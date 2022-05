Copa de Oro ‘SSL’ (Star Sailors League), de Vela Crucero, y su Evento Cumbre

Veamos primero unos ‘TIPS SUELTOS de los Diarios jueves 26 de mayo de 2022. ‘Diario Metro Libre”. “Caldo

Deportivo”. “El proyecto Parque Omar Pista interpuso cuatro (4) Habeas Data contra la Administración del Parque

Omar y contra el Ministerio de la Presidencia ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá para conocer detalles del

Uso de la pista (en el Domo) del Parque Omar.

Quieren una pista abierta para todos: El grupo afirma que desde 2016 luchan contra la exclusión sistemática de niños,

de jóvenes y de adultos patinadores en la única Pista de Patinaje Pública en Panamá, por Decreto Ejecutivo No.51”.

OTRO TIP SUELTO: “Se queda sin técnico en Bélgica: “El defensa Michael Amir Murillo se sumó ayer a los entrenamientos de la Selección sub-21 de Panamá. Se espera que sea llamado para los encuentros de la Nations League de CONCACAF, en junio. Aunque, desde Bélgica se anunciaba la salida del DT Vincent Kompany, del club

de Murillo, el Anderlecht, y se iría al Burnley inglés.

‘Pesistas veragüenses no bajan ritmo. “Informaciones desde Veraguas señalan que los pesistas Ronnier Martínez,

Mariadini Batista y Juan Martínez mantienen sus planes de entrenamientos para los ‘JB’ de Colombia.

Paso el dato de que Guatemala para estos XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, del 24 de junio al 5 de julio 2022,

Tiene. 1 en Boliche, 2 en Canotaje, 3 en Ciclismo, (BMX, Montaña y pista y ruta). 4 en Gimnasia, 5 en Golf, 6 en Karate, 7 en Natación Artística, 8 en Patinaje, 9 en Remo, 10 en Squash, 11 en Tiro con Arco. 12 en Tiro Deportivo, 13

En Vela, y 14 en Softbol. Tomen Nota de esto los del COP, y Pandeportes.

TIPS de LA LLORONA: ‘LA DECANA’, “La Estrella de Panamá, del jueves 26 de mayo: ‘GATICIDIO’: “Por la

Calle La Arboleda, en Albrook, se investiga el envenenamiento de decenas de gatos solos, que todos los días aparecen en manadas por la calle y ahora no hay ninguno. A los responsables les puede salir muy cara su maldad. CURISIDAD

“Resulta curioso que en el acuerdo de culpabilidad por coimas a que llegó la multinacional minera suiza Glencore,

por mil cien millones de dólares, no se mencionan los bancos que intervinieron en la trama de lavado de dinero ¡ A que

son europeos!

RECORDAR ES VIVIR: La orquesta la Kshamba, la preferida de los bailadores, cumple 20 años de trayectoria y todo lo cantarán en el programa “Te lo digo con Michele”, en Radio Mía, el viernes (hoy) a las 4:00 p.m. Un ejemplo de

Consistencia y buena música. INCONGRUENCIAS: Me mandaron esto: “Ayer (martes) destrozaron dos quioscos

de gente humilde cerca del Oncológico, y ¿quién le dice algo al que construyó un restaurante en la isleta de la entrada

en Villa Lucre, al lado de Don Samy?.

ME ACLARAN: “De la Italiana, (que no es la heladería) me responden: “El Prof.. de matemáticas es un profesional que tiene muchos años de experiencia en el área educativa, y con mucha abnegación y profesionalismo, se dedica a

la enseñanza no mediocre de los estudiantes pre graduandos y graduandos”. ME ACLARAN II: “El porcentaje de

fracasos al día de hoy, 25 de mayo de 2022, es de 14% del total de los seis grupos a los cuales les dicta clases, es decir,

el porcentaje de aprobados es el 86%. Una calificación no es representativa de “ser fracasado”, es fracasado quien

recibe una educación mediocre y obtiene altas calificaciones”. Así es. Tomen Nota de esto lectores del Coctel.

Tema de hoy. Título Principal: Copa de Oro ‘SSL’ (Star Sailors League), de Vela Crucero, y su Evento Cumbre.

Sumario: “Va una nave Cubana, junto con sus similares de México. Guatemala y Omen. Publicado el miércoles 25 de

Mayo, tanto en ‘GRANMA’ , como en el ‘Diario: JUVENTUD REBELDE, (Diario de la Juventud Cubana) Autor:

Lianet Escobar Hernández”.

Sanlay Castro sostuvo en España una preparación rigurosa: Autor RFCVELA. A la vuelta de la esquina. Así de cerca

Está la celebración de la Copa de Oro SSL. De Vela Crucero que tendrá por sede el Lago Neuchatel, de Suiza, en la

que intervendrá una nave cubana cn 11 tripulaciones quienes, junto a sus similares de México, Guatemala y Omen,

matizarán la ronda cuatro de la Serie de Clasificación, fase prevista del 27 de junio al 3 de julio próximos.

