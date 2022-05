La (WBSC) tendrá Tres (3) Oficiales de Salvaguardia Certificados por el ‘COI’.

Miembros: de la Com. de Atletas: R. Oduber y E. Polidori, y el enlace de la Com, Amy Park.

Antes de desarrollas en tema de hoy, primer comparto con ustedes lectores del Coctel, UN TIP’ del (DMX) “Diari De México, con una Nota der EFE’, con fecha viernes 27 de mayo de 2022, con un Colgado (Mi Nación), y título Principal: “Almo espera respuesta formal de EU para definir su asistencia a LA CUMBRE de Las Américas..

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que espera una respuesta de los Estados Unidos a su PETICIÓN DE INVITAR a todos los países a la Cumbre de las Américas, aunque Washington el jueves confirmó que No invitó a VENEZUELA ni a NICARAGUA “Vamos a esperar a que formalmente nos respondan a partir de allí vamos a tomar una decisión, no se trata de confrontarnos, al presidente (Joe Biden) es una gente respetuosa”, declaró desde Sinaloa. López Obrador pidió esperar Un comunicado formal del Departamento de Estad de EU a pesar de que el coordinador de la Cumbre, Kevin 0’Reilly, Confirmó que no invitó a Venezuela ni Nicaragua, aunque se mostró AMBIVALENTE SOBRE CUBA. Indicó que todavía está “ESPERANDO que se giren las invitaciones a todos los países de América para que en efecto sea una Cumbre de las Américas”, evento que se celebrará del 6 l 10 de junio en Los Ángeles California. “Entonces vamos a esperar a ver qué resulten, de todas maneras, México va a participar, nada más que si no invita a todos los, YO NO VOY A ASISTIR”, insistió. López Obrador ha creado una polémica regional al condicionar su asistencia a que La Casa Blanca invite a todos los países de la región, incluyendo a Cuba, Nicaragua y Venezuela, a la cita en Los Ángeles.

Su postura la han secundado Bolivia, Guatemala, y naciones de la Comunidad del Caribe, (Caricom), mientras que Países como Argentina, Honduras, y Chile han replicado las críticas. Aunque sin retirar su asistencia “¿ Va a ser Cumbre de las Américas o va a ser CUMBRE DE LOS AMIGOS DE AMÉRICA?, ironizó. Recordó que la Postura de México en la cumbre de los amigos de América?. Porque si se excluyen, ¿de qué continente son esos países?. ¿No son de América? y que se tengan organismos que protejan los derechos por igual de todos los países”. “Vamos a esperar porque , insisto, el presidente Biden es una gente buena, no tiene endurecido el corazón. Sí estoy Consciente porque no soy ingenuo de que hay presiones de grupos de intereses creados y amenazas, como siempre, Chantajes”, “ ¿Qué opinas de esto selectos lectores del Coctel?. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. (WBSC), La Confederación Mundial de Béisbol /Softbol, que preside, Riccardo Fracarri, en un Comunicado de Prensa fechado el miércoles 27 de mayo de 2022, tituló: “La WBSC tendrá tres Oficiales de Salvaguardia Certificados por el ‘COI’. “Los miembros de la Comisión de Atletas Randolph Odubert y Erika Polidori y la enlace de la Comisión Amy Park completaron el curso del COI y se graduarán más adelante este año. Los miembros de la Comisión de Atletas Randolph Odubert y Erika Polidori y la enlace de la Comisión Amy Park son los primeros oficiales certificados de la WBSC en convertirse en Oficiales de la Salvaguardia del COI.

El Certificado del COI es el primero de su tipo. El curso comprendió informaciones sobre las políticas, los procedimientos, los sistemas y las estructuras que deben implementarse para responder mejor a las inquietudes sobre la Salvaguarda y protección a los atletas siguiendo un enfoque centrado en el atleta y cómo encajan en los roles y responsabilidades de las agencias estatutarias.

El programa internacional de estudio de Salvaguardia en el Deporte fue organizado bajo la dirección de la Comisión Médica y Científica del COI. Los directores del programa fueron el director gerente de ‘Sports Rights Solución’, la Consultora de Deporte Seguro del COI y la oficial adjunta de protección del COI, Susan Greinig (Reino Unido) y Presidenta de Deporte Seguro Internacional Anne Tivas (Reino Unido).

El COI anunció que la Ceremonia de Graduación está programada para el 12 de septiembre en el Museo Olímpico de Lausana, Suiza. El papel de los Oficiales de Salvaguardia ha sido fundamental para la misión de la Unidad de Integridad De la WBSC, Presidenta por la Secretaría General de la WBSC, Beng Choo Low. El Estatuto de la WBSC establecen que todos los atletas en las competiciones internacionales sancionadas por la WBSC tienen derecho a participar en un deporte seguro”, dijo Choo Low. “Significa poder competir y entrenar en un ambiente respetuoso libre de toda forma de discriminación, acoso y abuso. No hay lugar en el deporte o la sociedad para la discriminación, el acoso o el abuso, o cualquiera persona que se aproveche de la confianza de los atletas”. Cada Copa Mundial WBSC tendrá un Oficial de Protección dedicado, que estará en el lugar para ayudar a los atletas, Que también pueden ponerse en contacto , a través de la Unidad de Integridad de la WBSC. Tomen Nota de Esto.

UN TIP SUELTO. El DIARIO UNIVERSAL DE VENEZUELA. (AFP) 26/05/2022. Título: “Hasta 200,000 Pasajeros Aéreos al día Previstos por Catar durante el Mundial de Fútbol, declaró un alto responsable catarí”.

El Aeropuerto Internacional Hamad y el antiguo aeropuerto internacional de Doha verán su capacidad doblada para Alcanzar más de 200,000 viajeros al día, indicó Albar Al-Baker, presidente director general de Qatar Airways, durante Una conferencia de prensa, citó ‘AFP’. Con el fin de aumentar los puentes aéreos con los 31 países clasificados (además del anfitrión Catar), los vuelos con las naciones que no participan en el torneo serán interrumpidos o reducidos Señaló quien a su vez es presidente de la Autoridad del turismo de Catar.

El pequeño y rico emirato espera recibir 1,2, y 1,4 millones de aficionados entre el 21 de Nov. y el 18 de diciembre. Las Compañías aéreas Saudia, Kuwait Airways, Flydubai y Omán Air organizarán más de 160 vuelos de ida y vuelta a partir De 20 de noviembre, precisó. Las autoridades estiman que más de 20,000 aficionados podrían llegar procedentes de los otros países del Golfo cada día para ver el Primer Mundial que se disputará en Oriente Medio.

Ibrahim Koshy, director general de Saudia, precisó que la compañía asegurará que al menos 30 vuelos de ida y vuelta Diarias con salida de la capital saudita Riad y de Yeda, la gran ciudad del oeste del reino. Flydubai programará al Menos 30 vuelos de ida y vuelta, Kuwait Airways 10 y Omán Air 24, declaró al-Baker. Además, de sus propios ciudadanos, los países del Golfo acogen a millones de expatriados procedentes del resto del mundo. Tomen Nota de Esto, lectores del Coctel.