Con categórico triunfo en el Clásico Familia Arango, ‘Aryna’ asegura cupo a la Copa Dama del Caribe

La nativa ‘Aryna’ y el experimentado fusta Omar Hernández se anexaron la edición 25 del Clásico Raúl (Lul) Arango, Raúl (Baby) Arango y Roberto (Bob) Arango, con cuya victoria la potranca asegura su participación a la Copa Dama del Caribe 2025.

La prueba, corrida ayer en la sexta carrera de la cartilla del Hipódromo Presidente Remón, cerraba el ciclo de las carreras de la Triple Corona Nacional de potrancas y los cotejos selectivos para las escogencias de nuestras representantes a la Copa Dama del Caribe, uno de los seis compromisos de la Serie Hípica del Caribe, torneo regional que este año se celebrará en la pista del óvalo juandieño.

La prueba, reservada para toda yegua nacional de 3 años, se corrió sobre un tendido de mil 700 metros y una bolsa en disputa de 49 mil 200 dólares, ($49,200), con una participación de nueve calificadas potrancas.

‘Aryna’ es una descendiente del padrillo ‘El Indispensable’ en ‘Ale A’ por ‘Slaughter Beach’, nacida y criada en la Finca San Bartolo, de propiedad del inversionista hípico Dr. Bartolomé Mafla Herrera, colorada que con gran valentía soportó las recias acometidas de ‘Escapada’ y ‘Sol Paso La Reina’ en la recta final, para cruzar la meta por delante con ventaja de 1 ¼ de largo de su más cercana rival.

Tras ella arribaron al disco de las sentencias: ‘Escapada’, la favorita ‘Sol Paso la Reina’, (ganadora de la segunda Gema), ‘Romelier’ (triunfadora de la primera carrera de la Triple Corona) y cerró el marcador ‘Gratia Plena’.

El cronómetro marcó para la distancia de la carrera tiempo oficial de 1:47.0, luego de parciales de 24:1/5 los primeros 400 metros, 48:4/5 los 800 metros, 1:13.4/5 los 1200 metros y 1:46.0 la milla.

La victoriosa es una defensora de los colores azul, panel triangular en negro adelante y atrás, “C” blanca debajo del cuello, mangas mitad blanco y negro, de propiedad del inversionista hípico José “Pepe” Carrillo, bajo los cuidados del preparador Juan P. Céspedes.

‘Aryna’ que había incursionado en la segunda carrera de la Triple Corona arribando en la cuarta casilla, gana su primera carrera clásica de su campaña, dejando récord de dos triunfos en 12 salidas a la pista, con cuyas otras llegadas en el marcador acumula una bolsa de 49 mil 058 dólares ($49,058), con un promisorio futuro.

Acto de premiación

En la ceremonia protocolar de entrega de premios, el oferente de la Copa por la familia homenajeada fue Carlos Moses Arias, recibida por Carmen Cristina Arcia, en representación del stud ganador.

Por otra parte Roberto Arango Arias entregó el trofeo al criador Bartolomé Mafla Herrera, Fernando y Joaquín Arango al preparador Juan Céspedes, Aníbal Galindo Arango al jinete Omar Hernández Jr., Juan Raúl y Carlos Moses Arango al mozo de corral, Carlos Sosa Arango al palafrenero Juan Samudio y Raúl Arango de la Guardia y Kevin Harrington al ‘pony boy’ Serafín Carmona.

Puntuaciones finales de las pruebas selectivas

Luego de haberse celebrado los tres compromisos de las carreras clasificatorias a la Copa Dama del Caribe que otorgaban 36 puntos, registraron las siguientes cifras: ‘Sol Paso La Reina’ ( 9 puntos), ‘Escapada’ ( 8 puntos), ‘Lady DNA’ (7 puntos), ‘Aryna’ (7 puntos) y cierra Romelier (5 puntos).

Panamá con cinco triunfos

La Copa Dama del Caribe se instauró en el año 2002 con el triunfo de la panameña ‘Lala G’, siguiendo para nuestro terruño las victorias de ‘Yeka I. (2008), ‘Portantina’ (2011), ‘Vicki’ (2015) y ‘Brigantía (2018).

Este año la prueba se celebrará en la versión 23, el venidero domingo 7 de diciembre en la pista del Hipódromo Presidente Remón, con matrículas de potrancas de tres años, nacidas en los países miembros de la Confederación Hípica del Caribe.