¿Caterine Ibarguen a Cargo Política en las Elec., de Colombia 2022?.

Una noticia publicada en el DIARIO EL COLOMBIANO de la Ciudad de Medellín, Colombia, con 2,569 Millones

de Habitantes en 2020, Capital del Departamento de Antioquía. TITULÓ: “Nadie me va a utilizar para ser candidata,

tengo objetivos claros” objetó Caterine Ibarguen Mena, nacida el 12 de febrero de de1984, (tiene 38 años). Su deporte

es el Atletismo. Especialidad: 1), Salto Triple. 2), Salto de Longitud. 3), Salto de Altura. Demos una mirada al Medallero de Ibarguen: JUEGOS OLÍMPICOS: ‘ORO’. (Río de Janeiro, Brasil 2016.) en Salto Triple. PLATA, Londres 2012, en Salto Triple.

CAMPEONATOS MUNDIALES: ‘ORO’ (Moscú, Rusia) 2013, Salto Triple. ‘ORO’, Beijing 2015, Salto Triple.

PLATA, Londres 2017, Salto Triple. BRONCE, Deago 2011, Salto Triple. BRONCE, Doha 2019, Salto Triple. COPA

CONTINENTAL: (ORO) Marrakeach 2014, Salto Triple. (ORO), Ostrava 2018, Salto Triple. Bronce, Ostrava 2018,

Salto Largo. JUEGOS PANAMERICANOS: ‘ORO’, Guadalajara, México 2011, Salto Triple. ‘ORO’, Toronto, Canadá, 2015, Salto Triple. Bronce, Guadalajara, México, Salto Largo. JUEGOS ‘CA’ Y DEL CARIBE: ‘ORO’

Veracruz, 2014, Salto Triple. ‘ORO’, (Barranquilla, Colombia) 2018, Salto Largo. ‘ORO’ Barranquilla 2018, Salto

Triple. PLATA (San Salvador) 2002, Salto Triple. PLATA (Cartagena 2006, Salto Alto. PLATA 2006, Salto Largo.

PLATA, Mayaguez, Puerto Rico, 2010, Salto Triple. JUEGOS SUR-AMERICANOS (Buenos Aires Argentina 2006.

‘ORO’, Salto Largo. PLATA. (Buenos Aires 2006, Salto Alto. PLATA, Salto Triple. Tomen nota de esto lectores.

Con sobrada razón, y estos datos lo confirman, que Caterine Ibarguen dejó el DEPORTE PARA HACER POLÍTICA

Sería apresurado y, sobre todo MENTIRA. Antes de llegar a esta entrevista, la mejor atleta de la historia de Colombia

estaba entrenando en el Parque de Banderas. Además, el apoyo a los deportistas es una de las líneas base de su campaña como cabeza de la lista al SENADO POR EL PARTIDO DE LA Ú’, apoyando el Impulso del PRIMER

MINISTERIO DE MUJERES DE COLOMBIA. Campaña que encabeza MARÍA JOSÉ PIZARRO. La jornada de hoy

Será fundamental para los partidos y movimientos políticos del país, ya que los colombianos acudirán a las urnas

para elegir a los Nuevos Senadores y Representantes a la Cámara que defenderán sus intereses durante los próximos

cuatro años.

Caterine Ibarguen en parte de su entrevista al Diario ‘El Colombiano’que Dilian Francista Toro la contactó para que entrara al Partido de la ‘U’ ¿Cómo fueron esas primeras conversaciones?. “A la doctora Dilian la conozco más de ocho años, y el primer acercamiento fue por el deporte. Ella me hace un reconocimiento en el V, y ahí empezamos una

Amistad. Después de terminar los Juegos Olímpicos, ella hace un acercamiento y (me pregunta) que si quería dar ese

Paso. Primero hice una reunión con mi familia en el cual les expuse esta opinión y estuvieron de acuerdo, entonces

Acepté. ¿Qué le dijo su familia cuando le contó esa posibilidad?. “Mi familia sabe que cada paso que doy es con mucha seguridad. Siempre estuvieron muy de acuerdo.

¿Cuáles bandera va a defender de ser elegida en marzo?. “El DEPORTE NUNCA LA VOY A DEJAR”. Siempre seguiré haciendo deporte y ahora mucho más fuerte, porque voy a trabajar EN PRO DE ÉL, para mejorarlo. Mi esencia

es el deporte porque soy el resultado de lo que puede hacer él por los jóvenes. Y mi gran decisión se dio porque, como

muchos colombianos, sentí en cansancio de temer pocas oportunidades de no ser escuchados, de tener talentos y tener

que dejarlos dormidos por las pocas oportunidades que se presentan en nuestro país”.

“Usted ha dicho que los deportistas quedan abandonados a su suerte cuando acaban sus carreras. Incluso había hablado

de una pensión”. Hay una ley que es la 181, que dice que todos los deportistas con una medalla mundial de mayores

puede adquirir una ayuda del Gobierno. Pero no puede tenerla, porque es para mayores de 50 años que no devenguen

más de cuatro salarios mínimos. A mí como deportista no me cobija y creo que hay que mejorarla. Me gustaría que todo deportista que haya obtenido una medalla olímpica o mundial, al terminar su carrera pudiera tener esa ayuda del

gobierno. Nosotros dedicamos más de 25 años al deporte, ¿ Por qué al terminar no podemos tener ese beneficio?.

También es una lástima que muchos deportistas no tengamos UNA EDUCACIÓN ADECUADA. (agrego que gran

parte es la negliencia y descuido de los gobiernos, de no preparar a los estudiantes en los colegios desde la enseñaza

primaria, y la detección de talentos de atletas).

