El XIX “Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos”, (FINA), 2022

Como de costumbre, mirando los títulos de los Diarios de circulación en el país, ‘hay de todo como en una botica’. El ‘Diario La Prensa del jueves 12 de mayo en su página 7A, que el ‘famoso’, y para el Coctel, no muy Bendito ‘ Club Kiwanis’, donde ‘Don Dinero’ ‘El Chen-Chen’ ‘USA $, o Martinellis, es primero, tituló: “Exitoso inicio del Kiwanis Junior League 2022 de Golf”. Sumario : “ El evento se desarrolló el pasado fin de semana en la Cancha del Summit Golf Club de la ciudad capital”, me hizo recordar los actos discriminatorias cuando los Estados Unidos manejaba todo a su paladar. Rest Rooms significa BAÑOS. Al momento de ir al servicios, los Blancos tenían su baño y los de color tenían el suyo”. Tomen nota de esto.

TIP DEL DIARIO ‘METRO LIBRE’, pag. 18. “Deportes y Más”. “Borrador de la Ley de Deportes a socios del Club Activo 20-30. “ El Director General del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands, presentó ayer a los socios del Club Activo 20- 30 de Panamá, el borrador del proyecto para la Nueva Ley General del Deporte y la Recreación”. En el CALDO DEPORTIVO de Metro Libre, página 21, jueves12 de mayo 2022. “ATLETISMO CRIOLLO SE ACTIVA EL VIERNES”. La Federación Panameña de Atletismo oficializó la realización del Campeonato Nacional de Atletismo Mayor (senior)/U18/U20, en el Estadio Rommel Fernández, los días viernes 13 , a Partir de las 2:00 pm, y sábado 14, desde las 6:00 a.m) “Que viva la improvisación”.

Dos TIPS SUELTOS de La Llorona de ‘ La Decana’, “La Estrella de Panamá, el jueves 12 de mayo. #2), Candelita: “Dicen que es mejor que no inviten a la misma fiesta al Diputado Gabriel Silva y al presentador Franklyn Robinson, porque se forma y de verdad. ¡Ataja!. #7), SE CALIENTA: “Lo que parece estar cogiendo vapor con aspiraciones internas en la jamura. Dicen que entre Blandoncito y Willy Bermúdez hay corto circuito; que Melitón está moviendo el esqueleto y La Bombaza anda por México pidiéndole consejitos a la Virgen de Guadalupe. ¡ Cara..mbola! #8) “Chambonada en Clayton” “El que se esconde detrás de la puerta de la cocineta de Clayton, me informa que la banda del Serrucho se convirtió en una montaña de sal; se oxidaron los serruchos y Manolón, saltó del barco. El quiropráctico no pudo torcer brazos. Tomen nota de Esto.

Volviendo al XIX “Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos”, (FINA) 2022. El Mundial de Natación se aplazó hasta 2022. El Presidente actual de la FINA, es Husian Al Musallam, Era Vice-Presidente de la Federación. Reemplazó a Julio Maglione, presidente que fue electo desde 2009. Es un ex Nadador Profesional de Kuwait. Entró por primera vez En la FINA EN 1996, he hizo carrera en el organismo hasta la fecha.

Veamos Países de América que son Miembros de la FINA. (ARGENTINA) Confederación Argentina de Dep. Acuáticos: Presidente: Fernando Terrilli.. (ARUBA). Presidente – Randy Arenes. (BAHAMAS) (Bahamas Aquiatic Federación. Presidente: Algernon Cargil. (BARBADOS) (Asociación Acuática Deportiva de Barbados). Presidente: Cheryl Lady Force. (CANADÁ). Presidente: Kelly Stark Anderson. (REP. DOMINICANA) Presidente: Rafael Radames Tavaréz. (ECUADOR). Presidente: Alfredo Xavier E. Arjona. (EL SALVADOR). Presidenta: Carmen Elena Orellana Márquez.

GUATEMALA. Presidente. Erik Roberto Castra. (MÉXICO) Kiril Manche Todero. (NICARAGUA). Presidente: Juan Santiago Estrada García. (PUERTO RICO) Presidente: Fernando Delgado. ‘EE.UU.’ Bill Smith. Sec. General, Laurete Longmire. (PANAMÁ) . Presidente. Franz Olmedo Wever Zaldívar. ‘SG’. Alexander Noriel Chi Ríos. ‘VP’ David Enrique Delgado. Tesorero: Gaps Judith Herrera Acosta. Sub- Sec. Franz Olmedo Wever Otero. Tomen nota.

Horario de la 19ª Competición: del CM’ de FINA de Deportes Acuáticos, del 18 de junio al 3 de julio, 2022.

Horario de Competición: (Heat) Viernes 17/’06/2022. . (Heats) , 18/06/2022, sábado (900-12:15). 200Mts. IM (Damas). 400 Mts. (Estilo Libre) (varones). 100 Mts. Mariposa (Damas). 50 Mts. Mariposa (varones) 400Mts. Libres, (Damas). 100 Mts. Pecho (varones). 400 Mts.IM (varones). 4 x100 Estilo Libre (Damas). 100 Mts. Pecho (varones).

4 x100 mts. Estilo Libre, (Damas). 4 x100 Relevo Estilo Libre (varones.) (DOMINGO 19/06/ 2022 900-11-45) 100 Mts. Espalda (Damas). 100 Mts. Espalda (varones). 100 Mts. Pecho (Damas)

200 Mts. Libre (varones). 1,500 Mts. Libres, (Damas) 50 Mts. Pecho (varones). 200 Mts. Libres (Damas). 200Mts. Mariposa (varones). 800 Mts. Libres, (varones).

(MARTES) 21/06/2022. (Heat). 50 Mts. Espalda (Damas). 100 Mts. Libre (varones). 200 ‘IM’ (varones). 200 Mts. Mariposa (Damas). 4 x 100 Edley Relevo Combinado.. (MIÉRCOLES 22/06/2022. 900 11.45. 100 Mts. (Damas). 200 Mts. Espalda, (varones). 200 Mts. Pecho (Damas). 200 Mts. Pecho (varones). 4 x 200 Mts. Relevo Libre (Damas).

JUEVES 23/06/2022. (9:00 – 11:45. 100 Mts. Mariposa (varones). 200 Mts. Espalda, (Damas). 50 Mts. Libres (varones) 50 Mts. Mariposa (Damas). 4 x 200, Relevo Estilo Libre (Damas). 800 Mts. Libres (varones).

LOS SEMIFINALES Y FINALES.. 18. 2020. 18- 19.50. 18: 20.05. 18.20.15. y 18:20.10.

Seguirá La NATACIÓN ARTÍSTICA. (DIVING. BUSEO). AGUAS ABIERTAS. ‘WATER-POLO (POLO ACUÁTICO). El Coctel seguirá dando detalles. En el Coctel de Mañana, si el redentor de los Cielos me lo permite, Trataré de dar detalle, de la clasificación de nuestros nadadores, y sí el mismo de siempre, logrará participar por la Vía de la Universalidad. Tomen Nota de Esto.