrollo del atletismo del país.

“Creo es una oportunidad que hará que el deporte del atletismo de pista y campo en Omán sea muy útil durante muchos años. Sé que esta nación tiene la ambición de organizar otros campeonatos, y crear un historial de entregas de eventos es muy importante. La Marcha atlética está en ese punto de inflexión en este momento en la agenda global.

La sostenibilidad es un aspecto crucial y lo tomamos muy en serio en ‘World Athletic’, añadió Coe. “Hace un par de años creamos nuestra estrategia de sustentabilidad de 10 años, y es algo por lo que queremos vivir como organización.

La marcha atlética no solo uno de los deportes más sostenibles (los atletas de esta disciplina no suelen dejar demasiada huella de carbono), sino que también es uno de los deportes más accesibles, y que no requiere equipos pesados o costosos parte. La accesibilidad de este deporte es realmente importante para nosotros”.

Muscat verá el debut de los 35 Km como un evento de campeonato, luego de que la nueva distancia se incluyera en el Programa para el Campeonato Mundial de Atletismo, Oregon 22 de este año (del 15 al 24 de julio).

‘TIPS SUELTOS’. Originado en ‘GRANMA’ de Cuba (Redacción Deportiva, el 2 de marzo de 2022. Título principal: “Confirman eventos deportivos regionales. “Los Próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, serán en Santo Domingo, 2026. “El Presidente de ‘CENTRO-CARIBE SPORTS (CCS), el dominicano Luis Mejía, (de una credibilidad dudosa y bien cuestionable), aseguró que están trabajando firme en los principales eventos y compromisos deportivos de la región. Además de avalar el otorgamiento de la Sede de los XXV Juegos Centrocaribes y la capital dominicana, Santo Domingo, destacó que ese acuerdo fue tomado por unanimidad durante la Asamblea ‘Online’ realizada el último fin de semana. En un video colocado en redes sociales de Internet, Mejía destacó la calidad de los informes rendidos sobre la organización de los I Juegos Centroamericanos y del Caribe de Playa, previstos a finales del año en Santa Marta, Colombia, y sobre los XXIV Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023.

El directivo señaló además, el pleno apoyo que brindan a la organización de los I Juegos del Caribe de Guadalupe 2022, programados entre JUNIO y JULIO de la presente temporada. En medio de la pandemia COVID-19 y la crisis Económica global, resalta el fortalecimiento del sistema competitivo en la región centrocaribeña, lo cual representa oportunidades y retos para las naciones convocadas. Disponer de sedes para las citas multideportivas de 2023 y 2026 genera una tranquilidad para CCS, que el pasado año vivió una crisis al respecto con la renuncia de Ciudad de Panamá la organización del evento en 2022. Repito; como Luis Mejía tiene un signo en cuanto a credibilidad, debemos que recordar, que en la Santa Biblia hay un refrán que dice. “Ver para Creer”. Tomen nota de esto.

OTRO ‘TIP SUELTO’. El Miér. de marzo, la distinguida colega del ‘Diario el Siglo’, Yamilka Córdoba R. escribió: “La Selección Sub-20 de Panamá enfrenta hoy el partido de vida o muerte ante Guyana en el Pre-Mundial. La Selección Femenina Sub-20 de Panamá solo tiene una opción hoy y es ganarle a Guyana en la tercera jornada del Grupo F del Pre-Mundial que clasifica a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022. Las panameñas tienen apenas un punto, tras la derrota 3-0 ante México y después empataron el pasado lunes 1-1 ante Honduras en el Estadio Félix Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana. El juego es a la 3 de la tarde.

Un escrito en el ‘Diario PANAMÉRICA, firmado por el Colega Jaime Chávez Rivera, tituló: ‘Panamá puso ‘Manita’ a Guyana y avanza en el Pre-Mundial Sub-20 Femenino. Con un marcador 5-0 la Selección Sub-20 de Panamá mantiene a su favor el partido contra Guyana, el último de la fase de grupos de pre-mundial para clasificar a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, Costa Rica 2020. El final del primer tiempo terminó con goles de Hilery Jaén, Safari Camarena y un autogol. El cuarto gol vino en el segundo tiempo con un balón dentro del área y un remate en el fondo de Elisbet Vásquez. Mientras que el quinto se dio con un pase en el centro de Vásquez para que Camarena marcara su segundo gol del partido.

El encuentro entre Panamá y Guyana se disputó en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, en República Dominicana. Ahora la selección panameña deberá esperar al final de México versus Honduras para saber si Clasificará de segundo o tercero”.

‘UN TIP SUELTO ‘(DIARIO EL SOL DE MÉXICO), del 3 de marzo de 2022. Título: “Los hermanos Kitsch y otros deportistas ucranianos se UNIERON AL EJÉRCITO AMBOS BOXEADORES, han llenado sus redes sociales para pedir alto al fuego, pero también dejaron claro que no temen tomar armas para defender su patria. Otros ‘TIPS’ dicen: ‘Adiós Qatar 2022, FIFA y UEFH suspenden a la Selección de Rusa”. “Rusia denuncian discriminación tras exclusión del Mundial de Qatar 2022.”. ‘OTRO TIP’ “Adidas le da la Espalda a Rusia. Se acabó el patrocinio en la Federación de Fútbol”.

Un ‘TIP SUELTO FINAL. Mañana hablaré de los Planes del 2022 y adelante que tiene la (WBSC), Confederación Internacional de Béisbol/Softbol, que preside RICCARDO FRACCARI, avalada por el Comité Olímpico Internacional, (COI), que preside Thomas Bach, El Campeonato Panamericano de Softbol Masculino a jugarse en abril En Paraná, (el el pasado toque este tema en el Coctel). Se llevará a cabo del 24 al 30 de ABRIL. El Softbol de las Américas de la (WBSC) presentó el logotipo oficial del Campeonato Panamericano de Softbol y anunció los detalles del evento continental, que sirve como clasificatorio de las Américas para la Copa Mundial de Softbol Masculino de la (WBSC). El torneo se llevará a cabo en el Estadio Nivaldo Cargnel de Paraná, Argentina, del 24 al 30 de abril.

Un total de 10 países del continente americano participarán en la competencia, incluyendo el N°2 del mundo, Argentina, N°6, Canadá, N° 7 USA, N°8, México, N°11 Venezuela, N° 12 Guatemala, N° 14 Cuba. N° 35, Rep. Dominicana, N° 37 Colombia, y Puerto Rico no clasifica. Los CUATRO PRIMEROS clasificados en la clasificación avanzarán a la Copa Mundial de Softbol Masculino (WBSC) que se jugará en Auckland, Nueva Zelanda, del 26 de noviembre al 4 de diciembre de este año.

El Campeonato también clasificará a cinco equipos para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y los ‘JCA’ y del Caribe San Salvador 2023. Mañana si mi lo permite en Redentor de los Cielos daré a conocer la parte final. Así es.