La voz del ‘COI’: “Habrá 4 Deportes Nuevos para los ‘JO’, Paris, Francia, 2024”

Dando una mirada de los ‘Tips’ de los Diarios Locales, el ‘Diario Crítica’ en su página 20 del viernes 1° de abril 2022, Un escrito del colega Joel Isaac González, tituló: “Bylon Suma puntos y se alista para participar en mundial”. Contenido: “ Pese a qu PERDIÓ en la Final de los75 kilos del Continental de Boxeo Olímpico, la atleta panameña se Adjudicó 900 PUNTOS para el ranking”. La destacada atleta panameña no pudo conquistar la medalla de oro en la Categoría de los 75 kilogramos del Campeonato Continental de Boxeo Olímpico celebrado en Guayaquil, Ecuador, pero Logró sumar importantes puntos para el ranking mundial. Bylon perdió en la Final de su categoría por decisión unánime Ante la canadiense Tammara Thibeault, por lo que se quedó con la medalla de plata. La boxeadora istmeña clasificó a la final de su categoría en el torneo del continente americano, al vencer por decisión unánime a la brasileña Viviane Pereira, mientras que Thibeault derrotó por decisión unánime a Kimberly Gittens de Barbados.

No obstante, la atleta istmeña sumó 900 Puntos para el Ránking mundial, un aspecto muy importante para futuras competencias y que extraoficialmente puede servir también para la clasificación de los ‘JO’ de París 2024, tal como Ocurrió para Tokio 2020. La boxeadora Olímpica Atheyna Bylon, tiene 32 años. Nació el 6 de abril de 1989. Lo Curioso es que no han mencionado los resultados de los boxeadores masculinos. Recuerdo que en el boxeo olímpico se Otorgan dos preseas de bronce. Los diarios de Colombia ya han coreado que ya han ganado dos medallas doradas en el Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil. Con la presencia de los pugilistas cubanos en la división masculina que tiene ocho categorías, de ‘La Mayor de Las Antillas’ (Cuba) en los 48-51 Kgs. está Erislan Romero, Rafael Joubert. En los 57-60 Kgs., está Moises Rodríguez de Panamá, (que no mencionó el colega Joel Isaac González, ni el no muy ‘bendito’ Tomás Cianca, un ‘YES-MAN’ de la dirigencia del COP. En los 60-63 Kgs. está Alejandro Díaz, Panamá.

OTRO ‘TIP’ SUELTO: Del ‘DIARIO METRO LIBRE’, del viernes 1° de abril 2022, en su ‘Caldo Deportivo’.

Tituló: “¿ DISCRIMINADOS POR PANDEPORTES?. Contenido. “PARAATLETAS PANAMEÑOS AFIRMAN que se les HAN REDUCIDO SUS ESTÍMULOS DEPORTIVOS”. Contenido. “Discriminados y ridiculizados dijeron sentirse un grupo de paraatletas panameños al conocer que Pandeportes REDUCE LOS MONTOS MONETARIOS QUE SE LES OTORGAN, en los llamados ‘ESTÍMULOS DEPORTIVOS, debido a ‘FALTA DE PRESUPUESTO’.

Ayer, estos deportistas se apersonaron a la sede principal de Pandep. en la ciudad de Panamá; SE ENCADERNARON EN UNA DE LAS ENTRADAS de la INSTALACIÓN, para luego conversar con algunos ‘ALTOS’Funcionarios, pero NO HUBO RESPUESTA POSITIVA”.

“No se llegó a nada “ya que se basan en que NO HAY PRESUPUESTO, por lo de la Pandemia. No se respeta la ley donde se establecen los porcentajes según el rendimiento deportivo; indicó uno de los atletas afectados. Se ha informado un recorte excesivo en los montos de los ESTIMADOS DE LOS ATLETAS PARAATLETAS que participaron en TOKIO 2020, con muy buenos resultados, no se les está otorgando el monto que por ley le corresponde, consideramos Un ACTO DE DISCRIMINACIÓN, INDICÓ IVETTE VALDÉS, atleta y dirigente del Comité Paralímpico de Panamá. Se intentó CONCER LA VERSIÓN DE PANDEPORTES, PERO NO HUBO RESPUESTA. Así fue.

TEMA DE HOY. En mi Sitio-Web, con fecha 1° de abril de 2022, recibí del Departamento de Comunicaciones del Comité Olímpico Internacional, (COI), que preside THOMAS BACH, con título: “El Comité Olímpico Internacional Lanza una NUEVA SERIE clasificatoria olímpica de CUATRO (4) DEPORTES PARA PARÍS 2024. Este es un proyecto de la AGENDA OLÍMPICA 2020+5, que se presentó hoy en la Junta Ejecutiva.

El Comité Olímpico Internacional (COI) está lanzando una nueva clasificatoria olímpica dirigida por el COI incluirá Cuatro Deportes: 1), BMX, FREESTYLE en Inglés. En Español (BMX ESTILO LIBRE. 2), En Inglés, BREAKING, En Español. (ROTURA). 3), En Inglés, SKATE BOARDING (PATINAR). 4), en Inglés “SPORT CLIMBING. En el Idioma Español, ESCALADA.

La serie de tres eventos, estilo festival reunirá a los MEJORES ATLETAS de cada una de los cuatro deportes en un Parque urbano, mientras compiten para clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024. Celebrados en lugares compactos del centro de la ciudad durante cuatro días, entre marzo y junio de 2024, los festivales ofrecerán una nueva experiencia olímpica a los aficionados de todo el mundo, combinando el deporte con la música, el arte y la cultura.

La serie clasificatoria se basa en la RECOMENDACIÓ 6 de la AGENDA OLÍMPICA 2020+ 5 “Mejorar y Promover El Camino hacia los Juegos Olímpicos”. El COI trabajará en estrecha colaboración con las cuatro Federaciones Internacionales asociadas: Lac Federación Internacional de Escalada Deportiva, Union Ciclaste Internacionale, World Dance Sport Federatión y World Skate, que seguirán siendo responsables de la realización de sus respectivas, para utilizar el poder de la marca olímpica con el fin de mejorar la exposición de los atletas y sus viajes en el camino hacia París 2024. Estos eventos formarán parte de los respectivos sistemas de clasificación de París 2024. Estos tres eventos Formarán parte de los respectivos sistemas de clasificación de París 2024 para cada deporte.

El presidente del COI, Thomas Bach, dijo: “Una recomendación de la Agenda Olímpica 2020+ 5 fue mejorar y promover el camino hacia los Juegos Olímpicos para los atletas. Esta serie de eventos de clasificación es un hito clave en la entrega de esa recomendación. Al tener a los mejores atletas de estos cuatro deportes en una serie de eventos de clasificación en las principales ciudades, que combinarán deporte y cultura en un ambiente festivo, esperaremos aumentar su visibilidad y resaltar los grandes logros de los atletas que compiten en el camino a París 2024.

Me gustaría felicitar a las cuatro Federaciones Internacionales participantes por su visión de trabajar con nosotros para Crear un nuevo y emocionante camino hacia los Juegos Olímpicos para atletas y aficionados de todo el mundo”. Esta Serie se basa en el éxito de los deportes urbanos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y respalda esta evolución continua en el camino hacia los Juegos Olímpicos de París 2024 y Los Ángeles 2028”. ¿Su opinión lectores?.

Mañana si me lo permite el ‘Redentor de los Cielos’ daré a conocer el reportaje de la Fundación Thompson Reuters, Que anunciará los 19 candidatos, incluidas empresas, organizaciones seleccionadas para el Premio Stop Slavery 2022.