! ‘ No Más, NO Más’ ¡ : Para T. Christiansen, como ‘DT’de la ‘Marea Roja’.

Veamos lo que dicen los Diarios Locales: El Panamá América. Martes 29 de marzo. ‘Título’: Panamá busca terminar de la ‘Mejor Manera’ la Octagonal de la Concacaf: “Contenido: “La selección panameña entrenó ayer en el Estadio

Rommel Fernández con miras a su último partido de la Octagonal de la Concacaf que será contra Canadá”. El equipo

Nacional se encuentra eliminado de cualquiera posibilidad de llegar a Qatar”.

Diario LA PRENSA: “Thomas Christiansen nunca HABÍA TENIDO la oportunidad de DIRIGIR UNA SELCCIÓN

NACIONAL, hasta que en PANAMÁ SE LE ABRIERON LAS PUERTAS”. ‘El Panamá América’. “Sobre su futuro con la Selección MOSTRÓ SU DESEO DE QUEDARSE, QUE PANAMÁ ES SU PRIMERA OPCIÓN, y que todo depende de la Fepafut .

Parte del Título del Coctel de hoy: “! ‘No Más, No Más ¡ : Para T. Christiansen, como ‘DT’ de la ‘Marea Roja’, sino

Algo así como ‘Sayonara’ (Good-Bye, Adiós, Hasta Luego). Un escrito en ‘La Decana’, “La Estrella de Panamá’, escrito por este servidor, creado 02/12/ 2010. Titulo Principal “El Lado Oscuro de la Gloria”. Sumario: “Para hablar

sobre lo que pasó luego del triunfo en Montreal es necesario la Voz de CARLOS ELETA, Manager de DURÁN.

Llamó y dice por teléfono que no hay problema, que vaya hasta la Parrillada Jimmy de Coco del Mar, y allí me recogerá su chofer. Una vez allí, llegó un hombre grandote que me invita subir a un 4x4. Seguro que un ex boxeador, me digo, alguien que empieza pero no llegó. Y bueno, las vueltas de la vida. –Así era un Che boludo-Saluda. Le pregunto si conoció a Durán. Dice que sí, confirmando lo que pensaba: “Yo también fui boxeador” . Luego acelera y,

como al pasar pregunta.-Argentino, ¿tú conoces a Nicolino Locche?- ¿Cómo no conocerlo? – le contesto . Los más viejos en Argentina dicen que fue el mejor de todos, el intocable. - Lo que pasa es que fue un campeón ya muy grande, y no termino de completar la frase porque me sorprende un recuerdo borroso…creo que Locche perdió su

título aquí en Panamá.

Y entonces el chofer, como quien culmina con éxito una emboscada. Espeta- Yo le gané a Locche. –No me diga que

Usted es- ALFONSO FRAZER- contesta con una sonrisa que no le entra al rostro. - ¡PEPPERMINT !- gritó. Pregunto qué paso después. – Kid Pambelé- suspira sin tanto alegría. El colombiano le quitó el título por KO, y en la

Revancha, lo mismo. Frazer prefiere recordar a Locche. “A Nicolino le gané pero nunca deje de admirarlo-, confesa,

como palmeándome la espalda, antes d estacionar la 4 x4 dentro de un parking inmenso.

“La casa de Carlos Eleta (q..e.p.d.) parece detenido en el tiempo. Con galerías repletas de plantas y sillones de hierro

pintado en blanco. Con la piscina iluminada en el parque y más allá del mar. Eleta conoció a Durán CUANDO EL

FUTURO BOXEADOR TENÍA DIEZ (10) AÑOS. Lo descubrió BAJANDO COCOS DE UNA PALMERA, AQUÍ

EN SU CASA. Pero era tan simpático que se quedó COMIENDO CON MI FALMILIA. Cuando con 16 años el

Jóven Manos de Piedra empezaba a dar sus primeros golpes en el profesionalismo. Eleta se hizo cargo de su carrera.

Conseguir la representación de un jóven promesa que LE COSTÓ $300 DÓLARES. Dice que después de la PELEA

DE LEONARD, ya no hubo FORMA DE CONTENER A DURÁN. Había dejado de ser un jóven OBEDIENTE y

ya era un hombre de caso 30 AÑOS en el cima del mundo. SE NOS FUE DE LAS MANOS. Se rodeó de gente que lo celebraba, que le decía a todo que sí. Y ÉL SE DEJO LLEVAR. Antes tenía Caprichos, no sé VIAJAR CON UNA

BRUJA para que le recomendara qué rincón del cuadrilátero elegir. Pero esto era distinto, cuenta ahora el mánager.

Ante el repentino cambio de hábitos que se produjo en Durán, se justifica Eleta, decidió PACTAR LA REVANCHA

DE INMEDIATO. Para que Roberto no perdiera la forma. Además, era la pelea que el mundo esperaba. Son muchos

los que ACUSAN AL EMPRESARIO DE HABER TRAICIONADO a DURÁN EN SU MOMENTO MÁS VULNERABLE. Hasta el propio LEONARD reconoció con el tiempo que sabía del SOBRE-PESO del panameño y que su equipo había llegado a la conclusión rotunda: , para recuperar el título, debían subir a Durán al ring cuanto antes. Decidieron presionar con dinero. Le OFRECIERON 1 BOLSA DE 8 MILLONES DE DÓLARES, de las más

abultadas ofrecidas hasta est momento a cualquier boxeado. En la primera pelea Durán había cobrado 1,6 millones.