El equipo integrado por René Torrecillas, Dennier Infante, Pedro Vargas, Mario Suárez, Darién Martínez, Sanlay

Castro, Pedro Hernández, Nélido Manso (capitán), Vicente la Guardia, Oscar Pérez y Alejandro la Guardia, se encuentra en este minuto aplicando un sistema de ejercicios lo más parecido posible a lo que enfrentarán en la

Competencia, según comentara a JR vía online Darién Martínez Pimentel, uno de los entrenadores del equipo

Nacional y miembro de la delegación antillana invitada al evento.

“La embarcación oficial lleva un peso específico por debajo de los 730 kilogramos entre toda la tripulación y es lo que

más estamos controlando semanalmente. En este momento el grupo ronda los 720,2 kilos con posibilidades de aumentarlos, por lo que vamos a estar en el peso que exige la organización del torneo y eso es una ventaja porque puede que haya equipos que no lo logren. Otro punto a nuestro favor es la parte física, aunque nos falta la preparación

en el barco, pero ya a partir del 12 de junio nos incorporaremos a entrenar en la sede de la justa con todas las condiciones necesarias”, alegó Martínez Pimentel.

“Con Darién también conversamos sobre la reciente participación de la villaclareña Sanlay Castro, única mujer que tiene un puesto reservado dentro del barco de Cuba, en la lid dorada, en la Copa del Mundo Princesa Sofía. De Mallorca, gracias a una base de entrenamiento que la matuvo preparándose con rigor sobre aguas españolas. Su resultado en esta justa no fue destacado. Hay que decir que terminó en el lugar 78 de 90 concursantes; sin embargo,

con respecto a las anteriores participaciones suyas en este certamen, con posiciones entre el penúltimo y último escaño,

lo logrado es para destacar, pues incluso llegó a hacer regatas ubicadas entre los primeros 30 puestos, lo que dice que hay posibilidades de mejorar, algo que a este nivel es bastante significativo, puntualizó el preparador antillano.

La joven velera de Caibarién , de acuerdo con su entrenador, soportó una preparación difícil e inmensa en la que le fueron detectados varios fallos en cuanto a su desempeño de la labor competitiva, entre los que sobresale el hecho de

estar un tanto alejada del peso óptimo que se necesita para lograr el dominio de la clase IIka 6.

Desde el punto de vista técnico Sanlay tiene que corregir varios aspectos y todos los entrenadores que laboraron con ella en España coinciden en que tiene buen dominio y control de su actividad. No obstante, hay que seguir trabajando,

Alegó Darién. Castro ya se encuentra en Cuba incorporada de a lleno a los entrenamientos del conjunto de la Mayor de

las Antillas. La experiencia adquirida por el Viejo Continente acrecienta las expectativas de la delegación, cuyo objetivo principal dentro de la copa dorada sigue siendo el de quedar como uno de los dos equipos clasificados a la

siguiente etapa en el grupo. Tomen Nota de Esto.

UN TIP SUELTO. DEL ‘DIARIO JUVENTUD REBELDE DE CUBA: Publicado: Martes 24 de mayo 2022. Autor

Javier Rodríguez Pereira: TÍTULO: ‘CUBANAS DORADAS EN COLOMBIA”. “Marlen Bubaire fue una de las

Campeonas cubanas”. Más de una quincena de cubanas se han involucrado en circuitos de softbol de Guatemala,

Panamá, Italia, y este año por primera vez en Colombia, donde diez (10) exponentes reforzaron a los cuatro clubes de

La Liga Especial de Softbol Femenino, cuya edición primera inició el 26 de marzo y finalizó este fin de semana, con el

Título del elenco Mariscales OR. En las filas de las campeonas estuvieron las guantanameras Marlen Bubaire y Maidelis Reyes—su incorporación una vez iniciado el campeonato, pues no aparecían inscritas en el roster oficial--,

La santiaguera Lixania Meléndez y la granmense Léanmelas Zayas, al plantel subtitular, Águilas-Pumas, lo defendieron la holguinera Saray Góngora y la villaclareña Yiliet de la Caridad Medina, mientras pertenecieron a Juventud Heroica la guantanamera Elizabeth Robert y lla villaclareña Ananyelis Chávez, y al All Star, la granmense

Yilian Rondón y la espirituana Ana Amalia González.

La disputa por la primera posición estuvo pactada a tres encuentros, pero no fue necesario llegar al último compromiso,

Luego de que el conjunto, luego de que el conjunto de Sincelejo se impusiera al de Montería en los dos juegos celebrados este sábado. El primero concluyó con pizarra de 14-2 y l segundo 8-5.

El líder de la fase regular fue Juventud Heroica de Cartagena, con 14 victorias y tres reveses, seguido de Mariscales

(8-9) y All Star de Barranquilla y Águilas-Pumas (6-11). Esos equipos fueron reforzados por jugadoras de Cuba, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y Panamá. Tomen Nota de Esto.