“Esto me gustaría impulsar mucho. Si conseguimos y educamos a nuestros deportistas, más adelante pueden tener acceso a un trabajo digno, porque hoy no lo tienen”. Tomen nota de esa verdad.

‘TIPS’ SUELTOS. Una nota de ‘AFP’, originado en París, Francia, tituló: “Bubka celebra Creación Fondos de apoyo

a Deportistas Ucranianos”. Serguei Bubka es el Presidente del Comité Olímpico de Ucrania. París Francia, Serguei Bubka, leyenda de Salto con Garrocha y Presidente del Comité Olímpico Ucraniano (NOC), se alegró el lunes por la

decisión del Comité Olímpico Internacional (COI), de crear un fondo de ayuda a deportistas ucranianos. “La creación

por el ‘COI’ de un fondo de solidaridad para acudir en la ayuda de los deportistas ucranianos”, es “una decisión sin

precedentes en la historia mundial olímpica”, celebró en un mensaje en ucraniano, publicado en su cuenta de Twitter.

Bubka conversó el domingo sobre este aspecto con el Primer ministro ucraniano, Denis Chmygal.

“He informad a Denis Chmygal de los pasos específicos que ya han sido dados por el Comité Nacional Olímpico, en

Estrecha colaboración con el Presidente del COI, Thomas Bach, y la comunidad mundial del deporte”, explicó. “Está

Previsto que se usen esos fondos para organizar la participación de atletas en todos los eventos deportivos europeos

e internacionales, para las reuniones de entrenamientos y para su aprovisionamiento en ayuda humanitaria”, resumió el

antiguo récord del mundo en salto de garrocha.

La cantidad total de estos fondos de solidaridad no ha sido comunicado”. “La coordinación de trabajo del nuevo fondo

De solidaridad de la comunidad olímpica y del deporte ucraniano me ha sido confiada, como Presidente del Comité

Olímpico Ucraniano”, detalló Bubka. “Ya hemos instalado cuarteles generales operacionales para recabar información

Sobre las necesidades y proporcionar ayuda directa”, indicó el primer hombre en haber cruzado la barra la barra de

seis metros. “Estamos haciendo este trabajo junto al Ministerio de la Juventud y el Deporte d Ucrania y las federaciones nacionales olímpicas”, precisó el “Zar”, de 58 años de edad. “El jefe del gobierno ha resaltado que nuestros atletas deben representar a su país en las competiciones internacionales previstas y ha reafirmado el apoyo

máximo a un acción en ese sentido”, concluyó Bubka”. Tomen nota de esto.

OTRO ‘TIP’ SUELTO. Una nota en LISTÍN DIARIO, de República Dominicana, del domingo 13 de marzo de 2022 de ‘AFP’, Zhangjiakou, China, titula.’Colgado, ‘Logro’. A pesar del Conflicto, Ucrania iguala récord de Medallas en

Los Juegos Paralímpicos.”Gracias a tres nuevos títulos en Biatlón, Ucrania igualó el viernes en los Juegos Paralímpicos de Pekín su récord de medallas, obtenido en Turín n el año 2006, a pesar de la constante inquietud derivada del conflicto en su país. La delegación ucraniana registró seis nuevos podios en Biatlón, disciplina que domina desde el inicio de los Paralímpicos, con 22 medallas.

Actualmente, Ucrania ocupa la segunda posición en el medallero con 25 medallas, solo por detrás de china, de las cuales nueve son de oros, un récord. Ucrania iguala su total de medallas logrado en 2006 en Turín, a falta de tres días

Para que termine la competición. Oleksandr Kazik y Oksana Shyshkova en categoría de discapacidad visual y Liudmyla Liashenko en categoría de pie, fueron vencedores de pruebas individuales.

Liashenko, que descubrió durante la semana por su casa en Járkov había sido destruida, dedicó su medalla “a los ucranianos, al ejército que nos protege y a mi familia”. Por su parte, Oksana Shyshkova logra su quinta medalla en los

Juegos, la tercera de oro. “Deseamos proteger el honor de nuestro país”, comentó. “Puede que eso sea lo que nos motiva mantenernos concentrados y a hacerlo lo mejor posible. Puede que ese sea el secreto, concluyó. Veamos el estado de Medallero a esta fecha: N°1) (CHINA) ‘ORO’ 18. Plata 20. Bronce 23. Totales: 61 preseas. N°2) (UCRANIA) ‘ORO’ 11. Plata 10 Bronce 8. Totales 29. N°3) (CANADÁ) ‘ORO’ 8. Plata6 Bronce 11. Totales 25. N°4

(FRANCIA) ‘ORO’ 7. Plata 3. Bronce, 2. Totales 12. N° 5) Estados Unidos.’ORO’6. Plata 11. Bronce 3. Totales 20.

N°6 ) AUSTRIA . ‘ORO’5. Plata 5. Bronce 3. Totales 13. N°7) (ALEMANIA) ‘ORO’ 4. Plata 8. Bronce7. Totales 19.

N° 8) (NORUEGA) ‘ORO’ 4 Plata 2. Bronce 1. Totales 7. N°9) (JAPÓN).’ ‘ORO’ 4. Plata1. Bronce 1. Totales 7.

N°10 (SLOVAQUIA. ‘ORO’ 3. Plata ‘0’ Bronce 3. Totales 6 preseas. N°11) (ITALIA) ‘ORO’2. Plata 3. Bronce 2.

Totales 7. N°12) (SUECIA) ‘ORO’ 2. Plata 2. Bronc 3. Totales: 7 Preseas. Tomen nota de esto lectores del Coctel.