Solo había una condición: la pelea tenía que realizarse a la brevedad, cuanto antes, decían, para que no decayera el

Interés público. Se pactó para el 25de noviembre de ese mismo año, en New Orleans, cinco meses después del primer

Encuentro. Cuando Durán empezó a entrenarse, en los primeros días de octubre, tenía 25 LIBRAS DE SOBREPESO.

Leonard le llevaba dos meses de ventaja en el gimnasio. Esta vez no hubo manera de aislar a Durán del Mundo. “Nunca vi un grupo de idiotas tan grande. Tienen convencido al campeón de que él no es nada sin ellos.

“Ya no sabemos qué hacer”, dijo FREDDY BROWN, semanas antes de la pelea, denunciando que Durán se entrenaba pero no adelgazaba porque los AMIGOS LE DABAN COMIDAS A ESCONDITAS. A quince días del combate se dudaba que Durán pudiese dar el peso. Eleta quiso retrasar la pelea pero ‘DON KING’ le dijo que era

Imposible. Pensó en decir que había una LESIÓN EN LA ESPALDA, algo difícil de comprobar, pero no lo hizo.

Aceptó seguir adelante sólo si depositaban la bolsa de la pelea en un BANCO PANAMEÑO VARIOS DÍAS ANTES DEL PESAJE. Setenta y dos horas anteriores a la pelea, Durán sin probar bocada ni agua, hasta tomó diuréticos. Cuando enfrentó a la báscula, dio el peso con lo justo. Los MANZANILLOS PRESENTES, lo celebraban

como un Triunfo. A pesar de todo, se refugiaban en la confianza que da la costumbre . Habían visto a Durán en sus

Últimos 41 peleas. El día de la contienda, muerto de hambre, el CAMPEÓN SE COMIÓ DOS STEAKS CON PAPAS FRITAS Y JUGO DE FRUTAS.

Aunque era el campeón las apuestas lo volvían a DAR PERDEDOR. La pelea fue un fiasco. Leonard cambió completamente en relación a Montreal y salió a bailotear. Conectaba algunos jabs pero le huía al intercambio de golpes. Durán estaba demasiado lento, jabeaba en la persecución y fallaba con torpeza. Con el correr de los rounds,

el retador fue entrando en confianza y las fuerzas del panameño se vinieron al pique. Leonard le decía cosas, lo provocaba, le tocó la cara y después lo eludía con facilidad. Aunque en ningún momento estuvo en problemas. Durán

sabía que no podía hacer nada para cambiar el rumbo de la noche. Su animal interior lo había abandonado. Hasta que

EN EL OCTAVO (8) ASALTO SUCEDIÓ LO IMPENSADO. El macho latino, el pegador de la mano de piedra SE

DIO VUELTA Y GRITÓ “CON ESTE PAYASO NO PELEO MÁS”. Nunca dijo: “NO MÁS, NO MÁS, como publicaron los Diarios Gringos.

Se le cruzaron los cables, fue una bravuconada- desmiente el mito Carlos Eleta, que estaba en su rincón- Yo le gritaba

que no podía hacer eso, si quería lo podíamos hacer en el rincón, aducir una lesión, lo que fuera. Pero no así. Cuando

notó que el JUEZ DETENÍA LA PELEA y Leonard comenzaba a celebrar, se puso en guardia y quiso volver al ataque. Pero ya era tarde. Estaba por conocer el lado oscuro de la gloria”. ¿Qué opinas selectos lectores?.

OTRO ‘TIP SUELTO’ El DIARIO ‘PANAMÁ AMÉRICA’. Escrito del Colega Jaime A. Chávez: ‘Ecuador: Atheyna Bylon va por su revancha y oro ante Tammra Thibeault en el Campeonato Continental. La pugilista panameña peleará contra la canadiense Thibeault en la categoría de los 75 kgs, en la final este viernes en Guayaquil.

El DIARIO L UNIVERSO de Guayaquil, Ecuador tituló: “Colombia y Cuba abren Cartelera del Continental de Boxeo, que se realiza en Guayaquil. El campeonato se realiza en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, de la avenida de

Las Américas, la segunda jornada empezará a las 18:00 de este jueves.

Alex González presidente de la Federación Ecuatoriana de Boxeo, durante la inauguración del Campeonato Continental dijo: “Luego de varios años de no realizarse torneo internacionales de Boxeo en Guayaquil, desde este

Jueves la ‘Perla del Pacífico’ volverá a ser sede de un certamen en el que la atención de 25 PAÍSES volverá a ser sede

Para observar lo que será el Campeonato Continental. En el Coctel de Mañana si el Redentor de los Cielos me lo

Permite, daré más detalles. Tomen nota de Esto.