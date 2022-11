¿Por qué la afición japonesa recoge la basura de los Estadios?

(DIARIO LA CRÓNICA DE MÉX.,QATAR 2022)

El Rey de Arabia Saudita, decreta día festivo por triunfo contra Argentina en Qatar. La inesperada victoria, que puso fin a la racha de la Albiceleste de 36 Partidos sin perder, también supuso la cuarta de la historia de Arabia Saudita en su participación en los mundiales. (EFE).

Sheinbaum y trabajadores capitalinos disfrutaron del partido de México. La Jefa del Gobierno expresó a través de redes sociales su amor por Memo Ochoa.

Guillermo Ochoa para un Penal para México después de 92 años en el Mundial.

Además, el arquero americanista fue el jugador del partido en el encuentro entre México y Polonia al detener el tiro

de Penal A Robert Lewandowski Avelino Merino/agencias.

De nuevo Cuenta Ochoa salva el partido y mantiene el marcador en ceros.

En un intenso partido en donde México tuvo una buena actuación, Polonia deja ir el triunfo con un Penalti detenido

Por el portero mexicano. EFE/ Francisco Ortiz Mendoza.

PRIMER EMPATE SIN GOLES DEL MUNDIAL. Las selecciones de Dinamarca y Túnez no se hacen daño EFE/

Francisco Ortiz Mendoza. Tome Nota.

(DIARIO LA CRÓNICA DE MÉXICO, (QATAR 2022) España, Con un Gavi, histórico, España humilla a COSTA RICA en su debut en Qatar 2022. La Roja dio una master clases con un Gavi que se convirtió en el tercer jugador más joven en anotar en la Copa Mundial. Tome Nota

“(TIPS SUELTOS) (DIARIO LA PRENSA DE PANAMA) (Miércoles 23 de Nov. 2022l) HOY POR HOY). El Alcalde del distrito capital insiste en evadir PREGUNTAS sobre sus responsabilidades.

Se negó a responder a los periodistas sobre el DESFILE DE NAVIDAD, instándoles a interponer denuncias sobre su gestión en el Ministerio Público. Afirmó sin presentar evidencias que el Consejo Municipal aprobó su desorbitado Presupuesto- $5.7 Millones para el mencionado DESFILE y el alumbrado navideño, y que también fue

Aprobado por el Consejo Económico Nacional Cena) y la Contraloría, lo cual agrega fuego a la polémica, ya que del primero forma parte el Ministro de Economía y Finanzas su presidente ¿responsable? De la política de austeridad del Gobierno, y la segunda, una institución dirigida por el más complaciente e incompetente funcionario de esta administración El Alcalde capitalino actúa como un MONARCA, pues no hay organismo de control. Comi si tuviera cerveza de la impunidad. Sabiendo que el Gobierno es más sordo, ciego, y mudo que un cadáver. Todos los planetas han sido deliberadamente alineados para que reine el latrocinio; para que gobierne la impunidad; para

que nadie rinda cuentas y para garantizar impunidad.

Por eso tenemos a un Alcalde y otros muchos funcionarios- que hacen lo que les da la gana. Tome Nota.

Como dice el Viejo Refrán. “RECORDAR ES VIVIV, y nos estamos acercando al final del año 2022. Me hizo recordar el CODIGO DE CONDUCTA de nuestro Presidente ‘SE’ ‘LCC’.

NO MENTIR, NO HACER TRAMPA, NO ROBAR, DEBE SER LA CONDUCTA DEL NUEVO GOBIERNO DE CORTIZO.

Hoy miércoles 23 de noviembre de 2022, está circulando en los Diarios del País. una REVISTA CON TÍTULO ACCIÓN. (PLAN COLMENA), Herramienta Efectiva de Desarrollo. (Gira Comunitaria de Trabajo 120”.

En la Página están. ‘SE’ LCC“. El Nuevo Cacique de Pandeportes, el ‘HD’ Héctor Brands. . Lo que sobran son ‘buco’ de promesas. Muchos fueron hechos cuando ‘SE’ ‘LCC’, se sentó en la silla presidencias. Tome Nota.